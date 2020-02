روز ششم جشنواره فیلم فجر ۹۸ پنجشنبه ۱۷ بهمن‌ماه با اکران دو اثر سینمایی «کشتارگاه» و «مردن در آب مطهر» با حضور اهالی رسانه‌‌ در پردیس ملت پیگیری شد.

همچنین نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز ششم جشنواره فیلم فجر توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد و فیلم‌های «آبادان یازده ۶۰»، «دوزیست»، «شنای پروانه»، «روز بلوا»، «مغز استخوان»، «درخت گردو» و «روز صفر» ۷ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا روز پنجشنبه ۱۷ بهمن‌ماه اعلام شد.

دلال‌های دلار در لوکیشن جنوب

نشست خبری فیلم «کشتارگاه» به کارگردانی عباس امینی با حضور کارگردان، جواد نوروز بیگی (تهیه‌کننده)، حسین فرخ‌زاده (نویسنده)، امیرحسین فتحی و باران کوثری (بازیگران)، احسان رفیعی‌جم (مدیر فیلمبرداری)، حمید نجفی‌راد (تدوینگر)، سحرعصرآزاد (منتقد) و با اجرای محمود گبرلو پنجشنبه هفدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر منتقد حاضر در جلسه درباره فیلم «کشتارگاه» گفت: من فیلم‌های قبلی کارگردان را بررسی کردم، او بافت جنوب را به خوبی می‌شناسد و این فیلم این موضوع را در درام جاری کرده است.

عصر آزاد با بیان این مطلب که کارگردان دید خوبی به فیلم‌های مستند دارد تصریح کرد: «کشتارگاه» به این مساله و نگاه او نزدیک است. بافت مستند و بافت درام در این فیلم به خوبی دنبال شده است. امینی این توانایی را دارد که با نگاه خود فیلم‌هایش را متمایز کند.

کارگردان «کشتارگاه» درارتباط با داستان فیلم گفت: به دنبال ساختن فیلم جدیدی بودیم که موضوع روز باشد. فیلم‌های قبلی من نتوانستند اکران عمومی خوبی داشته باشند. با انتخاب موضوع دلار و دغدغه جامعه نسبت به آن که موضوع روز است تصمیم به ساخت این فیلم گرفتم. امینی تصریح کرد: در تحقیقات این فیلم دسترسی کاملی به روند پخش دلار در بازار نداشتیم از این رو به سمت دلارفروش‌های کیفی رفتیم.

حسین فرخ‌زاده نویسنده فیلم در ارتباط با داستان گفت: نمونه‌های واقعی از این داستان وجود دارد و نمونه کاراکترهای واقعی آن برخی از دوستان من هستند. اگر هر کسی به تجربه‌هایش توجه کند با این موضوع در اطرافیانش روبه‌رو می‌شود. منطقه جنوب امکانات دراماتیک زیادی برای ساخت این فیلم به ما داد.

نوروز بیگی تهیه کننده «کشتارگاه» هم در ارتباط با تهیه این فیلم گفت: این قصه بسیار جسورانه بود و داستان آن را دوست داشتم. قرارداد پخش این فیلم را در زمان ساخت فیلم بستیم و برنامه‌ریزی‌‌های خوبی در این زمینه داشتیم.

در ادامه کارگردان «کشتارگاه» در ارتباط با اکران عمومی فیلم و نظرهای مردمی گفت: در چند کاری که ساختم طبیعتا در بخشی از آن به هنر پرداخته‌ام و این بار شانس این را داشتم که در کنار این بازیگرها فیلم بسازم. هیچ موقع در انتخاب بازیگرها به فروش فکر نکردم. فروش معادله پیچیده‌ای دارد. آرزوی هرکسی که فیلم می‌سازد این است که مورد استقبال مخاطب باشد. دوست دارم همه رده‌های سنی فیلم من را دوست داشته باشند و این فیلم را ببینند.

در ادامه باران کوثری در ارتباط با حقوق بازیگرها و پیشنهاد نقش براساس چهره بازیگر، گفت: تخصص بازیگری را نباید نادیده بگیریم و تنها صرف فروش را به این افراد نسبت دهیم.

امینی هم در ارتباط با سوالی مبنی بر حضورش در جشنواره برلین گفت: برای داوری در جشنواره برلین بخش جنریشن انتخاب شده‌ام.

امیرحسین فتحی بازیگر فیلم در ارتباط با نقش خود در «کشتارگاه» گفت: در این فیلم با آقای امینی گفت‌وگوهای زیادی درمورد نقشم داشتیم و من هم تلاش کردم به این نقش نزدیک شوم.

امینی نیز در ادامه در مورد نقش فتحی در این فیلم توضیح داد: انگیزه امیرحسین یکی از مواردی بود که من را جذب کرد. من او را در تئاتر دیده بودم و برای این نقش مناسب دیدم. او برای حضورش در یک نقش وقت و انرژی زیادی می‌گذارد.

صداگذار فیلم در ارتباط با صداگذاری «کشتارگاه» توضیح داد: صدا در سالن ایراد داشت. وقتی کار تمام شد نسبت به باند سالن پخش اعتراض کردم. در این فیلم قصد داشتیم با برخی از صداها فشاری که روی کاراکتر وجود داشت را به مخاطب نیز القا کنیم.

امینی تصریح کرد: در انتخاب لوکیشن جنوب سعی کردم خروج گوسفندان از کشور را به واقعیت نزدیک کنم.

او در ارتباط با بخشی از داستان گفت: در ایران سلیقه‌ای برای شنیدن داستان داریم و تلاش ما بر این بود که در روایت کردن داستان موجزگویی کنیم و وقت مخاطب را نگیریم. تاکیدمان بر طرح موضوعات مهم‌تر بود.

امیرحسین فتحی بازیگر این فیلم هم گفت: یکی از اتفاقات جالبی که در نقش امیر افتاد؛ این بود که او مشکلات مالی دارد و درگیر فساد می‌شود. اما در انتها دچار عذاب وجدان می‌شود و از ادامه راهی که در پیش گرفته بود پشیمان می‌شود. در قصه به خوبی به این کاراکتر پرداخته شد.

مصائب افغان‌ها روی پرده

نشست خبری فیلم «مردن در آب مطهر» به نویسندگی و کارگردانی نوید محمودی با حضور کارگردان، جمشید محمودی (تهیه‌کننده)، علی شادمان، ندا جبرئیلی، سوگل خلیق، علیرضا آراء، متین حیدری‌نیا، پیمان مقدمی (بازیگران)، نیما جعفری جوزانی (تدوینگر) محمود دهقانی (طراح چهره‌پردازی)، شبنم اصغری (طراح لباس) و آرامه اعتمادی (منتقد) با اجرای محمود گبرلو پنجشنبه هفدهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر، آرامه اعتمادی منتقد حاضر در نشست در ابتدا بیان داشت: از برادران محمودی به خاطر اینکه عموما سوژه‌های سخت را انتخاب می‌کنند تقدیر می‌کنم. «مردن در آب مطهر» فیلم خوب و قابل تقدیری است و حتما دیده می‌شود. او ادامه داد: بازیگران بسیار خوبی در این فیلم بازی کرده‌اند و تمام تلاششان را برای بهتر به تصویر کشیدن زندگی افغان‌ها کرده‌اند.

در ادامه نوید محمودی کارگردان فیلم درباره چرایی انتخاب سوژه گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که باعث انتخاب یک سوژه برای من و برادرم می‌شود دغدغه‌هایمان است. نشان دادن مشکلات افغان‌ها باعث می‌شود درام بهتر روایت شود، سال‌های گذشته نیز درباره افغان‌ها فیلم ساخته‌ایم و فیلم‌هایی بوده‌اند که به آن‌ها توجه شده است. در همین راستا قرار است با شبکه سه فیلمی درباره دو برادر جوان و موفق افغان بسازیم.

جمشید محمودی نیز درباره پیش‌بینی‌اش از وضعیت گیشه و‌اکران فیلم «مردن در آب مطهر» گفت: به گیشه امید زیادی نداریم اما مخاطبی که در ذهنمان است حتما از این فیلم استقبال خواهد کرد.

همچنین نوید محمودی، کارگردان درباره اکران این فیلم عنوان کرد: قرار است این فیلم در افغانستان و تاجیکستان هم اکران شود. در افغانستان شهر کابل تنها ۶ سالن سینما دارد و در آن‌ها فیلم‌های هندی نشان می‌دهند. احساس می‌کنم اکران این فیلم در آن کشورها مقداری به بازگشت سرمایه کمک کند.

در ادامه آرامه اعتمادی منتقد اظهار داشت: برادران محمودی جزو کسانی هستند که معمولا استقبال خوبی از فیلم‌هایشان توسط مردم افغان می‌شود و در افغانستان به عنوان افراد موفق شناخته می‌شوند.

همچنین نوید محمودی در پاسخ به این سوال که چگونه بنیاد فارابی را برای گرفتن وام و‌ ساخت این فیلم مجاب کردید، گفت: شورایی در بنیاد فارابی وجود دارد که فیلمنامه‌ها را بررسی می‌کنند و نهایتا تعدادی را برای تولید و پرداخت وام و تعدادی را برای شراکت انتخاب می‌کنند. ما دو برادر به شدت کار می‌کنیم و با بودجه کم فیلم می‌سازیم. باتوجه به نوع بودجه‌ای که برای ساخت فیلم نیاز داریم گرفتار نمی‌شویم. معمولا کسانی که در تولید فیلم با ما همراه می‌شوند دستمزدهایشان را کمتر می‌کنند یا حتی گاهی از گرفتن آن صرف نظر می‌کنند.

وی با اشاره به برخورد ایرانی‌ها با مردم افغان گفت: اگر از برخورد ایرانی‌ها با مردم افغان ناراحت شدید برداشت شخصی خودتان است. در فیلم من ایرانی‌هایی که نشان داده شده‌اند قاچاقچیان انسان هستند. زمان مهاجرت کسی با شما شوخی ندارد؛ زیرا هدف تنها رساندن شما به مقصد و گرفتن پول است.

او در ادامه افزود: در همین فیلم پلیس حضور دارد که به پرونده دختر گم شده رسیدگی می‌کند یا حتی زنی را در فیلم می‌بینیم که از دختران افغان مراقبت می‌کند و به آن‌ها سقفی برای خواب می‌دهد. در تمام دنیا شخصیت‌های منفی بد هستند و شخصیت‌های مثبت خوب.

این کارگردان درباره فروش فیلم «مردن در آب مطهر» در گیشه عنوان کرد: هر فیلمسازی که فیلم می‌سازد و به سوژه‌اش فکر می‌کند، مانند این است که نقاشی می‌کشد. فکر نمی‌کنم این فیلم شکست بخورد مانند فیلم «چند متر مکعب عشق» که زمان اکران یک میلیارد و نیم فروخت و مردم از آن استقبال کردند با وجود اینکه ساعد سهیلی در آن زمان هنوز چهره نشده بود.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد باز هم به ساخت فیلم درباره افغان‌ها ادامه دهد یا نه، بیان داشت: شاید در تلویزیون برای کسی تماشای فیلم یا سریال درباره افغان‌ها جذاب نباشد؛ اما در سینما مخاطب هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و می‌تواند این فیلم را برای تماشا انتخاب کند یا نکند. تا روزی که احساس کنم هنوز قصه درباره افغان‌ها وجود دارد و جذاب است به ساخت فیلم درباره آن‌ها ادامه خواهم داد.

محمودی درباره اسم این فیلم عنوان کرد: وقتی می‌گوییم «مردن در آب مطهر» به این معنی است که یک آدم برای رفتن به کشوری دیگر باید دین خود را کنار بگذارد و دین آن کشور را برگزیند و این اجبار به معنی مرگ است.

ندا جبرئیلی بازیگر این فیلم درباره لهجه خود در «مردن در آب مطهر» گفت: لهجه من در این فیلم برای عده‌ای از مخاطبان باورپذیر بود و عده دیگری هم بودند که این اعتقاد را نداشتند. معلمی داشتیم و با او برای بازی و گویش تمرین می‌کردیم. او ادامه داد: تصمیمم بر این بود که این نقش را به گونه‌ای بازی کنم و لهجه‌اش را به گونه‌ای ادا کنم که در یادها بماند.

متین حیدری‌نیا درباره غیبت خود در سینما با توجه به اینکه تجربه کار با اصغر فرهادی را در گذشته داشته، گفت: به دلایل شخصی مدتی از سینما فاصله گرفتم و می‌خواستم با فیلم قدرتمندتری به سینما بازگردم. کسانی که از بچگی وارد سینما می‌شوند بعد از مدتی از یادها می‌روند. اقای محمودی جسارت به خرج داد و با من که در کودکی وارد سینما شده بودم همکاری کرد. از این به بعد با انرژی و حساسیت بیشتری به کارم ادامه خواهم داد.

سوگل خلیق نیز درباره همکاری با برادران محمودی در این فیلم گفت: هرگز به بازی در فیلم‌های برادران محمودی نه نمی‌گویم. از هر شکل و اندازه همکاری با برادران محمودی استقبال می‌کنم. بازی در چنین نقش‌هایی که نیاز به لهجه دارد چالش برانگیز و برایم جذاب است.

نوید محمودی همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال حضور فیلمش در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر را می‌داد یا خیر گفت: قطعا این فکر را می‌کردم حتی این فیلم باید جایزه بگیرد، از علی شادمان حتما باید تقدیر شود.

علی شادمان بازیگر فیلم «مردن در آب مطهر» گفت: من اصالتا کرد هستم و زبان کردی و افغان تقریبا شبیه هم هستند. ما با مشاور زبان ده روز و روزی هفت ساعت زبان تمرین می‌کردیم و درنهایت با آمادگی کامل جلو دوربین رفتیم.

محمودی همچنین خاطر نشان کرد: بنیاد سینمایی فارابی ۲۷ درصد از بودجه این فیلم را تامین کرد.

