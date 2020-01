نامزدهای جوایز انجمن کارگردانان آمریکا معرفی شدند

انجمن کارگردانان آمریکا در فهرستی نامزدهای بهترین کارگردانی در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده و اسامی تعدادی از کارگردانان آثار شاخص سال در این لیست قرار دارند.

بونگ جون-هو برای کارگردانی فیلم سینمایی «انگل» (Parasite)، سم مندس برای کارگردانی فیلم سینمایی «۱۹۱۷» (۱۹۱۷)، مارتین اسکورسیزی برای کارگردانی فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» (The Irishman)، کوئنتین تارانتینو برای کارگردانی فیلم سینمایی «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) و تایکا وایتیتی برای کارگردانی فیلم سینمایی «جوجو خرگوشه» (Jojo Rabbit) نامزدهای دریافت جایزه بهترین کارگردانی هستند.

نامزدها و برنده نهایی عنوان بهترین کارگردانی از سوی انجمن کارگردانان آمریکا از این نظر اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که ظرف ۶ دوره گذشته تمامی برندگان عنوان بهترین کارگردان از سوی انجمن در نهایت موفق شده‌اند جایزه بهترین کارگردانی مراسم اسکار را نیز به خود اختصاص دهند.

سال گذشته آلفونسو کوارون کارگردان فیلم سینمایی «روما» (Roma) موفق شد با شکست رقیبانی چون بردلی کوپر، اسپایک لی، آدام مک‌کی و پیتر فارلی جایزه انجمن را تصاحب کند و سپس در مراسم اسکار نیز برنده همین جایزه شود. کارگردان‌های نامبرده شده به عنوان رقیب کوارون به ترتیب سازنده فیلم‌های «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star Is Born)، «بلک‌ک‌کلنزمن» (BlacKkKlansman)، «معاون» (Vice) و «کتاب سبز» (Green Book) بودند.

از جمله نکات غافلگیرکننده فهرست انجمن کارگردانان نبود چند نام شاخص در میان اسامی بود که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند. نبود اسامی کارگردان‌هایی چون گرتا گرویگ، نوآ بامباک و تاد فلیپس سازنده فیلم‌های «زنان کوچک» (Little Women)، «داستان ازدواج» (Marriage Story)‌ و «جوکر» (Joker)‌ باعث شده شانس این سه کارگردان برای حضور در میان نامزدهای جایزه اسکار نیز کاهش یابد.

انجمن کارگردانان آمریکا چندی پیش اعلام کرد برای گرامی‌داشت ویژه تجربه فیلم‌های سینمایی در سالن‌های سینما، نمی‌تواند فیلم‌هایی را که هم‌زمان با اکران سینمایی بلافاصله در سایر پلتفرم‌ها به نمایش درآمده‌اند را در میان نامزدها قرار دهد. با این وجود قوانین جدید انجمن مشکلی برای آثار نت‌فلیکس ایجاد نکرده و همانطور که مشخص است مارتین اسکورسیزی کارگردان مرد ایرلندی که از شبکه نت‌فلیکس پخش شد در میان نامزدها حضور دارد به این دلیل که شروع پخش مرد ایرلندی از نت‌فلیکس با فاصله‌ای چند هفته‌ای نسبت به اکران این اثر در سینماها بود.

انجمن کارگردانان آمریکا علاوه بر انتخاب بهترین کارگردان سال،‌ بهترین کارگردان فیلم اول را هم انتخاب می‌کند. در این بخش ماتی دیوپ کارگردان فیلم سینمایی «آتلانتیک» (Atlantics)، آلما هارل کارگردان فیلم سینمایی «هانی بوی» (Honey Boy)، ملینا متسوکس کارگردان فیلم سینمایی «کوئین و اسلیم» (Queen & Slim)، مایکل شوارتز و تایلر نیلسن کارگردان‌های فیلم سینمایی «شاهین کره بادام زمینی» (The Peanut Butter Falcon) و جو تالبوت کارگردان «آخرین مرد سیاه‌پوست در سان فرانسیسکو» (The Last Black Man in San Francisco) به عنوان نامزد انتخاب شدند.

هفتاد و دومین مراسم سالانه جایزه انجمن کارگردانان آمریکا ۲۵ ژانویه سال میلادی جاری (۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸) برگزار می‌شود.

