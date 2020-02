نامزدهای جشنواره فیلم فجر ۹۸ اعلام شدند. به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره با حضور در جمع خبرنگاران اسامی نامزدهای این دوره از جشنواره را در پردیس ملت اعلام کرد.

نرگس آبیار نویسنده و کارگردان سینما، تورج اصلانی کارگردان و مدیرفیلمبرداری سینما، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس سینما، رضا پورحسین مدیرفرهنگی، فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان سینما، سعید راد بازیگر سینما، محمدمهدی عسگرپور کارگردان و تهیه‌کننده سینما، طهماسب صلح‌جو منتقد سینما و مازیار میری کارگردان سینما، ۹ داوری هستند که امسال آثار بخش «سودای سیمرغ» را مورد ارزیابی قرار دادند.

«مهدی جعفری» (کارگردان و مدیرفیلمبرداری)، روح‌الله حجازی (کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده)، مصطفی رزاق‌کریمی (کارگردان و مستندساز)، فرشته طائرپور (تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس) و هادی مقدم‌دوست (فیلمنامه‌نویس و کارگردان) اعضای هیات داوران سه بخش «مستند»، «فیلم کوتاه» و «نگاه نو» (فیلم‌های اول) معرفی بودند.

فیلم «درخت گردو» رکوردار میان نامزدهای جشنواره فیلم فجر ۹۸ است.

بهترین فیلم

نیکی کریمی برای فیلم آتابای

امیر بنان و مجید مجیدی برای فیلم خورشید

سیدمصطفی احمدی برای فیلم درخت گردو

سعید ملکان برای فیلم روزصفر

رسول صدرعاملی برای فیلم شنای پروانه

بهترین کارگردانی

نیکی کریمی برای فیلم آتابای

مرتضی فرشباف برای فیلم تومان

مجید مجیدی برای فیلم خورشید

محمدحسین مهدویان برای فیلم درخت گردو

سعید ملکان برای فیلم روز صفر

محمد کارت برای فیلم شنای پروانه

بهترین فیلمنامه

نیما جاویدی و مجید مجیدی برای فیلم خورشید

سعید ملکان و بهرام توکلی برای فیلم روز صفر

محمد کارت، حسین دوماری و پدرام پورامیری برای فیلم شنای پروانه

بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و مهرداد کورش‌نیا برای فیلم قصیده گاو سفید

علی زرنگار برای فیلم مغز استخوان

بهنام بهزادی و سحر سخایی برای فیلم من می‌ترسم

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

جواد عزتی برای فیلم آتابای

ارشیا نیک‌بین برای فیلم ابر بارانش گرفته

مجتبی پیرزاده برای فیلم تومان

بابک کریمی برای فیلم سینماشهرقصه

امیر آقایی برای فیلم شنای پروانه

نوید پورفرج برای فیلم مغز استخوان

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

لیلا زارع برای فیلم خون شد

مینو شریفی‌پور برای فیلم درخت گردو

سمیرا حسن‌پور برای فیلم سه‌کام حبس

طناز طباطبایی برای فیلم شنای پروانه

باران کوثری برای فیلم عامه‌پسند

ستاره پسیانی برای فیلم من می‌ترسم

بهترین بازیگر نقش اول مرد

میرسعید مولویان برای فیلم تومان

فرامرز قریبیان برای فیلم خروج

پیمان معادی برای فیلم درخت گردو

امیر جدیدی برای فیلم روز صفر

علی شادمان برای فیلم مردن در آب مطهر

بهترین بازیگر نقش اول زن

نازنین احمدی برای فیلم ابر بارانش گرفته

پریناز ایزدیار برای فیلم سه‌کام حبس

مریم مقدم برای فیلم قصیده گاو سفید

ندا جبرئیلی برای فیلم مردن در آب مطهر

الناز شاکردوست برای فیلم من می‌ترسم

بهترین جلوه‌های بصری

جواد مطوری برای فیلم آبادان یازده ۶۰

محمد برادران برای فیلم خروج

جواد مطوری برای فیلم خورشید

امین پهلوان‌زاده و کامیار شفیع‌پور برای فیلم درخت گردو

رضا میثاقی و محسن خیرآبادی برای روز صفر

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

محسن روزبهانی برای فیلم آبادان یازده ۶۰

آرش آقابیک برای فیلم پوست

ایمان کرمیان برای فیلم خورشید

ایمان کرمیان برای فیلم درخت گردو

محسن روزبهانی برای فیلم روزصفر

آرش آقابیک برای فیلم شنای پروانه

بهترین چهره‌پردازی

مهرداد میرکیانی برای فیلم خروج

محمدرضا قومی برای فیلم خون شد

شهرام خلج برای فیلم درخت گردو

ایمان امیدواری برای فیلم سه‌کام حبس

عظیم فراین برای فیلم شنای پروانه

بهترین طراحی لباس

رسول علیزاده برای فیلم پوست

مارال جیرانی برای فیلم خروج

بهزاد جعفری طادی برای فیلم درخت گردو

امیر ملک‌پور برای فیلم روز صفر

شیده محمود زاده برای فیلم سینماشهرقصه

غزاله معتمد برای فیلم شنای پروانه

بهترین طراحی صحنه

پوریا اخوان برای فیلم پوست

کیوان مقدم برای فیلم خورشید

محمدرضا شجاعی برای فیلم درخت گردو

سهیل دانش اشراقی برای فیلم روز صفر

آیدین ظریف برای فیلم سینماشهرقصه

بهترین موسیقی متن

حسین علیزاده برای فیلم آتابای

بامداد افشار برای فیلم پوست

رامین کوشا برای فیلم خورشید

حبیب خزایی‌فر برای فیلم درخت گردو

مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم شنای پروانه

بهترین تدوین

محمد نجاریان برای فیلم پوست

حسن حسن‌دوست برای فیلم خورشید

محمد نجاریان برای فیلم درخت گردو

میثم مولایی برای فیلم روز صفر

سیاوش پورخلیلی برای فیلم سینماشهرقصه

اسماعیل علیزاده برای فیلم شنای پروانه

بهترین صدا

امیر شاهوردی و سیدعلیرضا علویان برای فیلم پوست

رشید دانشمند و امین شریفی برای فیلم تومان

امیر نوبخت و آرش قاسمی برای فیلم خروج

حسین بشاش و محمدرضا دلپاک برای فیلم خورشید

مهدی صالح‌کرمانی و آرش قاسمی برای فیلم شنای پروانه

بهترین فیلمبرداری

سامان لطفیان برای فیلم آتابای

مسعود امینی تیرانی برای فیلم ابر بارانش گرفته

مرتضی نجفی برای فیلم تومان

هومن بهمنش برای فیلم خورشید

مسعود سلامی برای فیلم سه‌کام حبس

سامان لطفیان برای فیلم شنای پروانه

نامزدهای بخش نگاه نو (فیلم‌های اول)

بی‌صدا حلزون (کارگردان: بهرنگ دزفولی‌زاده، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته)

پوست (کارگردان: بهمن ارک و بهرام ارک، تهیه‌کننده: محمدرضا مصباح)

روز صفر (کارگردان: سعید ملکان، تهیه‌کننده: سعید ملکان)

شنای پروانه (کارگردان: محمد کارت، تهیه‌کننده: رسول صدرعاملی)

لباس‌شخصی (کارگردان: امیرعباس ربیعی، تهیه‌کننده: حبیب‌الله والی‌نژاد)

نامزدهای بهترین مستند

بانو (کارگردان: محمد حبیبی منصور، تهیه‌کننده: محمد حبیبی منصور)

پروژه ازدواج (کارگردان: حسام اسلامی، عطیه عطارزاده، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)

جایی برای فرشته‌ها نیست (کارگردان: سام کلانتری، تهیه‌کننده: محمد شکیبانیا، محسن شاه‌محمد میراب)

زمستان است (کارگردان: مهرداد زاهدیان، تهیه‌کننده: پیروز حناچی)

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه

امتحان (کارگردان: سونیا حداد، تهیه‌کننده: پوریا حیدری اوره)

دابُر (کارگردان: سعید نجاتی، تهیه‌کننده: سعید نجاتی و مهدیه غلامحسینی)

کوچه (کارگردان: محمدرضا مصباح، تهیه‌کننده: امیرحسین مهر)

حواشی نامزدهای جشنواره‌ فیلم فجر ۹۸

-در کمال تعجب هادی بهروز که استحقاق بردن سیمرغ بلورین را برای فیلم «درخت گردو» محمدحسین مهدویان داشت حتی نامزد دریافت جایزه هم نشده است. جشنواره‌ی فجر در سال‌های گذشته هم کار درخشان هادی بهروز را نادیده گرفته بود.

-جواد عزتی با وجود این که در چند فیلم در نقش اول حضور دارد در نهایت برای یک نقش مکمل نامزد شد.

-بازی هادی حجازی‌فر در فیلم «آتابای» نادیده گرفته شد. بازی که جزو بهترین‌های جشنواره بود و یکی از مهم‌ترین نکات مثبت فیلم.

