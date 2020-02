چهارمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۸ روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه با اکران سه فیلم سینمایی «آن شب»، «درخت گردو» و «دوزیست» به کار خود ادامه داد.

در پایان روز چهارم جشنواره فیلم فجر نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز چهارم توسط ستاد انتخاب اعلام شد و بر این اساس فیلم‌های آبادان یازده ۶۰، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد جلف۲، درخت گردو، روز صفر و خروج، ۹ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا روز ۱۵ بهمن ماه (بدون اولویت) بودند.

در نهایت روز گذشته مشخص شد که فیلم سینمایی «خورشید» ساخته مجید مجیدی عاقبت به جشنواره فیلم فجر ۹۸ رسیده است و همزمان با این خبر تصویری از علی نصیریان در این اثر سینمایی منتشر شد.

آن شب؛ «شاینینگ» ایرانی

نشست خبری فیلم «آن شب» به کارگردانی کوروش آهاری با حضور کارگردان، میلاد جرموز (نویسنده)، محمد درمنش (تهیه کننده)، صبا واحدی (جانشین طراح صحنه)، شهاب شهرزاد (منتقد) و با اجرای محمدرضا مقدسیان سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر کوروش آهاری در پاسخ به این سوال که فیلم ساختن در آمریکا چه تفاوتی با ایران دارد؟ گفت: من درباره فیلمسازی در ایران اطلاعات کمی دارم. بخش ساده فیلمسازی در آمریکا آن است که نیاز به مجوز ساخت و نمایش نیست. اما قوانین محدود دیگری مثل اندازه معین در استفاده کودک در زمان فیلمبرداری و غیره که کار را کمی سخت می کند، وجود دارد.

درمنش تهیه‌کننده فیلم «آن شب» در پاسخ به این سوال که چرا فیلم در آمریکا ساخته شد، گفت: همیشه هر فیلمی می‌تواند در هر لوکیشن و با یک استراتژی مشخص ساخته شود. اما یکی از دلایل مهم ساخت آن در آمریکا به این دلیل بود که دوستان ایرانی ساکن آمریکا و بازیگران بتوانند در اقصی نقاط جهان فیلم بسازند و البته محور اصلی یک اثر باشند.

آهاری در ادامه در پاسخ به همین سوال توضیح داد: این داستان می‌توانست در هر جایی باشد. اما در سینمای آمریکا به هنرمندان ایرانی بها داده نمی‌شود. ما می‌خواستیم به این مساله دامن بزنیم و از این فرصت استفاده کنیم تا هنرمند ایرانی ساکن در آمریکا را پررنگ‌تر کنیم. ما یک فیلم آمریکایی با حال و هوای ایرانی می‌بینیم که می‌تواند شکل بین‌المللی داشته باشد. نسل جدید ایرانی‌های آمریکا دوست دارند به مردم خودشان ادای احترام کنند و البته ما می‌خواستیم چهره مردم ایران را در آمریکا نشان بدهیم که زندگی خیلی لوکسی ندارند.

درمنش در پاسخ به چرایی غیبت شهاب حسینی در نشست فیلم گفت: شهاب حسینی مشغول فیلمبرداری یک فیلم در خارج از کشور است؛ اما در اکران روز نوزدهم بهمن ماه حضور خواهد داشت.

آهاری درباره اقتباسی بودن فیلم یا ارجاع دادن به فیلم خاصی گفت: قطعا الهام‌هایی از برخی فیلم‌ها گرفته‌ام اما لزوما برنامه‌ریزی نشده بوده و اگر پلان یا شاتی شبیه فیلم «شاینینگ» می‌بینید آگاهانه نبوده است.

کارگردان «آن شب» ادامه داد: ژانر این فیلم را در آمریکا ژانر روانشناختی می‌نامند و ژانر ترسناک نیست. ما برای اینکه فیلم شکل هالیوودی پیدا کند نیاز به یک سری ترفند داشتیم. این یک داستان جهانی است و بیننده آمریکایی با آن ارتباط برقرار کرد. امیدواریم در ایران هم مورد استقبال قرار بگیرد.

جرموز درباره اقتباسی بودن فیلم گفت: من هیچ پیش‌زمینه‌ای برای نوشتن فیلمنامه‌ای با این موضوع نداشتم اما در ما چیزهایی رسوب کرده که در نوشتن ما تاثیر می‌گذارد.

درمنش درباره سرمایه‌گذاران فیلم گفت: در آمریکا صنعت سینما مهم است و سرمایه‌گذاران در آمریکا اصلا ایدئولوژیک نیستند و زمانی که یک سرمایه‌گذار پای فیلمی می‌آید باید از بازگشت سود و سرمایه مطمئن باشد.

صبا واحدی (جانشین طراح صحنه) با توضیح این مطلب که تیم بزرگی برای طراحی صحنه فیلم کار کردند، افزود: فیلم در سه لوکیشن خانه، استودیو و هتل فیلمبرداری شد. تمام نمادها مثل روباه، جغد و تصویرهایی که در راهروهای هتل دیدیم دلیل داشتند و نشانه دوری این آدم‌ها از یکدیگر بود. همچنین طرح تتویی که در فیلم می‌بینید را از کتاب بومیان امریکا انتخاب کردم که یک تقویم سنگی بود. این تتو نماد این بود که این افراد در تمام روزها و شب‌های تاریخ گیر کرده‌اند و شیطان روزگار خودشان هستند.

مهدویان؛ اقلیت‌های کشور همیشه کنار گذاشته‌ شده‌اند

نشست خبری فیلم سینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان با حضور کارگردان، ابراهیم امینی و حسین حسنی (فیلمنامه‌نویسان)، سیدمصطفی احمدی (تهیه‌کننده)، مینو شریفی، مینا ساداتی، مهران مدیری (بازیگران)، هادی بهروز (مدیر فیلمبرداری)، حبیب خزایی‌فر (موسیقی)، بهزاد جعفری (طراح صحنه و لباس)، ایمان کرمیان (جلوه‌های ویژه میدانی)، امین پهلوان‌زاده (جلوه‌های ویژه بصری) و خسرو نقیبی (منتقد) با اجرای محمدرضا مقدسیان سه‌شنبه پانزدهم بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر مهدویان در ارتباط با دشواری کارگردانی و فضاسازی «درخت گردو» توضیح داد: این فیلم نسبت به فیلم‌های قبلی‌ام از چند جهت دشواری‌های بیشتری داشت. زبان، فرهنگ و‌جغرفیای فیلم برای من ناآشنا بود و باید این آشنایی صورت می‌گرفت. کارکردن با سه بچه کوچکی که بازی‌های سختی هم داشتند از این جهت سخت بود که باید به لحاظ فیزیکی و روحی مراقبت می‌شدند. همچنین‌ گریم بازیگران جزو چالش‌های فیلم بود. ما در صحنه‌هایی که حیوانات را نشان دادیم از دامپزشکانی استفاده کردیم که بدون آسیب زدن به حیوانات صحنه‌های باورپذیر شیمیایی‌شدن را به تصویر بکشیم. سعی‌مان بر این بود که عمق فاجعه را بتوانیم روی پرده سینما به تصویر بکشیم.

او درباره حضور پیمان معادی و ‌مهران مدیری در فیلم توضیح داد: فیلم‌ موضوعی انسانی دارد که فراموش شده اما می‌تواند در جوامع بین‌المللی نمایش داده شود و کارکرد مثبتی داشته باشد. حضور پیمان معادی به عنوان یک بازیگر بین‌المللی می‌تواند به این مهم کمک کند. لهجه فیلم از نکاتی بود که پیمان درباره آن نگران بود ما در حین فیلمبرداری بسیار به درآمدن لهجه توجه داشتیم و نتیجه قابل قبول از آب درآمد.

مهران مدیری در ابتدا به بازماندگان حادثه سقوط هواپیما تسلیت گفت و جای پیمان معادی را خالی کرد و بیان داشت: من در سال ۶۶ در سردشت حضور داشتم و تقریبا بخش بزرگی از این اتفاقات را از نزدیک دیدم. دوستی من با کارگردان، تهیه‌کننده، پیمان و همچنین موضوعی که خاطرات بسیاری را برای من زنده کرد در کنار اینکه من عاشق مردم مهربان و آدم‌حسابی کُرد هستم دلایلی بودند که نمی‌توانستم در فیلم حضور نداشته باشم. دوست داشتم به کسانی که در دوران جنگ با مهربانی میزبان ما بودند ادای دین کنم.

مینا ساداتی درباره دلیل حضورش در فیلم «درخت گردو» عنوان کرد: به نظرم مهدویان کارگردان شجاعی است. به خاطر داستان انسانی فیلم، دوست داشتم در آن حضور داشته باشم. سال‌ها بود به مسائل کردها پرداخته نشده بود. فکر می‌کنم کردها هنوز همان وضعیتی را دارند که ۳۰ سال پیش داشتند.

مینو شریف دیگر بازیگر فیلم درباره حضورش در «درخت گردو» گفت: این فیلم اولین فیلم‌ سینمایی من بود. خیلی خوشحالم که با این فیلم، کار حرفه‌ای‌ام را شروع کردم. فضای کاری مهدویان ساده نیست زیرا بازیگر همیشه باید متمرکز باشد. از تک تک بازیگران و آقای مهدویان تشکر می‌کنم که راه را به من نشان دادند.

پیمان معادی بازیگر اصلی این فیلم طی تماس تلفنی در این جلسه مشارکت کرد و درباره حضور خود در این فیلم گفت: سیمرغ و بازتاب بین‌المللی برایم اهمیتی ندارد؛ زیرا این فیلم بسیار مهم‌تر از این حرف‌هاست. محمدحسین مهدویان را سال‌هاست می‌شناسم و می‌دانستم چقدر سینما را می‌شناسد. در طی ساخت فیلم فهمیدم عوامل این فیلم مدت‌هاست با هم همکاری می‌کنند و یک همدلی خاصی داشتند. او گروه فوق‌العاده ای دارد. این فیلم مهمی است. من این فیلم را عاشقانه بازی کردم و امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند. او افزود: از تمام اظهار لطف‌هایی که تا امروز به من شده تشکر می‌کنم.

کارگردان فیلم «درخت گردو» در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سکانس پایانی فیلم که کولبرها نشان داده شده‌اند فیلم بعدی‌تان درباره این قشر خواهد بود، گفت: هنوز درباره موضوع فیلم بعدی‌ام تصمیم نگرفته‌ام. اما اگر دقت کرده باشید من همیشه درباره موضوعات ملی فیلم می‌سازم. با «درخت گردو» سعی کردم فیلمی بسازم که در عین حال که ملی است نقد شیوه‌های حکمرانی در آن وجود دارد. اقلیت‌های کشورمان تاوان بسیاری برای وطن داده‌اند و همیشه کنار گذاشته شده‌اند آن‌ها برای وطن آسیب دیده‌اند؛ اما به خاطر اینکه هم‌زبان پایتخت نشینان نبودند کسی توجهی به آن‌ها نکرده است.

نیک‌نژاد: جبر زندگی مجبورمان می‌کند دوزیست‌وار زندگی کنیم

نشست خبری فیلم «دوزیست» به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد با حضور کارگردان، سعید خانی (تهیه‌کننده)، علی برازنده (مدیرفیلمبرداری)، جوادعزتی، هادی حجازی‌فر، پژمان جمشیدی، ستاره پسیانی و الهام اخوان (بازیگران)، امیرحسین قدسی (طراح صحنه)، مهدی سعدی (تدوین)، ملودی اسماعیلی (طراح لباس) و حمیدرضا مدقق (منتقد) با اجرای محمدرضا مقدسیان سه‌شنبه پانزدهم بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزارشد.

نیک‌نژاد کارگردان فیلم با بیان اینکه از نتیجه کار راضی هستم در مورد فیلم «دوزیست» اظهار کرد: سعی کردم در این فیلم خیلی از واقعیت‌ها را نگویم. همه ما حرف‌های نزده زیادی داریم و جبر زندگی آدم‌ها را مجبور می‌کند دوزیست‌وار زندگی کنند.

جمشیدی نیز در خصوص نقش‌اش در فیلم گفت: خوشحالم که در این نقش بازی کردم. پیشنهاداتی که در سال به من ‌می‌شود اکثرا ژانر کمدی است و حضور در این نقش و فیلم برای من تجربه متفاوتی بود.

سعید خانی نیز در ارتباط با ساخت و پخش فیلم گفت: در ابتدا به دنبال پخش فیلم در پاییز بودیم؛ اما نهایتا تصمیم به اکران فیلم در جشنواره گرفتیم.

حجازی‌فر نیز در ارتباط با نقش خود در فیلم «دوزیست» گفت: از شانس خوب من است که نقش‌های مختلفی به من پیشنهاد می‌شود. تجربه‌های دوست داشتنی را در کنار این تیم خوب داشتم. در بازیگری جرات ریسک زیادی دارم و همچنان در این حیطه تجربه می‌کنم.

نیک‌نژاد در ادامه در ارتباط با انتخاب بازی الهام اخوان در این فیلم گفت: من برای این نقش قطعا بازیگر چهره جدید می‌خواستم. نمایشی از او دیدم و پس از گفت‌وگو با آقای خانی او برای ایفای این نقش انتخاب شد. او در رشته بازیگری تحصیل کرده ‌است. برای درست از آب درآمدن این نقش دو سال با او کار کردم. به‌ نظر من نتیجه بازی او خوب بود و توانست بین بازیگران چهره خوب بازی کند و بازی یکدستی با آن‌ها داشته باشد.

الهام اخوان در ارتباط با نقش‌اش در «دوزیست» گفت: صرف‌نظر از اینکه توانستم این تجربه خوب را جلوی دوربین داشته‌ باشم، بازی در کنار بازیگران خوب و حرفه‌ای فیلم، برایم تجربه بی‌نظیری بود.

کارگردان در مورد تحول شخصیت‌های فیلم نیز توضیح داد: برخی از این تحولات گاها به اجبار نقش است و سیر بالا و پایین برای این تحولات در فیلم تعریف شده است.

تهیه‌کننده فیلم در ارتباط با ساخته شدن فیلم در بخش خصوصی بیان کرد: بعد از فیلم «ارادتمند …» دیگر نمی‌‌خواستم فیلم اجتماعی بسازم؛ اما احساس کردم با کمک برزو می‌توانیم فیلم اجتماعی خوبی با هم بسازیم. در کنار تیم حرفه‌ای تلاش کردیم فیلم خوبی بسازیم تا اگر فیلم فروخت دستمزد برزو را بدهیم.

