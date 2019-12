سهم ۳۸ درصدی دیزنی از درآمد گیشه سینماهای آمریکا در سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹ برای شرکت دیزنی سال پرباری بود. در میان آثاری که توسط استودیوهای این شرکت عرضه شدند ۶ فیلم‌ بیش از یک میلیارد دلار فروختند و احتمال دارد فیلم‌ «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» نیز به جمع فیلم‌های ۱ میلیارد دلاری بپیوندد.

آثار سینمایی دیزنی در مجموع برای این شرکت درآمد ۱۰ میلیارد دلاری را در پی داشته است. همچنین در ایالات متحده نیز رکورد سال گذشته جابه‌جا شد و این شرکت موفق شد در مجموع به درآمد ۳.۷۲ میلیارد دلاری از گیشه آمریکا دست پیدا کند. سال گذشته مجموع فروش فیلم‌های دیزنی در آمریکا ۳.۰۹ میلیارد دلار بود. رکورد جدید بیشترین میزان فروشی است که یک شرکت تولید فیلم‌ در تاریخ تجربه کرده‌ است.

با در نظر داشتن این نکته که کل فروش گیشه سینماهای آمریکا ۱۱.۲۶ میلیارد دلار بوده است میتوان دریافت که فروش آثار دیزنی به تنهایی ۳۳ درصد این رقم‌ را تشکیل می‌دهد. اگر این رقم با میزان درآمد استودیوی فاکس قرن بیستم که توسط دیزنی خریداری شده‌ است جمع شود، این سهم به ۳۸ درصد از کل درآمد گیشه می‌رسد.

نزدیک‌ترین و قدرتمندترین رقیب دیزنی استودیوی برادران‌ وارنر است که سهم ۱۳.۸ درصدی از گیشه ایالات متحده داشته. پس از برادران وانر استودیوهای یونیورسال و سونی به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۴ و ۱۱.۷ درصد در‌ رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

دیزنی در طول یک دهه گذشته هر سال سهم‌ خود را از بازار افزایش داده است. جالب است که بدانید در سال ۲۰۰۸ سهم این شرکت تنها ۱۰.۵ درصد از سهم بازار بود. اما چند خرید استراتژیک از جمله خرید استودیوهای لوکاس فیلم و مارول شرایط را برای این شرکت دگرگون کرد. خرید لوکاس فیلم مجموعه محبوب و پرفروش جنگ ستارگان را در اختیار دیزنی قرار داد و خرید مارول هم تعداد قابل توجهی از فیلم‌ها و مجموعه‌های ابرقهرمانی بسیار موفق در گیشه را تحت مالکیت این غول‌ دنیای سینما قرار داد.

سهم دیزنی به تدریج از بازار سینمای آمریکا افزایش یافت تا جایی که سال گذشته این سهم به ۲۶.۳ درصد رسید و امسال از مرز ۳۸ درصد عبور کرده است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ سرویس دیزنی پلاس را نیز راه‌اندازی کرد که نشان می‌دهد برنامه‌های راهبردی جدیدی برای حضور در شاخه‌های دیگر صنعت سینما و تلویزیون دارد.

با نگاهی به پرفروش‌ترین آثار سینمای آمریکا که امسال اکران شده‌اند خواهیم دید که هر ۵ فیلم اول گیشه یعنی انتقام‌جویان: جنگ ابدیت، شیرشاه، داستان اسباب‌بازی ۴، کاپیتان مارول و منجمد ۲ متعلق به دیزنی بوده‌اند. این شرکت علاوه بر این ۵ فیلم، جنگ‌ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر و علاالدین را هم در میان ۱۰ فیلم پرفروش سال دارد. در عین حال قسمت جدید مجموعه مرد عنکبوتی نیز که ششمین فیلم پرفروش سال در آمریکا بوده با همکاری دیزنی و سونی ساخته شده‌ است.

به این ترتیب اگر به لیست ده فیلم پرفروش سال در آمریکا نگاه کنیم ۷ فیلم توسط دیزنی ساخته و توزیع شده‌اند و یک فیلم (مرد عنکبوتی: دور از خانه) با مشارکت دیزنی تولید و توسط سونی توزیع شده. در نهایت دو فیلم انتهایی فهرست یعنی جوکر و آن: قسمت دوم از محصولات برادران وارنر است.

