هیات داوران جشنواره فیلم فجر ۹۸ معرفی شدند

در حالی که اعتراض رسانه‌ها بلند شده بود که چه‌طور در حالی که چند ماه مانده به جشنواره‌ی کن رئیس هیات داوران آن رویداد مشخص شده اما هنوز هیات داوران جشنواره‌ فیلم فجر ۹۸ اعلام نشده‌اند، بالاخره روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر اسامی هیات داوران جشنواره را اعلام کرد.

با حکم ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر سی و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر، اعضای هیات داوران بخش «سودای سیمرغ» سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

نرگس آبیار نویسنده و کارگردان سینما، تورج اصلانی کارگردان و مدیرفیلمبرداری سینما، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس سینما، رضا پورحسین مدیرفرهنگی، فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان سینما، سعید راد بازیگر سینما، محمدمهدی عسگرپور کارگردان و تهیه‌کننده سینما، طهماسب صلح‌جو منتقد سینما و مازیار میری کارگردان سینما، ۹ داوری هستند که امسال آثار بخش «سودای سیمرغ» را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

نرگس آبیار فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما سابقه‌ی ادبی و نوشتن داستان دارد. اولین فیلمش «اشیا از آن چه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند» را سال ۱۳۹۱ ساخت. اما با فیلم دومش «شیار ۱۴۳» که بعد از آن ساخت مورد توجه قرار گرفت. او یکی از معدود فیلمسازان زن ایرانی است که فیلم‌های جنگی با پروداکشن‌های عظیم ساخته است. آخرین فیلم آبیار «شبی که ماه کامل شد» سال گذشته در جشنواره‌ی فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده‌ی جوایز زیادی هم شد.

تورج اصلانی عکاس و مدیرفیلمبرداری است که سال گذشته فیلم «حمال طلا» را به عنوان اولین تجربه‌ی کارگردانی‌اش در بخش نگاه نوی جشنواره‌ی فیلم فجر داشت. علاوه بر این که مدیر فیلمبرداری فیلم‌هایی مثل «قسم» و «درخونگاه» بود. او کارش را در سینما سال ۱۳۷۹ با فیلم «خواب سفید» حمید جبلی شروع کرد و جوان‌ترین فیلمبردار تاریخ سینمای ایران لقب گرفت.

عباس بلوندی طراح صحنه و لباس به خصوص در ساخت فیلم‌های جنگی مشارکت داشته است. و در سی و ششمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر برنده‌ی سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه برای فیلم «سرو زیر آب» شد.

رضا پورحسین مدتی سرپرست شبکه‌ی چهار بوده و در چند شبکه‌ی دیگر صدا و سیما هم صاحب سمت بوده است. او یکی از مدیران فرهنگی فعال است و چهره‌اش به خاطر اجرای مناظره‌های سال ۸۸ برای مردم آشناست.

فریدون جیرانی هم که نامی آشنا برای اهالی سینماست. کارگردان، فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و پیش‌تر از این سردبیر روزنامه‌های سینمایی که با فیلم‌هایی مثل «قرمز»، «شام آخر» و «پارک وی» به شهرت رسید امسال جزو هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر است. جیرانی پیش از این عضو هیات انتخاب جشنواره‌‌ی فیلم فجر هم بوده است.

سعید راد از معدود بازیگران قبل از انقلاب است که بعد از انقلاب هم توانست به فعالیت در سینما ادامه بدهد. اولین بار در فیلم «فاتحین صحرا» ساخته‌ی محمد زرین‌دست محصول ۱۳۵۰ بازی کرد. مهم‌ترین فیلمش قبل از انقلاب «تنگنا» ساخته‌ی امیر نادری است. درست بعد از انقلاب بازیگری را دوباره شروع کرد و با فیلم «خط قرمز» کیمیایی به اوج برگشت. آخرین فیلمی که بازی کرده محصول ۱۳۹۵ «امپراطور جهنم» پرویز شیخ‌طادی است.

محمدمهدی عسگرپور از مدیران سینمایی و کارگردان یکی دیگر از اعضای هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ است. او فعالیت هنری را سال ۱۳۶۶ با کارگردانی فیلم‌های کوتاه آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های جنبی او می‌توان به معاونت بخش جنگ بنیاد سینمایی فارابی، سرپرست مرکز سینمای تجربی، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دوم، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیرعامل خانه سینما اشاره کرد. فیلم آخر او «مهمان داریم» محصول سال ۱۳۹۲ است که چندان مورد توجه قرار نگرفت.

مازیار میری آخرین عضو این هیات داوران نه نفره است. سال ۱۳۷۹ با ساختن فیلم «قطعه‌ی ناتمام» فیلمسازی را شروع کرد. از فیلم‌های شاخصش می‌توان به «سعادت آباد» و «به آهستگی» اشاره کرد. آخرین فیلم او «سارا و آیدا» محصول ۱۳۹۵ است که فیلم موفقی نبود.

این داوران ۲۲ فیلم بخش سودای سیمرغ را داوری خواهند کرد که از میان آن‌ها چهار فیلم با بخش نگاه نو مشترک است.

بیشتر بخوانید: فیلم‌های بخش مسابقه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

The post هیات داوران جشنواره فیلم فجر ۹۸ معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala