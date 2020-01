باکس آفیس هفته؛ «۱۹۱۷» دل مخاطبان را هم مثل منتقدان برد

فیلم ۱۹۱۷ به کارگردانی سام مندس و محصول کمپانی یونیورسال با دو جایزه‌ی گلدن گلوبی که برنده شد و تبلیغات دهان به دهان به آسانی توانست با شروع اکران گسترده‌اش در صدر باکس آفیس سینماهای جهان قرار بگیرد. اکران محدود این فیلم البته دو هفته قبل‌تر آغاز شده بود. در همین حین فیلم «مثل یک رئیس» کمپانی پارامونت کمتر از انتظارات هفته‌ی گذشته فروخت و فیلم «زیر آب» کمپانی فاکس هم غرق شد! البته این وسط فیلم «فقط بخشش» برادران وارنر خودش را به جمع پنج فیلم صدرنشین جدول فروش رساند. فروش گسترده‌ی این فیلم هم بعد از اکران محدودش در دسامبر تازه آغاز شده است.

فیلم «۱۹۱۷» سام مندس با فروش ۳۶.۵ میلیون دلاری با اکران در ۳۴۳۴ سالن سینما در صدر جدول فروش قرار گرفت. دو هفته پیش این فیلم فقط در یازده سینما اکران شده بود. فیلم کارش را با افتتاحیه‌ی ۲۵ میلیون دلاری شروع کرد. اما بردن دو جایزه‌ی اصلی گلدن گلوب در هفته‌ی گذشته و تبلیغات مردم برای آن باعث شد فیلم از سطح انتظارات فراتر برود. در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۳۰ کشور به نمایش درآمده است و حدود ۲۰ میلیون دلار هم فروش داشته. در حال حاضر درآمد فیلم در سرتاسر جهان بالاتر از ۶۰ میلیون دلار است.

فیلم «۱۹۱۷» بعد از همان اکران محدودش در سایت سینمااسکور از مخاطبان امتیاز A را دریافت کرده است و بعد از اکران گسترده هم حس مخاطبان به آن تغییری نکرد. از جمعیتی که این هفته به دیدن فیلم رفتند ۶۰ درصد را مردان تشکیل می‌دادند و ۸۰ درصد آن‌ها بالاتر از ۲۵ سال داشتند.

منتقدان به فیلم در سایت متاکریتیک امتیاز ۷۹ از ۱۰۰ را داده‌اند. فیلم درباره‌ی دو سرباز جوان بریتانیایی است که در طول جنگ جهانی اول ماموریت غیرممکنی به آن‌ها داده می‌شود. این که یک پیام را به دل خط مقدم دشمن برسانند که از کشتن بیش از هزار تن جلوگیری می‌کند. یکی از این افراد هم برادر یکی از این سربازان است.

فیلمی که بیشتر از این که جنگی باشد درباره‌ی رفاقت و برادری است. منتقدان معتقدند که این فیلم به شدت جاه‌طلبانه و شورانگیز است. فیلمی خشن که هنرمندانه ساخته شده است. فیلمبرداری اثر باشکوه است و در بازسازی زمان مهیب عمل می‌کند. با این حال مندس جزییات صمیمانه‌تر و کوچکتر را هم از دست نمی‌دهد و از این منظر هم فیلم هوشمندانه‌ای است.

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» کمپانی دیزنی را داریم. فیلم ۵۷ درصد افت فروش داشته و این هفته تقریبا ۱۵ میلیون دلار فروخته تا درآمد فیلم داخل گیشه‌ی سینماهای آمریکا در چهارمین هفته‌ی اکرانش به ۴۷۸.۲ میلیون دلار برسد. در بازارهای بین‌المللی هم ۲۴.۲ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شد و رقم فروش آن به بالای ۵۱۱ میلیون دلار رسید که باعث شد رقم کلی فروش فیلم به یک میلیارد دلار نزدیک شود. به این ترتیب قرار است این تبدیل به هفتمین فیلمی شود که امسال از کمپانی دیزنی اکران می‌شود و فروش‌اش به بالای یک میلیارد دلار می‌رسد.

فیلم «جومانجی: مرحله‌ی بعد» با فروش ۱۴ میلیون دلاری این هفته در رتبه‌ی سوم باکس آفیس قرار گرفت. فیلم در پنجمین هفته‌ی اکرانش فقط ۴۷ درصد افت فروش داشته است و درآمد آن در داخل گیشه‌ی سینماهای آمریکا به ۲۵۶.۸ میلیون دلار رسید. در بازارهای بین‌المللی «جومانجی» فروش‌اش را به ۴۱۴ میلیون دلار رسانده است که ۲۲.۶ میلیون دلار از این فروش مربوط به همین هفته‌ی گذشته بوده است. فیلم در ۵۶ بازار جهان اکران شده است.

این قسمت از سری اکشن ماجراجویانه‌ی کمدی جومانجی را جیک کاسدان کارگردانی کرده و گروه قبلی یعنی دواین جانسون و جک بلک برگشته‌اند و این بار باید از بیابان‌های بی ‌آب و علف و کوه‌های برفی عبور کنند تا از خطرناک‌ترین بازی جهان جان سالم به در ببرند. منتقدان به فیلم امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را داده‌اند. البته هیچ‌کدام از قسمت‌های سری «جومانجی» نتوانسته منتقدان را راضی کند. البته به نظر می‌رسد حداقل جلوه‌های ویژه‌ی این آخری راضی‌شان کرده است.

در رقابتی تنگاتنگ برای کسب رتبه‌ی چهارم فیلم «مثل یک رئیس» و «فقط بخشش» را داشتیم. «مثل یک رئیس» فیلمی کمدی با درجه‌بندی R است که تیفانی هدیش، رز بیرن و سلما هایک در آن بازی می‌کنند. کسی انتظار نداشت که فیلم فروش چندانی بکند و حتی از میزانی که تصور می‌شد هم فروش‌اش کمتر بود. فیلم به زحمت ۱۰ میلیون دلار فروخت. این فیلم که میگوئل آرتتا آن را کارگردانی کرده داستان دو دوست است که ایده‌‌آل‌های متفاوتی با هم دارند و با هم یک سالن زیبایی افتتاح می‌کنند. یکی بیشتر دنبال دستاورد است و آن یکی می‌خواهد سبک زندگی مجللی داشته باشد و پول بیشتری دربیاورد.

روی این فیلم نقدهای منفی نوشته شده است و منتقدان به آن امتیاز ۳۲ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک داده‌اند. راجر مور از مووی نیشن نوشته است: «این فیلم یک افتتاحیه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای دارد که در طول آن فقط چند خنده‌ی کوتاه می‌گیرد که خیلی کم است. فیلمنامه‌اش تقریبا هیچ به هم پیوستگی و انسجامی ندارد. چند پاره است. فیلمی که می‌توانست یک کمدی رفیقانه‌ی بامزه از کار دربیاید در حال حاضر اثری گیج و لوس است که خیلی ساده می‌شود آن را فراموش کرد.»

۵۶ درصد مخاطبان «مثل یک رئیس» را زنان تشکیل دادند و ۶۵ درصد از مخاطبانش بالای ۲۵ سال داشتند.

و در نهایت در میان پنج فیلم پرفروش «فقط بخشش» را داشتیم که روز کریسمس فقط در چهار سینما به نمایش درآمده بود و حالا تعداد سالن‌هایش ۲۳۷۵ است. مخاطبانش از فیلم خوش‌شان آمده و به آن امتیاز A+ را در سایت سینمااسکور داده‌اند. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک هم ۶۸ از ۱۰۰ است. دستین دنیل کرتون کارگردان این فیلم است که بری لارسون و مایکل بی.جوردن و جیمی فاکس در آن بازی می‌کنند. این درام داستان یک وکیل مدافع حقوق بشر مشهور است که پرونده‌ی زندانی را قبول کرده که به اشتباه به مرگ محکوم شده است.

می‌گویند با توجه به این که در هفته‌های آینده فیلم در بخش درام رقبای چندانی هم ندارد احتمالا فروش‌اش بیشتر خواهد شد.

منتقدان می‌گویند که امکان ندارد بعد از دیدن این فیلم تکان نخورید. اگرچه این سومین فیلم دنیل کرتون کمی قابل پیش‌بینی است، تا حد زیادی گل درشت است و هیچ‌وقت کاملا متقاعدتان نمی‌کند. فیلم به نسبت پیامی که دارد بیش از اندازه طولانی است. اما یک درام زندگینامه‌ای سرراست و به نسبت خوش ساخت است.

خارج از پنج فیلم پرفروش «زنان کوچک» را در سومین هفته‌ی اکرانش داریم. فیلم داستان خانواده‌ی مارچ در طول جنگ داخلی آمریکاست. آن‌ها چهار خواهر به اسم مگی، جوزفین (که دوست دارند جو صدایش کنند)، امی و بث هستند که هر کدام ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی خودشان را دارند اما در نهایت با یکدیگر متحد هستند و به هم عشق می‌ورزند. داستان آن‌ها با آشنایی با همسایه‌ی ثروتمندشان و نوه‌اش لوری وارد فاز تازه‌ای می‌شود.

منتقدان هم فیلم گرتا گرویگ را پسندیده‌اند و امتیاز ۹۱ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. فیلم قبلی گرتا گرویگ یعنی «لیدی برد» هم توانسته بود در فصل جوایز موفق شود. پیتر بردشاو گفته بود: «این فیلم اغفال‌کننده و بخشنده از گرویگ است. فیلمی که سرشار از عشق است».

منتقد درپ هم نوشته است: «در دورانی که سانتی‌مانتالیسم شبیه ادویه‌ای است که یا فیلمسازان کاملا از آن صرفنظر می‌کنند یا بیش از اندازه آن را مصرف می‌کنند گرویگ فیلمی حرفه‌ای درباره‌ی عشق و خانواده و صمیمیت و همدلی ساخته است که بدون دستکاری برانگیزاننده است. این فیلمی برای همه‌ی دوران‌هاست. بهترین نوع از فیلم هالیوودی. تفکربرانگیز و با این وجود رها، پیچیده و در عین حال در دسترس، حرفه‌ای و هنرمندانه ساخته شده و به شدت احساس‌برانگیز است. بازی‌ها همه سطح بالا هستند. به خصوص رونان و پیو روح تازه‌ای در کاراکترهایشان دمیده‌اند. کارگردانی گرویگ هم تراز اول است».

اما فیلم دیگری که در اولین هفته‌ی اکرانش توانسته خودش را میان ده فیلم باکس آفیس جای بدهد «زیر آب» است. این تریلر که رده‌بندی PG-13 را دارد حدود ۷ میلیون دلار فروخت ولی مخاطبان دوستش نداشتند و در سایت سینمااسکور به آن امتیاز C را داده‌اند.

در بازارهای بین‌المللی فیلم در یازده کشور به نمایش درآمده از جمله فرانسه، برزیل و مکزیک و از اکران در این کشورها ۷.۱ میلیون دلار کسب درآمد کرده است. اندونزی با فروش ۱.۵ میلیون دلاری بزرگتری بازار فیلم بوده است. هفته‌ی آینده فیلم در فیلیپین و تایلند هم اکران می‌شود.

«زیر آب» ساخته‌ی ویلیام یوبانک با بازی کریستن استوارت یک اکشن ترسناک است. داستان محققان جانوران آبزی که بعد از زلزله آزمایشگاهشان خراب می‌شود. اما به جز تهدید اقیانوس چیزهای بیشتری وجود دارد که باعث وحشت آن‌ها می‌شود.

منتقدان چندان فیلم را تحویل نگرفتند و به آن امتیاز ۴۹ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند که فیلم از احمقانه‌ترین کلیشه‌های ژانر بهره گرفته است. انگیزه‌های کاراکترهای فیلم هرگز مشخص نمی‌شود.

انیمیشن «فروزن ۲»، فیلم‌ «چاقوکشی» و انیمیشن «جاسوسان نامحسوس» هم رتبه‌های هشتم تا دهم جدول فروش را تشکیل می‌دهند. از بین آن‌ها فیلم «چاقوکشی» در بخش فیلمنامه نامزد جایزه‌ی اسکار شده و احتمالا فروش‌اش بالاتر برود در مقابل انیمیشن «فروزن ۲» نتوانست در بخش بهترین انیمیشن اسکار در کمال تعجب البته نامزد شود و احتمالا این پایان موفقیت‌هایش در گیشه‌ی فروش خواهد بود.

هفته‌ی آینده شاهد اکران گسترده‌ی فیلم‌های «دولیتل» و «پسران بد برای زندگی» خواهیم بود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ۱۹۱۷ ۳ ۳۶.۵ ۳۹.۲ جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker 4 15.1 478.2 جومانجی: مرحله‌ی بعد

Jumanji: The Next Level 5 14 257.1 مثل یک رئیس

Like a Boss 1 10 10 فقط بخشش

Just Mercy 3 10 10.4 زنان کوچک

little women 3 7.7 74 زیرآب

Underwater 1 7 7 فروزن ۲

Frozen II 8 5.8 459.4 چاقوکشی

Knives Out 7 5.7 139.6 جاسوسان نامحسوس

Spies in Disguise 3 5.1 54.6

باکس آفیس هفته گذشته: حضور خوشایند زنان کوچک روی پرده‌ی سینما

The post باکس آفیس هفته؛ «۱۹۱۷» دل مخاطبان را هم مثل منتقدان برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala