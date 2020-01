استیون کینگ رمان‌نویس مشهور آمریکایی که بسیاری از آثارش تا به امروز در اقتباس‌های سینمایی مورد استفاده قرار گرفته، معتقد است در انتخاب بهترین آثار سینمایی باید کیفیت و شایستگی را به عنوان معیار اصلی مد نظر قرار داد نه تنوع نژادی و جنسیتی.

کینگ به عنوان یکی از اعضای آکادمی از شاخه نویسندگان در انتخاب نامزدها و برندگان جوایز اسکار در بخش‌های بهترین فیلم و بهترین فیلم‌نامه (اقتباسی و غیراقتباسی) حق رای دارد. هر سال مساله تنوع نژادی و جنسیتی در میان نامزدهای جوایز اسکار بحث‌های گسترده‌ای را برمی‌انگیزد و بسیاری از چهره‌های شاخص هالیوود در این زمینه به اظهار نظر می‌پردازند.

در جدیدترین بحث‌ها پیرامون این موضوع به نبود تنوع نژادی در بخش بهترین بازیگری (صرفا یک سیاه‌پوست نامزد دریافت جایزه شده) و نبود تنوع جنسیتی در بخش بهترین کارگردانی (برای دومین سال متوالی ۵ مرد نامزد دریافت جایزه شده‌اند) اشاره شده است.

گرچه کینگ در دو بخش بهترین بازیگری و بهترین کارگردانی حق رای نداشته اما به شکل کلی در پاسخ به انتقادها در توییتر خود به موضعش در این زمینه اشاره کرده. کینگ گفته وقتی پای هنر در میان باشد تنوع جنسیتی یا نژادی برای او مساله نیست و تنها کیفیت اثر معیار خواهد بود. کینگ افزوده در شرایطی که بخواهد خلاف این عمل کند و کیفیت را معیار اصلی قرار ندهد مرتکب خطا شده است.

موضع کینگ و تاکید او بر شایستگی هنری به عنوان معیار اصلی از طرف برخی از نویسندگان، فیلم‌سازان و فعالان حقوق زنان مورد نقد قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند کینگ در نظر نگرفته که امروزه در صنعت سینمای آمریکا آنچه به نظر شایسته، باکیفیت و مهم می‌رسد تا چه حد با مسائل نژادی و جنسیتی در هم آمیخته است.

رکسان گی نویسنده و استاد دانشگاه که با انتشار کتاب «فمینیست بد» به شهرت رسید خطاب به کینگ نوشته: به عنوان یک هوادار، خواندن این اظهارات از طرف شما برای من دردناک است. این گفته‌ها به این معناست که کیفیت و تنوع نمی‌توانند دارای تشابه و ترادف باشند. در حالی که این دو،‌ مقوله‌هایی مجزا نیستند. این نویسنده سیاه‌پوست افزوده می‌توان هر جایی کیفیت را یافت اما در بیشتر حوزه‌ها این باور وجود دارد که کیفیت صرفا به یک گروه جمعیتی خاص تعلق دارد؛ همانطور که شما نیز چنین عقیده‌ای دارید.

کینگ در ادامه این بحث و در پاسخ به انتقادات در توییتی دیگر نوشته از نظرش مهم‌ترین کاری که می‌توان انجام داد حصول اطمینان از این موضوع است که در این صنعت هر فرد بدون توجه به نژاد، جنسیت یا گرایش‌هایی که دارد فرصت برابری برای دیده‌شدن و مورد توجه قرار گرفتن داشته باشد.

بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که بعضی از فعالین حوزه جنسیتی و نژادی حتی نگاه رادیکال‌تری دارند و معتقد به تبعیض مثبت‌اند؛ به این معنا که باید با نگاهی ویژه و حمایت‌گرایانه در حوزه‌های مختلف امکان حضور گروه‌های مورد تبعیض را فراهم کنیم و در صورت لزوم با تاکید بیشتر روی حقوق این افراد،‌ صرفا شاخص کیفیت یا شایستگی را لحاظ نکنیم. موضعی که ظاهرا استیون کینگ نزدیکی چندانی به آن ندارد.

منبع متن: digikala