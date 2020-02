به روال سال گذشته امسال هم با پوشش کامل جشنواره‌ی فیلم فجر همراهتان هستیم. سی و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می‌شود و در این مدت می‌توانید با مراجعه به لندینگ جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ از برنامه‌ی سینماها، آخرین اخبار، خلاصه‌ی داستان فیلم‌ها به همراه عکس و تیزرشان مطلع شوید. به علاوه هر روز توسط منتقدان ما نقدهایی روی فیلم‌های جشنواره نوشته می‌شود و گزارش نشست‌های خبری را هم پوشش می‌دهیم. ویدیوهای بوم به مناسبت جشنواره‌ی فیلم فجر هر روز منتشر می‌شوند و در آن‌ها هم فیلم‌ها معرفی می‌شوند و هم به نقد و بررسی فیلم‌های به نمایش درآمده خواهیم پرداخت.

اما اتفاق مهم این که جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ می‌تواند بهانه‌ی همکاری ما و شما شود. اگر مخاطب سینما هستید و دستی به قلم دارید و دوست دارید درباره‌ی فیلم‌ها بنویسید می‌توانید در ایام جشنواره یادداشت‌هایتان را درباره‌ی فیلم‌هایی که می‌بینید به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و در روزهای جشنواره‌ی فجر نویسنده‌ی افتخاری دیجی‌کالا مگ شوید. یادداشت‌های شما بعد از بررسی و در صورتی که از استانداردهای یک یادداشت سینمایی خوب برخوردار بود در سایت دیجی‌کالا مگ منتشر شده و لینک آن را در اینستاگرام دیجی‌کالا مگ هم در دسترس قرار می‌گیرد.

یادداشت‌تان را در فایل ورد تایپ کنید و بفرستید و برای نوشتن آن به چند نکته توجه کنید.

۱) بخشی از جذابیت نوشته مربوط به شیوه‌ی نگارش است. اگر بتوانید نیم فاصله را رعایت کنید چه بهتر. و حتما در املای کلمات دقت کنید.

۲) راحت بنویسید. خودتان را مجبور نکنید برای خواندنی شدن نوشته‌تان از کلمات ثقیل استفاده کنید. با این حال شیوه‌ی نوشتاری با محاوره تفاوت دارد. این تفاوت را رعایت کنید. یادداشت‌ها باید مطابق با دستور زبان فارسی نوشتاری باشند.

۳) برای نوشتن درباره فیلم می‌توانید میان تیترهای مختلف بگذارید و از وجه‌های گوناگون آن بنویسید یا یک ایده مرکزی درباره فیلم پیدا کنید و آن را بسط و گسترش دهید.

۴) برای یک ریویوی سینمایی حداقل تعداد کلمات ۵۰۰ کلمه است اما حداکثری وجود ندارد. تا جایی بنویسید که مطلب تازگی دارد و اگر ایده‌هایتان تمام شد با یک پایان‌بندی مطلب را تمام کنید.

۵) ارجاع دادن به سکانس‌ها، به آثار کارگردانان دیگر، به یک بیت شعر یا ضرب‌المثل یا هر چیز دیگری می‌تواند به جذابیت نوشته کمک کند.

۶) یادداشتی که می‌نویسید می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مهم فقط این جاست که روان و خواندنی نوشته شده باشد و زاویه دید جدیدی به مخاطب بدهد.

۷) بهترین کار این است که یک ایده‌ی مرکزی برای تشریح فیلم پیدا کنید و سعی کنید آن را توضیح بدهید.

مطالب شما در لندینگ جشنواره‌ی فجر ۹۸ باقی می‌ماند و بعدتر موقع اکران فیلم هم در اینترنت در دسترس علاقمندان سینما خواهد بود. پس اگر به سینما علاقه دارید و مخاطب فیلم‌های جشنواره هستید این ایام فرصتی است که به باشگاه نویسندگان دیجی‌کالا مگ بپیوندید.

