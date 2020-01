سریال انگل (Parasite) به زودی ساخته خواهد شد؛ این خبر تعجب‌آوری بود که بونگ جون هو کارگردان فیلم سینمایی انگل به رسانه‌ها داد. ظاهرا این کارگردان کره‌ای با شبکه اچ بی او به تفاوق رسیده تا یک سریال کوتاه بر اساس این اثر سینمایی محبوب تولید کند.

اگر اهل سینما باشید احتمالا امسال نام انگل به گوش‌تان خورده است. اگر خود فیلم را هم ندیده باشید بعید نیست اخبار گسترده‌ای که درباره این فیلم منتشر شده را خوانده باشید. یک کمدی سیاه کره‌ای درباره تقابل دو خانواده، یکی ثروتمند و دیگری فقیر که درخشش را ابتدا در جشنواره فیلم کن آغاز کرد.

انگل پس از دریافت نخل طلا از جشنواره کن در حالی که نقدهای بی‌نهایت مثبت منتقدان را کنار خود داشت در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان اکران موفقی را تجربه کرد و در میان معدود آثاری قرار گرفت که علاوه بر نقدهای بسیار مثبت و دریافت جوایزی چون نخل طلا توانسته مخاطب گسترده‌ای را هم جذب کند.

جدیدترین اثر بونگ جون هو در فصل جوایز هم عملکرد موفقی داشته و این روزها به کسب جایزه از انجمن‌های مختلف هالیوود مشغول است؛ فیلمی که در شاخه‌های مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شده و به احتمال بسیار زیاد اسکار بهترین فیلم بین‌المللی را تصاحب خواهد کرد. حال با در نظر گرفتن این پیش‌زمینه احتمالا حدس می‌زنید چرا شبکه اچ بی او تمایل داشته با این کارگردان همکاری کند و فیلم سینمایی تحسین‌شده او را در قالب یک سریال کوتاه تولید کند.

بونگ جون هو درباره سریال انگل گفته داستان‌های زیادی وجود دارد که بین سکانس‌های یک اثر سینمایی در جریان است و باید روایت شوند. این کارگردان افزوده: در مدیوم سینما شما به زمانی ۲ ساعته محدود هستید اما داستان‌های بسیاری هست که به رخ دادنشان در میان سکانس‌های فیلمی که دیده‌اید فکر کرده‌ام؛ همچنین داستان‌هایی که پیش‌زمینه هر شخصیت را روایت می‌کنند. من واقعا می‌خواهم در این ایده‌ها به شکل آزاد در یک قالب ۵ یا ۶ ساعته کاوش کنم.

کارگردان کره‌ای برای توضیح بیشتر درباره ساخت سریال انگل به اثری سینمایی از اینگمار برگمان اشاره کرده. فیلم سینمایی فانی و الکساندر که برگمان آن را در دو قالب فیلم سینمایی و یک اثر بلند تلویزیونی عرضه کرد. کارگردان فیلم تحسین‌شده کره‌ای نیز معتقد است با ساخت سریال انگل می‌تواند به همین ترتیب یک اثر باکیفیت دیگر در جهان سینما و تلویزیون خلق کند.

فیلم سینمایی انگل با اتفاق نظر اغلب منتقدین آمریکایی تحسین‌شده‌ترین اثر سال بود و علاوه بر دریافت جایزه بهترین فیلم بین‌المللی گلدن گلوب اخیرا موفق شد جایزه بهترین گروه بازیگری را از انجمن بازیگران آمریکا کسب کند. اتفاقی تاریخ‌ساز که اولین‌بار برای یک فیلم سینمایی رخ داده است و نشان از محبوبیت بسیار بالای این اثر در ایالات متحده آمریکا دارد.

