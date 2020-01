برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ معرفی شدند. فرش قرمز این مراسم از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه ۱۵ دی به وقت تهران آغاز شد. هفتاد و هفتمین دوره جوایز گلدن‌ گلوب در بخش بهترین‌های سینما و تلویزیون در حضور ستاره‌های سینما برگزار شد. مراسم انجمن مطبوعات خارجی هاليوود که در فصل دوم جوايز برگزار می‌شود مهم‌ترين راه برای رسيدن به اسکار است و متشکل از روزنامه‌نگاران و عکاسانی است که از صنعت سرگرمی گزارش تهيه‌ می‌کنند. تعداد اعضای این انجمن کمتر از اسکار است اما بعد از اسکار مهم‌ترین جایزه سینمایی به شمار می‌رود. با ما در پوشش لحظه به لحظه مراسم همراه باشید. لیست کامل برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ را می‌توانید در ادامه همین مطلب ببینید.

مجری مراسم امسال ریکی جرویس است که رکورد اجرای گلدن گلوب را شکسته و البته ترس به دل همه‌ی نامزدها افتاده چون این مجری بامزه که اجراهای گلدن گلوبش همیشه بازخوردهای خوبی گرفته‌اند به شدت در شوخی بی‌پرده است.

ریکی جرویس استندآپ کمدین، بازیگر، نویسنده و کارگردان و تهیه‌کننده‌ی انگلیسی و برنده‌ی هفت جایزه‌ی بفتا، دو جایزه‌ی امی، سه گلدن گلوب و تعداد زیادی افتخارات دیگر است. سال ۲۰۱۰ جزو تاثیرگذارترین چهره‌ها به انتخاب تایم برگزیده شد. اولین بار سال ۲۰۰۹ مجری مراسم گلدن‌گلوب شد و این پنجمین‌باری است که به عنوان میزبان گلدن گلوب روی سن می‌رود. او با همه چیز از جمله نژاد و جنسیت و سیاست شوخی می‌کند و شوخی‌هایش هم واقعا بامزه هستند. البته بسیاری از شوخی‌های او نسبت به ستاره‌های هالیوود توهین‌آمیز تلقی شده و سبب رنجش آن‌ها شده است. البته جرویس گفته که امسال سعی می‌کند شوخی‌های تندی نداشته باشد و بیشتر درباره‌ی صنعت سینما و بازیگری در سینما شوخی کند. او فقط از یکی از شوخی‌هایش در مراسم سال‌های گذشته پشیمان است. شوخی که با تیم آلن کرده بود. زمانی که سال ۲۰۱۱ تیم آلن و تام هنکس برای دادن جایزه روی سن آمدند جرویس گفته بود: «خب درباره‌ی دو اهداکننده‌ی بعدی چه چیزی می‌توانم بگویم؟ یکی از آن‌ها بازیگر، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردانی است که فیلم‌هایش در باکس آفیس از ۳ میلیارد دلار هم بیشتر فروخته‌اند. او برنده‌ی دو جایزه‌ی اسکار و سه جایزه‌ی گلدن گلوب است و نفر دیگر…تیم آلن است.» جرویس معتقد است که آلن برداشت بعدی از این شوخی او کرده بود اما در حقیقت او می‌خواسته به کارنامه‌ی درخشان تام هنکس اشاره کند که باعث می‌شود ایستادن هر کسی به جز رابرت دنیرو، رابرت ردفورد یا داستین هافمن کنار او چنین شوخی به همراه داشته باشد وگرنه او مشکل شخصی با آلن نداشته است.

فرش قرمز مراسم آغاز شد و از بین بازیگرانی که روی فرش قرمز حضور پیدا کردند می‌شود به نیکول کیدمن و اسکارلت جوهانسون با لباس قرمز، لئوناردو دی‌کاپریو، تام هنکس و آکوافینا اشاره کرد. آکوافینا لباسی اسپورت پوشیده است.

فیلمی از دوره‌های قبلی میزبانی ریکی جرویس پخش شد و فیلمی که آماده‌سازی سالن برگزاری گلدن‌ گلوب ۲۰۲۰ را نشان می‌داد. فیلم‌هایی نشان داده می‌شود که نامزدهای بهترین بازیگری مرد و زن و بهترین فیلم را معرفی می‌کنند.

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ در بخش سینما

بهترین فیلم درام:

نامزدهای بهترین فیلم درام

مرد ایرلندی

داستان ازدواج

۱۹۱۷

جوکر

دو پاپ

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

روزی روزگاری در هالیوود

جوجو خرگوشه

چاقوکشی

راکت‌من

دلمایت نام من است

بهترین کارگردانی:

نامزدهای بخش بهترین کارگردانی

بونگ جون هو (انگل)

سام مندس (۱۹۱۷)

تاد فیلیپس (جوکر)

مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بهترین بازیگر نقش اول مرد درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول درام

کریستین بیل (فورد در برابر فراری)

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

آدام درایور (داستان ازدواج)

واکین فینیکس (جوکر)

جاناتان پرایس (دو پاپ)

بهترین بازیگر نقش اول زن درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن درام

گلن کلوز (همسر)

لیدی گاگا (ستاره‌ای متولد شده است)

نیکول کیدمن (نابودگر)

ملیسا مک کارتی (هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟)

رزاموند پایک (یک زندگی خصوصی)

بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال

دنیل کریگ (چاقوکشی)

رومن گافین دیویس (جوجو خرگوشه)

لئوناردو دی‌کاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)

تارون ایگرتون (راکت‌من)

ادی مورفی (دلمایت نام من است)

بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال

اکوافینا (خداحافظی)

آنا دی آرماس (چاقوکشی)

کیت بلانشت (کجا می‌روی برنادت؟)

بین فلدستاین (booksmart)

اما تامپسون (آخر شب)

برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تام هنکس (روزی زیبا در محله)

آنتونی هاپکینز (دو پاپ)

آل پاچینو (مرد ایرلندی)

جو پشی (مرد ایرلندی)

برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

کتی بیتس (ریچارد جوئل)

آنت بنینگ (گزارش)

لارا درن (داستان ازدواج)

جنیفر لوپز (شیادان)

مارگو رابی (بمب‌شل)

بهترین فیلمنامه:

نامزدهای بهترین فیلمنامه

نوآ بومباک (داستان ازدواج)

بونگ جون هو (انگل)

آنتونی مک‌کارتن (دو پاپ)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

استیون زیلیان (مرد ایرلندی)

بهترین موسیقی فیلم:

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

دنیل پمبرتون (بروکلین بی مادر)

الکساندر دسپلا (زنان کوچک)

هیلدار گودنادوتیر (جوکر)

توماس نیومن (۱۹۱۷)

رندی نیومن (داستان ازدواج)

بهترین ترانه:

نامزدهای بهترین ترانه

گربه‌ها

راکت‌من

فروزن ۲

شیرشاه

هریت

بهترین فیلم خارجی زبان:

نامزدهای بهترین فیلم خارجی

خداحافظی

درد و شکوه

پرتره‌ی یک بانو در آتش

انگل

بینوایان

بهترین انیمیشن:

نامزدهای بهترین انیمیشن

فروزن ۲

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید: دنیای پنهان

لینک گمشده

داستان اسباب‌بازی ۴

شیرشاه

برنده یک عمر فعالیت هنری در سینما:

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ در بخش مجموعه‌های تلویزیونی

بهترین سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین سریال کمدی یا موزیکال

بری (اچ.بی.او)

فلی‌بگ

متد کامینسکی (نتفلیکس)

خانم میزل شگفت‌انگیز (آمازون)

سیاستمدار (نتفلیکس)

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی

مایکل داگلاس (متد کامینسکی)

بیل هدر (بری)

بن پلت (سیاستمدار)

پل راد (زندگی کردن به تنهایی/ Living with Yourself)

رامی یوسف (رامی)

بهترین بازیگر زن سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

کریستینا اپلیگیت (Dead to Me)

ریچل برازناهان (خانم میزل شگفت‌انگیز)

کریستن دانست (On Becoming a God in Central Florida)

ناتاشا لیون (عروسک روسی)

فیبی والر بریج (فلی‌بگ)

بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

Catch-22 (هولو)

چرنوبیل (HBO)

Fosse/Verdon (اف.ایکس)

بلندترین صدا (شوتایم)

باورنکردنی (نتفلیکس)

بهترین بازیگر زن مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

کاتلین دیور (باورنکردنی)

جویی کینگ (بازی/ The Act)

هلن میرن (کاترین کبیر)

مریت ویور (باورنکردنی)

میشل ویلیامز (Fosse/Verdon)

بهترین بازیگر مرد مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

کریستوفر آبوت (Catch-22)

ساشا بارون کوهن (جاسوس)

راسل کرو (بلندترین صدا/ The Loudest Voice)

جارد هریس (چرنوبیل)

سام راکول (Fosse/Verdon)

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

پاتریشیا آرکت (The Act)

هلنا بونهام کارتر‌ (تاج)

تونی کولت (باورنکردنی)

مریل استریپ (دروغ‌های کوچک بزرگ)

امیلی واتسون (چرنوبیل)

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

آلن آرکین (متد کامینسکی)

کیران کالکین (موفقیت)

اندرو اسکات (فلی‌بگ)

استالن اسکارسگارد (چرنوبیل)

هنری وینکلر (بری)

بهترین سریال درام:

نامزدهای بهترین سریال درام

دروغ‌های کوچک بزرگ (اچ.بی.او)

تاج (نتفلیکس)

کشتن ایو (بی.بی.سی آمریکا)

شوی صبحگاهی (اپل تی.وی پلاس)

موفقیت (اچ.بی.او)

بهترین بازیگر مرد سریال درام:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال درام

برایان کاکس (موفقیت)

کیت هرینگتون (بازی تاج و تخت)

رامی مالک (آقای روبات)

توبیاس منزیس (تاج)

بیلی پورتر (ژست)

بهترین بازیگر زن سریال درام:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال درام

جنیفر انیستون (شوی صبحگاهی)

الیویا کولمن (تاج)

جودی کومر (کشتن ایو)

نیکول کیدمن (دروغ‌های کوچک بزرگ)

ریس ویترسپون (دروغ‌های کوچک بزرگ)

جایزه یک عمر دستاورد هنری در تلویزیون:

