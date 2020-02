اسامی فیلم‌های اکران نوروز ۹۹ مشخص شدند. محسن امیریوسفی رئیس شورای صنفی نمایش امسال زودتر از همیشه در تاریخ پنج اسفند ماه ۱۳۹۸ اسامی فیلم‌های اکران نوروز ۹۹ را اعلام کرد.

امیریوسفی گفت: «نتیجه‌ی شورای اکران نوروزی که با حضور سید محمد مهدی طباطبایی‌نژاد (مدیر اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی)، منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه‌ی سینما)، محمود اربابی (نماینده‌ی رئیس سازمان سینمایی)، محمدرضا فرجی و این‌جانب به عنوان رییس شورای صنفی نمایش برگزار شد، فیلم‌های نوروزی به این شرح معرفی شدند: «شنای پروانه» ساخته‌ی محمد کارت، «لامینور» فیلمی از داریوش مهرجویی، «لاله» اسداالله نیک‌نژاد، «بازیوو» ساخته‌ی امیرحسین قهرایی، «پسرکشی» ساخته‌ی محمد هادی کریمی، «زن‌ها فرشته‌اند ۲» به کارگردانی حسین فرحبخش. پیش از این هم فیلم «خوب، بد، جلف ۲» به عنوان اکران نوروزی در سرگروهی سینما آزادی اکرانش مشخص و آغاز شده است.

رییس شورای صنفی نمایش درباره سینماهای سرگروه هم گفت: «سرگروه‌های جدید به این شرح مشخص شدند: باغ کتاب،ماندانا، مگامال، کوروش، ایران مال، ایران و همچنین سینما آزادی که پیش از این مشخص بود.»

امیریوسفی ادامه داد: «پس از تعیین فیلم‌های اکران نوروزی مراسم قرعه کشی سرگروه‌ها برای اکران فیلم‌ها انجام شد که نتیجه آن به شرح ذیل است: «بازیوو» در سرگروهی باغ کتاب، «لاله» در ماندانا، «شنای پروانه» در مگامال، «لامینور» در کوروش، «پسرکشی» در ایران مال، «زن‌ها فرشته‌اند» در ایران.»»

به جز «شنای پروانه» از هیچ‌کدام از فیلم‌های پرسروصدای جشنواره‌ مثل «درخت گردو» محمدحسین مهدویان، «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا و «خورشید» مجید مجیدی خبری نیست. به علاوه فیلم «آتابای» نیکی کریمی هم که در نظرسنجی از منتقدان جزو فیلم‌های برتر جشنواره بود در اکران نوروزی قرار نگرفت. فیلم مهدویان که به شدت غم‌انگیز است و مناسب اکران نوروزی نیست اما عجیب است که خبری از فیلم‌های پرسروصدای دیگر نیست. شاید ماجرای کرونا تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان را نگران کرده که نکند اکران نوروز موفق نباشد.

مهم‌ترین فیلمی که در اکران نوروزی به نمایش درمی‌آید «لامینور» ساخته‌ی داریوش مهرجویی است. فیلمی که به جشنواره‌ی فیلم فجر داده نشد و رضا درمیشیان، دستیار قدیم مهرجویی تهیه‌کننده‌ی آن است. فیلمنامه‌ی این فیلم را به سیاق کارهای اخیرش مهرجویی به همراه همسرش وحیده محمدی‌فر نوشته‌اند.

علی نصیریان بعد از سال‌ها در این فیلم دوباره با مهرجویی همکاری کرده است. آن‌ها در فیلم‌هایی مثل «آقای هالو» با یکدیگر کار کرده بودند. پردیس احمدیه در این فیلم نقش یک نوازنده‌ی زن را بازی می‌کند. خیلی‌ها گمان می‌برند که «لا مینور» نسخه‌ی زنانه‌ای از «سنتوری» است. کاوه‌ی آفاق خواننده‌ی راک هم در این فیلم جلوی دوربین مهرجویی رفته است. این بازگشت مهرجویی بعد از شش سال به سینماست.

فیلم «شنای پروانه» محمد کارت هم که به عنوان پدیده‌ی امسال بخش فیلم‌های اول مطرح شد. داستانی که در جنوب شهر اتفاق می‌افتد و مردی که می‌خواهد ببیند چه کسی برای برادرش پاپوش درست کرده و فیلم همسر او را در استخر پخش کرده است. فیلم برنده‌ی چند جایزه‌ از جشنواره‌ی فیلم فجر شد.

فیلم «لاله» اسدالله نیک‌نژاد از آن فیلم‌های جنجالی است که اواخر زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پروژه‌ی ساختش کلید خورد. فیلم درباره‌ی زندگی لاله صدیق، قهرمان اتومبیلرانی ایران است. همایون ارشادی، نیکی کریمی و میترا حجار از بازیگران فیلم هستند.

«بازیوو» فیلم گروه سینمای کودک است. یکی از آن فیلم‌هایی که یک کودک باید نقش قهرمانی را بازی کند تا سرزمینش را نجات بدهد. اما این کودک حسابی دست و پا چلفتی است.

«پسرکشی» با بازی ژاله صامتی و لیلا زارع داستانی معمایی از پیچیدگی‌های روابط خانواده‌ای است که به خاطر یک باور غلط، دهه‌ها دچار بحران هستند.

و در نهایت می‌رسیم به قسمت دوم فیلم «زن‌ها فرشته‌اند». یکی از آن کمدی‌های عامه‌پسند حسین فرحبخش که امکان دارد خوب هم بفروشد.

فیلم پیمان قاسمخانی هم که زودتر از موعد اکران نوروز و بلافاصله بعد جشنواره اکران شده و اکرانش ادامه پیدا می‌کند. فیلمی با حضور پژمان جمشیدی، سام درخشانی و حامد کمیلی که البته در جشنواره چندان مورد توجه قرار نگرفت. قسمت اول «خوب، بد، جلف» دو سال پیش جزو فیلم‌های پرفروش سال بود و اثر بامزه‌ای هم از کار درآمده بود.

