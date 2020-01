شهلا ریاحی از بازیگران پیشکسوت سینمای ایران که البته سال‌ها بود از عرصه‌ی سینما و تلویزیون دور مانده بود روز دهم دی ماه ۱۳۹۸ در تهران درگذشت.

شهلا ریاحی متولد سال ۱۳۰۵ بود و اگر چه او را برای بازی در فیلم‌هایی مثل «پرنده‌ی کوچک خوشبختی» و «می‌خواهم زنده بمانم» و بیشتر سریال‌های تلویزیونی مانند «این خانه دور است» به یاد می‌آوریم اما او یک نقش مهم دیگر هم در سینمای ایران دارد. او سال ۱۳۳۵ فیلم «مرجان» را ساخت و به این ترتیب تبدیل به اولین کارگردان زن سینمای ایران شد. خودش هم در فیلم «مرجان» کنار تقی ظهوری و احمد قدکچیان بازی می‌کرد.

شهلا ریاحی خیلی زود ازدواج کرد. همسرش اسماعیل ریاحی که سال ۱۳۸۹ از دنیا رفت در کار سینما و تئاتر بود و تاثیر زیادی در زندگی شهلا ریاحی داشت. این مرد روشنفکر استعداد شهلا ریاحی را کشف کرد و او را تشویق کرد که به صحنه‌ی تئاتر راه پیدا کند. بعد از دو سه کار او را به عنوان بازیگر برجسته‌ای تشخیص دادند.

شهلا ریاحی سال ۱۳۳۰ با فیلم «خواب‌های طلایی» ساخته‌ی معزالدین فکری وارد سینما شد. علاوه بر بازیگری شهلا ریاحی گوینده و دوبلور درجه یکی هم بود. او در فیلم‌های ایرانی و خارجی زیادی صداپیشگی کرد. از فیلم‌هایی که او دوبله کرده بود می‌شود به «دلیجان در آتش» و «بربادرفته» (البته نه در نقش اصلی اسکارلت) اشاره کرد.

آخرین کارش قبل از انقلاب بازی در سریال موفق کمدی «ایتالیا ایتالیا» در کنار نوذر آزادی بود و آخرین فیلم سینمایی که بازی کرد «خانه خراب» محصول ۱۳۵۴ کنار نصرت کریمی بود. بعد از انقلاب یازده سالی درکارش وقفه افتاد و سال ۱۳۶۶ با فیلم «گل مریم» ساخته‌ی حسن محمدزاده دوباره بازی در سینما را تجربه کرد اما در سینما دیگر نقش ویژه‌ای بازی نکرد و بیشتر در سریال‌های تلویزیونی موفق بود.

در سال‌های اخیر به دلیل کهولت سن و بیماری از فعالیت‌های کاری‌اش کناره گرفته بود.

دیجی‌کالا مگ درگذشت این هنرمند را تسلیت می‌گوید.

بیشتر بخوانید: فیلم‌های بخش نگاه نو جشنواره فجر ۹۸ معرفی شد

The post شهلا ریاحی، اولین کارگردان زن سینمای ایران درگذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala