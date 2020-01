انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا انگل را به عنوان بهترین فیلم‌ سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد

انجمن ملی منتقدان فیلم در ایالات متحده آمریکا «انگل» را به عنوان بهترین فیلم‌ سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد. «زنان کوچک» و «روزی روزگاری در هالیوود» دو فیلم‌ دیگری بودند که بعد از انگل بیشترین‌ تعداد رای‌ را برای دریافت لقب بهترین فیلم دریافت کردند.

این عنوان آخرین و جدیدترین دستاورد فیلم سینمایی انگل ساخته بونگ جون هو است که از زمان برگزاری جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ و بردن جایزه نخل طلا به شکل مداوم جوایز گوناگونی دریافت کرده‌ است.

انجمن ملی منتقدان فیلم اعضای خود را در روزهای گذشته به شهرهای نیویورک و لس آنجلس فراخواند تا با رای‌گیری بهترین آثار سال ۲۰۱۹ در بخش‌های مختلف را مشخص کند. به این ترتیب و براساس تعداد رای‌ها هر اثر سینمایی در هر شاخه یک فیلم به عنوان برنده و دو فیلم در جایگاه‌ بعدی قرار گرفتند.

بونگ جون هو برای نوشتن فیلم‌نامه فیلم‌ سینمایی انگل به همراه هان جین وون در بخش بهترین فیلم‌نامه نیز جایگاه اول را به خود اختصاص داد. این کارگردان کره‌ای رقابت را برای دریافت جایزه بهترین کارگردانی به گرتا گرویگ (کارگردان فیلم «زنان کوچک») واگذار کرد و به همراه مارتین اسکورسیزی (کارگردان فیلم «مرد ایرلندی») دو کارگردانی را تشکیل دادند که پس از گرویگ مقام‌های بعدی را در این رشته به خود اختصاص داده‌اند.

از جمله سایر برندگان در رشته‌های دیگر می‌توان به آنتونیو باندراس اشاره کرد که بابت ایفای نقش در فیلم سینمایی «درد و شکوه» برنده جایزه بهترین‌ بازیگر نقش اصلی مرد شد. همچنین مری کی پلیس برای نقش‌آفرینی در فیلم «دایان» به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی زن انتخاب شد.

جایزه بهترین‌ بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین‌ بازیگر نقش مکمل زن نیز به ترتیب به برد پیت برای حضور در فیلم روزی روزگاری در هالیوود و لورا درن برای ایفای نقش در فیلم‌های «داستان ازدواج» و زنان کوچک رسید.

در نهایت بد نیست به جایزه بهترین فیلم‌برداری هم اشاره کنیم که به یک زن رسید. کلر ماتون این جایزه را برای فیلم‌برداری فیلم‌های «آتلانتیک» و «پرتره یک بانو در آتش» دریافت کرد. در ادامه می‌توانید مجموعه فیلم‌های منتخب در هر رشته توسط انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا را بررسی کنید:

بهترین فیلم

برنده: انگل

مقام‌های بعدی: زنان کوچک، روزی روزگاری در آمریکا

بهترین کارگردانی

برنده: گرتا گرویگ (زنان کوچک)

مقام‌های بعدی: بونگ جون-هو (انگل)، مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

بهترین‌ بازیگر نقش اصلی زن

برنده: مری کی پلیس (دایان)

مقام‌های بعدی: ژائو تائو (خاکستر خالص‌ترین سفید است)، فلورنس پیو (میدسامر)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده: آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

مقام‌های بعدی: آدام درایور (داستان ازدواج)، آدام سندلر (جواهرات تراش‌نخورده)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده: لورا درن (داستان ازدواج، زنان کوچک)

مقام‌های بعدی: فلورنس پیو (زنان کوچک)، جنیفر لوپز (شیادان)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده: برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود)

مقام‌های بعدی: جو‌ پشی (مرد ایرلندی)، وسلی اسنایپس (دولمایت اسم من است)، سونگ کانگ-هو (انگل)

بهترین فیلم‌برداری

برنده: کلیر ماتون (پرتره یک بانو در آتش، آتلانتیک)

مقام‌های بعدی: روبرت ریچاردسون (روزی روزگاری در هالیوود)، یوریک لو سو (زنان کوچک)

بهترین فیلم‌نامه

برنده: بونگ جون-هو و هان جین وون (انگل)

مقام‌های بعدی: کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)، گرتا گرویگ (زنان کوچک)

بهترین فیلم غیرداستانی

برنده: سرزمین عسل

مقام‌های بعدی: کارخانه آمریکایی، آپولو ۱۱

