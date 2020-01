با شروع سال ۲۰۲۰، فصل جدیدی از فیلم‌های سینمایی پیش روی مخاطبان است و امسال نه تنها شروع یک سال جدید بلکه آغاز یک دهه‌ی جدید است. و این قطعا به معنی تولد فیلم‌های جدیدی است که تعدادی از آن‌ها بخش پرسروصدای صنعت سینما و تصویرهای ماندگار دهه‌ی دوم از سال ۲۰۰۰ را خواهند ساخت. از استودیوهای غول‌پیکر گرفته تا کمپانی‌های مستقل و از چهره‌های جدید گرفته تا نویسندگانی که طرفداران پروپاقرص خود را دارند همگی در تلاشند تا با ساخت فیلم‌های ترسناکی که این روزها بازار داغ‌تری هم پیدا کرده است جایی در سرگرمی‌های مردم پیدا کنند. مطمئنا سال ۲۰۲۰ هم این روند را ادامه خواهد داد و حتی ممکن است یکی از متنوع‌ترین‌ مجموعه آثار را برایمان به همراه داشته باشد. در ادامه بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۰ را مرور کرده‌ایم.

کینه

عنوان اصلی: The Grudge

کمپانی انتشار: سونی پیکچرز

کارگردان: نیکلاس پیس Nicolas Pesce

تاریخ انتشار: ۳ ژانویه

بازیگران: John Cho، Andrea Riseborough، Demian Bichir، Betty Gilpin، Jackie Weaver و Lin Shaye

داستان: قصه برداشت جدیدی از فیلم کلاسیک ژاپنیِ «جو-آن: کینه» (۲۰۰۲) ساخته‌ی تاکاشی شیمیزو است که در آن روحی انتقام‌جو خانه‌ای را تسخیر کرده و هر کسی را که پا به خانه بگذارد به طرز وحشیانه‌ای می‌کشد.

درباره‌ی فیلم: تکرار فیلم محبوب «کینه» تهیه‌کننده‌ای جز سم ریمی افسانه‌ای ندارد. از کارنامه‌ی اخیر او می‌توان به فیلم‌هایی مثل «مرده‌ی شرور» (۲۰۱۳)، «نفس نکش» (۲۰۱۶) و «خزیدن» (۲۰۱۹) اشاره کرد. به نظر می‌رسد فیلم جدید کینه قرار است در صف فیلم‌های بسیار هولناک سال قرار بگیرد و از آنجا که جزو فیلم‌های درجه‌ی آر تعریف شده مشخص است که از فیلم کینه‌ (۲۰۰۴) که تماشای آن فقط برای افراد زیر ۱۳ سال ممنوع بود، ترسناک‌تر و خشن‌تر است. نیکلاس پیس کارگردان ۲۹ ساله‌ی این فیلم، با ثبت فیلم‌های «چشمان مادرم» (۲۰۱۶) و «پیرسینگ» (۲۰۱۹) در کارنامه‌اش، در جریان مستقل فیلم ترسناک برای خود اعتباری ساخته است. با توجه به هنرپیشگان قدرتمند این فیلم و اینکه پیس با ساخت صداهای خلاقانه‌ نشان داده که ابایی از ایجاد ترس و وحشت در تماشاچی‌اش ندارد باید منتظر این باشیم که سال جدید را با ترسی هولناک آغاز کنیم. در این فیلم هنرپیشگانی مثل جان چو، اندره‌آ ریسبرو، دیمین بیچر، بتی گیلپین، جکی ویور و لین شی بازی می‌کنند.

زیر آب

عنوان اصلی: Underwater

کمپانی انتشار: فاکس

کارگردان: ویلیام یوبنک William Eubank

تاریخ انتشار: ۱۰ ژانویه

بازیگران: Kristen Stewart، Jessica Henwick، John Gallagher Jr، T.J. Miller، Mamoudou Athie، Gunner Wright و Vincent Cassel

داستان: یک گروه تحقیقات دریایی بعد از وقوع زلزله‌ای تلاش می‌کنند آزمایشگاه خود را در زیر آب نجات دهند اما خیلی زود متوجه می‌شوند موجود دیگری همراه آن‌ها زیر آب‌ها زندگی می‌کند.

درباره‌ی فیلم: با اینکه در «زیر آب» گریزی از شباهت‌ها به فیلم «بیگانه» (۱۹۷۹) ریدلی اسکات نیست و البته بازار فیلم‌سازی هم از آن واهمه‌ای ندارد، فیلم ترسناکی که زیر آب‌ها بگذرد هنوز هم جذابیت خودش را دارد و ژانر فیلم ترسناک پذیرای آن است. این‌طور که به نظر می‌رسد، وجود دو ویژگی در سناریوی فیلم «زیر آب»، یعنی ایجاد ترس از خفگی که در سراسر فیلم مخاطب را درگیر می‌کند و خطر حمله‌ی موجود ناشناخته برای اینکه هر مخاطب فیلم ترسناکی را به آن جذب کند کافی باشد. بعلاوه‌ی اینکه چه کسی بدش می‌آید کریستین استوارت را در حال مبارزه با یک هیولای دریایی ببیند؟! کارگردان زیر آب ویلیام یوبنک، فیلم «سیگنال» (۲۰۱۴) را در کارنامه‌ی خود دارد که در آن به خوبی نشان می‌دهد توانایی خلق پیچ‌های جالبی را دارد که برای سناریوهای معمول این ژانر آشناست. ستاره‌های این فیلم عبارتند از کریستین استوارت، جسیکا هنویک، جان گلگر جونیور، تی. جی. میلر، مامادو آچی، گانر رایت و وینسنت کسل.

رنگ خارج از فضا

عنوان اصلی: Color Out of Space

کمپانی انتشار: آرال‌جی‌ای

کارگردان: ریچارد استنلی Richard Stanley

تاریخ انتشار: ۲۴ ژانویه

بازیگران: Nicolas Cage، Joely Richardson، Madeleine Arthur و Tommy Chong

داستان: این فیلم که بر اساس داستان کوتاهی به همین نام از اچ. پی. لاکرفت نوشته شده ماجرای شهری را روایت می‌کند که شهاب‌سنگی به آن برخورد کرده و منشا آن ناشناخته است. این شهاب سنگ تاثیر عجیبی روی خانواده‌های محله می‌گذارد.

درباره‌ی فیلم: همه چیز در این فیلم جذاب است. رنگ خارج از فضا اولین تلاش فیلم‌سازی فیلم‌ساز کالت، ریچارد استنلی، بعد از فیلم «جزیره‌ی دکتر مورو» (۱۹۹۶) است. لاکرفت اصولا نویسنده‌ای نیست که به راحتی بتوان داستان‌هایش را اقتباس کرد و بسیاری از آن‌هایی که تلاش کردند از او اقتباس کنند صدای ویژه‌ی آثار او را از بین برده‌اند. اما این فیلم را تیم درستی هدایت کرده‌اند. تهیه‌کننده‌ی فیلم کمپانیِ اسپکترویژن متعلق به الیجا وود است که پیش از این فیلم ترسناک فوق‌العاده‌ی «مندی» (۲۰۱۸) را تهیه کرده است. رنگ خارج از فضا،‌ اگر نظر منتقدان جشنواره‌ی فیلم تورنتو درست باشد، جنون هنرمندانه‌ای شبیه به آن فیلم را در بر دارد. هرچند ممکن است این فیلم بزرگترین فیلم ترسناک زمستان نباشد به قطع یکی از جالب‌ترین فیلم‌های اکران زمستان است. هنرپیشگان فیلم عبارتند از نیکلاس کیج، جولی ریچاردسون، مدلین آرتور و تامی چانگ.

چرخش

عنوان اصلی: The Turning

کمپانی انتشار: یونیورسان

کارگردان: فلوریا سیگزموندی Floria Sigismondi

تاریخ انتشار: ۲۴ ژانویه

بازیگران: Mackenzie Davis، Finn Wolfhard و Brooklynn Prince

داستان: یک معلم سرخانه که برای نگهداری از بچه‌ها استخدام شده شک می‌کند که بچه‌ها تحت تاثیر نیرویی فراطبیعی قرار گرفته‌اند.

نکاتی درباره‌ی فیلم: فیلم اقتباسی مدرن از رمان ترسناک هنری جیمز است که به نام نه چندان مناسبِ «سخت‌تر شدن اوضاع» ترجمه شده، این فیلم پروژه‌ی جذابی برای استیون اسپیلبرگ و اولین فیلم ترسناکی است که از زمان فیلم «آراکنوفوبیا» (۱۹۹۰) در آن همکاری کرده است. چرخش تمام عناصر لازم برای یک داستان جذاب درباره‌ی ارواح را دارد. با اینکه مشهورترین اقتباس از رمان هنری جیمز فیلم «بی‌گناهان» (۱۹۶۱) است، فلوریا سیگزموندی برای به‌روز کردن داستان تلاش می‌کند و در عین حال درون‌مایه‌هایی مثل نیروهای فراطبیعی، اغواگری و جنون را همچنان در فیلم نگاه می‌دارد. چرخش اولین پروژه از دو پروژه‌ی اقتباسی از رمان «سخت‌تر شدن اوضاع» در سال ۲۰۲۰ است. دومین پروژه فصل جدیدِ سریال تلویزیونی «تسخیر خانه‌ی هیل» (۲۰۱۸)، محصول نت‌فیلیکس و به کارگردانی مایک فلنگن است که به نام «تسخیر عمارت بلای» عرضه می‌شود. با توجه به اینکه رمان بارها اقتباس شده و تفسیرهای متفاوتی از آن وجود دارد جالب است که بدانیم سیگزموندی و فلنگن چه چشم‌انداز جدیدی را برای ما در نظر گرفته‌اند. در این فیلم مکنزی دیویس، فین ولف‌هارد و بروکلین پرینس نقش‌آفرینی می‌کنند.

بدو عزیزم بدو

عنوان اصلی: Run Sweetheart Run

کمپانی انتشار: بلوم‌هاوس و اتوماتیک

کارگردان: شانا فستا Shana Feste

تاریخ انتشار: ۲۷ ژانویه

بازیگران: Ella Balinska، Pilou Asbæk، Clark Gregg، Aml Ameen، Dayo Okeniyi و Betsy Brandt

داستان: داستان درباره‌ی یک قرار عاشقانه‌ی ناشناس است که تبدیل به ملاقاتی مرگ‌بار می‌شود و دختر مجبور می‌شود در حالی‌ که کسی که به ملاقاتش رفته او را تعقیب می‌کند پای پیاده در شهر لس‌ آنجلس به سمت خانه‌اش فرار کند و جانش را نجات دهد.

درباره‌ی فیلم: فیلم «بدو عزیزم بدو» فیلم ترسناک فمینیستی‌ای به کارگردانی و نویسندگی شانا فستا است که قرار است افتتاحیه‌ی خود را در جشنواره‌ی فیلم ساندنس داشته باشد. از فستا پیش از این فیلم‌های «Boundaries» و «Endless Love» را دیده‌ایم که در هر دو نویسنده و کارگردان است. از جمله بازیگران فیلم الا بالینسکا، پیلو آزبک، کلارک گرگ، اِمِل امین، دایو اوکینی و بتسی برنت هستند.

گرتل و هانسل

عنوان اصلی: Gretel & Hansel

کمپانی انتشار: یونایتد آرتیستس

کارگردان: آز پرکینز Oz Perkins

تاریخ انتشار: ۳۱ ژانویه

بازیگران: Sophia Lillis، Sam Leakey، Charles Babalola، Alice Krige و Jessica De Gouw

داستان: در این فیلم که به مراتب، بازسازی تاریک‌تری از قصه‌ی شاه‌پریانی برادران گریم است، خواهر و برادر قصه در جنگل به هیولایی باستانی برخورد می‌کنند.

درباره‌ی فیلم: آز پرکینز، کارگردان این فیلم که در سال ۲۰۱۵ «فوریه» یا The Blackcoat’s Daughter را ساخت این داستان شاه‌پریانی کلاسیک را داستانی حول بزرگ‌شدن این خواهر و برادر تعریف کرده است و البته این بار محوریت داستان بیشتر روی گرتل است تا برادرش. قصه‌های شاه‌پریانی برادران گریم همیشه ترسناک بوده‌اند و فیلم پارکینز هم اینطور که به نظر می‌رسد ملایمت‌های داستان را حذف کرده و یک فانتزی تاریک و زیبا ساخته که می‌تواند پاسخ سال ۲۰۲۰ به فیلم جادوگر باشد. در این فیلم، سوفیا لیلیس، سم لیکی، چارلز بابالولا، الیس کریج و جسیکا دیگو بازی می‌کنند.

کلبه

عنوان اصلی: The Lodge

کمپانی انتشار: نئون

کارگردان: سورین فیالا و ورونیکا فرانتس Severin Fiala and Veronika Franz

تاریخ انتشار: ۷ فوریه

بازیگران: Riley Keough، Richard Armitage، Lia McHugh، Jaeden Martell و Alicia Silverstone

داستان: یک زن و دو نوجوانی که قرار است به زودی فرزندخوانده‌های او ‌شوند در خانه‌ی دورافتاده‌ای در برف گرفتار می‌شوند و وقایع عجیبی برایشان اتفاق می‌افتد که آن‌ها را از هم جدا می‌کند و پرده از رازهای بسیار کهنه‌ای برمی‌دارد.

درباره‌ی فیلم: فیلم «کلبه» که انتشار آن از پاییز سال گذشته به زمستان کشیده شد دومین فیلم بلند سورین فیالا و ورونیکا فرانتس است (اولین فیلم آن‌ها «شب‌بخیر مامان» نام داشت) این فیلم که افتتاحیه‌ی خود را در جشنواره‌ی ساندنس برگزار کرد، هنوز اکران عمومی خود را آغاز نکرده، با فیلم‌هایی مثل «او تعقیب می‌کند»، «جادوگر» و «موروثی» مقایسه می‌شود. گفته می‌شود این فیلم که در داستانش اوضاع به آهستگی رو به وخامت می‌گذارد، حتما محل بحث و مناقشه‌ي مخاطبانش خواهد بود و یکی از بهترین ترسناک‌های سال ۲۰۲۰ است. رایلی کیو، ریچارد آرمیتاژ، لیا مک‌‌هیو، جیدن مارتل و آلیشیا سیلوراستون از جمله بازیگران این فیلم هستند.

جزیره‌ی فانتزی

عنوان اصلی: Fantasy Island

کمپانی انتشار: سونی

کارگردان: جف وادلو Jeffrey Wadlow

تاریخ انتشار: ۱۴ فوریه

بازیگران: Michael Pena، Maggie Q، Lucy Hale، Portia Doubleday، Austin Stowell، Ryan Hansen، Jimmy O. Yang و Michael Rooker

داستان: در این فیلم که بر اساس یک سریالی تلویزیونی (۱۹۷۷-۱۹۸۴) ساخته شده، آقای رورک آرزوهای پنهان مهمانانش را در اقامتگاهشان برآورده می‌کند. رویاها تبدیل به کابوسی برای صاحبانشان می‌شوند و مهمان‌ها مجبور می‌شود رازهای جزیره را کشف کنند تا بتوانند از آنجا زنده فرار کنند.

درباره‌ی فیلم: یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های ترسناکی که این زمستان نمایش داده خواهد شد فیلم «جزیره‌ی فانتزی» است که به نظر می‌رسد سنت بازسازی‌های سریال به فیلم را دنبال نمی‌کند و چرخشی تازه و غافلگیرکننده در این حوزه است. جف والدو کارگردان این فیلم که پیش از این فیلم‌هایی مثل «گرگ گریان» (۲۰۰۵) و اخیرا «جرئت یا حقیقت» (۲۰۱۸) را در کارنامه‌ی خود ثبت کرده در ارائه‌ی داستان‌های ترسناک و رازآلود مهارت پیدا کرده و آن‌چنان که از تبلیغات فیلم جزیره‌ی فانتزی برمی‌آید، تعدادی حیله‌های جدید هم در آستین دارد. این فیلم قرار است با کابوس‌هایش سفری پرپیچ‌وخم باشد و به شما پیشنهاد می‌کنیم حواستان به لو رفتن داستان آن باشد. ستارگان این فیلم مایکل پنیا، مگی کیو، لوسی هیل، پورشیا دابلدی، آستین استول، رایان هنسن، جیمی او یانگ و مایکل روکر هستند.

وی‌اف‌دبلیو

عنوان اصلی: VFW

کمپانی انتشار: آرال‌حی‌ای

کارگردان: جو بیگوس Joe Begos

تاریخ انتشار: ۱۴ فوریه

بازیگران: Stephen Lang، William Sadler، David Patrick Kelly، George Wendt و Fred Williamson

داستان: گروهی از کهنه‌سربازان بازمانده‌ی جنگ در تلاشند از پست خود و یک نوجوان در برابر گروهی از پانک‌های دیوانه‌ای که مواد مخدر استفاده می‌کنند دفاع کنند.

نکاتی درباره‌ی فیلم: تمام عناصر لازم برای یک فیلم کلاسیک خوب آخر شب، در وی‌اف‌دبلیو، سومین تولید کمپانی فانگوریا، پیدا می‌شود و این فیلم حال‌وهوای فیلم‌های دهه هشتادی‌ای را دارد که مخاطبان فیلم ترسناک عاشقش هستند. جو بیگوس، کارگردان فیلم، که سال گذشته با فیلم خون‌آشامی «سعادت» جریان مستقل فیلم ترسناک را تحت تاثیر خود قرار داد این‌بار با فیلمی پر از خون و خونریزی و در حال و هوای پانک-راک دهه‌ی هشتاد باز می‌گردد. وی‌اف‌دبلیو، که جا پای فیلم «حمله به کلانتری ۱۳»‌ی جان کارپنتر و «سلحشوران»ِ والتر هیل می‌گذارد نوید جلوه‌های ویژه‌ای خطرناک و فوق‌العاده با جمعی از شخصیت‌های محبوب ژانر را به ما داده است. استیون لنگ، ویلیام سدلر، دیوید پاتریک کلی، جرج ونت و فرد ویلیامسون در این فیلم بازی می‌کنند.

براهامز: پسر ۲

عنوان اصلی: Brahms: The Boy II

کمپانی انتشار: STX

کارگردان: ویلیام برنت بل William Brent Bell

تاریخ انتشار: ۲۱ فوریه

بازیگران: Katie Holmes، Ralph Ineson، y Anjali Jay، Christopher Convery و Fabio William

داستان: ‌خانواده‌ای به یک خانه‌ی بزرگ که قبلا متعلق به خانواده‌ی هیلشر بوده اسباب‌کشی می‌کنند و پسر جوان آن‌ها بعد از مدت کمی با عروسک زنده‌ای که براهامز نام دارد دوست می‌شود و در ادامه‌ی این ارتباط اتفاقات هولناکی رخ می‌دهد.

درباره‌ی فیلم: این فیلم که توسط ویلیام برنت بل کارگردانی شده ادامه‌ای است برای فیلم «پسر» که سال ۲۰۱۶ منتشر شد. فیلم پسر داستان پرستاری بود که زن و شوهری او را برای مراقبت از فرزندشان استخدام می‌کردند و او بعد از ملاقات با خانواده متوجه می‌شود فرزند آن‌ها یک عروسک است. حالا در دنباله‌ی فیلم همان عروسک به داستان باز می‌گردد. در این فیلم کیتی هولمز، رالف اینسون، انجلی جی، کریستوفر کانوری و فابیو ویلیام نقش‌آفرینی می‌کنند.

مرد نامریی

عنوان اصلی: The Invisible Man

کمپانی انتشار: یونیورسال

کارگردان: لی وانل Leigh Whannell

تاریخ انتشار: ۲۸ فوریه

بازیگران: Elisabeth Moss، Oliver Jackson-Cohen، Aldis Hodge، Storm Reid و Harriet Dyer

داستان: در این فیلم شخصیت زن داستان احساس می‌کند دوست پسر سابقش که او را آزار می‌داده در تعقیبش است اما او پیش از این مرده و هیچ‌کس هم او را نمی‌بیند.

نکاتی درباره‌ی فیلم: به نظر می‌رسد کمپانی یونیورسال با تجربه‌ای که از دارک یونیورسال پشت سر گذاشته حالا دیگر کاملا آماده است هیولاهای کلاسیکش را احیا کند. اقتباس جیمز ویل از رمانی به همین نام اثر اچ‌. جی. ولز در سال ۱۹۹۳ یکی از بهترین فیلم‌های هیولایی یونیورسال بود. این بازسازی مدرن به نظر سعی دارد دوباره شخصیت ترسناک جدیدی بسازد و در عین حال داستان را مستقیما در دل بی‌عدالتی‌های اجتماعی معاصر در عصر می‌تو قرار دهد. لی وانل که با دو فیلم «اره» (۲۰۰۴) و «موزی» (۲۰۱۰) نشان خود را بر دهه‌ی اول ۲۰۰۰ نشاند ممکن است بار دیگر با مرد نامریی به این مهم موفق شود. در این فیلم الیزابت ماس، الیور جکسون کوهن، آلدیس هاج، استورم رید و هریت دایر بازی می‌کنند.

یک جای آرام ۲

عنوان اصلی: A Quiet Place Part II

کمپانی انتشار: پارامونت

کارگردان: جان کرازینسکی John Krasinski

تاریخ انتشار: ۲۰ مارچ

بازیگران: Emily Blunt، Millicent Simmonds، Noah Jupe، Cillian Murphy و Djimon Hounsou

داستان: خانواده‌ی ابوت در دل یک ماجراجویی اجباری وادار به ترک خانه‌شان می‌شوند و در این میان باید با موجودات ناشناخته‌ای که به صدا حساس هستند و همچنین با دیگر تهدیدهایی که در کمین آن‌ها است مبارزه کنند.

درباره‌ی فیلم: شششش… جان کرازینسکی بعد از موفقیت فیلم اول «یک جای آرام»، که محصول ۲۰۱۸ بود، دنباله‌ای برای آن ساخته که احتمالا تبدیل به یکی از بزرگترین فیلم‌های ترسناک زمستان و البته کل سال خواهد شد. با توجه به اینکه کرازینسکی در فیلم جدید به عنوان نویسنده و کارگردان حضور دارد باید خیال شما را راحت کنیم که این فیلم چیزی بیش از تکرار سناریوی اول است. البته داستان همچنان در فضایی آرام و بی‌صدا می‌گذرد و فضای تئاتری قسمت اول در آن دیده می‌شود. در این فیلم الیزابت ماس، الیور جکسون کوهن، آلدیس هاج، استورم رید و هریت دایر بازی می‌کنند.

ارتش مردگان

عنوان اصلی: Army of the Dead

کمپانی انتشار: نتفلیکس

کارگردان: زک اسنایدر

تاریخ انتشار: زمستان ۲۰۲۰

داستان: داستان در شهر لاس وگاس و شش سال پس از آنکه ویروس زامبی باعث تخلیه و قرنطینه‌ی شهر شده اتفاق می‌افتد و رئیس یکی از کازینوهای شهر گروهی را استخدام می‌کند تا گاوصندوق کازینوی او را برایش بیاورند.

درباره‌ی فیلم: فیلم «ارتش مردگان» به کارگردانی زک اسنایدر فیلمی با محوریت زامبی‌ها است و اولین تجربه‌ی کارگردانش با شبکه استریم نتفلیکس محسوب می‌شود. اسنایدر در سال ۲۰۰۴ با کارگردانی نسخه‌ی بازسازی شده‌ای از فیلم کلاسیک جرج رومرو به نام «طلوع مردگان» کارگردانی را آغاز کرد و حالا با این فیلم به ژانر ترسناک بازگشته است. از جمله بازیگران این فیلم دیوید باتیستا، الا پورنل، آنا دلا رگوئرا، گرت دیلاهانت، تئو روسی، هیرویوکی سانادا، چلسی ادموندسن و رائول کاستیلو هستند.

جهش‌یافتگان جدید

عنوان اصلی: New Murants

کمپانی انتشار: فاکس

کارگردان: جاش بون Josh Boone

تاریخ انتشار: ۳ آوریل

بازیگران: Anya Taylor-Joy، Maisie Williams، Charlie Heaton، Henry Zaga، Blu Hunt و Alice Braga

داستان: در این فیلم مجیک و ولفزبین همراه نوجوان‌های دیگری که آن‌ها هم میوتنت یا جهش‌یافته هستند در یک مرکز مخفی زندانی شده‌اند و آنجا تلاش می‌کنند سردرآورند نیورهایشان چگونه کار می‌کنند و چگونه باید از آن‌ها برای نجات خودشان استفاده کنند.

درباره‌ی فیلم: فیلم جهش‌یافتگان جدید فیلم ترسناکی از خانواده‌ی مارول‌ها و در سبک ابرقهرمانی‌هاست که جاش بون کارگردانی آن را برعهده دارد. این فیلم در واقع سیزدهمین فیلم در مجموعه فیلم‌های مردان ایکس محسوب می‌شود. فیلم‌برداری این فیلم در سال ۲۰۱۷ انجام شد و قرار بود در سال ۲۰۱۸ منتشر شود اما در نهایت انتشار آن دو سال تاخیر پیدا کرد و برخی صحنه‌ها هم دوباره فیلم‌برداری شد و فیلم از آنچه قرار بود ترسناک‌تر شد. قبل از شروع فیلم‌برداری کینبرگ گفته بود این فیلم از آنچه هسته‌ی مرکزی فیلم‌های مردان ایکس است متفاوت خواهد بود و هرچند تفاوت‌ها به اندازه‌ی فیلم ددپول نیست اما ویژگی‌ها و صدای خاص خود را خواهد داشت. در این فیلم آنیا تیولر جوی، میسی ویلیامز، چارلی هیتون، هنری زاگا، بلو هانت و آلیس براگا بازی می‌کنند.

انتلرز

عنوان اصلی: Antlers

کمپانی انتشار: فاکس سرچ‌لایت پیکچرز

کارگردان: اسکات کوپر Scott Cooper

تاریخ انتشار: ۱۷ آوریل

بازیگران: Keri Russell، Jesse Plemons، Jeremy T. Thomas، Graham Greene، Scott Haze، Rory Cochrane و Amy Madigan

داستان: داستان آنتلرز در شهر کوچکی در ایالت اورگان اتفاق می‌افتد و حول شخصیت معلم مدرسه و برادرش که کلانتر شهر است‌ شکل می‌گیرد. آن‌ها متوجه می‌شوند که یکی از شاگردان کلاس به نام لوکاس راز خطرناکی را پنهان کرده که عواقب هولناکی در پی دارد.

درباره‌ی فیلم: در این فیلم به کارگردانی اسکات کوپر، گیلرمو دل تورو که «هزارتوی پن» و «شکل آب» را تهیه و کارگردانی کرده، از جمله تهیه‌کنندگان است. طبق آخرین تریلری که از فیلم منتشر شده است فیلم با نریشنی درباره‌ی سرشت قصه‌گویی آغاز می‌شود و بیش از آنچه در گزارش‌های پیش‌تولید به نظر می‌رسید مدعی ایجاد وحشت است. فیلم‌نامه بر اساس داستان کوتاهی به نام «پسرک ساک» نوشته شده است. با توجه به اینکه کمپانی فاکس سرچ‌لایت از استودیوهای فرعی دیسنی است می‌توان گفت ناشر فیلم دیزنی است. در این فیلم کری راسل، جسی پلمونس، جرمی تی. توماس، گراهام گرین، اسکات هیز، روری کاکرن و امی مدیگان بازی می‌کنند.

اتاق فرار ۲

عنوان اصلی: Scape room 2

کمپانی انتشار: سونی

کارگردان: آدام روبیتن Adam Robitel

تاریخ انتشار: ۱۷ آوریل

بازیگران: Taylor Russell، Isabelle Fuhrman، Indya Moore و Holland Roden

داستان: هنوز اطلاعاتی از پلات این فیلم منتشر نشده است. درباره‌ی فیلم: فیلم اتاق فرار یک فیلم ترسناک تریلر رازآلود با تم روانشناسی است که قسمت اول ان در سال ژانویه‌ی ۲۰۱۹ منتشر شد و با توجه به اینکه در انتهای فیلم اکثر شخصیت‌های اصلی کشته شدند شخصیت‌های زیادی برای بازگشت به اتاق فرار ۲ باقی نمانده‌اند. در داستان فیلم اول شش نفر با پیشینه‌های مختلف وارد یک بازی می‌شوند که اگر بتوانند خود را نجات دهند ده هزار دلار جایزه می‌گیرند. از شش شخصیت اصلی دو نفر آن‌ها توانستند در پایان داستان جان سالم به در ببرند؛ زویی،‌ دانشجوی خجالتی داستان (با بازی تیلور راسل) و بن فروشنده (با بازی لوگان میلر) که با توجه به گزارش‌های رسمی از فیلم هر دو در ادامه‌ی فیلم حضور دارند و بازیگران دیگری از جمله، ایزابل فورمن، ایندیا مور و هالند رودن آن‌ها را همراهی می‌کنند.

پیش از جنگ

عنوان اصلی: Antebellum

کمپانی انتشار: لاینزگیت

کارگردان: جرارد بوش و کریستوفر رنز Gerard Bush و Christopher Renz

تاریخ انتشار: ۲۴ آوریل

بازیگران: Janelle Monáe، Eric Lange، Jena Malone، Jack Huston و Kiersey Clemons

داستان: نویسنده‌ی موفقی به نام ورونیکا هنلی ناگهان در واقعیتی کابوس‌وار گرفتار می‌شود و مجبور است قبل از اینکه دیر شود پرده از رازی بردارد و راه فراری به بیرون پیدا کند.

نکاتی درباره‌ی فیلم: این فیلم ترسناک تریلر توسط جرارد بوش و کریستوفر رنز نوشته و کارگردانی شده است و تهیه‌کننده‌ی فیلم‌های موفق «برو بیرون» و «ما» تهیه‌کننده‌ی آن است. داستان در دو تایم لاین متفاوت پیش می‌رود و با توجه به تریلری که از فیلم پخش شده پیونده‌هایی بین این داستان ترسناک مدرن و زندگی کارگری بردگانی که در دوران تاریک تاریخ امریکا زندگی می‌کردند برقرار شده است. در این فیلم جنل مونی، اریک لنگ، جنا مالون، جک هیوستون و کیرسی کلمونز بازی می‌کنند.

اهداکننده‌ی عضو (از مجموعه‌ی اره)

عنوان اصلی: The Organ Donor

کمپانی انتشار: لاینز گیت

کارگردان: دارن لین بوسمن Darren Lynn Bousman

تاریخ انتشار: ۱۵ می

بازیگران: Chris Rock، Samuel L. Jackson، Max Minghella و Marisol Nichols

داستان: داستان فیلم جدید اره حول شخصیت زیک که کریس راک آن را بازی می‌کند می‌چرخد. او یک بازپرس پرونده‌ی قتل است و قتل‌هایی مثل قتل‌های جیگ‌ساو را دنبال می‌کند اما جزئیات دیگری درباره‌ی پلات این فیلم منتشر نشده است.

نکاتی درباره‌ی فیلم: این فیلم نهمین اثر در مجموعه فیلم‌های «اره» است و توسط دارن لین بوسمن کارگردانی شده. فیلم‌نامه براساس طرحی از کریس راک، کمدین و بازیگر خوش‌قریحه، نوشته شده و همان داستان فیلم «اره» اصلی را دنبال می‌کند که توسط جیمز ون و لی ونل خلق شد. راک به گفته‌ی خودش از همان سال ۲۰۰۴ که فیلم اره اصلی منتشر شد به این فیلم علاقمند بوده و حالا بانی نگارش داستان و خلق دنباله‌ی جدیدی برای آن شده است و به نظر می‌رسد با ورود به دنیای فیلم ترسناک ریسک بزرگی کرده است. با همه‌ی این‌ها هنوز کاملا مشخص نیست که آیا این فیلم ارتباط محکم و مستقیمی به داستان اصلی اره دارد یا خیر و آیا با توجه به حضور راک قرار است مایه‌های کمدی سیاه داشته باشد یا صرفا یک فیلم ترسناک تریلر است. در این فیلم کریس راک، ساموئل جکسون، مکس مینگلا و ماریسول نیکولز بازی می‌کنند.

خیابان وحشت (خیابان ترس)

عنوان اصلی: Fear Street

کمپانی انتشار: فاکس

کارگردان: لی جانیاک Leigh Janiak

تاریخ انتشار: ۵ ژوئن

بازیگران: Gillian Jacobs، Ashley Zukerman، Charlene Amoia و Emily Brobst

داستان: گروهی از نوجوان که سال ۱۹۹۴ در شهر شیدی‌ساید در ایالت اوهایو زندگی می‌کنند متوجه می‌شوند اتفاقات هولناکی که در شهرشان رخ داده به ترتیبی همه به هم مرتبط است و احتمالا آن‌ها قربانی‌های بعدی خواهند بود.

درباره‌ی فیلم: فیلم «خیابان وحشت» فیلم ترسناکی به کارگردانی لی جانیاک است که در بر اساس مجموعه‌ داستان‌های آر. ال. استاین نوشته شده که مجموعه‌ای برای نوجوانان و بسیار محبوب است. اولین کتاب این مجموعه در سال ۱۹۸۹ نوشته شد. بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر این فیلم اولین قسمت از یک سه‌گانه است و قرار است بخش‌های دوم و سوم آن پشت سر هم و با فاصله‌ی یک ماه منتشر شوند. از جمله بازیگران فیلم جیلیان جیکوبز، اشلی زوکرمن، شارلین آمویا، سیدنی سینک و امیلی برابست هستند.

کندی‌من

عنوان اصلی: Candyman

کمپانی انتشار: یونیورسال

کارگردان: نیا داکوستا Nia DaCosta

تاریخ انتشار: ۱۲ ژوئن

بازیگران: Yahya Abdul-Mateen II، Teyonah Parris، Nathan Stewart-Jarrett، Colman Domingo، Tony Todd و Rebecca Spence

داستان: نسخه‌ی قبلی فیلم داستان دانشجویی است که برای پایان‌نامه روی موضوع افسانه‌های محلی کار می‌کند و نظرش به افسانه‌ی کندی‌من جلب شده. افسانه درباره‌ی پسرک سیاه‌پوستی است که یکی از دست‌هایش را بریده‌اند و جای آن قلابی به بازویش وصل است. در فیلم جدید کندی‌من به محله‌ای در شیکاگو که حالا نوسازی شده و داستان اولیه در آن رقم خورده باز می‌گردد.

درباره‌ی فیلم: فیلم دنباله‌ای است برای فیلم موفق و محبوبی به همین نام که در سال ۱۹۹۲ ساخته شد. نسخه‌ی قبلی به کارگردانی برنارد رز و بازی تونی تاد و ویرجینیا مادسن فیلم بسیار موفقی بود که بر اساس داستانی به نام «تبعید شده» اثر کلایو بارکر ساخته شده بود. با توجه به جایگاه فیلم قبلی جالب است که ببینیم آیا فیلم می‌تواند انتظار مخاطبان قدیمی‌اش را تامین کند یا خیر. از نکات جالب دیگر در نسخه‌ی قبلی فیلم حضور فیلیپ گلس آهنگساز بزرگ امریکایی برای ساخت موسیقی متن آن است. یحتی عبدالمتین دوم، تیونا پاریس، ناتان استوارت جرت، کلمن دومینگو، تونی تاد و ربکا اسپنس از جمله بازیگران فیلم هستند.

نامشخص (از مجموعه‌ی «پاکسازی یا Purge»)

کمپانی انتشار: یونیورسال

کارگردان: اوراردو گوت

تاریخ انتشار: ۱۰ جولای

بازیگران: Ana de la Reguera، Susie Abromeit، Tenoch Huerta، Gregory Zaragoza و Edward Gelhaus

داستان: هنوز هیچ اطلاعاتی از پلات این فیلم گزارش نشده

درباره‌ی فیلم: این فیلم قسمت پنجم و آخر مجموعه فیلم‌های «پاکسازی» است. اولین فیلم سال ۲۰۱۳ به کارگردانی جیمز دموناکو منتشر شد و تاکنون سه فیلم دیگر و یک سریال دو فصلی در این مجموعه تولید شده‌اند. جیمز دموناکو گفته است این فیلم آخرین دنباله‌ای است که برای این مجموعه نوشته می‌شود. داستان فیلم اولیه که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد این است که طبق قوانین دولتی مردم اجازه دارند یک روز در سال از ساعت ۷ شب تا ۷ صبح به هر جنایتی که دوست دارند بپردازند تا به این ترتیب خشونت و عقده‌گشایی از آن‌ها دور شود و یک سال آتی را بدون خشونت زندگی کنند. در این روز یک خانواده شخصی را گروگان می‌گیرند. از جمله بازیگران سرشناس و مهمی که در فیلم اولیه نقش‌آفرینی می‌کرد ایتن هاک بود. در فیلم جدید پاکسازی آنا دلا رگوئرا، سوزی ابرومایت، گرگوری سرگوزا و ادوارد گلهاس بازی می‌کنند.

مرد خالی

عنوان اصلی: The Empty Man

کمپانی انتشار: فاکس

کارگردان: دیوید پرایر David Prior

تاریخ انتشار: ۷ اگوست

بازیگران: Stephen Root, Joel Courtney, Aaron Poole, Samantha Logan و Marin Ireland

داستان: در محاکمه بر سر دختری که گم شده است یک پلیس سابق به گروهی سری برمی‌خورد که تلاش می‌کنند موجودی فرازمینی و هولناک را احضار کنند.

درباره‌ی فیلم: ‌‌‌این درام ترسناک که داستانی بر اساس قصه‌های فرازمینی دارد توسط دیوید پرایر نوشته شده و بر اساس سری کتاب‌های کمیک با نام مشابه از کالن بان و تصویرسازی ونسا آر. دل ری است. در این فیلم هنرپیشگانی مثل جیمز بج، استیون روت، ارون پول، جوئل کورتنی، سامانتا لوگان و مارین ایرلند بازی می‌کنند.

بدخواه

عنوان اصلی: Malignant

کمپانی انتشار: وارنر

کارگردان: جیمز ون James Wan

تاریخ انتشار: ۱۴ اگوست

بازیگران: Annabelle Wallis،‌ Jake Abel، George Young، Maddie Hasson، Michole Briana White و Jacqueline McKenzie

داستان: درباره‌ی پلات این فیلم هنوز هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.

درباره‌ی فیلم: این فیلم ترسناک امریکایی را جیمز ون از جمله خالقان فیلم «اره» کارگردانی کرده است. ون که کارگردان، تهیه‌کننده و نویسنده‌ی استرالیا و زاده‌ی مالزی است آثار موفق دیگری مثل «احضار» و «آکوامن» را در کارنامه‌ی خود دارد و دو فیلم «Furious» و «اکوامن» از او موفق به فروش یک میلیادری شده‌اند و با این حساب او یکی از ده کارگردان جهان است که به این موفقیت رسیده بعلاوه با توجه به اینکه او امسال «احضار» جدید را کارگردانی نمی‌کند فیلم بدخواه از جمله آثاری است که مخاطبان زیادی منتظر اکران آن خواهند بود تا ببینند این هنرمند خوش ذائقه و موفق این بار چه ارمغانی برای آن‌ها خواهد داشت. در این فیلم آنابل والیس،‌جیک ایبل، جرج یانگ، مدی هسن، میکول برایانا وایت و ژاکلین مکنزی بازی می‌کنند.

احضار : شیطان مرا وادار کرد

عنوان اصلی: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

کمپانی انتشار: وارنر برادرز

کارگردان: مایکل چاوز Michael Chaves

تاریخ انتشار: ۱۱ سپتامبر

بازیگران: Patrick Wilson، Vera Farmiga، Ruairi O‘Connor، Sarah Catherine Hook و Julian Hilliard

داستان: این فیلم که سومین قسمت فیلم «احضار» است طبق گزارش‌های منتشر شده از تولید، قرار نیست مانند قسمت‌های پیشین درباره‌ی خانه‌ای تسخیرشده باشد. اد و لورین وارن شخصیت‌هایی که در فیلم قبلی هم نقش‌های اصلی را برعهده داشند در این داستان تلاش می‌کنند حقایق اصلی را درباره‌ی قاتلی که در محاکمه‌اش ادعا می‌کند در زمان قتل توسط شیطان تسخیر شده برملا سازند.

درباره‌ی فیلم: «فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد» که به نام «احضار ۳» هم شناخته می‌شود بعد از موفقیت زیاد فیلم‌های احضار اول و دوم که توسط جیمز ون کارگردانی شده بودند شروع به تولید کرد. ون درباره‌ی فیلم گفته است «به نظرم این اولین داستان در تاریخ سینمای امریکااست که در ان قاتلی از تسخیر به عنوان دفاع از خود استفاده می‌کند». این فیلم هشتمین اثر از مجموعه آثار احضار است که به دلیل مشغله‌ی ون به پروژه‌های دیگر توسط مایکل چاوز کارگردانی شده. در این فیلم پاتریک ویلسون، ورا فارمیگا، استرلینگ جرینز، سارا کاترین هوک و جولین هیلارد بازی کرده‌اند.

شب آخر در سوهو

عنوان اصلی: Last Night in Soho

کمپانی انتشار: فوکوس فیچرز

کارگردان: ادگار رایت Edgar Wright

تاریخ انتشار: ۲۵ سپتامبر

بازیگران: Thomasin McKenzie، Anya Taylor-Joy، Matt Smith، Diana Rigg، Terence Stamp و Rita Tushingham

داستان: داستان این فیلم حول دختری است که در زمان سفر می‌کند و به دهه‌ی شصت لندن برمی‌گردد. براساس گزارش‌ها تیلور جوی نقش اصلی را در دهه‌ی شصت و مک‌کنزی نقش دختر دانش‌اموزی مد روز را در صحنه‌های فیلم مربوط به زمان حال بازی می‌کند.

درباره‌ی فیلم: «شب آخر در سوهو» یک فیلم ترسناک با تم روانشناسی است که توسط ادگار رایت، که آثار محبوبی مثل «هات فاز» و «شان مرده» را در کارنامه‌اش دارد، کارگردانی می‌شود. گفته شده فیلم از فیلم‌های ترسناک دیگری مثل «حالا نگاه نکن» فیلم نیکلاس روگ و «انزجار» فیلم رومن پولانسکی الهام گرفته است. خود رایت درباره‌ی فیلمش می‌گوید: «من متوجه شدم که هیچ‌وقت فیلمی ردباره‌ی مرکز لندن نساخته‌ام مخصوصا سوهو که بخش عمده‌ای از بیست و پنج سال گذشته را در آن گذرانده‌ام. با فیلم‌هایی مثل هات فاز و شان مرده درباره‌ی مکانی که در آن زندگی کرده‌ام فیلم ساخته‌ام و این فیلم هم درباره‌ی لندنی است که من در آن زندگی می‌کنم.» در این فیلم توماسین مک‌کنزی، آنیا تیلور جوی، مت اسمیت، دایانا ریگ و ترنس استمپ بازی می‌کنند.

هالووین می‌کشد

عنوان اصلی: Halloween Kills

کمپانی انتشار: یونیورسال

کارگردان: دیوید گوردن گرین David Gordon Green

تاریخ انتشار: ۱۶ اکتبر

بازیگران: Jamie Lee Curtis، Nick Castle، James Jude Courtney، Judy Greer، Andi Matichak، Anthony Michael Hall و Kyle Richards

داستان: هنوز جزئیات پلات این فیلم مشخص نیست اما آنچه در این مراحل از تولید واضح است اینکه مایکل مایرز از تله‌ی اتشی که برای او در انبار لاری استروید گذاشته شده به نحوی جان سالم به در می‌برد تا قتل دیگری را در هادونفیلد در شب هالووین رقم بزند.

درباره‌ی فیلم: در این فیلم که دنباله‌ای برای فیلم «هالووین» (۲۰۱۸) است بسیاری از بازیگران از جمله جیمی لی کرتیس و نیک کسل در نقش‌های قبلی خود حضور می‌یابند. این فیلم که دوازدهین اثر از مجموعه فیلم‌های هالووین است، توسط دیوید گوردن گرین کارگردان نسخه‌ی ۲۰۱۸ فیلم، کارگردانی شده و جان کارپنتر هم از تیم قبلی فیلم حضور دارد و موسیقی متن را نوشته است. اگر این فیلم هم مانند نسخه‌ی ۲۰۱۸ باکس آفیس موفقی داشته باشد به احتمال زیاد باید منتظر دنباله‌های بیشتری برای این داستان قدیمی باشیم. در این فیلم بازیگرانی مثل جیمی لی کرتیس، نیک کسل، جیمز جود کورتنی، جودی گریر، اندی ماتیچاک، انتونی مایل هال و کایل ریچارد بازی می‌کنند.

پیچ اشتباه: بنیان

عنوان اصلی: Wrong Turn: The Foundation

کمپانی انتشار: کنتستانتین فیلم

کارگردان: مایک پی. نلسون

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Matthew Modine، Charlotte Vega، Emma Dumont،‌ Valerie Jane Parker، Chaney Morrow

داستان: داستان درباره‌ی گروهی از دوستان است که تصمیم می‌گیرند به مسیر پیاده‌روی آپالاچین بروند. آنها در مسیرشان با فاندیشن برخورد می‌کنند که یک جمعیت ساکن در کوه‌های منطقه هستند و صدها سال است که آنجا زندگی می‌کنند.

درباره‌ی فیلم: این فیلم در مجموعه فیلم‌های «پیچ اشتباه» قرار می‌گیرد که تا کنون شش فیلم در آن جای گرفته است و فیلم‌هایی در ژانر ترسناک اسلشر هستند. تمام این شش فیلم داستان خانواده‌ی آدم‌خواری را روایت می‌کند که مردم را شکار می‌کنند و آن‌ها را به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسانند. پیچ اشتباه اول در سال ۲۰۰۳ ساخته شد و حالا قرار است در سال ۲۰۲۰ شاهد قسمت هفتم آن باشیم. این فیلم تولید مشترک امریکا و آلمان است و توسط آن بی مک‌الروی خالق مجموعه نوشته شده است. از جمله بازیگران فیلم متیو موداین، شارلوت وگا، اما دومان، والری جین پارکر و چینی مارو هستند.

کسی در خانه‌ی توست

عنوان اصلی: There’s Someone Inside Your House

کمپانی انتشار: نتفلیکس

کارگردان: پاتریک برایس

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Sydney Park،‌ Theodore Pellerin، Asjha Cooper، Dale Whibley، Jesse LaTourette،‌ Burkely Duffield

داستان: دختر نوجوانی شاهد مجموعه قتل‌هایی است که بین هم‌کلاسی‌های در دبیرستانش اتفاق می‌افتد. قاتل مردی با نقاب است و هر قتلی که اتفاق می‌افتد اخبارش در اینترنت منتشر می‌شود.

درباره‌ی فیلم: فیلم «کسی در خانه‌ی توست» به کاگردانی پاتریک پرایس از دیگر فیلم‌هایی است که نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد کرد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام از استفانی پارکینز ساخته می‌شود و جیمز ون هارور ساز معروف از جمله تهیه‌کنندگان این فیلم است. فیلم در سبک فیلم‌های ترسناکی است که داستانشان در مدرسه‌های دهه هشتاد و نود اتفاق می‌افتد و تعدادی نوجوان مدرسه‌ای قربانی قتل‌ها می‌شوند. از جمله بازیگران این فیلم سیدنی پارک، تئودور پلرین، آشیا کوپر، دیل ویبلی، جسی لا تورت و برکلی دافیلد هستند.

مثبت کاذب

عنوان اصلی: False Positive

کمپانی انتشار: A24

کارگردان: جان لی

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Ilana Glazer، Justin Theroux، Pierce Brosnan، Zainab Jah، Gretchen Mol و Sophia Bush

داستان: هنوز اطلاعاتی درباره‌ی پلات این فیلم منتشر نشده است.

درباره‌ی فیلم: فیلم ترسناک «مثبت کاذب» به کارگردانی جان لی توسط کارگردان و یکی از هنرپیشه‌های فیلم، ایلانا گلیزر که استندآپ کمدین و بازیگر است نوشته شده است. تاکنون جزئیات کمی از اطلاعات مربوط به فیلم منتشر شده است و فقط هالیوود ریپورتر درباره‌ی آن گفته قرار است از جمله فیلم‌های ترسناک با تم روانشناسی باشد و پروداکشن ویکلی هم فیلم را «نسخه‌ی به‌روزشده‌ی رزماری بیبی» نامیده است. در این فیلم ایلانا گلیزر، جاستین ترو، پیرس بروسنان، زینت جا، گرچن مول و سوفیا بوش بازی می‌کنند.

The Collected

کمپانی انتشار: احتمالا ال دی اینترتینمت که کمپانی انتشار فیلم‌های قبلی این مجموعه بوده.

کارگردان: مارکوس دانستن

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Josh Stewart، Dot-Marie Jones، Navi Rawat، Julia Vasi و Tom Atkins

داستان: هنوز اطلاعاتی درباره‌ی پلات این فیلم منتشر نشده است.

نکاتی درباره‌ی فیلم: این سومین فیلم از مجموعه‌ا‌ی است که به «Collector» معروف است. فیلم اول این مجموعه به همین نام در سال ۲۰۰۹ و فیلم بعدی به نام «Collection» در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. فیلم‌نامه‌ی فیلم اول به نام «مرد نیمه‌شب» در ابتدا پیشنهاد شد که به عنوان پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «اره» ساخته شود اما تهیه‌کنندگان فیلم با این ایده مخالفت کردند و مجموعه‌ی جدیدی به وجود آمد. هر سه فیلم توسط دانستن کارگردانی شده و او در نوشتن فیلم‌نامه هم سهیم بوده. داستان فیلم اول درباره‌ی زن و شوهری بود که وقتی به خانه‌شان می‌رسند متوجه می‌شوند برق قطع است و بعد جعبه‌ی بزرگی را بالای پله‌ها پیدا می‌کنند و با دیدن محتوای آن شوکه می‌شوند. در این فیلم جاش استوارت، دات مری جونز، ناوی راوات، جولیا واسی و تام اتکینز بازی می‌کنند.

جدایی

عنوان اصلی: Separation

کارگردان: ویلیام برنت بل

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Rupert Friend، Mamie Gummer، Madeline Brewer و Brian Cox

داستان: دختر جوانی سعی می‌کند آرامشش را در پدر هنرمند و روح مادرش جستجو کند.

درباره‌ی فیلم: فیلم «جدایی» در مراحل پس از تولید است اما اطلاعت زیادی از آن منتشر نشده. در این فیلم روپرت فرند، مامی گامر، مدلین بروئر و برایان کاکس بازی می‌کنند.

خانه‌ی او

عنوان اصلی: His House

کارگردان: رمی ویکز

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Matt Smith، Javier Botet، Wunmi Mosaku و Robert Ryan

داستان: زن و شوهری از سودان که گرفتار جنگ است فرار می‌کنند و به انگلستان پناهنده می‌شوند. آن‌ها تلاش می‌کنند خود را با زندگی جدیدشان در یکی از شهرهای انگلستان وفق دهند اما در این شهر رازهای شیطانی‌ای نهفته است.

جزئیات بیشتری درباره‌ی این فیلم منتشر نشده است.

باید می‌رفتی

عنوان اصلی: You Should Have Left

کارگردان: دیوید کوپ

کمپانی تولید: بلوم‌هاوس

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Kevin Bacon، Amanda Seyfried، Dove Cameron و Camila Cabello

داستان: فیلم‌نامه‌نویسی همراه خانواده‌اش به خانه‌ای در آلپ سفر می‌کند تا آنجا ادامه‌ای برای فیلم اولش که فیلم موفقی بوده بنویسد. اما قادر به نوشتن ادامه‌ی داستان نیست و از تصمیمش پشیمان می‌شود.

درباره‌ی فیلم: این فیلم در ژانر ترسناک روانشناختی و به کارگردانی دیوید کوپ است که بر اساس کتابی به همین نام از دانیل کلمان نوشته و ساخته شده است. در این فیلم کوین بیکن، آماندا سیفرید، داو کامرون و کامیلا کابیلو بازی می‌کنند.

The Pale Door

کمپانی تولید: پیپر استریت پیکچرز

کارگردان: ارون بی. کونتز

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Devin Druid، Zachary Knighton، Melora Walters، Bill Sage، Pat Healy و Stan Shaw

داستان: یک گروه از کابوی‌ها بعد از حادثه‌ی دزدی از قطار همراه زنی که به دنبال سرپناهی است وارد شهر خالی از سکنه‌ای می‌شوند که به دست جادوگران افتاده است.

درباره‌ی فیلم: فیلم The Pale Door به کارگردانی ارون بی. کونتز یک فیلم ترسناک وسترن است که دومین فیلم بلند کارگردانش محسوب می‌شود. فیلم اول او فیلم ترسناکی به نام Camera Obscura بود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. او درباره‌ی این فیلم گفته است «ایده‌ی ترکیب دو دنیای متفاوت فیلم ترسناک و وسترن برایم خیلی جالب است.»

به پایان دادن چیزها فکر می‌کنم

عنوان اصلی: I’m Thinking of Ending Things

کمپانی انتشار: نتفلیکس

کارگردان: چارلی کافمن Charlie Kaufman

تاریخ انتشار: نامشخص

بازیگران: Jesse Plemons، Jessie Buckley، Toni Collette، David Thewlis، Hadley Robinson و Abby Quinn

داستان: در زندگی دختری که به فکر قطع رابطه با دوست پسرش است اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد و او را به تعمق دوباره درباره‌ی زندگی می‌کشاند.

درباره‌ی فیلم: فیلم «به پایان دادن چیزها فکر می‌کنم» درام ترسناکی است که بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی این رید ساخته می‌شود. در این فیلم چارلی کافمن صاحب آثار شاخصی مثل «جان مالکویچ بودن» و «اقتباس» کارگردانی و نگارش فیلم‌نامه را برعهده داشته است. جسی پلمونس، جسی باکلی، تونی کولت، دیوید تیولیس، هادلی رابینسون و ابی کوئین از جمله بازیگران فیلم هستند.

