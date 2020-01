سم مندس کارگردان فیلم سینمایی «۱۹۱۷» مهم‌ترین جایزه هفتاد و دومین دوره جوایز انجمن کارگردانان آمریکا را به دست آورد. با در اختیار گرفتن این جایزه فیلم سینمایی ۱۹۱۷ شانس خود برای دریافت جایزه اسکار را از آنچه پیش از این بود نیز بیشتر کرد.

مندس در سخنرانی خود به این موضوع اشاره کرد که به کفایت خوش شانس بوده و موفق شده دو دهه پیش در سال ۱۹۹۹ بابت فیلم سینمایی «زیبایی آمریکایی» (American Beauty) همین جایزه را به خود اختصاص دهد. او افزود که اگر بخواهد صادقانه سخن بگوید آن زمان دقیقا نمی‌دانسته دارد چه می‌کند اما حال که این جایزه را دوباره پس از دو دهه می‌برد تا حد بیشتری بر روند کارش تسلط یافته است.

سم مندس همچنین از فرصت استفاده کرد و از رقبای امسال خود یعنی بونگ جون هو کارگردان فیلم سینمایی انگل، مارتین اسکورسیزی کارگردان فیلم سینمایی مرد ایرلندی، کوئنتین تارانتینو کارگردان فیلم سینمایی روزی روزگاری در هالیوود و تایکا وایتیتی کارگردان فیلم سینمایی جوجو خرگوشه تقدیر کرد و این اتفاق را گرامی داشت که توانسته این بزرگان را بهتر بشناسد.

جایزه انجمن کارگردانان آمریکا یکی از قابل اتکاترین جوایز در پیش‌بینی جوایز مراسم اسکار است. برای توضیح این موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که در تمام ادوار برگزاری این مراسم تنها ۷ بار برنده جایزه اصلی انجمن موفق نشده جایزه بهترین کارگردانی اسکار را به دست آورد.

سال گذشته آلفونسو کوارون برای فیلم روما جایزه انجمن را گرفت و در مراسم اسکار نیز موفق شد همین جایزه را برای فیلمش به دست بیاورد. آخرین باری که جوایز انجمن و مراسم اسکار یکی نبود به سال ۲۰۱۳ باز می‌گردد که انجمن جایزه بهترین کارگردانی را به بن افلک برای فیلم آرگو داد اما افلک در هشتاد و پنجمین دوره از مراسم اسکار در رشته بهترین کارگردانی نامزد نشد گرچه اسکار بهترین فیلم را تصاحب کرد.

جایزه مهم دیگر مراسم دیشب به بهترین کارگردان فیلم اولی اختصاص یافت. در این بخش آلما هارل کارگردان فیلم سینمایی «هانی بوی» (Honey Boy) جایزه را به دست آورد. او در سخنرانی‌اش با اشاره به اینکه پدرش الکلی بود از شایا لباف تشکر کرد که هزینه ساخت این فیلم را تقبل کرده؛ فیلمی درباره بچه‌هایی که در خانواده‌ای با والدین الکلی زندگی می‌کنند.

در بخش فیلم اول ماتی دیوپ کارگردان فیلم سینمایی «آتلانتیک» (Atlantics)، ملینا متسوکس کارگردان فیلم سینمایی «کوئین و اسلیم» (Queen & Slim)، مایکل شوارتز و تایلر نیلسن کارگردان‌های فیلم سینمایی «شاهین کره بادام زمینی» (The Peanut Butter Falcon) و جو تالبوت کارگردان «آخرین مرد سیاه‌پوست در سان فرانسیسکو» (The Last Black Man in San Francisco) به عنوان نامزد انتخاب شده بودند.

در حالی که جایزه کارگردانی بهترین فیلم مستند به استفن بوگنار و جولیا ریچرت برای فیلم مستند «کارخانه آمریکایی» (American Factory) رسید (مستند «سرزمین عسل» مهم‌ترین رقیب این بخش بود)، نیکولاس کسل برای کارگردانی «نگهبانان» (Watchman) در بخش بهترین مجموعه تلویزیونی درام و بیل هیدر برای کارگردانی مجموعه تلویزیونی «بری» (Barry) در بخش بهترین مجموعه کمدی برنده جایزه شدند.

به این ترتیب مجموعه‌های «وراثت» و «بازی تاج و تخت» در بخش درام و مجموعه‌ «خانم میزل شگفت‌انگیز» در بخش کمدی از مجموعه‌های شاخصی بودند که از دریافت جایزه باز ماندند.

