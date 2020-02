فیلم پینوکیو یک انیمیشن استاپ موشن جدید است که توسط گی‌یرمو دل تورو ساخته می‌شود. این کارگردان مکزیکی پس از دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بخاطر ساخت فیلم سینمایی «شکل آب» مدتی به خود استراحت داد و پس از آن به عنوان تهیه‌کننده چند اثر سینمایی به فعالیت ادامه داد. دل تورو در سال ۲۰۱۹ تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی ترسناک «داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی» را بر عهده گرفت و نویسنده و تهیه‌کننده فیلم سینمایی «جادوگران» بوده است که امسال روی پرده خواهد رفت.

اما او برای ساخت فیلم پینوکیو محصول شبکه نت‌فلیکس در قامت کارگردان به زمین بازگشته و در حالی که مجموعه بازیگران و صداپیشگان فیلم هنوز به شکل رسمی مشخص نشده‌اند یکی از بازیگران نزدیک به پروژه اسامی تعدادی از چهره‌های شاخصی که در فیلم پینوکیو حضور دارند را اعلام کرده است.

دیوید بردلی بازیگر انگلیسی بازیگر نقش آرگوس فیلچ (سرایدار مدرسه هاگوارتز در مجموعه فیلم‌های هری پاتر) و بازیگر نقش لرد والدر فری در مجموعه بازی تاج و تخت از هنرپیشه‌های نزدیک به دل تورو است که در بسیاری از پروژه‌ها با این کارگردان به همکاری می‌پردازد.

این بازیگر ۷۷ ساله گفته قرار است در فیلم پینوکیو صداپیشگی پدر ژپتو را به عهده بگیرد و درباره تعداد دیگری از بازیگران حاضر در این فیلم سینمایی هم اطلاعاتی را در اختیار یک وبسایت لهستانی فعال در حوزه سینما قرار داده است.

براساس این اطلاعات ران پرلمن بازیگر آثاری چون «پسر جهنمی» و «دشمن پشت دروازه‌ها»، کریستف والتس بازیگر آثاری چون «جنگوی زنجیرگسسته» و «حرامزاده‌های لعنتی»، تیلدا سوینتن بازیگر آثاری مانند «مایکل کلیتون» و «آدام جوان» و یوان مک‌گرگور هنرپیشه اسکاتلندی بازیگر فیلم‌های «رگ‌یابی» و ایفاکننده نقش اوبی‌وان کنوبی در سه‌گانه جنگ ستارگان از جمله بازیگران و صداپیشگان پروژه جدید گی‌یرمو دل تورو خواهند بود.

با وجود اشاره به اسامی این بازیگران هنوز اطلاعاتی درباره نقش‌هایی که احتمالا در فیلم پینوکیو به عهده خواهند داشت به بیرون درز نکرده است.

The post پینوکیو؛ از بازیگران فیلم جدید دل تورو چه می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala