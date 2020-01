فیلم «۱۹۱۷»؛ جدیدترین اثر سم مندس در یک قدمی اسکار بهترین فیلم

فیلم ۱۹۱۷ در حالی میان نامزدهای بخش بهترین فیلم مراسم اسکار ۲۰۲۰ پیشتاز شده است که تا همین چند ماه پیش تصورات دیگری میان کارشناسان حکم‌فرما بود. تا چند ماه قبل فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» اثر کوئنتین تارانتینو و «مرد ایرلندی» اثر مارتین اسکورسیزی به عنوان دو رقیب اصلی جهت کسب عنوان بهترین فیلم در مراسم اسکار سال ۲۰۲۰ مطرح بودند.

حال با گذشت زمان این دو اثر شاخص بیشتر چشم به بردن جایزه فیلم‌نامه دارند. اما فیلمی که گوی سبقت را ربوده ۱۹۱۷ اثر سم مندس است. این فیلم جنگی ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ به عنوان اثری درخشان از نظر تکنیکی وارد صحنه رقابت شد. فیلم به شکل یک پلان سکانس فیلم‌برداری شده و در آن تعدادی از سربازان را در یک بازه زمانی مشابه با زمان واقعی دنبال می‌کنیم در حالی که قصد دارند پیامی را به گروه‌های متحد خود برسانند پیش از آنکه وارد کمین دشمن شوند.

حال نزدیک به سه هفته مانده به برگزاری مراسم اسکار فیلمی پیشتاز فصل جوایز شده که اواخر دسامبر اکران شده و از زمانی که چنین فیلمی با چنین زمان اکرانی (از نظر دیرپیوستن به فیلم‌های مهم سال) جایزه اسکار بهترین فیلم را برده حدود یک دهه می‌گذرد. اما چرا ۱۹۱۷ پیشتاز شده و چرا روزی روزگاری در هالیوود و مرد ایرلندی یا حتی آثاری چون انگل و جوکر شانس خود را کمتر از سابق می‌بینند؟

۱۹۱۷ در حال حاضر پیشتاز جایزه بهترین فیلم مراسم اسکار است به این دلیل که در زمینه به دست آوردن جوایز انجمن‌های سینمایی در آمریکا عملکرد بسیار موفقی از خود نشان داده. جوایز انجمن‌های مختلف سینمایی در هالیوود شاخص بسیار تعیین‌کننده‌ای برای پیش‌بینی موفقیت‌های آتی یک اثر سینمایی است.

می‌توان گفت مهم‌ترین انجمنی که انتخابش نقش کلیدی در جایزه بهترین فیلم مراسم اسکار دارد، انجمن تهیه‌کنندگان است و در دهه گذشته با نرخ ۸۰ درصدی شاهد تطابق انتخاب‌های این دو مراسم بوده‌ایم. ۱۹۱۷ موفق شده این جایزه را به دست آورد و از سوی دیگر توانسته جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم درام در مراسم گلدن گلوب را هم به خود اختصاص دهد.

۱۹۱۷ در ده بخش مختلف از جوایز اسکار نامزد شده که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف آکادمی اسکار به فیلم نگاه بسیار مثبتی دارند و همین موضوع می‌تواند سرعت فیلم در جلوزدن از رقبا را توجیه کند. این را هم اضافه کنیم که با افزایش تعداد سالن‌های فیلم ۱۹۱۷ عملکرد تجاری این اثر سینمایی در باکس آفیس هم به شکل محسوسی بالا رفت.

یک نکته مهم که باید درباره رای‌گیری مراسم اسکار بدانید این است که از زمان اعلام نامزدهای اسکار تا پایان رای‌گیری برای انتخاب بهترین فیلم آنقدرها هم فاصله قابل توجهی وجود ندارد. به این ترتیب بعضی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ۱۹۱۷ دقیقا در زمانی که باید اوج گرفت، دیده شد، جوایز مهم انجمن‌ها را به دست آورد و احتمالا جایگاه ویژه‌ای در قلب اعضای آکادمی اسکار پیدا کرده است.

اما دلایلی که امکان موفقیت جدیدترین اثر سم مندس را بالا می‌برند لزوما به موفقیت‌های خود فیلم ربطی ندارند و بخشی از این علت‌ها به وضعیت رقبا هم بازمی‎گردد. دو فیلمی که از شانس‌های مهم برنده‌شدن این جایزه بودند یعنی مرد ایرلندی و روزی روزگاری در هالیوود آنقدرها شرایط مساعدی ندارند.

برای مثال هنگامی که آخر هفته گذشته جوایز ادی (جوایز ویژه تدوین) اهدا شدند فیلم‌هایی چون انگل و جوجو خرگوشه درخشش اصلی را داشتند و مرد ایرلندی، جوکر و روزی روزگاری در هالیوود در حاشیه ماندند. باید تاکید کرد که لزوما نبردن جایزه تدوین به معنای عدم شانس موفقیت در مراسم اسکار نیست اما فراموش نکنید که بی‌توجهی جدی به یک فیلم که اخیرا درباره رقبای ۱۹۱۷ رخ داده نشان می‌دهد آن اثر از نظر مجموعه اعضای هالیوود شایسته لقب بهترین فیلم سال نیست. اما وقتی ۱۹۱۷ از انجمنی مشخص جایزه نمی‌گیرد و درخششی ندارد (مثل تدوین) رقبای اصلی‌اش هم چندان به چشم نمی‌آیند.

در نهایت فیلم سم مندس چه موانعی در راه کسب جایزه اسکار بهترین فیلم پیش رو دارد؟ یکی از این موانع مساله جایزه بهترین بازیگری است. وقتی یک اثر سینمایی در هیچ شاخه مربوط به بازیگری نامزد نشود شانسش برای دریافت جایزه بهترین فیلم کاهش می‌یابد و فیلم ۱۹۱۷ همین وضعیت را دارد.

با این وجود از چنین مساله‌ای نمی‌تواند نتیجه قطعی گرفت؛ مثال‌های نقضی هم وجود دارد همچون «میلیونر زاغه‌نشین»، «شجاع‌دل» و «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه». از طرف دیگر همانطور که گفتیم ۱۹۱۷ در بخش تدوین هم درخشش چندانی نداشت و اساسا در این رشته نامزد نشد. گرچه تعدادی از مهم‌ترین رقبای این فیلم جنگی هم از انجمن تدوین‌گران دست خالی بیرون آمدند اما نامزد نشدن در بخش بهترین تدوین از سوی ۱۹۱۷ شانس این اثر را برای بردن جایزه بهترین فیلم پایین می‌آورد.

در پاسخ به این نگرانی بعضی از کارشناسان می‌گویند مساله تدوین را نباید از جمله موانع سر راه ۱۹۱۷ دانست. طبیعی است که این فیلم از نظر تدوین مورد توجه قرار نگیرد چون فیلمی که در یک سکانس پلان برداشت شده نمی‌تواند سرنوشت دیگری داشته باشد. جالب است بدانید آخرین فیلمی که در بخش بهترین تدوین نامزد نشد و موفق شد جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص دهد فیلم سینمایی «بردمن» ساخته الخاندرو گونسالس اینیاریتو بود که اتفاقا آن اثر سینمایی هم در یک پلان سکانس ساخته شده بود.

در نهایت تحت چه سناریوهایی ممکن است ۱۹۱۷ پیشتازی‌اش را از دست بدهد؟ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که بونگ جون هو کارگردان کر‌ه‌ای فیلم سینمایی «انگل»‌ موفق شود جایزه انجمن کارگردانان را به دست آورد و این جایزه سم مندس نرسد باید به شکل جدی انتظار موفقیت‌های گسترده‌تری را برای انگل داشته باشیم.

گرچه انگل این نقطه ضعف را دارد که یک فیلم خارجی است و احتمالا آکادمی ترجیح بدهد در شرایط برابر جایزه را به یک فیلم آمریکایی اهدا کند. در نهایت باید شانس کمتری را هم به جوکر اختصاص داد. شاید در شرایطی خاص و غیرقابل پیش‌بینی جوکر از رقبا پیشی‌ بگیرد و جایزه را به خود اختصاص دهد. نباید فراموش کرد که جوکر بیشترین تعداد نامزدی را در میان آثار مختلف در اسکار ۲۰۲۰ دارد.

