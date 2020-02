در شرایطی که فیلم «سونیک خارپشت» کمپانی سونی همچنان صدرنشین جدول فروش است دو فیلم کم رمق به باکس آفیس اضافه شده‌اند. فیلم آوای وحش (The call of the wild) محصول کمپانی فاکس قرن بیستم اقتباسی از رمان مشهور جک لندن است که توانست در رتبه‌ی دوم جدول فروش قرار بگیرد.

فیلم «سونیک خارپشت» برای دومین هفته با فروش ۱۰۶ میلیون دلار بعد از ده روز همچنان در صدر جدول است و تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش تا امروز شد که از روی یک بازی ویدیویی اقتباس شده است. سری بازی‌های «سونیک» (Sonic The Hedgehog) از اوایل دهه‌ی نود جهان بازی را تسخیر کرد. فیلم سونیک خارپشت تلفیقی از انیمیشن و سینماست که جیم کری بازیگر نقش اول آن است.

این اکشن خانوادگی ماجراجویانه ماجرای یک خارپشت آبی است که افسر پلیس یک شهر کوچک او را پیدا می‌کند و با هم دوست می‌شوند. حالا این افسر می‌خواهد به خارپشت کمک کند تا از دست یک نابغه‌ی شیطانی که می‌خواهد آزمایش‌هایی روی او انجام بدهد فرار کند.

در بازارهای بین‌المللی هم در هفته‌ی گذشته ۳۸ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شده است. در میان کشورهایی که فیلم تازه در آن‌ها اکران شده، روسیه پیشتاز است. البته افت فروش این فیلم بیشتر از چیزی بود که تحلیلگران فکر می‌کردند. فیلم ۵۵ درصد افت فروش را تجربه کرد.

فیلم سونیک خارپشت البته فقط در باکس آفیس موفق نبوده است. تماشاگران از تماشایش واقعا لذت برده‌اند و در سایت سینمااسکور امتیاز A را کسب کرده است. ۵۶ درصد مخاطبان فیلم مردان بوده‌اند و ۷۰ درصد از کسانی که به دیدن فیلم رفته‌اند زیر ۲۵ سال داشته‌اند.

جف فاولر کارگردان فیلم است و البته کارش چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته. منتقدان به فیلم امتیاز ۴۶ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند تنها نکته‌ی فیلم حضور جیم کری است. آن‌ها معتقدند که این فیلم گسسته‌ای است که انگار یک تیم از فیلمنامه‌نویسان جدا جدا آن را نوشته‌اند و گروهی از کارگردانان متفاوت هم آن را کارگردانی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند درست مثل قهرمانش که آن خارپشت آبی سریع است این فیلم هم انگار سریع سرهم‌بندی شده است.

از طرف دیگر فیلم تازه‌وارد «آوای وحش» اقتباس از کتاب کلاسیک ادبی جک لندن که با هزینه‌ی ۱۳۵ میلیون دلاری ساخته شده بود رتبه‌ی دوم جدول فروش را دارد و بالاتر از انتظارات هفته‌ی گذشته فروخت. کریس ساندرز فیلم را ساخته و هریسون فورد در آن بازی می‌کند. در دوره‌ای که همه برای جست‌وجوی طلا در آمریکا به این طرف و آن طرف می‌روند سگ خانگی به نام باک در کالیفرنیا زندگی می‌کند. شبی که باک بیرون از خانه است او را می‌دزدند و به منطقه‌ای دیگر می‌برند. فیلم داستان تلاش این سگ برای زنده ماندن است.

فیلم ساندرز نتوانسته منتقدان را راضی کند. آن‌ها معتقدند این اقتباسی بی‌روح از یک داستان فوق‌العاده است. فیلمی که بیش از حد کند و بی‌احساس از کار درآمده است.

اما به نظر می‌رسد تماشاگران از دیدن آن لذت برده‌اند و به آن در سایت سینمااسکور امتیاز A داده‌اند. امتیاز مخاطبان در سایت روتن تومیتوز هم ۹۰ درصد است. مخاطبان فیلم ۵۰-۵۰ زنان و مردان بوده‌اند و ۶۲ درصد آن‌ها بالاتر از ۲۵ سال داشته‌اند.

در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۴۰ کشور اکران شد و ۱۵.۴ میلیون دلار فروخته است. فرانسه با فروش ۲.۶ میلیون دلاری پیشتاز است و به دنبال آن انگلستان با فروش ۱.۹ میلیون دلاری قرار دارد. فیلم هفته‌ی آینده در ژاپن، جمهوری چک و اسلاوکی به نمایش درمی‌آید.

فیلم «پرندگان شکاری» از سری فیلم‌های هارلی کویین با فروش تقریبا ۷ میلیون دلاری در هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی سوم قرار دارد. در بازارهای بین‌المللی هم فیلم در ۷۸ کشور ده میلیون دلار فروخت.

فیلم «پرندگان شکاری: آزادی شگفت‌انگیز هارلی کویین» یک فیلم ابرقهرمانی ماجراجویانه‌ی اکشن است که براساس یکی از قهرمانان کمیک‌بوک‌های دی.سی ساخته شده. این هشتمین فیلمی است که بر اساس جهان دی.سی ساخته شده و در حقیقت دنباله‌ای بر فیلم «جوخه‌ی انتحار» (محصول ۲۰۱۶) است که قهرمان آن هارلی کویین بود.

در فیلم «پرندگان شکاری: آزادی شگفت‌انگیز هارلی کویین» هارلی کویین روایت می‌کند که چه‌طور اتفاقات زندگی‌اش باعث شده بعد از شکست یکی از ابرشریرها جوکر با او به هم بزند و او را به داخل خیابان‌های شهر گاتهام پرتاب کند. دکتر، صاحب مسن یک رستوران تایلندی هارلی را به خانه می‌برد و او را از رابطه‌ای که در آن مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفته نجات می‌دهد. هارلی موهایش را کوتاه می‌کند و ماموریت جدیدی برای خودش تعریف می‌کند.

رتبه‌ی چهارم جدول باز در اختیار یک فیلم تازه‌وارد است. «برامس: پسر ۲» دنباله‌ی یک فیلم ترسناک است که تقریبا ۵.۹ میلیون دلار در هفته‌ی اول اکرانش فروخت. فیلمی که نه منتقدان دوستش داشتند و نه مردم. مخاطبان به آن امتیاز C- در سایت سینمااسکور داده‌اند. ۵۳ درصد مخاطبان فیلم زنان بوده‌اند و ۵۶ درصد از آن‌ها زیر ۲۵ سال داشته‌اند. در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۲۳ کشور اکران شده و ۲.۲۲ میلیون دلار فروخته است.

فیلم داستان یک خانواده‌ است که بعد از آن که به خانه‌ی هیل‌شایر نقل مکان می‌کنند پسر جوان‌شان با عروسک زنده‌ای به نام برامس دوست می‌شود.

ویلیام برنت بل کارگردان فیلم است و کیتی هولمز بازیگران نقش اول آن است. منتقدان به فیلم امتیاز ۳۲ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقدان می‌گویند که این فیلم هیچ ربطی به نسخه‌ی اریجینال آن ندارد که باعث شده نتیجه‌اش اثری عجیب و غریب باشد که داستانش سر و ته ندارد. فقط یک سکانس تعلیق برانگیز در فیلم وجود دارد که آن هم سکانسی است که در تریلرهای فیلم بیرون آمده بود. فیلمی پر از نماهایی از صورت کیتی هولمز است که ترسیده و عروسکی که ترسناک به نظر می‌رسد. از آن جایی که فیلم به شدت خسته کننده‌ای است ذهن‌تان نمی‌تواند رویش متمرکز شود.

«پسران بد برای زندگی» آخرین فیلمی است که توانسته در جمع پنج فیلم صدرنشین قرار بگیرد. این فیلم هم هفته‌ی گذشته ۵.۹ میلیون دلار فروخت.

«پسران بد ۳» که دنباله‌ای است بر «پسران بد» (تولید سال ۱۹۹۵) و پسران بد ۲ (تولید سال ۲۰۰۳) توسط عادل ال عربی و بلال فلاح کارگردانی شده و طبق آنچه سایت راتن تومیتوز منتشر کرده موفق شده رضایت ۷۶ درصد از منتقدان را به خود جلب کند. همچنین با ۲۲ نقد مثبت، ۲۱ نقد میانه و تنها یک نقد منفی این اثر در وبسایت متاکریتیک نمره متای ۵۹ را به دست آورده.

بقیه‌ی فیلم‌های باکس‌آفیس آثاری هستند که از هفته‌های گذشته در جدول حضور دارند. از «۱۹۱۷» سام مندس تا «انگل» بونگ جون هو.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی سونیک خارپشت

Sonic the Hedgehog 2 26.3 106.6 آوای وحش

The Call of the Wild 1 24.8 24.8 پرندگان شکاری: رهایی شگفت‌انگیز هارلی کویین

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 3 7 72.5 برامس: پسران ۲

Brahms: The Boy II 1 5.9 5.9 پسران بد برای زندگی

Bad Boys for Life 6 5.9 191.2 1917 9 4.4 152 جزیره‌ی فانتزی

Fantasy Island 2 4.2 20.2 انگل

PARASITE 20 3.1 48.9 جومانجی: مرحله‌ی بعد

Jumanji: The Next Level 11 3 311 عکس

The Photograph 2 2.8 17.6

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

باکس آفیس هفته گذشته: یک فیلم برای گیمرهای قدیمی

The post باکس آفیس هفته؛ فروش بی‌رمق فیلم‌های بیمزه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala