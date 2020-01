مستند روزی روزگاری در هالیوود که از طریق مصاحبه با عوامل و نمایش پشت صحنه فیلم ساخته شده در حالی منتشر شده که تنها دو هفته به آغاز مراسم اسکار باقی مانده است.

شرکت سونی با انتشار مستند روزی روزگاری در هالیوود هواداران تارانتینو به ویژه هواداران فیلم آخر او را غافلگیر کرده است. برخی رسانه‌ها معتقدند زمان‌بندی انتشار این مستند به شکلی بوده که تا حد ممکن شانس این اثر سینمایی را که در ۱۰ رشته مختلف اسکار نامزد شده است برای دریافت جایزه افزایش دهد. به نظر می‌رسد در حالی که فیلم ۱۹۱۷ ساخته سم مندس ذر هفته‌های اخیر با سرعتی خیره‌کننده فضای رسانه‌ای را در اختیار گرفته و جوایز مختلف را به نام خود ثبت می‌کند، سونی تلاش کرده از طریق انتشار این مستند فضای رسانه‌ای را تا حدودی دوباره متوجه فیلم تارانتینو کند.

روزی روزگاری در هالیوود همانطور که احتمالا می‌دانید یا پیش از این درباره‌اش خوانده و شنیده‌اید از نظر تاریخی در سال ۱۹۶۹ روایت می‌شود و بازگوکننده داستانی است درباره ریک دالتون (با بازی لئوناردو دی‌کاپریو) یک بازیگر پیشتر موفق وسترن که در حرفه‌اش موفقیت‌های سابق را ندارد و برای احیای جایگاهش دست و پا می‌زند.

در کنار او کلیف بوث حضور دارد که بدل همیشگی و همراه دالتون است در برابر طوفان تغییراتی که هالیوود را در بر گرفته. این خط روایی با یک داستان دیگر درباره همسایه ریک دالتون در محله هالیوود آمیخته شده و از این طریق ماجرای شارون تیت و خانواده منسون‌ها هم به فیلم مربوط می‌شود. بسیاری گفته‌اند که این اثر تارانتینو را می‌توان نامه‌ای عاشقانه خطاب به یک دوره زمانی خاص در هالیوود دانست.

سوای قصد و نیت سونی از انتشار این مستند نیم‌ساعته، این مستند کوتاه اطلاعات جالبی را در اختیار تماشاگران و هواداران فیلم قرار می‌دهد و در عین حال اثری سرگرم‌کننده از کار درآمده.

فیلم مستند روزی روزگاری در هالیوود را می‌توانید از طریق این لینک به شکل آنلاین تماشا کنید.

The post مستند جدید سونی از پشت‌صحنه «روزی روزگاری در هالیوود» منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala