جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ در حالی از ۲۰ فوریه تا ۱ مارس سال میلادی جاری برگزار خواهد شد که ۱۸ فیلم شرکت‌کننده در بخش مسابقه جشنواره توسط هیات انتخاب مشخص شدند.

در میان عناوین انتخاب‌شده فیلم‌های جدیدی از سالی پاتر، کلی رایکارد، هونگ سانگ سو (برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۰)، فیلیپ گرل (برنده شیر نقره‌ای جشنواره ونیز ۱۹۹۱ و ۲۰۰۵)، ریثی پان (برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳)، سای مینگ-لیانگ (برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵؛ جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره ونیز ۲۰۱۳) و کریستین پتزولد (برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین ۲۰۱۲) به چشم می‌خورند.

در میان ۱۸ فیلمی که امسال در بخش مسابقه شرکت‌ خواهند کرد ۶ فیلم کارگردان زن دارند. در میان فیلم‌های بخش مسابقه فیلی از محمد رسول‌اف کارگردان ایرانی نیز حضور دارد. رسول‌اف تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ است و با فیلم «شیطان وجود ندارد» (There Is No Evil) محصول مشترک ایران، جمهوری چک و آلمان در این جشنواره حضور یافته است.

جرمی آیرونز بازیگر بریتانیایی رییس هیات داوران جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ است. فهرست کامل ۱۸ فیلمی که در بخش مسابقه هفتادمین دوره جشنواره برلین برای بردن خرس طلایی و خرس نقره‌ای جشنواره به رقابت می‌پردازند به شرح زیر است:

«تمام مردگان» به کارگردانی کایتانو گوتاردو و مارکو دوترا

«قصه‌های بد» به کارگردانی دامیانو دینوچنتزو و فابیو دینوچنتزو

«برلین الکساندرپلاتس» به کارگردانی برهان قربانی

«DAU. Natasha» به کارگردانی ایلیا خرژانوفسکی و یکاترینا اورتل

«روزها» به کارگردانی سای مینگ-لیانگ بنوا دلپین و گوستاو کرورن

«تاریخچه را پاک کن» به کارگردانی بنوا دلپین و گوستاو کرورن

«نخستین گاو» به کارگردانی کلی رایکارد

«پنهان‌شده» به کارگردانی جورجو دیریتی

«مزاحم» به کارگردانی ناتالیا متا

«مشعشع» به کارگردانی ریثی پان

«خواهر کوچک من» به کارگردانی استفانی شوا و ورونیک ریموند

«هرگز به‌ندرت گاهی همیشه» به کارگردانی الایزا هیتمن

«راه‌های ناپیموده» به کارگردانی سالی پاتر

«شوری اشک‌ها» به کارگردانی فیلیپ گارل

«سیبری» به کارگردانی آبل فرارا

«شیطان وجود ندارد» به کارگردانی محمد رسول‌اف

«اوندینه» به کارگردانی کریستین پتزولد

«زنی که فرار کرد» به کارگردانی هونگ سانگ سو

