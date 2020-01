جهان مارول به شروع فاز چهارم خود نزدیک می‌شود و هر روز شایعات جدیدی درباره فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی در حال توسعه به گوش‌مان می‌خورد.

اگر اطلاعاتی که تا به امروز در اختیار داریم را کنار هم بگذاریم می‌دانیم که باید انتظار چند فیلم فاز چهارمی را داشته باشیم که هر کدام به سبک خود منحصر به فرد هستند. این آثار شخصیت‌های جدیدی را معرفی و وارد جهان سینمایی مارول خواهند کرد، از جمله شخصیت‌های جدید انتقام‌جویان که ممکن است در انتقام‌جویان ۵ با آن‌ها روبرو شویم.

از جمله سایر آثار جهان سینمایی مارول که منتظر دیدنشان هستیم می‌توان به «اترنالز» (The Eternals) هم اشاره کرد که پس از «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) بزرگترین فیلم جهان سینمایی مارول بدون انتقام‌جویان است. این اثر سینمایی تولیدی عظیم و بازیگران زیادی دارد؛ همچنین گروه اترنالز و شوالیه سیاه را معرفی خواهد کرد. بی‌شک بخشی از این شخصیت‌ها هم نقش بسیار گسترده‌ای در آینده جهان سینمایی مارول ایفا خواهند کرد.

اما فیلم سینمایی «دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) که قرار است در ماه می سال ۲۰۲۱ منتشر شود شاید از وجوه دیگری برای خط داستانی جهان مارول حتی جالب‌تر به نظر بیاید. مارول تایید کرده که این اثر با دو مجموعه که از طریق شبکه دیزنی پلاس پخش ‌خواهند شد (مجموعه‌های «لوکی» و «وانداویژن») ارتباطات و وجوه مشترک دارد. ارتباط با این مجموعه به ویژه ارتباط با مجموعه تلویزیونی لوکی از این جهت جالب توجه است که به مارول اجازه می‌دهد لوکی را دوباره به آثار سینمایی بازگرداند. در واقع پس از اتفاقات فیلم پایان بازی لوکی جهان سینمایی مارول از بین رفت اما تایم‌لاین جدیدی به کار افتاده که به وقایع نیویورک می‌پردازد.

در کنار این‌ها با خبر شده‌ایم که فیلم جدید دکتر استرنج قهرمانی را معرفی خواهد کرد که انتظارش را نداریم. بعضی معتقدند این شخصیت ممکن است «نیمور» باشد. بویژه از این نظر که شایع شده مارول کل حقوق مربوط به این شخصیت را هم در اختیار گرفته.

طبق بعضی گزارش‌های دیگر ددپول و ولورین به عنوان اعضای گروه مردان ایکس در دکتر استرنج ۲ حضور خواهند داشت و به این ترتیب می‌شود انتظار معرفی «جهش‌یافته‌ها» را هم در این فیلم ابرقهرمانی داشت. براساس یک روایت دیگر واندا در حقیقت نقش شرور فیلم را برعهده خواهد داشت که در صورت صحت این روایت کل داستان روند متفاوت و جالبی را طی می‌کند؛ نوعی پیچش داستانی که انتظارش را نداشتیم.

در نهایت به این شایعه هم اشاره کنیم که براساس بازیگرانی که مارول جهت ایفای نقش در دکتر استرنج جدید دعوت کرده مشخص شده که این استودیو به دنبال یک زن نوجوان لاتین‌تبار می‌گردد که قرار است یکی از نقش‌های مکمل اثر را بازی کند. گفته می‌شود که ممکن است این شخصیت «آمریکا چاوز» باشد. این شخصیت کمیک بوک‌های مارول ابتدا در سال ۲۰۱۱ معرفی شد.

