نهمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر ۹۸ روز یک‌شنبه بیستم بهمن‌ماه با اکران سه فیلم «خون شد»، «دشمنان» و «پوست» در پردیس سینمایی ملت پیگیری شد.

از میان این سه فیلم «خون شد» جدیدترین اثر مسعود کیمیایی بدون برگزاری نشست خبری اکران شد. کیمیایی پیش از این اعلام کرده بود در این دوره از جشنواره شرکت نخواهد کرد اما تهیه‌کننده اثر تصمیم به شرکت‌دادن آن در دوره سی و هشتم جشنواره فجر گرفته بود؛ جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده، علیرضا زرین‌دست فیلم‌بردار و لیلا زارع بازیگر این فیلم سینمایی پیش از اکران خون شد در سالن حاضر شدند و خبر از لغو نشست رسانه‌ای این اثر دادند.

روز گذشته پنج فیلم برتر آرای مردمی نیز اعلام شدند و بر این اساس تا پایان روز نهم فیلم‌های آبادان یازده۶۰، شنای پروانه، مغز استخوان، درخت گردو و روز صفر به عنوان ۵ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر اعلام شدند.

پوست؛ افسانه‌های محلی آذربایجان به زبان سینما

نشست خبری فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی و نویسندگی بهمن ارک و بهرام ارک با حضور کارگردان و نویسنده، محمدرضا مصباح (تهیه‌کننده)، جواد قامتی، عاشیق ولی عبدی، فاطمه مسعودی‌فر (بازیگران)، بامداد افشار (موسیقی)، علیرضا علویان (صداگذار)، پوریا شیوایی (مدیر فیلمبرداری پارت۱) ،علی آبپاک (مدیر فیلمبرداری پارت۲)، رسول علیزاده (طراح صحنه پارت۲)، پوریا اخوان (طراح صحنه پارت ۱) و سحر عصر آزاد (منتقد) با اجرای فرزاد حسنی یکشنبه بیستم بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر بهمن ارک در ارتباط با زیبا‌شناسی بصری فیلم توضیح داد: با بهرام تصمیم گرفته بودیم فیلمی بسازیم که شبیه به مستند باشد. ما به دنبال بستن قاب‌‌های زیبا نبودیم و تلاش کردیم برای باورپذیری بیشتر افسانه، فضا را به مستند نزدیک‌تر کنیم. ما به قاب‌های شکیل اعتقادی نداریم و قصدمان در آوردن لحن است که امیدوارم موفق بوده باشیم.

بهرام ارک در ادامه توضیح داد: شاید فیلم ساختن به زبان ترکی یک امتیاز فرهنگی باشد ولی ساخت اینگونه فیلم‌ها سخت است. ما منتظر بازخوردهای فیلم هستیم تا ببینیم امکان ساختن چنین فیلم‌هایی به زبان ترکی وجود دارد که این راه را ادامه دهیم.

بهمن ارک در ادامه توضیح داد: برای این فیلم از نقاشی‌های محمد سیاه‌قلم الهام گرفتیم. همچنین برای موسیقی، به موسیقی شمنی رسیدیم. فکر کردیم این نوع خواندن جن‌ها برای فیلم مناسب است.

بهرام ارک در ادامه گفت: در انتخاب بازیگر راوی به دنبال بازیگر پیری بودیم که وقتی با آقای ولی‌عبدی گفت‌وگو کردیم نهایتا او برای نقش عاشیق انتخاب شد.

جواد قامتی هم با اشاره به تجربه‌های بازیگری خود افزود: من نمی‌خواهم بگویم بازیگر ستاره هستم اما در کارنامه بازیگری‌‌ام در ۴۰نمایش بازی کرده‌ام. من در تبریز بازیگر چهره‌ای هستم. این اولین کار سینمایی من نیست و فیلم‌هایم مجوز پخش نگرفته‌اند و به همین دلیل تا کنون دیده نشده‌ام.

مسعودی‌فر در ارتباط با نقش خود در «پوست» توضیح داد: این اولین تجربه سینمایی من بود و خوشحالم که با این تیم اولین تجربه‌ام را آغاز کردم. لوکیشن‌های فیلم برای من درس‌های بزرگی داشت و لذت‌بخش بود.

جواد قامتی در ارتباط با سکانس استخر فیلم گفت: گرفتن این سکانس بسیار سخت بود. چندین مرتبه این سکانس را تکرار کردیم. گرفتن این سکانس خطر زیادی برایم داشت و حتی تا پای مرگ رفتم.

بهمن ارک در مورد افسانه فیلم توضیح داد: افسانه‌های فیلم مرتبط به بازه‌های زمانی مختلف است و داستان عملا از افسانه‌های محلی آذربایجان الهام گرفته است.

کارگردان‌های فیلم در ارتباط با ژانر فیلم اظهار داشتند: ما اعتقادی به تجربه ژانرهای مختلف نداریم. اعتقادمان بر این است که در سینمای ایران باید به دنبال فضاهای جدید باشیم.

آبپاک در ادامه تصریح کرد: این فیلم تجربه دومم با برادران ارک بود و تجربه اولم فیلم کوتاه «حیوان» بود. زمانی که به فیلم «حیوان» دعوت شدم و سبک ذهنی آن‌ها را دیدم متوجه شدم که عاشق لنز تله هستند و سبک فیلمبرداری نزدیک به ذهن این دو برادر است. در مورد فیلمبرداری کار می‌توانم این را بگویم که این دو برادر کارهای عجیب و غریبی برای خلق تصویرها از ما می‌خواستند.

بهمن ارک تصریح کرد: همه دکورهای این فیلم ساخته شده است و این را مدیون تیم طراحی صحنه می‌دانیم.شعرها هم به فیلمنامه ما بسیار جهت داده‌اند.

در ادامه بهرام ارک بیان کرد: در ابتدا به فیلم ما پروانه ساخت داده نشد و در بازبینی پس از توضیح‌های تکمیلی موفق به گرفتن پروانه شدیم. برای پخش نیز مشکلی نداریم.

نسخه زنانه فیلم «پرویز»

نشست خبری فیلم «دشمنان» ساخته علی درخشنده با حضور کارگردان فیلم، مجید برزگر (تهیه‌کننده)، ندا جبرئیلی، سعید آرمند، سینوهه دانشمند (بازیگران)، بهروز بادروج (مدیر فیلمبرداری)، محمدمهدی جواهری‌زاده (صداگذار)، لیلا نقدی‌پری (طراح صحنه و لباس)، زهره صمدی (طراح چهره‌پردازی)، حمید جانی‌پور (عکاس)، ایلیا محمدی‌نیا (منتقد) و با اجرای فرزاد حسنی یکشنبه بیستم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم در ابتدای نشست علی درخشنده با اشاره به گیشه و بازیگران فیلم «دشمنان» گفت: صرفا فکر نمی‌کنم فیلم را برای گیشه ساخته باشم. یک سری از بازیگران که اساتید من هستند و در این مدل فیلم‌ها بیشتر دیده شده‌اند را می‌توانستم برای فیلم دعوت کنم اما انتخابم رویا افشار بود.

درخشنده همچنین درباره ساخت فیلم «دشمنان» در شهرک اکباتان گفت: همه با شهرک اکباتان آشنایی دارند، از همه قشری در این شهرک زندگی می‌کنند و به نظرم فضای مناسبی برای فیلمبرداری داشت.

مجید برزگر در ارتباط با انتخاب رویا افشار گفت: ما برای انتخاب خانم افشار سعی داشتیم که آشنایی‌زدایی کنیم و از چهره‌‌ای که کمتر در سینما دیده شده برای این نقش استفاده کنیم.

برزگر در ارتباط با ساخت این فیلم گفت: علی درخشنده در مقدمه، دغدغه‌ای داشت و قصه‌‌‌ای را پیش برده بود که من به اجرایی شدن آن کمک کردم و سعی داشتم شرایطی را به وجود بیاورم که او‌ کارش را به بهترین شکل انجام دهد. نمی‌دانم که تا چه میزان موفق بوده‌ام.

او در ارتباط با گیشه و اکران فیلم عنوان کرد: این فیلم برای اکران و مخاطب به خصوص ساخته شده است. بر مبنای الگوهایی که برای فیلم طراحی کردیم بازگشت سرمایه خواهیم داشت. منظور فروش میلیاردی نیست و بازگشت سرمایه برای ما کفایت می‌کند.

درخشنده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این فیلم نسخه زنانه فیلم «پرویز» است گفت: هر کسی ناخودآگاه ممکن است از یک اثر تاثیر بگیرد، زمانی که فیلم «پرویز» را دیدم دوست داشتم با کارگردان آن کار کنم و این تنها باری بود که درباره کسی این حرف را می‌زدم. شانس هم به من رو کرد و با آقای برزگر آشنا شدم.

او ادامه داد: از ابتدا درباره همه چیز با علی درخشنده صحبت کرده بودم چیزی که برایمان اهمیت داشت فضای سردی بود که باید بر فیلم حاکم می‌شد و کاری که باید انجام می‌شد تا مخاطب با فیلمنامه همراه شود، پس فضای سرد را به رنگ کرم و قهوه‌ای بردیم.

سینوهه دانشمند بازیگر فیلم «دشمنان» گفت: خوب است که همیشه به این صورت کنار هم قرار بگیریم، از زمانی که به عنوان بازیگر در سینما فعالیت داشتم متوجه اهمیتی که مسائل تاریخی برای من دارند شدم. دوره قبلی که وارد جشنواره شدم اصلا نامی از من نبود اما امسال مجری برنامه بیشتر مرا می‌شناسد.

سعید آرمند در ادامه این نشست درباره بازی‌اش در این فیلم گفت: در مقام بازیگر حرفی ندارم که بزنم. روز اولی که درخشنده از من خواست بازی کنم بدون هیچ پرسشی در فیلم او بازی کردم. وی ادامه داد: فیلم‌های زیادی با بودجه‌های میلیاردی ساخته می‌شوند و کسی سوالی از گیشه آن نمی‌پرسد اما فیلم‌های مستقلی که به سختی بودجه آن‌ها جمع می‌شود همیشه هزاران سوال و اعتقاد درباره آن‌ها وجود دارد.

مجید برزگر نیز گفت: وام گرفتن یا حمایت از فیلمسازان وظیفه بنیاد فارابی است و وظیفه دارد این کار را انجام بدهد، بعد از گرفتاری‌هایی که زمان ساخت فیلم ابر بارانش گرفته پشت سر گذاشتم درخواست وام از طرف این ارگان را دادم و آن ها نیز با درخواست من موافقت کردند اما شرایط آنقدر بد بود که از گرفتن وام انصراف دادم. تاکید می‌کنم فیلم «دشمنان» و «ابر بارانش گرفته» هیچ کمکی از سمت هیچ نهاد دولتی مخصوصا فارابی نداشته‌اند.

ندا جبرئیلی نیز درباره نقش خود در فیلم «دشمنان» توضیح داد: این نقش از شخصیت اصلی‌ام دور بود. معمولا در فیلم‌های ایرانی رابطه دختر و مادر بسیار عاطفی نشان داده می‌شود و به باقی ابعاد این رابطه پرداخته نمی‌شود برای همین بازی در این فیلم و نقش را دوست داشتم.

زهره صمدی طراح چهره‌پردازی فیلم «دشمنان» نیز در بخش دیگری از نشست درباره کار خود در این فیلم تصریح کرد: در این فیلم اولین تجربه گریم را داشتم، بعضی‌ها در سینما گریم را آرایش می‌دانند. گریم به وجود آوردن یک آدم دیگر است و گریمور باید در خلق شخصیت کمک کند. من با بازیگران قبل از انجام دادن تست گریم مشورت کردم و درنهایت به نتیجه مشترکی رسیدیم و همه بازیگران نیز اجازه دادند کاری که فکر می‌کنم بهتر است را انجام دهم.

