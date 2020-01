جوایز بنیاد فیلم آمریکا به آثار برتر سال ۲۰۱۹ اهدا شد

جوایز بنیاد فیلم آمریکا که هر ساله به مجموعه‌ای از بهترین فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی اختصاص می‌یابد بعد از ظهر دیروز طی مراسمی با حضور هنرمندان و اهالی صنعت سینمای آمریکا اهدا شدند.

مراسم جوایز بنیاد فیلم آمریکا یک مراسم غیررقابتی است و اساسا تمام کسانی که به این رویداد دعوت می‌شوند به نوعی بخشی از آثار برگزیده و برندگان سال میلادی قبل هستند. این مراسم هر سال به فاصله چند روز از سال میلادی جدید برگزار می‌شود و فهرست بهترین آثار و شرکت‌کنندگان در مراسم مدتی قبل اعلام می‌شود.

بر همین اساس فیلم‌های سینمایی «۱۹۱۷»، «جوجو خرگوشه»، «روزی روزگاری در هالیوود»، «وداع»، «جوکر»، «مرد ایرلندی»، «چاقوکشی»، «زنان کوچک»، «داستان ازدواج» و «ریچارد جول» به عنوان بهترین فیلم‌های سینمایی سال از سوی بنیاد انتخاب شدند.

در بخش آثار تلویزیونی نیز مجموعه‌های «چرنوبیل»، «تاج»، «فاسی/وردون»، «بازی تاج و تخت»، «ژست»، «وراثت»، «باورنکردنی»، «معاون رییس جمهور»، «نگهبانان» و «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند» به عنوان برگزیدگان انتخاب شدند.

در این میان فیلم سینمایی «انگل» به کارگردانی بونگ جون-هو و مجموعه تلویزیونی «فلیبگ» ساخته فیبی والر-بریج نیز به عنوان دو اثر شاخص سال به شکل مجزا شایسته تقدیر شناخته شدند. این آثار نمی‌توانستند در میان ۱۰ فیلم و ۱۰ مجموعه تلویزیونی برتر قرار گیرند زیرا در ایالات متحده آمریکا ساخته نشده‌اند.

مراسم بنیاد فیلم آمریکا که بعد از ظهر روز جمعه برای بیستمین دوره برگزار شد در همان اوایل مراسم شاهد حضور برد پیت و حرکت او در سالن برگزاری به سوی مجموعه عوامل فیلم انگل برای قدردانی و ادای احترام ویژه‌ و شخصی نسبت به آن‌ها بود.

یکی از مهمانان ویژه مراسم مل بروکس کارگردان و بازیگر مشهور آثار کمدی بود. مل بروکس ۹۳ ساله گفت که اخیرا فیلم‌ سینمایی جوجو خرگوشه را دیده و از تایکا وایتیتی کارگردان این اثر تقدیر کرد. بروکس به این نکته نیز اشاره کرد که وایتیتی خود در این فیلم به عنوان بازیگر هم حضور دارد و با وجود دشواری این کار به خوبی از پس آن برآمده است.

