انیمیشن بامبی (Bambi) از مجموعه انیمیشن‌های قدیمی و محبوب دیزنی به جمع آثاری می‌پیوندد که شاهد بازسازی لایو اکشن‌شان هستیم.

بامبی سال ۱۹۴۲ بر اساس کتاب «بامبی، یک زندگی در جنگل» ساخته شد. بامبی پنجمین انیمیشن از سری آثار کلاسیک دیزنی (پس از سفید برفی و هفت کوتوله، پینوکیو، فانتازیا و دامبو) به حساب می‌آید.

این انیمیشن روایتگر داستان گوزنی به نام بامبی است که قرار است در آینده همچون پدرش شاهزاده بزرگ جنگل شود و حیوانات را از شر شکارچیان نجات دهد.

لیندسی بیر (فیلم‌نامه‌نویس «سیرا بورگز بازنده است») و جنوا رابرتسون-دووت (فیلم‌نامه‌نویس «کاپیتان مارول») فیلم‌نامه این اثر لایو اکشن را خواهند نوشت. فیلم با همان تکنولوژی ساخته خواهد شد که اخیرا در آثاری چون «کتاب جنگل» و «شیرشاه» به کار گرفته شده است.

در یک دهه اخیر استراتژی دیزنی برای بازسازی انیمیشن‌های کلاسیکش با درآمد سرشار ۸.۲ میلیارد دلاری برای این شرکت همراه بوده است. به نظر می‌رسد دیزنی در این مسیر با سرعت بیشتری در حال حرکت است و از نتایج این اقدام تا به اینجای کار کاملا راضی است.

فیلم سینمایی «مولان» (Mulan) که براساس انیمیشنی به همین نام ساخته سال ۱۹۹۸ تولید می‌شود و در سال ۲۰۲۰ اکران خواهد شد و «کروئلا» (Cruella) به عنوان پیش‌درآمد انیمیشن «صد و یک سگ خالدار» (One Hundred and One Dalmatians) که در سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد از جمله سایر آثاری است که دیزنی در حال بازسازی آن‌ها است.

همچنین انیمیشن‌های «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid)، «پینوکیو» (Pinocchi) و «سفید برفی و هفت کوتوله» (Snow White and the Seven Dwarfs) نیز تحت هدایت گروه‌های مختلف در قالب آثار سینمایی به زودی بازسازی خواهند شد.

کار بازسازی انیمیشن‌های دیزنی به همین‌جا ختم نمی‌شود و فهرست پروژه‌هایی که به کارگردان‌های مختلف سپرده شده حتی از این هم بلندتر است. برای مثال «پیتر و وندی» (Peter and Wendy) براساس انیمیشن سال ۱۹۵۳ دیزنی یعنی «پیتر پن» تولید خواهد شد و «گوژپشت نتردام» (The Hunchback of Notre Dame) سی و چهارمین انیمیشن دیزنی که سال ۱۹۹۶ اکران شد نیز در فهرست آثار در دست بازسازی قرار گرفته است.

