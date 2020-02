جشنواره فیلم فجر ۹۸ یک‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه دومین روز خود را با اکران سه فیلم «شنای پروانه»، «بی‌صدا حلزون» و «تومان» برای اهالی رسانه در پردیس ملت سپری کرد.

از جمله حواشی روز دوم برگزاری جشنواره نرسیدن فیلم «خورشید» مجید مجیدی به اکران و تعویض آن با «شنای پروانه» بود. خورشید با وجود مطرح‌شدن احتمال عدم تکمیل توسط برخی رسانه‌ها، در میان آثار بخش مسابقه قرار گرفت اما روز گذشته شنیده‌ها حاکی از تماس دبیرخانه جشنواره فیلم فجر با تولیدکنندگان فیلم‌های رزرو امسال بود و گفته شد تولیدکنندگان چند فیلم رزرو نسخه‌ای از اثرشان را به دبیرخانه تحویل داده‌اند. در نهایت امروز مشخص شد که فیلم سینمایی «پسرکشی» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدهادی کریمی وارد بخش مسابقه جشنواره شده و جای خورشید را گرفته است.

محمد کارت: بازیگران فیلم بهترینشان را رو کردند

نشست خبری فیلم «شنای پروانه» به نویسندگی و کارگردانی محمد کارت با حضور کارگردان، حسین دوماری و سامان لطفیان (نویسنده)، امیر آقایی، جواد عزتی، پانته‌آ بهرام، طناز طباطبایی، علی شادمان، مه‌لقا باقری، آبان عسگری (بازیگران)، سعید حسنلو (طراح صحنه)، اسماعیل علیزاده (تدوین)، غزاله معتمد (طراح لباس)، عظیم قراینی (طراح چهره‌پردازی) و سید رضا صائمی (منتقد) و با اجرای منصور ضابطیان در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر در ابتدا رضا صائمی منتقد فیلم با بیان این مطلب که اعتقاد به نقد صریح فیلم سریعا پس از نمایش فیلم ندارم و فیلم باید هضم شود و معتقدم تنها در این زمان می‌شود اظهار نظر کرد، گفت: این فیلم تداوم فیلم‌سازی کارت در ساخت فیلم‌های مستند، کوتاهش و تجربه فضای زیستی او است. موضوع ملتهب اجتماعی نقطه قوتی بود که برای من جذاب بود. آن چیزی که این فیلم را از فیلم‌های این چنینی جدا می‌کند نگاه مستقل فیلمساز به موضوع و شخصیت‌هایش است.

در ادامه ضابطیان گفت: کسانی که فیلم‌های کوتاه کارت را دیده‌اند منتظر تماشای فیلم ملتهب دیگری از او بودند که این انتظار برآورده شد.

محمد کارت در ادامه این نشست و در ابتدای سخنانش از رسول صدرعاملی و محمد رنجکشان تشکر کرد و سپس درباره چگونگی شکل‌گیری ایده فیلم گفت: پروسه ساخت این فیلم به شدت پیچیده بود و شرایط آن سخت بود. ما هشت ماه منسجم روی فیلمنامه کار کردیم و با شخصیت‌ها زندگی کردیم. ما روایت‌های مختلف را تجربه و سکانس‌ها را بازنویسی کردیم. من با این فضا غریبه نیستم و در شهرهای مختلف و جنوب شهر فیلم ساختم و می‌توانم بگویم که تجربه سی و اندی سال پشت ساخت این فیلم بود.

در ادامه طناز طباطبایی درباره این که چرا حضور در این نقش کوتاه را قبول کرد، گفت: وقتی فیلمنامه را خواندم فکر کردم چرا این نقش را به من پیشنهاد داده‌اند. چند مسئله وجود داشت که من نقش را انتخاب کنم. من حرف فیلم را دوست داشتم و یک فیلم دغدغه‌مند بود. من تنها این شخصیت فیلم را دوست داشتم و دلم نمی‌خواست در نقش دیگری حضور داشته باشم. محمد کارت درباره نقش پروانه توضیحاتی به من داد و از من خواهش کرد که ریسک کنم و نتیجه را به آینده بسپاریم. این نقش به اندازه یک نقش بلند برای من کار کرده است.

پانته‌آ بهرام هم در پاسخ به این سوال گفت: من با محمد کارت همبازی بودم و می‌دانستم بازیگری را می‌شناسد وقتی به من پیشنهاد داد می‌دانست که من ریسک پذیرم و برای از ته زدن مو مخالفتی نمی‌کنم.

بهرام با توضیح اینکه این فیلم بر خلاف ظاهر مردانه‌اش به شدت فمینیستی است و زن‌های فیلم قربانی هستند، افزود: نقشی که من در فیلم داشتم از چهره و زنانه‌گی‌اش برای اینکه شرایط دیگری برایش تعریف نشده می‌گذرد. هر چه زن در فیلم می‌بینیم قربانی شرایطی هستند که ساخته مردهاست.

کارت در ادامه توضیح داد: تک تک آدم‌های حاضر در فیلم بهترینشان را رو کردند و این جو باعث شد که الان ببینیم هر کسی قاب خود را شکسته و نقش جدیدی را خلق کرده است و یا تجربه جدیدی را امتحان کرده است. من تنها این تیم را پشتیبانی کردم.

کارت درباره کند شدن ریتم فیلم در بخشی از روایت گفت: من در سالن‌های مختلف که فیلم را دیدم به صورت‌ مخاطبان نگاه کردم و مطمئنم که ریتم نمی‌افتد و فکر نمی‌کنم تغییری در فیلم صورت بگیرد.

امیر آقایی هم ضمن تشکر از رسول صدرعاملی درباره پذیرش نقش‌اش گفت: روزی که محمد کارت به من زنگ زد من خندیدم. چون فکر کنم اساسا تعریفی از من در سینما وجود دارد که فرد شق و رقی هستم. اما من نیاز به تحقیقات میدانی نداشتم. من هم مثل محمد از طبقه‌ای آمدم که نصف دوستانم زیرخاک هستند و برخی دیگر زیر حکم. من تنها خاطراتم را از زیر خاک بیرون آوردم. بعد از خواندن فیلمنامه این حق را به خودم دادم که یکبار در سینما رگ گردنم بیرون بزند.

جواد عزتی هم درباره نقش خودش گفت: خیلی خوش گذشت و این گروه درجه یک بود. تک تک بازیگران در فیلم نقش درستی داشتند و هیچ کدام شو آف و عکس کار نبودند بلکه عاشق سینما بودند و این لذت بخش بود. او در توضیح این سوال که سینما چه میزان در بیان معضلات حاشیه‌نشینی و جنوب شهر موفق عمل کرده است گفت: این فیلم درباره جنوب شهر تهران نیست بلکه درباره جنوب کل شهرهاست. درام این فیلم بر اساس انتقام نیست بلکه مسیری است که قهرمان طی می‌کند. شخصیت انتقام شخصی نمی‌گیرد بلکه تصمیم هوشمندانه‌‌ای می‌گیرد که به نفع جمع است.

بی‌صدا حلزون؛ فرصتی برای دیده‌شدن ناشنوایان

نشست خبری فیلم سینمایی «بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولی‌زاده با حضور کارگردان مرتضی شایسته (تهیه‌کننده)، محمدرضا رهگذر (نویسنده)، هانیه توسلی، علیرضا جلالی‌تبار، مجتبی شکری بازیگران فیلم، رضا شبیری زنجانی (آهنگساز)، افسانه صمدزاده (طراح صحنه و لباس)، محمدرضا جان‌پناه (فیلمبردار)، امین انتشاری (جلوه‌های ویژه بصری)، سحر عصر آزاد (منتقد) و با اجرای منصور ضابطیان عصر امروز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر سحر عصرآزاد (منتقد) در ابتدای این نشست گفت: رویکرد بهرنگ درفولی‌زاده برایم بسیار اهمیت داشت زیرا در زیر مایه و متن، نقدی به بشر امروز زده می‌شود همچنین مشکلاتی که این قشر در جامعه دارند بیان می‌شود.

بهرنگ دزفولی‌زاده کارگردان فیلم «بی‌صدا حلزون» در ابتدای نشست با اشاره به ساختار فیلم بیان کرد: ساختار و قصه فیلم این را می‌طلبید که با ریتمی آرام به این مساله نگاه کنیم زیرا به افراد ناشنوا باید فرصتی برای دیده‌شدن می‌دادیم.

محمدرضا رهگذر نویسنده این فیلم عنوان کرد: ایده‌ها باید در جریان بیان قصه در کنار هم قرار بگیرند. زمانی که قتل یک شخص باعث عمل یک کودک ناشنوا می‌شود، باید به این موضوع اینگونه نگاه کرد که آیا این مرگ می‌ارزیده یا خیر.

دزفولی‌زاده در پاسخ به چرایی استفاده از درام برای بیان این معضل توضیح داد: با توجه به فیلمنامه احساس کردم باید به این شکل داستان را روایت کنم و در این بستر نگاهی به مشکلات ناشنوایان داشته باشم. بیست سال است که در این‌باره فیلمی ساخته نشده و با این درام می‌توانستم مردم را با معضلات ناشنوایان آشنا کنم. وی ادامه داد: کاشت حلزون بخشی از فیلمنامه بود و اصلا قصد تبلیغ نداشتم، درام قصه باعث شد به این موضوع بپردازم.

هانیه توسلی بازیگر نقش الهام درباره این فیلم گفت: اولین چیزی که درباره این نقش وجود داشت این بود که باید همزمان هم با زبان ناشنوایان آشنا شوم و هم روی حرف زدنم به عنوان یک نیمه شنوا آمادگی پیدا کنم. رسیدن به این مهم نیاز به تمرین زیادی داشت و حدودا دوماه قبل از فیلمبرداری تمرین کردم.

توسلی درباره نقش خود توضیح داد: با چندین نفر برای یادگیری زبان ناشنوایان تمرین می‌کردم حتی صدای نیمه شنوا در تلفن همراهم ذخیره کرده بودم و سعی می‌کردم آن را بازی کنم. در حین فیلمبرداری من با این عزیزان همزبستی داشتم و در جمعی بودم که تعدادی شنوا و ناشنوا حضور داشتند. چیزی که برایم‌جای تعجب داشت این بود که بسیاری از خانواده‌های ناشنوا علاقه ندارند فرزندشان کاشت حلزونی داشته باشند.

تومان؛ بالا و پایین زندگی قمارباز

نشست خبری فیلم سینمایی «تومان» به کارگردانی مرتضی فرشباف با حضور عوامل فیلم مرتضی فرشباف (کارگردان، نویسنده)، سعید سعدی (تهیه کننده)، میرسعیدمولویان (بازیگر)، امین شریفی (صداگذار)، مهدی سعدی (تدوین)، مرتضی فربد (طراح صحنه) با اجرای منصور ضابطیان و حضور خدایار قاقانی (منتقد) یکشنبه سیزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر منتقد این فیلم در نشست خبری در ارتباط با اثر گفت: فیلم‌برداری درجه یکی در این فیلم دیدیم و سکانس بازی صربستان خیلی پیچیده و سخت بود که فیلمبردار کار شاهکاری در این بخش انجام داده بود. قاقانی اضافه کرد: نقش داوود خیلی خوب ایفا شده بود و بازیگر اجازه می‌داد که احساس نزدیکی با او ‌داشته باشیم.

در ادامه نشست خبری فیلم تومان در جشنواره فیلم فجر ۹۸ فرشباف کارگردان و نویسنده فیلم در خصوص موضوع فیلم توضیح داد: دلیل انتخاب این اقلیم این بود که من زاده آن منطقه هستم و با فرهنگ آن آشنایی دارم. فرشباف افزود: دنبال این بودم که فضای تازه‌ایی برای ساخت فیلم در سینمای ایران انتخاب کنم.

او ادامه داد: این منطقه چندین سال است که با موضوع شرط بندی درگیر است و تمام شهر در آخر هفته به این موضوع توجه می‌کند.

کارگردان «تومان» خاطرنشان کرد: احساس می‌کنم اگر زمان فیلم کوتاه‌تر از این شود حس زیبایی شناختی فیلم را درگیر می‌کند.

مولویان درخصوص ایفای نقش‌اش در فیلم توضیح داد: زمانی که فیلمنامه را تحویل گرفتم بخش مهم کاراکتر در فصل‌های مختلف فیلم، نظر من را جذب کرد. همکاری سایر بازیگران و کمک آن‌ها به شکل‌گیری درست این نقش کمک کرد.

فرشباف درباره تغییر فصول در فیلم گفت: با تغییر فصل دنیای فیلم و اتفاقاتی که برای کارکتر می‌افتد همه بخش‌های فیلم با یکدیگر درگیر هستند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر چند پارگی در روایت توضیح داد: در این فیلم مقطع چند روزه از یک فصل را می‌بینیم و مجددا قطع می‌شود. چون داستان مرتبط با قمار است به دنبال نشان دادن ساختارهای مختلف‌ چالش و بالا پایین زندگی قمارباز را نشان می‌دهد.

کارگردان «تومان» ادامه داد: در فیلمنامه به دنبال جاه‌طلبی بودیم و سکانس بازی ایران و مراکش برای این بود که مخاطب تمرکز خود را بر روی رابطه داوود و یونس بگذارد و از فضای توجه به بازی فاصله گیرد.

مهدی سعدی نیز در ارتباط با تدوین فیلم گفت: در تدوین فیلم باید بافت جغرافیای فیلم احترام بگذاریم و این نسخه برای ارائه در جشنواره کاملا مناسب بود. این را هم باید بگویم که در زندگی حرفه‌ای‌ام این فیلم یکی از بهترین کارهایی بوده که انجام داده‌ام.

The post مروری بر نشست‌های خبری دومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala