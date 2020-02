روز پنجم برگزاری جشنواره فیلم فجر ۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه با اکران سه فیلم سینمایی «مغز استخوان»، «روز بلوا» و «خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش سری» به کار خود ادامه داد.

با پایان یافتن روز پنجم نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده تا تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد و بر این اساس، فیلم‌های آبادان یازده ۶۰، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد جلف ۲، درخت گردو و روز صفر، ۸ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا به اینجای کار هستند.

فیلمی که پایانش اسیر ممیزی شد

نشست فیلم سینمایی «مغز استخوان» به کارگردانی حمیدرضا قربانی با حضور کارگردان فیلم، حسین پور محمدی (تهیه‌کننده)، علی زرنگار (نویسنده)، پریناز ایزدیار، بهروز شعیبی، نوید پورفرج، احمد ساعتچیان (بازیگران)، مرتضی قیدی (مدیر فیلمبرداری)، بابک میرزاخانی (آهنگساز)، امیرحسین قدسی (طراح صحنه)، محمود دهقانی (طراح چهره پردازی)، علیرضا مجمع (منتقد) و با اجرای منصور ضابطیان چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری سی ‌و هشتمین جشنواره فیلم فجر، قربانی در ابتدای نشست در پاسخ به این سوال که ایده فیلم چگونه شکل گرفت، گفت: وقتی خواستم فیلم دوم را شروع کنم تصمیم گرفتم با نویسنده ماهری کار کنم که فرد قصه‌گوتری باشد. من نگاه آقای زرنگار را دوست داشتم. برای کار چندین طرح وجود داشت اما در نهایت به این طرح رسیدیم. کارهای قبلی‌ او را دنبال کرده بودم و برای نگارش فیلمنامه صحبت کردیم. کار و فضای ذهنی او را دوست داشتم و چند ماه برای رسیدن به این قصه صحبت کردیم و از نتیجه قصه هم راضی هستم.

زرنگار هم درباره ایده فیلم که چقدر از واقعیت نشات گرفته، گفت: این قصه واقعی نیست. من به عنوان یک زنی که در این شرایط قرار دارد نامه‌ای به قوه قضاییه نوشتم اما پاسخی نگرفتم.

قربانی درباره نزدیکی نقش پورفرج در این فیلم با نقش‌اش در مغزهای کوچک زنگ زده گفت: قصه ما قابلیت این را داشت که نزدیک به آن نقش باشد. وقتی به نوید برای ایفای این نقش فکر کردم احساسم این بود که می‌تواند از عهده آن بر بیاید و ما تلاش کردیم از نقش قبلی او دور باشد که فکر می‌کنم این اتفاق افتاده است.

ایزدیار درباره این که چقدر به شخصیت زن فیلم حق می‌دهد گفت: من اگر جای بهار بودم حتما همین کار را انجام می‌دادم و به او به عنوان یک مادر کاملا حق می‌دهم. از نظر من هیچ عشقی بالاتر از عشق مادر به فرزند وجود ندارد.

زرنگار درباره سانسور بخش‌هایی از فیلم گفت: من متاسفم که عواملی می‌آیند و اثر را تکه پاره می‌کنند. پایان فیلم اسیر ممیزی شده است و ناگزیر بودیم پایان اثر را تغییر دهیم.

قربانی در پاسخ به انتقادی مبنی بر دوپاره بودن فیلم گفت: من فکر نمی‌کنم فیلم دوپاره باشد. ما با قصه‌ای متصل سر و کار داریم. در فیلم تقابل بین عقل و احساس در راستای هم پیش می‌رود. در روند فیلم رفتارها و منش کاراکترها را نشان دادیم تا در نهایت اتفاق‌ها منطقی به نظر برسند.

زرنگار درباره تقابل به وجود آمده در داستان، بین فقه و عقل گفت: وظیفه فیلمنامه‌نویس مطرح کردن سوال است. این فیلم یک قصه است و قرار است مخاطب را به چالش بکشد. ما قصد نداشتیم که فقه و عقل را در تقابل هم قرار دهیم.

قربانی درباره میزان بالای اتفاقی بودن رخدادهای فیلم گفت: ما بیشتر دوراهی‌ها را انتخاب کردیم و اتفاق‌ها در فیلم بدون پیش‌بینی رخ نمی‌دهد. اتفاق‌ها در این داستان منطبق با سیر قصه است.

بلوای درونی برای رسیدن به عدالت

نشست فیلم «روزبلوا» به کارگردانی بهروز شعیبی با حضور کارگردان فیلم، مهران کاشانی (نویسنده)، لیلازارع، داریوش ارجمند، محمد علیمحمدی (بازیگران)، امین جعفری (مدیرفیلمبرداری)، کارن همایونفر(موسیقی)، سیدعلیرضاعلویان (صداگذار)، سارا سمیعی (طراح لباس)، کامیاب عشایری (طراح صحنه) و سحرعصرآزاد (منتقد) با اجرای منصور ضابطیان چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری سی ‌و هشتمین جشنواره فیلم فجر کارگردان فیلم در خصوص ایده این فیلم گفت: ایده اولیه براساس مشکلات اقتصادی که این چند سال در کشور ما به وجود آمده من را برای ساخت این فیلم درگیر کرد اما در ابتدا قصد نداشتیم در مورد روحانی فیلمی را بسازیم.

او گفت: طرح را به موسسه اوج پیشنهاد دادم و فیلم اگر هر مسئله و موضوعی دارد حاصل تعامل ما با مهران کاشانی بوده است و این فیلم پیشنهاد ما بوده است.

شعیبی در مورد موسیقی «روز بلوا» نیز گفت: کارن همایونفر بهترین موسیقی ممکن را برای این فیلم ساخت.

نویسنده فیلم تصریح کرد: من آدم سیاسی نیستم و انتخاب شخصیت روحانی به این دلیل بود که در ساختار جامعه اثر گذاری بیشتری دارد. من در این فیلم به درام فکرکردم و به دنبال تعریف شخصیت فرد روحانی او را مردی تصور کردم که دچار لغزش می‌شود و تلاش می‌کند آن را اصلاح کند.

کارگردان «روز بلوا» در ارتباط با نقش‌های فیلم گفت: فکر می‌کنم در مورد نقش‌ها هر استنباطی کنید درست است. مخاطب می‌تواند هرگونه که دوست دارد فکر کند. شخصیت روحانی در این فیلم ساده لوح نیست. او هنگامی که در دایره خانواده قرار می‌گیرد و متوجه می‌شود که از اعتمادش سواستفاده شده است و بعد از آن دست به اقداماتی می‌زند. شخصیت‌ها در این فیلم نسبت به یکدیگر طراحی شده‌اند.

لیلا زارع بازیگر نقش «راحله» در «روز بلوا» تصریح کرد: کاراکتر زن در فیلمنامه روحانی اینگونه تعریف شده بود که بیشتر از اینکه حرف‌های همسرش برایش اهمیت داشته باشد به حرف‌های پدرش اهمیت می‌داد.

همچنین کارگردان واژه عدالت را کلید واژه این داستان عنوان کرد و گفت: باید بلوای درونی در همه ما شکل گیرد تا عدالت را به خودمان بازگردانیم. ممکن است کدهای مختلفی در فیلم وجود داشته باشد که ما را یاد بسیاری از آدم‌هایی که می‌شناسیم بیندازد.

شعیبی در ارتباط با داستان فیلم بیان کرد: در این فیلم با درام طرف هستیم و اگر بیشتر وارد بیان پرونده‌ها می‌شدیم مخاطب از داستان فیلم که بیان روابط بین کاراکترها بود دور می‌شد. ما نمی‌خواستیم پرونده سیاسی را در این فیلم باز کنیم و به آن بپردازیم.

داریوش ارجمند در ارتباط با نقش‌اش در این فیلم بیان کرد: بسیاری خودسوزی را در بخش‌های مختلف شهر و زندگی شهری در خصوص مشکلات جامعه دیده‌ایم و این فیلمنامه با شجاعت به این کاراکتر در داستان پرداخته است.

او‌ با بیان اینکه انتخاب بازیگران به درستی انجام شده، افزود: فیلم «روز بلوا» بسیار درخشان است و جسارت کارگردان را نشان می‌دهد.

در ادامه این نشست، شعیبی در ارتباط با ساخت این فیلم گفت: اگر در این فیلم راجع به گفت‌وگو حرف می‌زنیم به دنبال این هستیم که در دنیای واقعیت نیز به نسل پرسشگر برای آینده بهتر پاسخگو باشیم.

کارگردان این فیلم تاکید کرد: من با هر تهیه‌کننده دیگری نیز این فیلم را به همین شکل که دیدید می‌ساختم.‌

امین جعفری مدیر فیلمبرداری «روزبلوا» در ارتباط با قاب‌های فیلم گفت: در کادربندی به دنبال بیان بخشی از روایت‌های فیلم، درماندگی‌ها، نگفته‌ها و نادیده‌ها هستیم؛ مانند سکانس آشپزخانه که روحانی و همسرش در پشت دیوار با یکدیگر صحبت می‌کنند.

اولین کمدی جشنواره سی و هشتم

نشست خبری فیلم «خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش سری» به کارگردانی و نویسندگی پیمان قاسم‌خانی با حضور کارگردان، محسن چگینی (تهیه‌کننده)، پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا (بازیگران)، آیدین ظریف (طراحی صحنه)، عباس عباسی (طراح چهره‌پردازی)، حسین ابوالصدق (صداگذار)، میثم مولایی (تدوینگر) حسین جلیلی (مدیر فیلمبرداری)، علیرضا مجمع (منتقد) و با اجرای منصور ضابطیان چهارشنبه شانزدهم بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری سی ‌و هشتمین جشنواره فیلم فجر پیمان قاسم خانی کارگردان و نویسنده این اثر گفت: کارگردانی این فیلم به صورت مشترک با محسن چگینی بود و اگر از لحاظ تکنیکی پیشرفتی نسبت به کار قبلی من دیده می‌شود مدیون محسن است.

وی ادامه داد: توقع ما از جشنواره فیلم فجر این بود که مثل یک ویترین عمل کند و اگر کسی از فیلم خوشش آمد برایش تبلیغ کند. در جشنواره‌های فیلم ایران هیچ جایی برای فیلم‌های کمدی نیست اما اگر به واسطه این جشنواره اتفاق خوبی برای این فیلم بیفتد خوشحال می‌شوم.

سام درخشانی نیز درباره حضور خود در فیلم‌های کمدی عنوان کرد: زمانی که بحث مارکت پیش می‌آید بازیگر محدود می‌شود. من دوست دارم نقش‌های درام هم بازی کنم اما همیشه فیلم‌های کمدی مخاطب بیشتری دارند. سعی دارم در انتخاب‌هایم تعادلی بین فیلم‌های درام و کمدی برقرار کنم.

ریحانه پارسا هم درباره معروفیت خود پس از سریال «پدر» گفت: طبیعی است که یک بازیگر پس از بازی در اولین حضورش از خود راضی شود و بگوید دیگر برای چه باید تلاش کنم اما برای من این اتفاق نیفتاد. لحظه‌ای که تیتراژ قسمت آخر سریال «پدر» تمام شد به خودم گفتم که پس از پایان هر کار به آن تکیه نکنم.

او ادامه داد: اگر بعد از سریال «پدر» یک سریال با همان موضوع بازی می‌کردم می‌توانستم آن دو را کنار هم بچینم اما در حال حاضر نمی‌توان این کار را کرد زیرا به عنوان دومین کارم در یک فیلم سینمایی کاملا متفاوت بازی کردم.

حامد کمیلی نیز درباره نقش خود در این فیلم گفت: همیشه کنجکاو بودم که نقش‌های جدید بازی کنم فکر می‌کنم در این فیلم زیاد از خود همیشگی‌ام دور نبودم. از بازی در این فیلم راضی بودم و برایم تجربه جدیدی بود.

قاسم خانی همچنین درباره حضور علی اوجی در این فیلم تصریح کرد: از علی خواستم مانند یک «فک» در این فیلم بازی کند و همیشه آویزان باشد. او هم دقیقا همین کار را انجام داد. قول می‌دهم در «خوب، بد جلف۳» نقش بهتری به او بدهم.

او با بیان اینکه این فیلم جهت‌گیری سیاسی ندارد، گفت: این فیلم هیچ جهت‌گیری سیاسی ندارد و اگر جریان سیاسی در آن دیده شده فقط برای پیش‌ رفتن فیلمنامه و جریان فیلم بوده است.

وی افزود: از ستاره پسیانی عذرخواهی می‌کنم که نقشش به دست دوستان ممیزی شد اما اگر حذف نمی‌شد قطعا خیلی بیشتر می‌خندیدید. این فیلم در ابتدا ۱۸۲ دقیقه بود که با زحمات میثم مولایی به ۱۱۵ دقیقه رسید. خوشحالم که گوهر خیراندیش در آمریکا است وگرنه اگر ایران بود به خاطر قسمت‌های حذف شده فیلم ناراحت می‌شد.

او ادامه داد: این فیلم با قسمت اول تفاوت خاصی ندارد فقط از نظر ژانر کمی تفاوت وجود دارد. به این معنا که در قسمت دوم به ژانر کمدی اکشن نزدیک است.

گوهر خیراندیش هم طی تماس تلفنی در این جلسه مشارکت کرد و گفت: به پیمان عزیز از راه دور سلام عرض می‌کنم. دوست داشتم در کنارش باشم و این فیلم را با هم می‌دیدیم. نمی‌دانستم دقیقا کجای فیلم قرار دارم اما پس از تعریف این فیلم سریعا پیشنهاد بازی را پذیرفتم.

او ادامه داد: اگر کارگردان تشخیص می‌دهد که یک سری از صحنه‌ها باید حذف شود باید این کار انجام شود زیرا او بیشتر و بهتر می‌داند. امیدوارم تمام کسانی که به تماشای فیلم نشستند لذت برده باشند.

پیمان قاسم‌خانی ضمن تشکر از عوامل فیلمش گفت: از تمام عوامل که با تمام وجود کنار ما بودند تشکر می‌کنم، پژمان و سام مانند عضوی از خانواده ما بودند همچنین حامد کمیلی نیز من را سورپرایز کرد زیرا توقع این بازی خوب را از او نداشتم.

