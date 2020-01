در این فهرست فیلم‌هایی را مرور می‌کنیم که در دهه گذشته، از خاص‌ترین و باشکوه‌ترین طراحی‌های لباس برای شخصیت‌هایشان بهره برده‌اند. سندی پاول، کترین مارتین و روت ای. کارتر هر سه در میان برندگان جایزه‌ی اسکار برای بهترین طراحی لباس بوده‌اند و برخی از شگف‌آورترین لباس‌ها را برای شخصیت‌های روی صحنه تهیه کرده‌اند.

این استادان طراحی لباس با کمپانی‌های بزرگِ مد مثل پرادا، گوچی، لویی ویتون، ژیوانشی، شنل، ولنتینو، دلچه گابانا، بروکز برادرز، رودارته و دیگر برندهای مهم دنیا همکاری کرده‌اند تا بتوانند ظواهر پرزرق‌وبرق مد نظرشان را برای شخصیت‌هایی مثل التون جان (که نقشش را تارون ایگرتون بازی کرده)، نینا سیرز (با بازی ناتالی پورتمن) و جی گتسبی (با نقش‌افرینی لئوناردو دی‌کاپریو) خلق کنند.

در ادامه لیستی از ۱۴ فیلم ساخته شده از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را می‌بینید که باشکوه‌ترین لباس‌های یک دهه سینما در آن‌ها استفاده شده است.

قوی سیاه

نام اصلی فیلم: ‌Black Swan

محصول ۲۰۱۰

طراحی لباس این فیلم توسط خواهران مالیوی، کیت و لورا، با تولید برند رودارته انجام شده است. لباس شاخص این فیلم لباس شخصیت ناتالی پورتمن در فیلم است که یک لباس باله برای نقش قوی سیاه، شخصیت اپرای مشهور چایکوفسکی، در فیلم است. این دو طراح با طراح لباس فیلم ایمی وستکات این لباس را تهیه کردند. این لباس باله‌ی فوق‌العاده در سال ۲۰۱۸ در موزه‌ی ملی زنان هنرمند در واشتنگن دی. سی. به نمایش گذاشته شد.

آینه، آینه

نام اصلی : Mirror Mirror

محصول ۲۰۱۲

ایکو ایشیوکا، طراح لباس ژاپنی که در سال ۲۰۱۲ درگذشت طراحی لباس فیلم آینه آینه با بازی لی‌لی کالینز و جولیا رابرتز را برعهده داشت. فیلم فانتزی ماجراجویانه‌ای بر اساس قصه‌ی سفید برفیِ برادران گریم است. ایشیوکا در فیلم آینه آینه با طراحی لباسش، این قصه‌ی شاه‌پریانی را به نوعی مدرن و امروزی کرده است. او برای سفید برفی (با بازی لی‌لی کالینز) و ملکه‌ی شرور (جولیا رابرتز) پیراهن‌های بلند و باشکوهی را تدارک دید که دامن‌هایشان حدود ۶ فوت (نزدیک به دو متر) پهنا داشت و بیش از ۳۲ متر پارچه برای هرکدام از آن‌ها استفاده شده بود.

بازی گرسنگان

عنوان اصلی: The Hunger Games

محصول ۲۰۱۲

جودیانا ماکوفسکی که بیشتر برای طراحی لباس فیلم هری پاتر و سنگ جادو معروف است و برای بسیاری از فیلم‌های مارول هم طراحی لباس انجام داده در فیلم محبوب هانگر گیم (بازی‌های گرسنگی) طراحی لباس را برعهد داشت. او لباس مسخره‌ی رودا گریفیث در فیلم را با آن پیچ و فرهای بزرگ و همچنین تمام لباس‌های رزمی شخصیت کتنیس اوردین (با نقش‌آفرینی جنیفر لارنس) را طراحی کرده است.

گتسبی بزرگ

عنوان اصلی: The Great Gatsby

محصول ۲۰۱۳

کترین مارتین در اقتباس باز لورمان از رمان کلاسیک اسکات فیتزجرالد هم طراحی لباس و هم طراح تولید بود. او برای این پروژه‌ی بزرگ باید ۱۷۰۰ دست لباس طراحی می‌کرد و برای این کار از میوچا پردا، طراح مد و لباس بزرگ ایتالیایی که صاحب برند مشهور پرادا است، برای ساختن ۴۰ دست لباس (از جمله لباس کری مولیگان بازیگر نقش دیزی) و از کمپانی بروکز برادرز برای ۵۰۰ دست دیگر همکاری گرفت که از جمله‌ طراحی‌های آن‌ها را می‌توان بر تن لئوناردو دیکاپریو بازیگر نقش گتسبی دید.

ملفیسنت

عنوان اصلی: Maleficent

محصول ۲۰۱۴

آنجلینا جولی در فیلم مالفیست، نقش جادوگر شروری را بازی می‌کند که هیبت خاصی دارد و می‌بایست با طراحی لباس درست شخصیت‌پردازی شود. این طراحی که کار پیچیده و زیادی را می‌طلبید توسط سه طراح لباس انجام شد. راب گودوین طراح لندنی، مانوئل آلباران و میلینر جاستین اسمیت با همکاری هم لباس عجیب‌غریب مالفیست را طراحی کردند. برای خلق لباس مالفیست و ملحقاتش که می‌بایست شرارت یک جادوگر افسانه‌ای را به تصویر می‌کشید، دنده‌های اسکلت حیوانات، ناخن‌هایی از جنس پنجه‌ی حیوانات و شاخی روی سر که از پوست ماهی و شترمرغ درست شده به کار رفته است.

سیندرلا

عنوان اصلی: Cinderella

محصول ۲۰۱۵

سندی پاول، طراح لباس فیلم سیندرلا در سال ۲۰۱۶ برای دو فیلم سیندرلا و کارول نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد. ستاره‌ی هر دو فیلم کیت بلانش است که در فیلم سیندرلا نقش مادرخوانده‌ی بدجنس را بازی می‌کند. او در فیلم لباسی به تن دارد که در بالاتنه‌ی آن استخوان نهنگ به کار رفته است. اما لباس سیندرلا (با نقش‌آفرینی لی‌لی جیمز) لباس بلند و ظریفی است به همان رنگ آبیِ معروف که به او هدیه داده شده است و به گفته‌ی پاول «با حرکت سیندرلا شبیه یک کالیدوسکوپ آبی می‌درخشد.» در طراحی ظاهر سیندرلا کمپانی لوازم آرایش مک و شرکت زیورآلات سازی سواروفسکی با الهام از سیندرلای کلاسیکِ دیزنی پاول را همراهی کرده‌اند.

جکی

عنوان اصلی: Jackie

محصول ۲۰۱۶

ناتالی پورتمن که برای دومین بار در لیست ما حضور پیدا می‌کند در فیلم جکی شخصیت ژاکلین کندی اوناسیس ِ شیک و مد روز را بازی می‌کند. مدلین فونتن، طراح لباس فرانسوی، در این فیلم ده مدل از لباس‌های معروف بانوی اول امریکا را انتخاب کرده و آن‌ها را برای فیلم بازسازی کرده است. از جمله لباس پشمی قرمز رنگ ژاکلین که طراحی برند معروف دیور بود و همچنین کت و دامن صورتی شنل. جالب است بدانید در این پروژه کمپانی شنل برای پیدا کردن دگمه‌های مناسب برای لباس‌های این شخصیت با فونتن همراهی کرده است.

پلنگ سیاه

عنوان اصلی: Black Panther

محصول ۲۰۱۸

روت ای. کارتر، طراح لباس معروف امریکایی، برای طراحی لباس‌ تچالا، ابرقهرمان فیلم پلنگ سیاه (به نقش‌آفرینی چادویک آرون بوزمن) مجسمه‌ی اسکار را به خانه برد. کارتر برای خلق سبک لباس‌های واکاندا از سبک افرو-پانک و ظواهر قبیله‌های افریقایی الهام گرفته است. او می‌گوید: «قصد ما بود که فرهنگ افریقایی امریکایی‌ را در داستان فیلم ارزش بنهیم و گرامی بداریم.»

اوشن ۸

عنوان اصلی: Ocean’s 8

محصول ۲۰۱۸

فیلم هشت یار اوشن، فیلم اعلایی برای هوادارن مد است. در این فیلم کیت بلانش و ریهانا تلاش می‌کنند تا یک الماس ۱۵۰ میلیون دلاری را در جشن مت گالا بدزدند. سارا ادواردز، طراح لباس فیلم هشت یار اوشن، برای ساندرا بولاک لباسی با طراحی آلبرتا فرتی، برای بلانش لباسی از برند ژیوانشی، برای هلنا بونهام کارتر لباسی از دلچه گابانا، برای ریهانا لباسی با طراحی زک پوزن، برای میندی کالینگ لباسی از طراح هندی نعیم خان، برای سارا پالسون لباسی از برند پرادا، برای آکوافینا لباسی از برند جاناتان سیمکای و برای آن هاتاوی لباسی از ولنتینو تدارک دیده است. جواهر بزرگی هم که در این فیلم دیده می‌شود توسط کمپانی بزرگ کارتیه تهیه شده است.

بوهمین راپسودی

عنوان اصلی: Bohemian Rhapsody

محصول ۲۰۱۸

جولین دی، طراح لباس فیلم بوهمین راپسودی، با یادآوری لباس‌های فردی مرکوری روی صحنه در طراحی لباس شخصیت این خواننده‌ی افسانه‌ای تلاش کرده است با توجه به مسئله‌ی جنسیتی او لباس‌ها را طراحی کند. او در این فیلم که زندگی فردی را به تصویر می‌کشد از زاندرا رودز، طراح واقعی لباس‌های فردی مرکوری، کمک گرفته است. دی موفق شده است لباس سرهمی عجیب‌غریب فردی را برای رامی مالک که نقش او را در فیلم بازی می‌کند بار دیگر روی صحنه بیاورد. این لباس که ساخت آن ظرافت و کار زیادی می‌طلبیده معادل ۲۹ هزار برای پروژه آب خورده است.

مری پاپينز برمی‌گردد

عنوان اصلی: Mary Poppins Returns

محصول ۲۰۱۸

سندی پاول در سال ۲۰۱۸ برای طراحی لباس دو فیلم بازگشت مری پاپینز و سوگلی، به صورت همزمان نامزده دریافت جایزه‌ی اسکار شد. پاول و دستیارانش برای دنباله‌ی فیلم نوستالژیک مری پاپینز تمام لباس‌های سکانس مهمانی کارتونی را با دست رنگ کردند تا صحنه دو بعدی به نظر برسد و حس فیلم اصلی برای مخاطب تداعی شود. بنابراین تهیه‌ی لباس‌های این فیلم یکی از وقت‌گیرترین پروژه‌های پاول بوده است.

سوگلی

عنوان اصلی: The Favourite

محصول ۲۰۱۸

همانطور که اشاره شد طراح لباس فیلم سوگلی هم سندی پاول است. برخلاف انتظار ما از لباس‌های درباری، پاول در این فیلم برای لباس‌ها اصلا از تور استفاده نکرده است. او در عوض برای ساخت لباس‌های ملکه آن (که الیویا کولمن نقش او را بازی می‌کند) و خانم‌هایی که به او خدمت می‌کنند (با نقش‌آفرینی اما استون و ریچل وایس) از پارچه‌های کتان و وینیلی که با لیزر طرح‌هایی روی‌شان بریده شده استفاده کرده است. او برای ساخت لباس خدمه هم از پارچه‌ی جین استفاده می‌کند.

شیادان

عنوان اصلی: Hustlers

محصول ۲۰۱۹

میشل تراورز، طراح لباس فیلم شیادان این فرصت را داشت که برای جنیفر لوپز در نقش یک رقصنده لباس طراحی کند. در این فیلم همچنین کاردی بی و کنستانس وو هم بازی می‌کنند و طراحی لباس این دو ستاره نیز به عهده‌ی تاورز بوده است. تراورز درباره‌ی طراحی لباس شیادان می‌گوید: «در این فیلم تمام لباس‌ها باید به نحوی طراحی می‌شد که برای رقص مناسب باشند» او در طراحی لباس‌هایی که رقصنده‌ها باید روی لباس رقص می‌پوشیدند از برندهایی نظیر لویی ویتون، گس و کوچ کمک گرفته است.

راکت‌من

عنوان اصلی: Rocketman

محصول ۲۰۱۹

آخرین فیلم در لیست ما موزیکال-درام زندگی‌نامه‌ای راکت‌من است. در این فیلم که به بخشی از زندگی التون جان می‌پردازد برخی از معروف‌ترین لباس‌های التون جان توسط جولین دی، طراح لباس پروژه، بازسازی شده است. از جمله لباس باب مکی داجرز با کریستال‌هایی از سواروفسکی. تارون اجتون بازیگر نقش التون جان در فیلم از چندین عینک گوچی استفاده می‌کند و الساندرو میشل چند دست از لباس‌های شخصیت را از شوی بهاره ۲۰۱۸ گوچی تهیه کرده است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ فیلم علمی تخیلی که با گذر زمان رنگ باختند

منبع: hollywoodreporter

The post باشکوه‌ترین لباس‌های سینمای جهان در دهه‌ی گذشته appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala