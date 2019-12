جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز اعلام کرده جایزه «کارگردان سال» که به بهترین کارگردان‌‌ آثار سینمایی سال ۲۰۱۹ تعلق می‌گیرد را به کوئنتین تارانتینو اهدا خواهد کرد.

تارانتینو بابت کارگردانی فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» این جایزه را می‌گیرد؛ نهمین فیلم بلند داستانی او که در جوایز گلدن گلوب و جایزه گزینش منتقدان فیلم نیز به عنوان یکی از نامزدهای بخش بهترین کارگردانی معرفی شده است.

فیلم تارانتینو پیش از اعلام اهدای جایزه جشنواره فیلم پالم اسپرینگز نیز از تحسین و توجه منتقدان و‌ انجمن‌های سینمایی مختلف بی‌بهره نبوده. روزی روزگاری در هالیوود ابتدا ماه می سال میلادی جاری در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ به نمایش درآمد و از آن زمان تا به حال در فهرست‌های بسیاری از منتقدان و سایت‌های سینمایی در میان آثار برتر سال قرار گرفته.

جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز هر ساله در ماه ژانویه‌‌ در شهری به همین نام در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود. نمایش بسیاری از فیلم‌های خارجی‌ مطرح‌ از سراسر جهان که اغلب میان نمایندگان کشورهای مختلف در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار قرار دارند، از جمله ویژگی‌های مهم و مورد توجه این رویداد هنری است.

از جمله سایر جوایزی که قرار است هنگام برگزاری جشنواره به اهالی صنعت سینما اهدا شود می‌توان به جایزه خلاقیت سانی بونو به مارتین اسکورسیزی، جوایز ستاره بین‌المللی به آنتونیو باندراس و‌ شارلیز ترون، جایزه دستاورد حرفه‌ای به لورا دیرن، جایزه مدیر جشنواره به واکین فینیکس و‌ جوایز دستاورد دیزرت پالم به آدام درایور و رنی زلوگر اشاره کرد.

جوایز اعلام شده به مهمان‌های رسمی داده می‌شود و به همین دلیل پیش از برگزاری جشنواره اعلام‌ می‌شود اما این رویداد جوایز دیگری نیز دارد که در پایان جشنواره اهدا خواهد شد از جمله جایزه بهترین فیلم‌ که به انتخاب تماشاگران مشخص می‌شود.

جوایز افتخاری مورد بحث روز ۲ ژانویه (۱۲ دی) سال ۲۰۲۰ هم‌زمان‌ با آغاز سی و یکمین دوره از جشنواره فیلم پالم اسپرینگز اهدا خواهند شد. جشنواره پالم اسپرینگز از ۲ ژانویه تا ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) ادامه‌ دارد.

The post جایزه بهترین کارگردان سال جشنواره فیلم پالم‌ اسپرینگز به تارانتینو رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala