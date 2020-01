نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۲۰ اعلام شد

فردای برگزاری جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۰، نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۲۰ هم اعلام شدند. جوایز بفتا که به اسکار انگلیسی معروف است یک جایزه‌ی مستقل برای حمایت و پشتیبانی از محصولات سینمایی و تلویزیونی است که در انگلستان برگزار می‌شود. این جایزه سال ۱۹۴۷ توسط گروهی از کارگردانان بزرگ انگلیسی مثل دیوید لین، لارنس الیویه، امریک پرسبرگر و مایکل پاول و تعدادی دیگر از شمایل مهم سینمای انگلستان بنیان گذاشته شد.

با برگزاری جوایز بفتای ۲۰۲۰ فصل جوایز وارد مرحله‌ی دیگری می‌شود. بعد از پیروزی بزرگ فیلم «۱۹۱۷» در مراسم گلدن گلوب امسال (که جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای سام مندس به ارمغان آورد)، فیلمی درباره‌ی جنگ جهانی اول که فقط در یک نمای متوالی گرفته شده است، حالا در جوایز بفتا هم نامزد نه بخش شده که از آن جمله می‌شود به همه‌ی بخش‌های اصلی از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلم برجسته‌ی انگلیسی اشاره کرد. اما در همه‌ی این بخش‌ها بعید است که جایزه را از آن خودش کند.

فیلمی که بیشترین تعداد نامزدی را در جوایز بفتا ۲۰۲۰ کسب کرده «جوکر» ساخته‌ی تاد فیلیپس است که در مجموع در یازده بخش نامزد دریافت جایزه‌ی بفتا شده است. این فیلم در بخش‌های بهترین فیلم و کارگردانی، بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی، بهترین موسیقی متن و تدوین و فیلمبرداری و طبعا بهترین بازیگر نقش اول مرد برای واکین فینیکس نامزد بفتا شد.

بعد از فیلم «جوکر» رکوردار «مرد ایرلندی» با ده نامزدی پیشتاز است. فیلم اسکورسیزی در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری مکمل برای آل پاچینو و جو پشی نامزد شده است اما بفتا هم هیچ نامزدی برای رابرت دنیرو به ارمغان نیاورده است. در کنار «مرد ایرلندی» فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» کوئنتین تارانتینو را هم داریم که این فیلم هم نامزد ده جایزه‌ی بفتا شده است از جمله نامزدی برای خود کوئنتین تارانتینو در بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه‌ی اریجینال در حالی که فیلم هم در بخش‌های بهترین فیلم، تدوین، طراحی صحنه به علاوه‌ی هر سه بازیگرش لئوناردو دی‌کاپریو، برد پیت و مارگو رابی نامزد دریافت جایزه‌ی بفتا شده است.

حالا که صحبت از مارگو رابی شد او در بخش بهترین بازیگر مکمل زن برای نقش شارون تیت در فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» با خودش در فیلم «بمب شل» رقابت می‌کند. در کنار او اسکارلت جوهانسون برای «جوجو خرگوشه» (فیلم تایکا وایتی‌تی در کل شش نامزدی به دست آورد) نامزد دریافت جایزه‌ی بفتا شده در حالی که در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم «داستان ازدواج» هم نامزد دریافت جایزه‌ی بفتای بهترین بازیگر نقش اول زن است.

نکته‌ی بحث‌برانگیز میان نامزدهای امسال این بود که از کمبود تنوع رنج می‌برند و به خصوص در بخش بازیگری همه‌ی نامزدها سفیدپوست هستند. آن هم در شرایطی که رنگین‌پوست‌ها بازی‌های خوبی در فیلم‌هایی مثل «وداع»، «شیادان» و «داستان شخصی دیوید کاپرفیلد» و «ما» داشتند.

و درست مثل گلدن گلوب در بخش کارگردانی هم امسال همه‌ی نامزدها را مردان تشکیل داده‌اند. البته که باید اعتراف کرد با حضور مارتین اسکورسیزی، تارانتینو، بونگ جون هو، سام مندس و تاد فیلیپس فهرست تاثیرگذاری است اما افرادی مثل گرتا گرویگ، لولو وانگ و جونا هاگ و ماریل هلر گویا از نگاه‌ها دور مانده‌اند. فیلم «زنان کوچک» گرتا گرویگ پنج نامزدی بفتا به دست آورده است از جمله برای بازی‌های سیرشا رونان و فلورانس پیو اما در بخش بهترین فیلم نامزد نشده در حالی که فیلم «روزی زیبا در محله» ساخته‌ی ماریل هلر فقط یک نامزدی در بخش بهترین بازیگر مکمل مرد برای تام هنکس دارد.

نکات لذت‌بخشی هم در میان نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۲۰ وجود دارد. فیلم‌های «خرخون» (Booksmart) و «چاقوکشی» نامزد دریافت جایزه‌ی بفتای بهترین فیلمنامه‌ی اریجینال شده‌اند. انیمیشن «فارماگدون: شان گوسفند» (Farmageddon: A Shaun The Sheep) در کنار انیمیشن‌های بزرگ دیزنی قرار گرفته است. جسی باکلی برای بازی در فیلم «رز وحشی» در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن مورد توجه قرار گرفت. به علاوه در حق فیلم «راکت‌ من» هم با چهار نامزدی عادلانه عمل شده است. این فیلم در بخش‌ بهترین فیلم انگلیسی نامزد جایزه‌ی بفتا شده است. تارون ایگرتون هم نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است. تریلر پیچیده‌ی کره‌ای «انگل» هم چهار نامزدی به دست آورده و هم در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و هم بهترین فیلم نامزد جایزه‌ی بفتا شد.

برای مستند جنگی سوری «برای سما» هم جایزه‌ی بفتا چندین نامزدی در نظر گرفت: بهترین مستند، بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و بهترین فیلم اول.

فهرست کامل نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۲۰ را بخوانید:

نامزدهای بهترین فیلم

۱۹۱۷

مرد ایرلندی

جوکر

روزی روزگاری در هالیوود

انگل

نامزدهای بهترین فیلم انگلیسی

۱۹۱۷

طعمه (Bait)

برای سما

راکت من

متاسفیم که تو را از دست دادیم

دو پاپ

نامزدهای بهترین کارگردان

سام مندس (۱۹۱۷)

مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

تاد فیلیپس (جوکر)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بونگ جون هو (انگل)

نامزدهای بازیگر نقش اول مرد

لئوناردو دی‌کاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)

آدام درایور (داستان ازدواج)

تارون ایگرتون (راکت من)

واکین فینیکس (جوکر)

جاناتان پرایس (دو پاپ)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تام هنکس (روزی زیبا در محله)

آنتونی هاپکینز (دو پاپ)

آل پاچینو (مرد ایرلندی)

جو پشی (مرد ایرلندی)

برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن

جسی باکلی (رز وحشی)

اسکارلت جوهانسون (داستان ازدواج)

سیرشا رونان (زنان کوچک)

چارلیز ترون (بمب شل)

رنه زلوگر (جودی)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

لارا درن (داستان ازدواج)

اسکارلت جوهانسون (جوجو خرگوشه)

فلورنس پیو (زنان کوچک)

مارگو رابی (بمب شل)

مارگو رابی (روزی روزگاری در هالیوود)

نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

خداحافظی

برای سما

درد و شکوه

انگل

پرتره‌ی یک بانو در آتش

نامزدهای بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

زنان کوچک

دو پاپ

نامزدهای بهترین فیلمنامه‌ی اریجینال

خرخون‌ها

چاقوکشی

داستان ازدواج

روزی روزگاری در هالیوود

انگل

نامزدهای بهترین مستند

کارخانه‌ی آمریکایی

آپولو ۱۱

دیه‌گو مارادونا

برای سما

The Great Hack

نامزدهای بهترین انیمیشن

فروزن ۲

کلاوس

Farmageddon: A Shaun The Sheep Movie

داستان اسباب بازی ۴

نامزدهای بهترین موسیقی متن

۱۹۱۷

جوجو خرگوشه

جوکر

زنان کوچک

جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

۱۹۱۷

مرد ایرلندی

جوکر

فورد در برابر فراری

فانوس دریایی

نامزدهای بهترین تدوین

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

فورد در برابر فراری

روزی روزگاری در هالیوود

نامزدهای بهترین طراحی تولید

۱۹۱۷

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

روزی روزگاری در هالیوود

نامزدهای بهترین طراحی لباس

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جودی

زنان کوچک

روزی روزگاری در هالیوود

نامزدهای بهترین چهره‌پردازی

۱۹۱۷

بمب شل

جوکر

جودی

راکت من

نامزدهای بهترین صدا

۱۹۱۷

جوکر

فورد در برابر فراری (لمنز ۶۶)

راکت من

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه

۱۹۱۷

انتقام جویان: پایان بازی

مرد ایرلندی

شیر شاه

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

نامزدهای بهترین انتخاب بازیگران

جوکر

داستان ازدواج

OUATIH

داستان شخصی دیوید کاپرفیلد

دو پاپ

نامزدهای بهترین فیلم اول فیلمنامه‌نویس، کارگردان یا تهیه‌کننده‌ی انگلیسی

طعمه

برای سما

ندیمه

فقط تو

Retablo

جایزه‌ی بهترین بازیگر نوظهور

آکوافینا

کاتلین دیور

کلوین هریسون جونیور

جک لاودن

مایکل وارد

بیشتر بخوانید: برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ در بخش سینما و تلویزیون

