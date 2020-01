فیلم کینه (The Grudge) چهارمین قسمت در مجموعه فیلم‌های سینمایی کینه با دریافت نمره سینمااسکور F به جمع منفورترین فیلم‌های اکران شده در ایالات متحده پیوست تا این لیست حالا علاوه بر ۱۹ فیلم قبلی جدیدترین فیلم این مجموعه ترسناک را هم در خود جای دهد.

مجموعه فیلم‌های کینه از همان ابتدا براساس بازسازی یک مجموعه ژاپنی کار خود را در ایالات متحده آغاز کرد. اولین فیلم از این مجموعه ترسناک ژاپنی «جو-آن: کینه» نام داشت که سال ۲۰۰۰ توسط تاکاشی شیمیزو ساخته شد. اما سال ۲۰۰۴ شاهد بازسازی قسمت اول این مجموعه در آمریکا بودیم. فیلم جدید با عنوان «کینه» و به کارگردانی تاکاشی شیمیزو برای سونی ساخته شد و در حالی که ۱۰ میلیون دلار بودجه ساخت آن بود موفق شد بیش از ۱۸۰ میلیون دلار بفروشد.

در ادامه و‌ در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ شاهد ساخت قسمت‌های دیگری از این مجموعه بودیم که از نظر تجاری نتوانستند به موفقیت فیلم اول ظاهر شوند. تا امسال که درست چند روز پس از آغاز سال ۲۰۲۰ قسمت چهارم کینه روی پرده رفت.

فیلم جدید کینه را نیکلاس پس کارگردانی کرده و آندره‌آ ریسبرو و دمیان بیچیر از بازیگران اصلی‌اش هستند. روایت فیلم درباره پلیسی است که ماجرای چندین قتل را دنبال می‌کند، قتل‌هایی که در نهایت همه به یک خانه خاص مربوط می‌شوند.

ظاهرا فیلم جدید مجموعه کینه موفق نشده چیزی به قسمت‌های قبل اضافه کند و همین موضوع باعث واکنش منفی تماشاگران و منتقدان شده است. فقط ۱۶ درصد منتقدان فیلم را پسندیده‌اند و این اثر ترسناک از مخاطبان روز اول اکران نمره F دریافت کرده. این نمره بدترین نمره‌ای است که یک فیلم سینمایی می‌تواند در ایالات متحده از مخاطبان دریافت کند و از زمانی که سازمان CinemaScore به راه افتاد (سازمانی که نظر مخاطبان را درباره فیلم‌ها جمع‌آوری می‌کند و از سال ۱۹۸۶ شروع به کار کرده) تنها به ۱۹ فیلم تعلق گرفته بود.

آخرین فیلم سینمایی با نمره F از مخاطبان «مادر» ساخته دارن آرونوفسکی بود که گرچه حمایت منتقدان را به دست آورد اما مخاطبان با آن ارتباط برقرار نکردند.

The post فیلم ترسناک «کینه» به لیست منفورترین فیلم‌های باکس‌آفیس پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala