جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ با نمایش «سال سلینجر من» آغاز به کار کرد

جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ پنجشنبه هفته گذشته با اکران فیلم سینمایی «سال سلینجر من» افتتاح شد. این اثر سینمایی که در بخش مسابقه حضور ندارد متعلق به بخش نمایش‌های ویژه است و توسط فیلیپه فالاردیو کانادایی کارگردانی شده است.

هفتادمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین کار خود را در حالی آغاز کرده که فضای جامعه آلمان هنوز به دلیل تیراندازی‌های اخیر در شهر هانائو که از سوی گروه‌های راست افراطی صورت گرفته ملتهب است. بخشی از سخنرانی‌های مراسم افتتاحیه نیز در همین راستا بوده و به ماهیت خاص سینما در گردهم‌آوری انسان‌ها بدون توجه به ویژگی‌های نژادی اشاره داشت. همچنین گفته می‌شود برخی از سیاست‌مداران که قرار بوده در افتتاحیه این جشنواره شاخص جهانی شرکت کنند حضور خود را به دلیل واقعه تیراندازی لغو کرده‌اند.

اما سال سلینجر من فیلمی که درمراسم افتتاحیه به نمایش درآمد براساس کتابی به همین نام ساخته شده و با بازی مارگارت کوالی و سیگورنی ویور دو بازیگر زن آمریکایی همراه است. این اثر سینمایی که اولین نمایش خود را در جهان تجربه می‌کند درباره زنی است که پس از اتمام تحصیلاتش یک کار دفتری قبول کرده و دستیار کارگزار ادبی جی. دی. سلینجر نویسنده مشهور آمریکایی شده است.

این اثر سینمایی در حال حاضر چندان در جلب نظر منتقدان انگلیسی‌زبان موفق عمل نکرده و از میان ۱۱ نقدی که در وبسایت راتن تومیتوز درباره فیلم نوشته شده صرفا ۴۵ درصد از منتقدان را راضی کرده است.

جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ که از ۱ اسفندماه آغاز شده تا ۱۱ اسفند ادامه خواهد داشت و در نهایت جایزه خرس طلایی به بهترین فیلم بخش مسابقه تعلق خواهد گرفت. امسال ۱۸ فیلم مختلف در بخش مسابقه حضور دارند که درمیان آن‌ها فیلمی از کارگردان ایرانی محمد رسول‌اف نیز با عنوان «شیطان وجود ندارد» (There Is No Evil) محصول مشترک ایران، جمهوری چک و آلمان به چشم می‌خورد.

جرمی آیرونز بازیگر بریتانیایی رییس هیات داوران جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ است. برنیس بژو (بازیگر فیلم سینمایی گذشته ساخته اصغر فرهادی)، کنت لونرگان (کارگردان فیلم سینمایی منچستر بای د سی) و کلبر مندونسا فیلیو (کارگردان برزیلی سازنده آثاری چون قوش شب و برج دلو) از دیگر اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره فیلم برلین هستند.

