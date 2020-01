روز جمعه بیستم دی ماه ۱۳۹۸ فیلم‌های بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین جشنواره‌ فیلم فجر معرفی شدند. طبق اعلام روابط عمومی جشنواره بیست و دو فیلم برای حضور در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر ۹۸ انتخاب شده‌اند و پنج فیلم هم رزرو هستند تا در صورت نرسیدن یا پیش آمدن مشکلی برای بیست و دو فیلم جشنواره جایگزینی برایشان وجود داشته باشد. این استراتژی چند سالی است که در پی منظم‌تر شدن جشنواره‌ی فیلم فجر اتخاذ شده است.

بلافاصله پس از پایان جلسه هیأت انتخاب این دوره جشنواره، توسط «ابراهیم داروغه‌زاده» به طور زنده اعلام شد. دبیر جشنواره با تسلیت و کسب اجازه از خانواده جان‌باختگان حوادث اخیر و ادای احترام به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ را اعلام کرد.

۲۲ فیلم زیر توسط هیأت انتخاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر متشکل از: محمد احسانی، محمود اربابی، همایون اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، سید محمود رضوی و حسین کرمی برای رقابت در بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) این دوره جشنواره انتخاب شده‌اند.

۱) آبان یازده ۶۰

کارگردان: مهرداد خوشبخت

تهیه‌کننده: حسن کلامی

مهرداد خوشبخت ساختن فیلم‌های بلند را از اواسط دهه‌ی هشتاد شروع کرد و «آبان یازده ۶۰» یکی از فیلم‌های جنگی امسال است. خوشبخت هفت سال بعد از فیلم «عقاب صحرا» با این اثر به سینما برگشته است. علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در این فیلم سینمایی ایفای نقش می‌کنند. این فیلم محصول سازمان فرهنگی هنری اوج است و می‌گویند اثری متفاوت در حوزه‌ی دفاع مقدس به شمار می‌رود. خلاصه‌ی داستان فیلم «آبان یازده ۶۰» به این شرح است:‌ «مردم غیور آبادان…شهر در آستانه‌ی سقوط قرار گرفته است.»

۲) آتابای

کارگردان: نیکی کریمی

تهیه‌کننده: نیکی کریمی

نیکی کریمی سال ۱۳۹۳ با فیلم «شیفت شب» در جشنواره‌ی فجر آن سال حضور داشت که چندان نتوانست نظر منتقدان را به خودش جلب کند. امسال نیکی کریمی فیلمش را نه در تهران که در خوی ساخته است و نکته‌ی جالب توجه این که فیلمنامه کار بازیگر اول فیلم یعنی هادی حجازی‌فر است. از خلاصه‌ی داستان این فیلم هنوز چیزی منتشر نشده اما شنیده می‌شود که این فیلم متفاوت‌ترین اثر کارنامه‌ی نیکی کریمی است. لوکیشن فیلم کلا شهر خوی است. جواد عزتی و سحر دولتشاهی هم سایر بازیگران فیلم هستند.

۳) آن شب

کارگردان: کوروش آهاری

تهیه‌کننده: محمد درمنش

یکی از فیلم‌های بخش نگاه نو که توانسته به بخش سودای سیمرغ هم راه پیدا کند. «آن شب» در آمریکا ساخته شده و اولین فیلمی است که دفتر شهاب حسینی در آمریکا آن را تولید کرده است. خود شهاب حسینی هم نقش اول فیلم را بازی می‌کند. فیلم داستان یک زوج ایرانی در آمریکا را روایت می‌کند که در یک هتل حبس شده‌اند و نیروهای بیگانه آن‌ها را وادار می‌کنند که با رازهایی که از هم پنهان کرده‌اند روبه‌رو شوند.

۴) ابر بارانش گرفته

کارگردان: مجید برزگر

تهیه‌کننده: مجید برزگر

مجید برزگر بعد از فیلم «یک شهروند کاملا معمولی» که سال ۱۳۹۳ در جشنواره حضور داشت، مدتی فقط در کار تهیه‌کنندگی بود و حالا با فیلمی به جشنواره می‌آید که عنوانش یادآور داستان کوتاهی از شمیم بهار است. فیلم‌نامه این فیلم توسط مجید برزگر و آرمان خوانساریان نوشته شده و نازنین احمدی و مزدک میرعابدینی بازیگران اصلی آن هستند. در خلاصه‌ی داستان «ابر بارانش گرفته» آمده است: «سارا، پرستار ۳۵ ساله و مجرب به بیمارانش کمک می‌کند تا آرام شوند. حتی آنها که امیدی به زنده ماندنشان نیست.» این فیلم هم مانند دیگر کارهای برزگر قرار است یک تجربه‌ی متفاوت در فرم و روایت باشد.

۵)‌ پوست

کارگردان: بهمن و بهرام ارک

تهیه‌کننده: محمدرضا مصباح

برادران ارک تبریزی هستند و فیلم «پوست» بعد از چند فیلم ویدیویی نخستین فیلم ترکی سینمای ایران محسوب می‌شود. سال ۱۳۹۶ فیلم کوتاه «حیوان» ساخته‌ی بهمن و بهرام ارک جایزه‌ی سینه فونداسیون کن و سیمرغ بلورین جشنواره‌ی فجر را به دست آورده بود. موضوع این فیلم عشق، جادو و خرافه‌پرستی است و درباره‌ی خانواده‌ای است که شامل یک مادر و پسر هستند و زندگی آن‌ها به دلیلی دچار مشکل می‌شود. فیلم‌برداری این فیلم، در روستای باویل شهرستان اسکو انجام شده و بازیگرانش هم ترک‌زبان هستند.

۶) تومان

کارگردان: مرتضی فرشباف

تهیه‌کننده: سعید سعدی

با مرتضی فرشباف سال ۱۳۹۳ با فیلم «بهمن» آشنا شدیم که فاطمه معتمدآریا بازیگرش بود. فیلمی کند و متفاوت با آثار معمول سینمای ایران که البته توانست دل برخی از منتقدان را هم به دست بیاورد. این دومین فیلم مرتضی فرشباف است که در این مدت یک موسسه‌ی آموزشی سینمایی تاسیس کرده. میرسعید مولویان، مجتبی پیرزاده، پردیس احمدیه، ایمان صیاد برهانی و حامد نجابت از بازیگران این فیلم هستند. پخش‌کننده‌ی فیلم هم یک شرکت تازه‌کار فرانسوی است. فیلمبرداری فیلم هشتاد روز طول کشیده و لوکیشن‌های آن در بندر ترکمن و گنبد کاووس بوده است. از خلاصه داستان فیلم فعلا چیزی در اختیار خبرگزاری‌ها قرار نگرفته است.

۷) خروج

کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا

تهیه‌کننده: حبیب‌الله والی‌نژاد

آخرین فیلم حاتمی‌کیا در جشنواره‌ی فجر «به وقت شام» بود. یک فیلم جنگی درباره‌ی داعش در سوریه که طبق معمول فیلم‌های حاتمی‌کیا سر و صدا و حاشیه‌های زیادی به پا کرد و حتی شیوه‌ی تبیلغاتش که عوامل فیلم با گریم داعش در سینما کوروش حضور پیدا کرده بودند هم خبرساز شد. فیلم «حروج» بعد از «بادیگارد» و «به وقت شام»، سومین همکاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج با ابراهیم حاتمی‌کیاست. فرامرز قریبیان و پانته‌آ پناهی‌ها بازیگران آخرین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا هستند. «خروج» داستان ۸ تا ۱۰ مرد است که از دزفول سفر خود را آغاز کرده و راهی تهران می‌شوند، این افراد دو ماه و نیم در مسیر هستند و در این راه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

۸) خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری کارگردان: پیمان قاسم‌خانی

تهیه‌کننده: محسن چگینی سال ۱۳۹۵ پیمان قاسم‌خانی که نویسنده‌ی سریال «پژمان» به کارگردانی سروش صحت بود کاراکترهای اصلی آن سریال یعنی سام درخشانی و پژمان جمشیدی را به یک داستان جدید برد. «خوب، بد، جلف» تبدیل به اولین فیلم پیمان قاسم‌خانی در مقام کارگردان شد. این یکی از معدود فیلم‌های کمدی امسال است که در جشنواره ی فیلم فجر حضور دارد. پژمان جمشیدی و سام درخشانی دوباره نقش‌های اول را بازی می‌کنند و حامد کمیلی و امیر مهدی ژوله هم به جمع بازیگران فیلم اضافه شده‌اند. درباره‌ی این که داستان فیلم چیست اطلاعاتی منتشر نشده فقط می‌گویند که ادامه‌ی قسمت اول است. در قسمت اول پژمان جمشیدی و سام درخشانی دو بازیگر دست و پا چلفتی هستند که قرار است نقش پلیس را بازی کنند. برای این که خوب در نقش‌شان جا بیفتند سراغ یک پلیس واقعی می‌روند و خرابکاری‌هایشان در طول یک عملیات اتفاقات زیادی را رقم می‌زند. ۹) خورشید کارگردان: مجید مجیدی

تهیه‌کننده: امیر بنان، مجید مجیدی مجید مجیدی بعد از ساختن فیلم «محمد رسول‌الله» کار سختی در پیش داشت. یک فیلم ساخته بود که هزینه‌ی تولیدش بسیار بالا بود و فیلم مهمی هم به شمار می‌آمد. احتمالا همین باعث شد که فیلم بعدی‌اش یعنی «آن سوی ابرها» را در هندوستان بسازد. حالا دوباره مجیدی به ایران برگشته و فیلمی ساخته که می‌گویند حال و هوایش شبیه به «بچه‌های آسمان» است. علی نصیریان، طناز طباطبایی و جواد عزتی بازیگران فیلم هستند و این یکی از پرستاره‌ترین فیلم‌های مجید مجیدی محسوب می‌شود. فیلم مجیدی قرار است درباره‌ی کودکان کار باشد. ۱۰) خون شد کارگردان: مسعود کیمیایی

تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی بعد از شکست مطلق فیلم «قاتل اهلی»، آخرین فیلمی که از مسعود کیمیایی در جشنواره‌ی فجر به نمایش درآمد و البته به گفته‌ی کارگردان قربانی اختلافات او و تهیه‌کننده شد حالا این کارگردان نسل اولی با فیلم «خون» شد به جشنواره آمده است. انتخاب بازیگران مسعود کیمیایی برای آخرین فیلمش کنجکاوی‌بر‌انگیز است. سعید آقاخانی، سیامک انصاری، هومن برق‌نورد و نسرین مقانلو جزو بازیگران فیلم هستند. طبق معمول البته از خلاصه‌ی داستانی که کیمیایی از فیلمش گفته چیز زیادی نمی‌شود فهمید. او چند ماه پیش گفته بود: «داستان «خون شد» به مثابه خانه‌ای قدیمی است که همه‌ی چراغ‌هایش خاموش بوده و هیچ‌کس نیز در اتاق‌هایش ساکن نیست در این میان یکی از ساکنین این خانه می‌آید و همه چراغ ها را روشن می‌کند.» امسال مسعود کیمیایی تنها کارگردان از نسل اول سینمای ایران است که در جشنواره‌ی فیلم فجر حضور دارد. ۱۱) درخت گردو کارگردان: محمدحسین مهدویان

تهیه‌کننده: سیدمصطفی احمدی محمدحسین مهدویان بعد از این که با اولین فیلمش «ایستاده در غبار» در جشنواره‌ی فیلم فجر سال ۱۳۹۴ حضور پیدا کرد، هر سال یک فیلم ساخته است. «درخت گردو» پنجمین فیلم بلند اوست. سال گذشته با «ماجرای نیمروز ۲: رد خون» در جشنواره حضور داشت که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفت. البته قرار بود مهدویان دیگر سراغ فیلم‌های سیاسی نرود اما «درخت گردو» هم به شیوه‌ای مضمون سیاسی دارد و درباره‌ی بمباران شیمیایی شهر سردشت است و با الهام از یک ماجرای واقعی ساخته شده. ترکیب بازیگران فیلم خیلی عجیب است. از پیمان معادی تا مهران مدیری در فیلم جنگی-سیاسی مهدویان حضور دارند. ۱۲) دوزیست کارگردان: برزو نیک‌نژاد

تهیه‌کننده: سعید خانی یک فیلم پرستاره با حضور جواد عزتی، هادی حجازی‌فر، مانی حقیقی و پژمان جمشیدی که از جزییات آن اطلاعاتی در دست نیست. فقط می‌گویند یک فیلم اجتماعی است. ۱۳) روز بلوا کارگردان: بهروز شعیبی

تهیه‌کننده: محمدرضا تخت‌کشیان باز هم فیلم دیگری از موسسه‌ی اوج که امسال پررنگ‌ترین نقش را در جشنواره‌ی فیلم فجر دارد. قهرمان فیلم مردی به نام عماد است. عماد استاد دانشگاهی خوشنام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان توسط پلیس با اتهام هایی جدی مواجه می‌شود که خود و خانواده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد. بابک حمیدیان و لیلا زارع بازیگران فیلم هستند. فیلم قبلی شعیبی در جشنواره «سرکوب» درباره‌ی اعتیاد بود که مورد توجه هم قرار گرفت. ۱۴) روز صفر کارگردان: سعید ملکان

تهیه‌کننده: سعید ملکان این فیلم احتمالا کنجکاوی‌برانگیزترین فیلم اولی امسال است چون نام سعید ملکان را بر خودش دارد. سعید ملکان چهره‌پرداز مشهور سینمای ایران و تهیه‌کننده‌ و پشت یکی از مهم‌ترین فیلم اولی‌های سال‌های اخیر یعنی «ابد و یک روز» سعید روستایی. او از آن کسانی است که وقتی سر یک فیلم حضور دارد می‌شود به نتیجه‌اش امیدوار بود. حالا اولین فیلم خودش را ساخته است که امیر جدیدی و ساعد سهیلی بازیگران نقش اول آن هستند. چند بازیگر خارجی و بازیگران تئاتر هم در این فیلم جلوی دوربین رفته‌اند. درباره‌ی فیلم اخبار چندانی منتشر نشده و فقط شنیده می‌شود که روایتی متفاوت از یک اتفاق ملتهب معاصر است. فیلمنامه‌ی «روز صفر» را سعید ملکان و بهرام توکلی با همکاری هم نوشته‌اند. ۱۵) سه کام حبس کارگردان: سامان سالور

تهیه‌کننده: ساسان سالور شش سال از آخرین حضور سامان سالور در جشنواره‌ی فیلم فجر با فیلم «تمشک» گذشته است. محسن تنابنده و پریناز ایزدیار کنار بازیگر فیلم قبلی سالور یعنی سمیرا حسن‌پور بازیگران فیلم «سه کام حبس» هستند. از خلاصه داستان فیلم چیزی در دست نیست اما عکس‌ها می‌گویند که احتمالا با یک فیلم اجتماعی روبه‌رو هستیم. ۱۶) سینما شهر قصه کارگردان: کیوان علی‌محمدی

تهیه‌کننده: کیوان علی‌محمدی اولین فیلمی که کیوان علی‌محمدی به تنهایی ساخته است. پیش از این همیشه او و امید بنکدار با هم فیلم می‌ساختند. آخرین فیلم‌شان که در جشنواره حضور داشت «ارغوان» بود. ۱۷) شنای پروانه کارگردان: محمد کارت

تهیه‌کننده: رسول صدرعاملی یکی دیگر از فیلم‌های کنجکاوی‌برانگیز جشنواره‌ی فجر به خاطر اسم کارگردانش که از مستندسازان مشهور و حرفه‌ای سینمای ایران است و تهیه‌کننده‌اش که رسول صدرعاملی فیلمساز قدیمی است. جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی و پانته‌آ بهرام از بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه‌ی «شنای پروانه» با مضمونی اجتماعی توسط محمد کارت، حسین دوماری و پدرام پورامیری نوشته شده است، در خلاصه داستان آن آمده است: «در جنوب شهر، شنای پروانه طوفان به پا می‌کند». از حسین امیری و پدرام پورامیری این روزها فیلم «جان‌دار» روی پرده‌ی سینماست که فیلم اول خودشان محسوب می‌شود و پارسال با این فیلم در بخش «نگاه نو» حضور داشتند. گویا فیلم حال و هوای فیلم‌های خود صدرعاملی را دارد و بحث نوجوانان مساله‌ی اصلی آن است. صدرعاملی گفته بود کسانی که با فیلم‌های «دیشب باباتو دیدم آیدا» و «من ترانه پانزده‌سال دارم» ارتباط برقرار کرده‌ بودند احتمالا از این فیلم هم لذت خواهند برد. فیلم در جنوب تهران فیلمبرداری شده است. پارسال هم در بخش نگاه نو آرش لاهوتی را با «روزهای نارنجی» داشتیم که از سینمای مستند به داستانی آمده بود. ۱۸) عامه پسند کارگردان:سهیل بیرقی

تهیه‌کننده: سهیل بیرقی سهیل بیرقی با همان اولین فیلمش یعنی «من» مورد توجه قرار گرفت. فیلم «عرق سرد» هم که براساس داستان نیلوفر اردلان ساخته شده بود جنجالی و بحث‌برانگیز شد. «عامه پسند» سومین فیلم سهیل بیرقی در جشنواره‌ی فیلم فجر است. فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثری در این فیلم با او همکاری کرده‌اند. این فیلم در ادامه‌ی دو فیلم قبلی بیرقی باز هم درباره‌ی زنان است. از خلاصه داستان فیلم چیزی در دست نیست. ۱۹) قصیده گاو سفید کارگردان: بهتاش صناعی‌ها

تهیه‌کننده: سیدغلامرضا موسوی سال ۱۳۹۳ بهتاش صناعی‌ها با فیلم «احتمال باران اسیدی» مورد توجه قرار گرفت. مریم مقدم همسر بهتاش صناعی‌ها که در فیلم «احتمال باران اسیدی» بازی کرده بود بازیگر این فیلم اوست. از خلاصه داستان فیلم چیزی منتشر نشده است. پوریا رحیمی سام هم دوباره با صناعی‌ها همکاری کرده است. ۲۰) مردن در آب مطهر کارگردان: نوید محمودی

تهیه‌کننده: جمشید محمودی برادران محمودی دوباره سراغ مهاجران افغان رفته‌اند. اولین فیلم آن‌ها که در جشنواره‌ی فجر بسیار تحسین شد «چند متر مکعب عشق» بود. علی شادمان و ندا جبرئیلی بازیگران فیلم هستند و داستان چند مهاجر افغان است که قصد رفتن به اروپا را دارند. به نظر می‌رسد مثل بقیه‌ی فیلم‌ها برادران محمودی باز هم حال و هوای تلخی بر فیلم حکمفرما باشد. ۲۱) مغز استخوان کارگردان: حمیدرضا قربانی

تهیه‌کننده: حسین پورمحمدی این دومین ساخته‌ی حمیدرضا قربانی است که دستیار اصغر فرهادی بوده است و همین باعث شد که فیلم اولش «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» هم در جشنواره‌ی فجر با کنجکاوی زیادی روبه‌رو شود. فیلم «مغز استخوان» موضوعی اجتماعی دارد و فیلمنامه‌اش را علی زرنگار نوشته است. بابک حمیدیان، پریناز ایزدیار و جواد عزتی بازیگران فیلم هستند و نکته‌ی مهم دیگر حضور بهروز شعیبی جلوی دوربین قربانی است. «مغز استخوان» یک فیلم اجتماعی است که در خلاصه‌ی‌ داستانش آمده است: «الان مساله‌ی شما چیه؟! می‌خواین بگین قانونی نیست؟! یعنی اینجا همه‌ چی همیشه قانونی اتفاق می‌افته؟! همه‌مون درستیم؟! هیچکی هیچ غلطی نکرده تا حالا؟!» ۲۲) من می‌ترسم کارگردان: بهنام بهزادی

تهیه‌کننده: بهنام بهزادی بهنام بهزادی با اولین فیلمش یعنی «تنها دو بار زندگی می‌کنیم» تبدیل به فیلمساز محبوب جشنواره شد. البته فیلم آخرش «وارونگی» که در جشنواره حضور داشت بیشتر نقدهای منفی دریافت کرد. حالا بعد از چهار سال بهنام بهزادی با فیلم «من‌ می‌ترسم» بازگشته است. الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیرجعفری، ستاره پسیانی و مهران احمدی بازیگران فیلم هستند. در خلاصه‌ی داستان چهارمین فیلم بلند سینمایی بهنام بهزادی، آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه… ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی‌تونم بمونم». همچنین فیلم‌های رزرو به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱) پسرکشی کارگردان: محمدهادی کریمی

تهیه‌کننده: محمدهادی کریمی داستان این فیلم در دو دهه‌ی ۴۰ و ۷۰ اتفاق می‌افتد و معمایی از پیچیدگی‌های روابط خانواده‌ای است که به خاطر یک باور غلط دهه‌ها در بحران هستند. فیلم قبلی محمدهادی کریمی «کمدی انسانی» بود که در جشنواره‌ی فجر سال ۱۳۹۵ حضور داشت. ۲) زنبور کارگر کارگردان: افشین صادقی

تهیه‌کننده: افشین صادقی حمید فرخ‌نژاد، پگاه آهنگرانی و سعید آقاخانی بازیگران این فیلم هستند. در خلاصه‌ی داستان فیلم آمده است: بیوک که سال‌ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکی از دست داده، در نزاعی کشته می‌شود. حالا دختر او درصدد قصاص قاتل است. در این میان تنها شاهد، دوست دختر قاتل است. ۳) بی صدا حلزون کارگردان: بهرنگ دزفولی‌زاده

تهیه‌کننده: مرتضی شایسته بهرنگ دزفولی‌زاده به عنوان عکاس سینمایی چهره‌ی شناخته‌شده‌ای است. هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام شریفی و محسن کیایی بازیگران فیلم هستند. محمد رهگذر فیلمنامه را نوشته و فیلم داستان زنی است که بین احساس و منطقش باید تصمیم بگیرد. نکته‌ی فیلم این جاست که بیش از ۳۰ لوکیشن برای فیلمبرداری داشته و به این ترتیب یکی از پرلوکیشن‌ترین فیلم‌های اولی امسال و حتی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. ۴) عروسی مردم کارگردان: مجید توکلی

تهیه‌کننده: علی سرتیپی این دومین فیلم مجید توکلی بعد از «متولد ۶۵» است. پدرام شریفی و نازنین بیاتی بازیگران فیلم هستند و فیلمنامه‌اش را جمیله دارالشفایی و مجید توکلی همراه یکدیگر نوشته‌اند. ۵) عنکبوت کارگردان: ابراهیم ایرج زاد

تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی دومین فیلم ابراهیم ایرج‌زاد بعد از «تابستان داغ» است. محسن تنابنده و ساره بیات بازیگران فیلم «عنکبوت» هستند. می‌گویند عنکبوت یک داستان جنایی با رگه‌های اجتماعی را روایت می‌کند. بیشتر بخوانید: فیلم‌های بخش نگاه نو جشنواره فجر ۹۸ معرفی شد

