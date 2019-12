فیلم جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر توانست در دومین هفته‌ی اکرانش همچنان مقام صدرنشینی را در باکس آفیس حفظ کند. خبر خوبی برای آن‌ها که از طرفداران فیلم‌های «جنگ ستارگان» هستند. اما نکته‌ی مهم دیگر تازه‌واردهای این هفته هستند. فیلم زنان کوچک از سونی و انیمیشن «جاسوسان نامحسوس» (Spies in Disguise) کمپانی فاکس فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و هر دو هم بیش از انتظار استودیو فروختند. علاوه بر فروش گسترده‌ی این هفته‌ی «جواهرات تراش‌نخورده» که در داخل سینماهای آمریکای شمالی ۲۰ میلیون دلار فروخت.

فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» ادامه ماجرای مجموعه را پس از وقایعی که در فیلم‌های «نیرو برمی‌خیزد» و «آخرین جدای» رخ داده بود روایت می‌کند. بازماندگان نجات‌یافته در آخرین فصل از افسانه‌ی اسکای‌واکر با فرمانی جدید مواجه می‌شوند. این قرار است پایان حماسه و داستان اسکای‌واکر باشد اما چندان پایان امیدوارکننده‌ای نبوده است. فیلم جی.جی.آبرامز نتوانست منتقدان را راضی کند.

منتقدان می‌گویند علیرغم این که فیلم لحظات سرگرم‌کننده‌ای دارد اما بیش از حد محافظه‌کارانه ساخته شده است. برای آن‌هایی که جهان جنگ ستارگان را نشناسند البته فیلم جذابیتی نخواهد داشت.

فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» با فروش تقریبی ۷۲ میلیون دلار نسبت به هفته‌ی اول اکرانش ۵۹ درصد افت فروش داشت. فروش فیلم در سینماهای آمریکای شمالی از ۳۶۱ میلیون دلار بعد از ده روز اکران فراتر رفت. این میزان افت فروش فراتر از انتظار بود. به خصوص وقتی به فیلم‌های قبلی این مجموعه در این بازه‌ی زمانی نگاه می‌کنیم افت فروش‌شان در هفته‌ی دوم هیچ‌وقت به این اندازه نبوده است. فقط فیلم «جنگ ستارگان: آخرین جدای» بود که در هفته‌ی دوم فروش ۶۷.۵ درصد افت فروش داشت.

در بازارهای بین‌المللی فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» ۹۴.۳ میلیون دلار به فروشش اضافه کرد و درآمد حاصل از فروش فیلم در بازارهای جهان به ۳۶۳ میلیون دلار رسید و در حال حاضر فروش آن کمی کمتر از ۷۲۵ میلیون دلار است. این آخر هفته هیچ کشور جدیدی به جمع اکران‌کننده‌های «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» اضافه نشد. همچنان فروش فیلم خارج از آمریکا در انگلستان با ۵۱.۴ میلیون دلار بیشترین رقم را دارد. هفته‌ی آینده قرار است فیلم در ویتنام اکران شود.

فیلم «جومانجی: مرحله‌ی بعد» کمپانی سونی با فروش تقریبی ۳۵.۳ میلیون دلار در رده‌ی دوم قرار گرفت و بهتر از چیزی که انتظارش می‌رفت عمل کرد. فیلم در مقایسه با هفته‌ی گذشته ۳۳ درصد افزایش فروش داشته است و فروش داخلی‌اش به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده در حالی که وارد هفته‌ی سوم اکرانش شده است. در بازارهای بین‌المللی ۶۱.۶ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شد و کل فروش آن به ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.

این قسمت از سری اکشن ماجراجویانه‌ی کمدی جومانجی را جیک کاسدان کارگردانی کرده و گروه قبلی یعنی دواین جانسون و جک بلک برگشته‌اند و این بار باید از بیابان‌های بی ‌آب و علف و کوه‌های برفی عبور کنند تا از خطرناک‌ترین بازی جهان جان سالم به در ببرند. منتقدان به فیلم امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را داده‌اند. البته هیچ‌کدام از قسمت‌های سری «جومانجی» نتوانسته منتقدان را راضی کند. البته به نظر می‌رسد حداقل جلوه‌های ویژه‌ی این آخری راضی‌شان کرده است.

در رتبه‌ی سوم فیلم «زنان کوچک» کمپانی سونی اکران گسترده شده است. این آخرین روایت از داستان کلاسیک لوییزا می آلکوت است که گرتا گرویگ، کارگردان و فیلمنامه‌نویس این‌بار از روی آن اقتباس کرده است. سیرشا رونان، اما واتسون، فلورانس پیو و الیزا اسکانلن بازیگران فیلم در نقش دختران خانواده‌ی مارچ هستند و فروش تاثیرگذار ۲۹ میلیون دلاری را به ارمغان‌ آوردند. فیلم با یک افتتاحیه‌ی ۱۶.۵۲ میلیون دلاری کارش را شروع کرد. کمپانی سونی به طرز خارق‌العاده‌ای انتظاری بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون دلار از فیلم داشت و ۲۹ میلیون دلار بسیار بالاتر از حد انتظارشان بود. مخاطبان در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A- داده‌اند. ۷۰ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل داده‌اند و ۷۱ درصد از مخاطبان ۲۵ سال به بالا داشتند.

فیلم داستان خانواده‌ی مارچ در طول جنگ داخلی آمریکاست. آن‌ها چهار خواهر به اسم مگی، جوزفین (که دوست دارند جو صدایش کنند)، امی و بث هستند که هر کدام ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی خودشان را دارند اما در نهایت با یکدیگر متحد هستند و به هم عشق می‌ورزند. داستان آن‌ها با آشنایی با همسایه‌ی ثروتمندشان و نوه‌اش لوری وارد فاز تازه‌ای می‌شود.

فیلم «زنان کوچک» در بازارهای بین‌المللی در انگلستان و اسپانیا به نمایش درآمد و تقریبا ۶.۳ میلیون دلار فروش کرد. فیلم از این هفته در استرالیا، فرانسه، برزیل، ایتالیا، مکزیک و آلمان به نمایش درمی‌آید.

منتقدان هم فیلم را پسندیده‌اند و امتیاز ۹۱ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. فیلم قبلی گرتا گرویگ یعنی «لیدی برد» هم توانسته بود در فصل جوایز موفق شود. پیتر بردشاو گفته بود: «این فیلم اغفال‌کننده و بخشنده از گرویگ است. فیلمی که سرشار از عشق است».

منتقد درپ هم نوشته است: «در دورانی که سانتی‌مانتالیسم شبیه ادویه‌ای است که یا فیلمسازان کاملا از آن صرفنظر می‌کنند یا بیش از اندازه آن را مصرف می‌کنند گرویگ فیلمی حرفه‌ای درباره‌ی عشق و خانواده و صمیمیت و همدلی ساخته است که بدون دستکاری برانگیزاننده است. این فیلمی برای همه‌ی دوران‌هاست. بهترین نوع از فیلم هالیوودی. تفکربرانگیز و با این وجود رها، پیچیده و در عین حال در دسترس، حرفه‌ای و هنرمندانه ساخته شده و به شدت احساس‌برانگیز است. بازی‌ها همه سطح بالا هستند. به خصوص رونان و پیو روح تازه‌ای در کاراکترهایشان دمیده‌اند. کارگردانی گرویگ هم تراز اول است».

«فروزن ۲» دیزنی هم این هفته با جهش فروش روبه‌رو شده است و با توجه به فروش هفته‌ی گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است. این هفته انیمیشن «فروزن ۲» حدود ۱۶.۵ میلیون دلار فروخت. در حال حاضر فروش فیلم در سینماهای آمریکای شمالی به ۴۲۱.۳ میلیون دلار رسیده است. در بازارهای بین‌المللی فیلم ۴۲.۲ میلیون دلار دیگر هم فروخت و مجموع فروش‌اش خارج از گیشه‌ی سینماهای آمریکا به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. فروش کلی فیلم از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است. «فروزن ۲» از «مینیون» بالاتر زد و تبدیل به سومین انیمیشن پرفروش جهان شد.

در میان پنج فیلم پرفروش جدول باکس آفیس انیمیشن «جاسوسان نامحسوس» فاکس هم قرار دارد. فیلم در عرض پنج روز ۲۲ میلیون دلار فروخت. فروش سه روز افتتاحیه ۱۳.۵ میلیون دلار بود. مخاطبان در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A- داده‌اند. ۵۴ درصد مخاطبان انیمیشن را زنان تشکیل دادند و ۴۰ درصد از تماشاگران ۲۵ سال به بالا داشتند.

در بازارهای بین‌المللی «جاسوسان نامحسوس» تقریبا ۱۶ میلیون دلار در ۵۱ درصد از بازارهای جهانی که در آن اکران شده فروخت. مکزیک با فروش ۲.۳ میلیون دلاری پیشتاز بود و به دنبال آن فرانسه با فروش ۲.۲ میلیون دلاری، انگلستان با ۱.۹ میلیون دلار و آلمان با ۱.۲ میلیون دلار قرار دارد. فیلم هفته‌ی آینده در چین و استرالیا اکران خواهد شد. روسیه، کره و برزیل هم در فهرست کشورهایی هستند که فیلم در آن‌ها اکران خواهد شد.

انیمیشن داستان بهترین جاسوس جهان است که او را به ژاپن می‌فرستند تا یک ماجرای تروریستی مقابله کند. او باید از کمک افسر خوره‌ی تکنولوژی‌اش بهره‌مند شود تا بتواند جهان را نجات بدهد.

منتقدان برعکس مخاطبان چندان فیلم را دوست نداشتند و به آن امتیاز ۵۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند نه فیلمنامه‌ی «جاسوسان نامحسوس» و نه شوخی‌های آن چندان تند و تیز نیستند گرچه مخاطبانی که سن‌شان کمتر است ممکن است به سادگی و سبکی شوخی‌های اسلپ‌استیک چندان اهمیتی ندهند. انیمیشن عجیب و غریبی است که کلا با عقل و منطق جور درنمی‌آید. مصالح آن برای فیلمی که ۱۰۱ دقیقه زمانش است، کافی نیست.

خارج از پنج فیلم اول باکس آفیس فیلم درخشان «جواهرات تراش‌نخورده» ساخته‌ی برادران سفدی (جاش و بن سفدی) را داریم. هفته‌ی گذشته اکران فیلم گسترده‌تر شد و در ۲۳۴۸ سالن سینما به نمایش درآمد و ۱۸.۸۶ میلیون دلار فروخت. این فیلم را A24 پخش کرده و این پنجمین افتتاحیه‌ی بزرگ این استودیوست. اما نکته‌ی جالب این جاست که فیلم در اکران محدودش امتیاز A- را از مخاطبان در سینمااسکور گرفت اما بعد از اکران گسترده امتیاز آن به C سقوط کرد.

قصه‌ی فیلم در سال ۲۰۱۰ رخ می‌دهد. دو کارگر طی یک انفجار در معدن یک الماس پیدا می‌کنند. کات می‌خورد به سال ۲۰۱۲ و کاراکتر هاوارد راتنر یک مغازه‌ی جواهرفروشی دارد و در تلاش است که قرض‌های مربوط به قمارش را بدهد. از جمله بدهی که به برادرزنش دارد. زندگی هاوارد اما کم‌کم در اثر یک سری مسائل پیچیده‌تر می‌شود.

منتقدان فیلم برادران سفدی را بسیار تحسین کرده‌اند و به آن امتیاز ۸۹ از ۱۰۰ را داده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها این فیلمی جسورانه است. جایی که اضطراب و دیگر غرایز از جمله حماقت بدون اخلاقیات و محدودیت متولد می‌شوند. شخصیت هاوارد بر واقعیت چنان غلبه می‌کند که وقتی در نهایت واقعیت به ما ضربه می‌زند دردناک و شوکه‌برانگیز است. این فیلمی دیوانه‌وار است که به همه‌ی تارهای عصبی‌تان ضربه می‌زند. برادران سفدی و گروه بازیگران آن‌قدر عمیق شده‌اند که فیلمی به شدت انسانی بسازند.

اکران محدود یک فیلم مهم دیگر هم این هفته آغاز شد: فیلم «۱۹۱۷» ساخته‌ی سام مندس در ۱۱ سینما اکران شد و یک میلیون دلار فروخت و می‌شود انتظار داشت که با شروع اکران گسترده‌اش شاهد دیدن این فیلم هم در باکس‌آفیس باشیم.

در اکران محدود مخاطبان به فیلم امتیاز A را در سایت سینمااسکور داده‌اند. فیلم سام مندس یک درام جنگی درباره‌ی دو سرباز در جنگ جهانی اول است که ماموریتی غیرممکن به آن‌ها داده می‌شود. باید به دل خط مقدم دشمن نفوذ کنند و پیغامی را برسانند که از کشته شدن هزاران نفر جلوگیری می‌کند. منتقدان هم فیلم را دوست دارند و به آن امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را داده‌اند.

