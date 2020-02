جایزه بهترین فیلم «جوایز مستقل اسپریت ۲۰۲۰» به «وداع» رسید

گرچه فیلم «وداع» ساخته لولو وانگ در رقابت‌های اسکار جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص نداده اما موفق شد از مراسم جوایز مستقل اسپریت ۲۰۲۰ با دو جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم، دست‌ پر بیرون بیاید.

فیلم سینمایی «جواهرات‌ تراش‌نخورده» ساخته برادران سفدی از دیگر آثار موفق این مراسم بود که توانست سه جایزه از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی و بهترین کارگردانی را تصاحب کند. همچنین فانوس‌ دریایی هم با گرفتن دو جایزه شامل جایزه بهترین بازیگر نقش مرد مکمل دست خالی از مراسم جوایز مستقل اسپریت ۲۰۲۰ بیرون نیامد.

فیلم سینمایی «کارخانه آمریکایی» اولین محصول شرکت فیلم‌سازی باراک و میشل اوباما موفق شد جایزه بهترین اثر مستند را به خود اختصاص دهد.

خانم وانگ برنده جایزه اصلی مراسم در سخنرانی خود به مشارکت بیشتر زنان در حوزه سینما اشاره کرد و گفت: امسال گفت‌وگوهای زیادی درباره چگونگی تشویق تعداد بیشتری از زنان به حضور در سینما در جریان بود. نیازی نیست زنان را تشویق کنید – تعداد زیادی از زنان فیلم می‌سازند و در دانشگاه در رشته‌های مرتبط تحصیل می‌کنند … – صرفا کافی است به آن‌ها شغل بدهید.

وداع که توسط وانگ کارگردانی و نوشته شده با بازی بازیگرانی چون آکوافینا و ژائو شو ژن همراه است. ژائو شو ژن موفق شد در این مراسم جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را تصاحب کند. وداع که یک فیلم نیمه زندگی‌نامه‌ای است داستان زنی چینی- آمریکایی را بازگو می‌کند که وقتی از بیماری سرطان مادربزرگش مطلع می‌شود به چین باز می‌گردد.

جواهرات تراش‌نخورده فیلم دیگر شاخص مراسم نیز درباره یک جواهرفروش معتاد به قمار نیویورکی است که تلاش می‌کند از طریق تصاحب و فروش یک عقیق سیاه نایاب از زیر بار قرض‌هایش فرار کند.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان مراسم جوایز مستقل اسپریت ۲۰۲۰ را مطالعه کنید:

بهترین فیلم: «وداع»

بهترین کارگردانی: بنی و جاش سفدی برای «جواهرات‌ تراش‌نخورده»

بهترین فیلم اول: «خرخوان»

بهترین بازیگر نقش اول زن: رنه زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر نقش اول مرد: آدام سندلر برای « جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: ژائو شو ژن برای «وداع»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: ویلم دفو برای «فانوس دریایی»

بهترین فیلمنامه: «داستان ازدواج» نوشته نوآ بومباک

بهترین فیلمنامه اول: فردریکا بیلی و استفن بریستول برای «دیروز تو را می‌بینم»

بهترین فیلمبرداری: «فانوس دریایی»

بهترین تدوین: « جواهرات تراش نخورده»

بهترین مستند: «کارخانه آمریکایی»

بهترین فیلم بین‌المللی: «انگل» محصول کره جنوبی

برنده جایزه رابرت آلتمن: «داستان ازدواج»

منبع متن: digikala