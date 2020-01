«پسران بد» در صدر ماند؛ «آقایان» میان ۵ فیلم برتر گیشه قرار گرفت

فیلم آقایان (The Gentlemen) اثر جدید گای ریچی کارگردان بریتانیایی در حالی موفق شد در هفته اول اکرانش در میان ۵ فیلم پرفروش آخر هفته باکس آفیس قرار بگیرد که فیلم سینمایی «پسران بد برای زندگی» (Bad Boys for Life) جایگاهش را به عنوان صدرنشین باکس آفیس حفظ کرد.

پسران بد برای زندگی در حالی وارد هفته دوم اکرانش شد که توانست بخش مهمی از فروشش را حفظ کند و میزان فروش داخلی فیلم در ایالات متحده پس از ۱۰ روز به بیش از ۱۲۰ میلیون دلار رسید. این اثر سینمایی در آخر هفته گذشته بیش از ۳۴ میلیون دلار فروخت در حالی که تغییر محسوسی در تعداد سالن‌هایی که فیلم را اکران کرده‌اند به وجود نیامد. در صورتی که پسران بد ۳ موفق شود ۲۰ میلیون دلار دیگر در گیشه‌های داخلی فروش داشته باشد لقب پرفروش‌ترین قسمت از این مجموعه را در آمریکا به خود اختصاص خواهد داد. از طرف دیگر از همین حالا و با توجه به عملکرد موفق فیلم می‌دانیم قرار است قسمت چهارم این مجموعه نیز تولید شود.

در سطح بین‌المللی ۱۹ بازار دیگر وارد چرخه اکران قسمت جدید مجموعه پسران بد شده‌اند که برای فیلم فروش ۴۲ میلیون دلاری خارج از آمریکا را در پی داشت. به این ترتیب میزان فروش خارجی فیلم به ۹۵ میلیون دلار و میزان فروش کل فیلم در سراسر جهان به بیش از ۲۱۵ میلیون دلار رسید.

فیلم سینمایی ۱۹۱۷ ساخته سم مندس که در هفته‌های اخیر به یکی از پرشانس‌ترین آثار شرکت‌کننده در مراسم اسکار تبدیل شده و جوایز مختلف را از انجمن‌های گوناگون سینمایی تصاحب می‌کند این هفته خود را به رتبه دوم جدول باکس‌ آفیس رساند. فیلم نسبت به هفته قبل تنها ۲۸ درصد فروشش را از دست داده و این هفته موفق شد ۱۵.۸ میلیون دلار دیگر بفروشد. با این اوصاف میزان فروش داخلی فیلم به ۱۰۳.۸ میلیون دلار رسید. اثر جدید سم مندس آخر هفته گذشته در سایر کشورهای جهان (۵۰ کشور مختلف) حدود ۲۴ میلیون دلار دیگر فروش داشته تا میزان فروش خارجی به ۹۷ میلیون دلار رسیده و میزان کل فروش از ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رود.

فیلم سینمایی ۱۹۱۷ که توسط استودیوی یونیورسال توزیع می‌شود آخر هفته گذشته در ۳۹۳۷ سالن اکران شد که نشان می‌دهد حدود ۳۲۵ سالن جدید در آمریکا به مجموعه سالن‌های اکران‌کننده این اثر اضافه شدند. همانطور که می‌توان حدس زد مطرح‌شدن فیلم به عنوان یکی از اصلی‎ترین شانس‌های مراسم اسکار در افزایش بازدید مخاطبان از آن بی‌تاثیر نبوده است.

اما «دولیتل» (Dolittle) که از بازندگان باکس آفیس هفته‌های اخیر بوده با فروش ۱۲.۵ میلیون دلاری در حالی رتبه سوم جدول را اشغال کرد که مجموع فروش داخلی فیلم هنوز کمتر ۴۵ میلیون دلار و کل فروش فیلم در سراسر جهان کمی بیش از ۹۱ میلیون دلار بوده است. دولیتل هنوز راه زیادی تا صرفا رسیدن به بودجه سنگین ۱۷۵ میلیون دلاری تولید خود دارد. این اثر سینمایی تنها برای کاهش ضرر و زیان می‌جنگد و بعید به نظر می‌آید در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم موفق شود به سودرسانی برسد.

در همین حال جدیدترین فیلم گای ریچی که یک کمدی جنایی است آخر هفته گذشته افتتاحیه خود را پشت سر گذاشت و نسبت به انتظارات موفق‌تر عمل کرد. این اثر با شروعی نسبتا قابل قبول (در حد و اندازه‌های خود) تنها فیلمی بود که در هفته اول اکرانش موفق شد بین ۵ اثر پرفروش قرار بگیرد.

فیلم آقایان ساخته جدید گای ریچی آخر هفته گذشته درایالات متحده حدود ۱۱ میلیون دلار فروش داشت و از مخاطبان اولین روز اکران نمره سینمااسکور +B گرفت. باید در نظر داشت که فیلم گای ریچی صرفا در ۲۱۶۵ سالن اکران شد (تقریبا نصف تعداد سالن‌هایی که فیلم دولیتل را اکران می‌کنند) و قرار است از هفته بعد شاهد گسترش اکران این اثر و حضور آن در تعداد سالن‌های بیشتری باشیم.

فیلم آقایان از نظر اکران جهانی در مناطق گسترده‌ای حضور نداشته اما این آخر هفته حدود ۳.۱ میلیون دلار به فروش خارجی‌اش افزود تا در کل فروش خارجی ۲۲.۵ میلیون دلاری (اکران خارجی زودتر آغاز شده بود) و فروش کلی ۳۳.۵ میلیون دلاری را تجربه کند.

در نهایت فیلم سینمایی «جومانجی: مرحله‌ی بعد» (Jumanji: The Next Level) که هفته گذشته در رتبه چهارم جدول قرار داشت به رتبه پنجم جدول نقل مکان کرده. این اثر سینمایی حدود ۷.۹ میلیون دلار در آمریکا فروخته تا مجموع فروش داخلی فیلم به بیش از ۲۸۳ میلیون دلار برسد. همچنین فروش خارجی ۹.۶ میلیون دلاری جومانجی در آخر هفته گذشته مجموع فروش جهانی فیلم را به ۷۳۸ میلیون دلار رسانده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پسران بد برای زندگی

Bad Boys for Life ۲ ۳۴/۰ ۱۲۰/۶ ۱۹۱۷ ۵ ۱۵/۸ ۱۰۳/۹ دولیتل

Dolittle ۲ ۱۲/۵ ۴۴/۷ آقایان

The Gentlemen ۱ ۱۱/۰۳ ۱۱/۰۳ جومانجی: مرحله‌ی بعد

Jumanji: The Next Level ۷ ۷/۹ ۲۸۳/۴ چرخش

The Turning ۱ ۷/۳ ۷/۳ جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker ۶ ۵/۲ ۵۰۱/۶ زنان کوچک

little women ۵ ۴/۷ ۹۳/۷ فقط بخشش

Just Mercy ۵ ۴/۰۵ ۲۷/۱ چاقوکشی

Knives Out ۹ ۳/۶۵ ۱۵۱/۹

