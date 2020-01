آخرین اخبار از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر؛ از سینماهای نمایش دهنده تا مستندهای برگزیده

مدیر امور سینماهای جشنواره‌ی فیلم فجر، سینماهای مردمی سی‌ و هشتمین دوره این رویداد سینمایی را معرفی کرد. مدیر سینماهای جشنواره فیلم فجر گفت: «امسال ۱۵ سینمای تهران میزبان مخاطبان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهند بود.»

به گزارش روابط عمومی جشنواره‌ی فیلم فجر، به گفته‌ی محمدرضا فرجی، پردیس سینمایی آزادی، سینما استقلال، پردیس سینمایی ایران‌مال، پردیس سینمایی باغ کتاب، پردیس سینمایی تماشا، سینما جوان، پردیس سینمایی راگا، پردیس سینمایی زندگی، پردیس سینمایی فرهنگ، سینما فجر اسلامشهر (سالن اصلی)، پردیس سینمایی کوروش، پردیس سینمایی کیان، سینما ماندانا، پردیس سینمایی مگامال و موزه سینما در مناطق مختلف شهر تهران، میزبان مخاطبان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهند بود.

سالن اصلی سینما فجر اسلامشهر امسال برای دومین بار پیاپی میزبان جشنواره‌ی فیلم فجر شده است.

همچنین مقرر شده تا پردیس‌هایی که در تهران، در حال آماده‌شدن نهایی و افتتاح تا پایان دی ماه هستند، در صورت تایید نهایی به این لیست اضافه شوند.

با توجه به این که نام پردیس چارسو و ملت در این فهرست نیست احتمالا این دو پردیس برای سینمای رسانه‌ها و هنرمندان در نظر گرفته شده است.

ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هشتمین جشنواره‌ فیلم فجر گفت: «ما سعی می‌کنیم قیمت بلیت سینماهای جشنواره از قیمت بلیت سینماها در اکران امسال بیشتر نباشد و تلاش می‌کنیم در سینماهای جنوب شهر تهران، از آن قیمت کمتر باشد.»

طبق اعلام روابط عمومی جشنواره امسال یک تندیس به تندیس‌های جشنواره اضافه می‌شود. تندیس سردار شهید سلیمانی به بهترین فیلم با مضمون جهاد و مقاومت درسی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اهدا خواهد شد.

از طرف دیگر اسامی فیلم‌های مستند حاضر در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر هم اعلام شدند. هیات انتخاب بخش مستند متشکل از «بابک بهداد»، «رامین حیدری‌فاروقی» و «مرتضی شعبانی» پس از بازبینی فیلم‌های مستند بلند متقاضی حضور در بخش مستند، ۱۰ فیلم را به ترتیب حروف الفبا برای حضور در جشنواره فیلم فجر برگزیدند.

فیلم‌های مستند سی و هشتمین جشنواره‌ فیلم فجر

بانو- ‌کارگردان: محمد حبیبی منصور- تهیه‌کننده: محمد حبیبی منصور

پروژه ازدواج- کارگردان: حسام اسلامی، عطیه عطارزاده- تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

جایی برای فرشته‌ها نیست- کارگردان: سام کلانتری- تهیه‌کننده: محمد شکیبانیا و محسن شاه محمد میراب

خسوف- کارگردان: محسن استادعلی- تهیه‌کننده: محسن استادعلی، مسعود زارعیان

خط باریک قرمز- کارگردان: فرزاد خوشدست- تهیه‌کننده: نگار اسکندرفر و فرزاد خوشدست

زمستان است- کارگردان: مهرداد زاهدیان- تهیه‌کننده: پیروز حناچی

زندگی میان پرچم‌های جنگی- کارگردان: محسن اسلام‌زاده- تهیه‌کننده: محسن اسلام‌زاده

عالیجناب- کارگردان: سجاد ایمانی- تهیه‌کننده: رضا دانش‌پژوه، سجاد ایمانی

کامی- کارگردان: میترا ابراهیمی- تهیه‌کننده: پیمان قاسم‌خانی

مهدی عراقی را بکش- کارگردان: عبدالرضا نعمت‌اللهی- تهیه‌کننده: عبدالرضا نعمت‌اللهی

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری همزمان با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: فیلم‌های بخش نگاه نو جشنواره فجر ۹۸ معرفی شد

The post آخرین اخبار از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر؛ از سینماهای نمایش دهنده تا مستندهای برگزیده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala