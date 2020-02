سونیک خارپشت؛ استقبال مخاطبان و ارزیابی متوسط منتقدان

فیلم سونیک خارپشت که از آخر هفته گذشته در سینماهای آمریکا و سایر نقاط جهان آغاز به اکران کرده است با فروشی بیش از انتظار اولیه کارشناسان به کار خود ادامه می‌دهد اما موفق نشده چندان نظر منتقدان را به خود جلب کند.

فیلم سونیک خارپشت که اثری علمی-تخیلی و یک کمدی ماجراجویانه است به کارگردانی جف فاولر و براساس یک مجموعه بازی ویدیویی تولید شرکت سگا ساخته شده است. داستان فیلم درباره همکاری سونیک و یک پلیس محلی برای فرار از چنگال دولت و شکست دادن دکتر روبوتنیک است که تلاش می‌کند قدرت ویژه سونیک را تصاحب کند. جیمز مارسدن، بن شوارتز، جیم کری و تیکا سومپتر از جمله بازیگران و صداپیشگان این اثر سینمایی‌اند.

همانطور که اشاره شد سونیک از نظر عملکرد تجاری موفق شد بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه ظاهر شود. این اثر پنجشنبه‌شب در اکران محدود اولیه و پیش از آغاز اکران گسترده فروش ۳ میلیون دلاری داشت. این میزان فروش پیش‌نمایش فیلم دقیقا از الگوی فروش فیلم سینمایی چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم ۳ (انگلیسی: How to Train Your Dragon 3) تبعیت می‌کند که سال گذشته اکران شد و در نهایت موفق شد افتتاحیه‌ای ۵۵ میلیون دلاری را تجربه کند. مخاطبانی که به تماشای پیش‌نمایش فیلم سونیک خارپشت رفتند به این اثر سینمایی نمره ۴ از ۵ دادند که نشان از رضایت مخاطبان اثر دارد.

برای درک بهتر وضعیت فروش فیلم در روز پنجشنبه که تنها داده فعلی قابل تحلیل است می‌توان آن را با فروش فیلم «دامبو» (Dumbo) مقایسه کرد که در روز پیش‌نمایش ۲.۶ میلیون دلار فروخت و در نهایت افتتاحیه ۴۵.۹ میلیون دلاری داشت. شاید «فیلم لگو بتمن» (The Lego Batman Movie) مثال مناسب‌تری باشد؛ این اثر در شب پیش‌نمایش ۲.۲ میلیون دلار فروخت و در نهایت افتتاحیه‌ای ۵۳ میلیون دلاری را پشت سر گذاشت. با این شرایط توقع داریم که سونیک هم بتواند فروش حداقلی ۴۵ میلیون دلاری را در افتتاحیه تجربه کند و دور از انتظار نیست فروش این اثر سینمایی کمی هم بالاتر از ۵۰ میلیون دلار برود.

با وجود استقبال خوب تماشاگران اما منتقدان نسبت به فیلم سونیک خارپشت چندان روی خوش نشان ندادند. این اثر سینمایی در سایت متاکریتیک نمره متا ۴۶ را بدست آورده که محصول ۱۳ نقد مثبت، ۱۶ نقد میانه و ۸ نقد منفی است. همچنین مقایسه درصد رضایت مخاطبان و منتقدان هم در وبسایت راتن تومیتوز نشان از تفاوت دیدگاه قابل توجه این دو گروه دارد. در حالی که ۹۵ درصد مخاطبان این سایت سینمایی فیلم را پسندیده‌اند، درصد رضایت منتقدان سایت ۶۴ درصد بوده است.

گرچه نقدهای مثبت تلاش کرده‌اند به وجوه باکیفیت‌تر فیلم اشاره کنند اما می‌شود در میان این نقدها هم به بخش‌هایی توجه کرد که در آن‌ها فیلم اثری نه‌چندان ماندگار ارزیابی شده که گرچه ممکن است سرگرم‌کننده باشد اما درخشان نیست و به سرعت از یاد می‌رود.

