عملکرد بهتر از انتظار «پسران بد» و صدرنشینی در باکس آفیس

فیلم پسران بد برای زندگی (Bad Boys for Life) که تحت عنوان پسران بد ۳ نیز شناخته می‌شود موفق شد این آخر هفته در سه روز اول اکرانش بیش از ۵۹ میلیون دلار بفروشد و نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی موفق‌تر ظاهر شود.

جدیدترین قسمت از مجموعه پسران بد از جمعه هفته گذشته توسط استودیوی سونی در ۳ هزار و ۷۷۵ سالن اکران شد و با بودجه‌ای ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده است. این اثر سینمایی که درجه‌بندی سنی R‌ دارد در شرایطی اکران شد که امروز نیز به دلیل روز مارتین لوتر کینگ یکی از تعطیلات رسمی سراسری فدرال در ایالات متحده بود. به این ترتیب در آمار و ارقامی که برای این اثر سینمایی منتشر شده آن را با عملکرد سایر آثاری که در این تعطیلات اکران شده‌اند هم مقایسه کرده‌اند.

براساس این مقایسه‌ها عملکرد ۴ روزه پسران بد برای زندگی قابل توجه بوده و این فیلم سینمایی در ۴ روز ۶۸.۱ میلیون دلار فروش داخلی و ۳۸.۶ میلیون دلار فروش خارجی داشته است تا فروش کل فیلم به ۱۰۶.۷ میلیون دلار برسد. عملکرد این اثر سینمایی پس از فیلم «تک‌تیرانداز آمریکایی» بهترین عملکرد یک اثر سینمایی در تعطیلات مارتین لوتر کینگ بوده.

پسران بد ۳ که دنباله‌ای است بر «پسران بد» (تولید سال ۱۹۹۵) و پسران بد ۲ (تولید سال ۲۰۰۳) توسط عادل ال عربی و بلال فلاح کارگردانی شده و طبق آنچه سایت راتن تومیتوز منتشر کرده موفق شده رضایت ۷۶ درصد از منتقدان را به خود جلب کند. همچنین با ۲۲ نقد مثبت، ۲۱ نقد میانه و تنها یک نقد منفی این اثر در وبسایت متاکریتیک نمره متای ۵۹ را به دست آورده.

در کنار رضایت نسبی منتقدان، پسران بد برای زندگی با رضایت بالای مخاطبان مواجه بود. براساس نتایج اعلام‌شده توسط وبسایت سینمااسکور این فیلم اکشن از مخاطبان روز اول اکران نمره A دریافت کرده و در بخش نظرسنجی مخاطبان در وبسایت راتن تومیتوز نیز ۹۷ درصد مخاطبان از این فیلم سینمایی رضایت داشته‌اند.

برای پیش‌بینی وضعیت پسران بد برای زندگی در هفته‌های آینده می‌توان آن را با جان ویک ۳ مقایسه کرد. سومین قسمت از مجموعه جان ویک تقریبا در همین تعداد سالن اکران شد و ظرف سه روز ۵۶.۸ میلیون دلار فروخت که به رقم فروش سه‌روزه پسران بد ۳ بسیار نزدیک است. در نهایت جان ویک موفق شد کار خود را با فروش ۱۷۱ میلیون دلاری در آمریکا، ۱۵۵ میلیون دلاری در سایر کشورها و فروش ۳۲۶.۷ میلیون دلاری در سراسر جهان پایان دهد.

اما فیلمی که پس از پسران بد برای زندگی در رتبه دوم جدول باکس آفیس ایستاد فیلم سینمایی دولیتل (Dolittle) بود که توسط استودیوی یونیورسال توزیع شد. دولیتل به کارگردانی استیون گیگان و بازی رابرت داونی جونیور در نقش دکتر دولیتل روی پرده رفت. چهره‌هایی چون جان سینا، رامی ملک، تام هالند و سلنا گومز از جمله صداپیشگان این اثر بسیار پرخرج هستند که با بودجه ۱۷۵ میلیون دلاری تولید شده است.

دولیتل در روزهای گذشته زیر ضربات بی‌امان منتقدان بود. این فیلم فانتزی در پایگاه راتن تومیتوز فقط رضایت ۱۹ درصد منتقدان را جلب کرد و از پایگاه متاکریتیک نمره ۲۷ گرفت. با وجود نقدهایی که سراسر منفی بودند و نفرت از فیلم را بازتاب می‌دادند عملکرد دولیتل هم تا حدی بهتر از انتظارات بود. این فیلم موفق شد در ایالات متحده ظرف سه روز ۲۲.۵ میلیون و در چهار روز ۳۰ میلیون دلار بفروشد. فروش سراسری (آمریکا و سایر کشورهای جهان) دولیتل که از روز جمعه اکران شده تا به امروز ۵۷.۳ میلیون دلار است. این اثر از مخاطبان نمره B‌ دریافت کرد.

سومین فیلم جدول باکس آفیس هم از دیگر محصولاتی بود که توسط استودیوی یونیورسال اکران شده است و هفته چهارم اکران خود را می‌گذراند. فیلم سینمایی ۱۹۱۷ ساخته سم مندس که فصل جوایز و تحسین انجمن‌ها و جشنواره‌های مختلف داخل آمریکا باعث شده نامش بیشتر از قبل سر زبان‌ها بیفتد و شانس دریافت جایزه اسکار بینندگان جدیدی را به سوی فیلم بکشاند.

فیلم سینمایی ۱۹۱۷ این آخر هفته ۲۲.۱ میلیون دلار فروخت که کاهش ۴۰ درصدی نسبت به آخر هفته قبل را نشان می‌دهد با این وجود فیلم نه تنها سالن‌هایش را از دست نداده بلکه با افزوده‌شدن ۱۷۸ سالن دیگر در ۳ هزار و ۶۱۲ سالن کار خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

دو فیلم آخر در میان ۵ اثر برتر باکس آفیس در آخر هفته گذشته آثاری هستند که پس از هفته‌ها اکران دیگر جان و رمق سابق را ندارند. «جومانجی: مرحله بعدی» (jumanji: the next level) به کارگردانی جیک کاسدان با فروش ۹.۵ میلیون دلاری در هفته ششم اکران فروش خود در سراسر جهان را به رقمی بیش از ۷۱۱ میلیون دلار رساند.

در نهایت پنجمین فیلم جدول جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر بود که هفته پنجم اکران را سپری می‌کرد. این اثر سینمایی ۸.۴ میلیون دلار فروخت تا فروشش در سراسر جهان به رقمی بیش از ۱ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار برسد. جنگ ستارگان این آخر هفته ۱۲۲۱ سالن را از دست داده و به نظر می‌رسد به پایان کار خود نزدیک شده.

