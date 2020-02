سومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه با اکران سه فیلم سینمایی «روز صفر»، «ابر بارانش گرفته» و «آبادان یازده ۶۰» در پردیس سینمایی ملت همراه بود.

با پایان روز سوم جشنواره شاهد مشخص‌شدن ده فیلم برتر تا روز سوم بودیم که بدون اولویت به این شرح اعلام شدند: سه کام حبس، آبادان یازده ۶۰، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد جلف ۲، درخت گردو، روز صفر، خروج.

روز دوشنبه پردیس زندگی در غرب تهران که از سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره فجر است دچار آتش‌سوزی شد. از دیگر حواشی روز سوم اضافه‌شدن فیلم سینمایی «پسرکشی» به جای فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی بود که ظاهرا فعلا به جشنواره نرسیده است. با این وجود دبیرخانه جشنواره فیلم مجیدی را حذف نکرده و اعلام کرد به منظور احترام به مخاطبان از زمانی که فیلم آماده نمایش شود در زمان‌های پیش‌بینی‌شده در جدول نمایش شاهد اکران این اثر سینمایی خواهیم بود.

تبریک فراستی به کارگردان روز صفر

نشست خبری فیلم سینمایی «روز صفر» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی سعید ملکان با حضور کارگردان، ساعد سهیلی، امیر جدیدی، مهدی قربانی و تینو صالحی (بازیگران)، میثم مولایی (تدوینگر)، رشید دانشمند (صدا بردار)، امیر ملک‌پور (طراح لباس)، سهیل دانش اشرفی (طراح صحنه)، پوریا ذوالفقاری (منتقد) و با اجرای فرزاد حسنی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر در ابتدای نشست ملکان در پاسخ به این سوال که چرا برای فیلم اول این سوژه سخت را انتخاب و مسیری که برای پژوهش طی کرده است، گفت: این یکی از سوژه‌هایی بود که دوست داشتم و دلیل آن سختی در ساخت بود، طرح فیلمنامه برای آقای اصفهانی بود و ما سعی کردیم آن را به زبان سینما جذاب‌تر بیان کنیم.

در ادامه ساعد سهیلی درباره ایفای نقش عبدالمالک ریگی توضیح داد: خیلی خوشحالم بعد از دو سال دوری از سینما به دلایل شخصی با این فیلم به سینما برگشتم و در اینجا حضور دارم. این نقش توفیق زیادی داشت. وقتی آقای ملکان این نقش را به من پیشنهاد داد برایم خیلی کنجکاو برانگیز بود که در مورد این نقش تحقیق کنم و بفهمم چگونه یک آدم معمولی که سی‌دی می‌فروشد به اینجا می‌رسد.

امیر جدیدی نیز درباره نقشش گفت: کمتر پیش می‌آید که در سینمای ما چنین نقشی داشته باشیم. این نقش توانایی فیزیکی زیادی می‌خواست و دوست داشتم این نقش را بازی کنم.

ملکان در پاسخ به این سوال که هزینه ساخت فیلم چگونه تامین شده و اطلاعات از کجا به دست آمده، گفت: قرار بود بنیاد فارابی در ساخت مشارکت کند اما پشیمان شدند. قبل از شروع ما مجبور شدیم هزینه را بین دوستان تقسیم کنیم و من هنوز بدهکارم.

در ادامه نشست مهدی قربانی درباره ایفای نقش‌اش در «روزصفر» و لهجه‌اش توضیح داد: من از کودکی با آقای ملکان کار کرده‌ام و از او بسیار آموخته‌ام. در زمان پیش تولید لهجه‌ها را در دفتر تمرین می‌کردیم. برای درآوردن لهجه، فیلم‌های عبدالمالک ریگی را نگاه کردم که لهجه راحت و جذابی بود.

میثم مولایی هم درباره تدوین «روز صفر» توضیح داد: وظیفه تدوینگر است که در تدوین مدیریت داشته باشد و آقای ملکان با اعتمادی که داشت باعث پیشرفت و افزایش دقت من شد. تدوین این فیلم کار سختی بود به این دلیل که به دو بخش تقسیم می‌شد. در ابتدا ریتم کندتر و فضای آرام‌تری بر فیلم حاکم است اما در نیمه دوم با ریتم تند‌تری روبه رو هستیم. این ترکیب تدوین، ببینده را آماده بخش دوم فیلم می‌کند.

فیلمبردار فیلم در خصوص فیلم گفت: اگر اتفاق خوبی بوده و در فیلم دیده می‌شود کار تیمی و همه اعضا تولید فیلم بوده است.

فراستی در میانه نشست به دعوت حسنی پشت تریبون رفت و درباره «روزصفر» توضیح داد: تبریک می‌گویم به سینمای ایران. به ملکان، سهیلی و تیم موسیقی فیلم تبریک می‌گویم. جدیدی در این نقش عالی ظاهر شد. این فیلم اندازه است و تکنیک دارد و افتخار می‌کنم حق مطلب ادا شده است. از نظر من بهترین فیلم جشنواره بود، البته با تدوین فیلم مشکل دارم که بعدا درباره آن صحبت خواهم کرد.

ملکان خاطرنشان کرد: این فیلم یک فیلم ملی است و هیچ بخشی از آن تخیل نیست. هیچ جایی از فیلم تروریست‌ها را در سیستان و بلوچستان نمی‌بینیم و تمام مقر تروریست‌ها در پاکستان است.

ملکان در مورد سرمایه فیلم گفت: حدود هشت میلیارد تومان برای این فیلم هزینه شده است و برخی از تجهیزات ما در برلین دزدیده شد.

مجید برزگر: فیلم‌هایم را برای اقلیت خاموش تماشاگران می‌سازم

نشست خبری فیلم «ابر بارانش گرفته» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید برزگر با حضور کارگردان، مسعود امینی تیرانی (مدیر فیلم برداری)، آرمان خوانساریان (نویسنده)، علی ثانی‌فر، نازنین احمدی، مزدک میرعابدینی، ارشیا نیک‌بین (بازیگران)، لیلا نقدی‌پری (طراح‌ صحنه و لباس)، الهام صالحی (طراح چهره‌پردازی)، حمیدرضا برزگر (تدوینگر)، حمید جانی‌پور (عکاس)، آرامه اعتمادی (منتقد) با اجرای فرزاد حسنی دوشنبه چهاردهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر در آغاز نشست مجید برزگر کارگردان فیلم «ابر بارانش گرفته» با اشاره به اکران این فیلم عنوان کرد: به اکران از این منظر نگاه می‌کنم که سینمای ایران در سال‌های گذشته کم تماشاگرتر بوده است. تجربه فیلم‌های قبلی‌ام این را نشان داده که اگر فیلم‌ها درست ساخته شوند تماشاگر خاموش سینما می‌تواند به فیلم‌های ما توجه کند و اگر می‌خواهد فیلم ببیند به سراغ این دسته از فیلم‌ها بیاید. برزگر در پاسخ به سوالی درباره فروش فیلم توضیح داد: من فکر می‌کنم فیلم‌هایم را برای اقلیت و گروه خاموشی که سلیقه‌شان را دوست دارم تولید می‌کنم که البته تعدادشان کم هم نیست. تلاش من در این سال‌ها این چنین بوده و همین مسیر را رفته‌ام.

او درباره شباهت «ابر بارانش گرفته» به سینمای تارکوفسکی گفت: مثل هر فیلمسازی که علایقی دارد برای من هم این فیلمساز الگو است. مشخصا در سکانس لیوان به فیلم «استاکر» تارکوفسکی ادای دین کرده‌ام و کل فیلم نیز در همین فضا است. مانند بقیه فیلم‌هایی که ممکن است در سینمای داخل یا خارج ایران ببینید من هم علایقی دارم که بدون اینکه بخواهم آن را کپی کنم مسیرشان را ادامه می‌دهم. وی همچنین با اشاره به موسیقی متن فیلم توضیم داد: سرتاسر فیلم موسیقی داشت، یک قطعه از بتهوون انتخاب کردم و همین موسیقی از ابتدا تا پایان تکرار می‌شود.

نازنین احمدی یکی از بازیگران فیلم در پاسخ به سئوالی درباره کم بودن دیالوگ‌هایش در این فیلم توضیح داد: نقشی که به عهده داشتم کم دیالوگ نبود، آقای برزگر اولین بار که طرح را به من داد، شیفته آن شدم. او لحظه به لحظه همراه من بود و از او برای این پیشنهاد متشکر هستم.

علی ثانی‌فر با اشاره به حس‌ وحالش در این فیلم گفت: برای بازیگری مثل من بازی در چنین فیلم‌هایی خوشایند است، دوست داشتم با مجید برزگر کار کنم و در این فیلم این تجربه برایم پیش آمد. در این فیلم نقش همسر سارا را بازی می‌کردم و مانیفست اصلی فیلم بین این دو شخصیت برقرار می‌شود، می‌خواستم این مانیفست بدون هیچ واسطه‌ای جاری شود.

آرمان خوانساریان نویسنده این فیلم با اشاره به همکاری‌اش با مجید برزگر در نگارش این فیلمنامه افزود: من و مجید زمانی که کار را شروع کردیم قرار بود روی ایده او که درباره اوتانازی بود کار کنیم. این فیلم شاعرانه و بیشتر شبیه فیلم‌های کوتاه آقای برزگر است.

در ادامه نشست، برزگر با تاکید به اینکه همه ارکان فیلم به خصوص فضاسازی آن برایم اهمیت داشت افزود: ما چندین ماه برای رسیدن به این فضا موسیقی گوش کردیم و نقاشی و فیلم تماشا کردیم. برای لوکیشن عمارتی که در فیلم می‌بینید خانه‌ای ویرانه در بندر کیاشهر پیدا شد که آن را بازسازی کردیم. همه آنچه که در فیلم می‌بینید محصول آن چیزی است که ما تولید کردیم.

آبادان یازده ۶۰؛ قهرمان‌بازی و مقاومت مردمی

نشست خبری فیلم «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت با حضور عوامل فیلم، کارگردان و نویسنده، حسن کلامی (تهیه‌کننده)،علیرضا کمالی، شبنم گودرزی، ویدا جوان و حمیدرضا محمدی (بازیگران فیلم)، بهزاد عبدی (آهنگساز)، مهدی جعفری (فیلمبرداری)، سهراب خسروی (تدوینگر)، محمود دهقانی (طراح چهره پردازی)، جعفرمحمدشاهی (طراح صحنه)، زهرا صمدی (طراح لباس) و کیوان امجدیان (منتقد) با اجرای فرزاد حسنی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر مهرداد خوشبخت نویسنده و کارگردان فیلم در خصوص نگارش فیلمنامه گفت: این نسخه نهایی فیلم نیست و بعد از جشنواره، فیلم کامل می‌شود. همه بخش‌های این فیلم به واقعیت نزدیک بود و برخی از اسامی فیلم واقعی بود. به جز بیست دقیقه آخر فیلم، مابقی آن برگرفته از واقعیت بود. او در ارتباط با انتخاب بازیگران گفت: واقع‌گرا بودن فیلم و شخصیت‌های آن برای ما خیلی اهمیت داشت و بازی آن‌ها نباید به چشم می‌آمد. ما به دنبال این بودیم که گریم بازیگرها خیلی به چشم نیاید.

ویدا جوان در ارتباط با ایفای نقش همسر یک رزمنده در این فیلم بیان داشت: این نقش را دوست داشتم به این دلیل که تحولی در شخصیت کاراکتر شکل می‌گیرد. او در گیر فضای جنگ می‌شود و خود را فدا می‌کند. شبنم گودرزی دیگر بازیگر فیلم نیز درباره حضورش توضیح داد: به این دلیل که عاشق فضای فیلم‌های هشت سال دفاع مقدس هستم، برایم جذاب بود. نقش برای من نقش سختی بود و از من فاصله داشت.

تهیه‌کننده فیلم هم درباره این فیلم گفت: در مورد انتخاب این داستان فیلمنامه‌ای را خواندم و اصل داستان و‌ ماجرای آن را دوست داشتم به این دلیل که قهرمان‌بازی داشت و‌ مقاومت مردمی رانشان می‌داد. در جنگ تنها کسانی که در خط مقدم جنگیدند دفاع‌کننده از میهن نبودند بلکه در پشت خط مقدم نیز بسیاری از افراد فداکاری کردند. ما به دنبال نشان دادن آن‌ها و یادآوری تلاش‌هایشان بودیم.

خوشبخت درباره منابع مطالعه فیلم و تحقیقاتشان اظهار کرد: کتاب «فرکانس یازده ۶۰» اصلی‌‌ترین منبع ما بود و در کنار آن از منابع تحقیقی چند کتاب و مصاحبه با کارمندان رادیو نیز استفاده کردیم. کارگردان فیلم بیان کرد: این فیلم در ارتباط با رسانه است و از اهالی رسانه می‌خواهم آن را حمایت کنند. ما گذشته را رها کردیم و اگر به گذشته برگردیم می‌توانیم آینده را بسازیم.

خوشبخت در پایان خاطرنشان کرد: من فیلمسازی هستم که به دنبال پیدا کردن سرمایه‌ای برای ساخت فیلم مقاومت مردمی بودم. از شما خواهش می‌کنم روی نکات فیلم دست بگذارید و به دنبال این نباشید که بگویید اوج فیلمی ساخته که در آن شجریان و ویگن می‌خوانند.

