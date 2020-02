۱۶ فیلم که احتمالا در اسکار ۲۰۲۱ با یکدیگر رقابت خواهند کرد

حتما با دیدن این تیتر با خودتان می‌گویید هنوز چند هفته از فصل جوایز پر فراز و نشیب اخیر نگذشته که از همین الان به فکر اسکار سال آینده افتاده‌ایم. برنده‌ی اسکار بهترین فیلم امسال یعنی «انگل» همچنان روی پرده‌ی سینماهاست و تا سپتامبر و شروع غیررسمی فصل جوایز ماه‌ها فاصله داریم. ولی با این حال توجهمان به لیستی از فیلم‌هایی جلب شده که پتانسیل رقابت در اسکار ۲۰۲۱ را خواهند داشت. حالا که جشنواره کن تبدیل به بستر و سکوی پرتابی شده برای فیلم‌های اسکاری (روزی روزگاری در هالیوود و انگل هر دو در جشنواره‌ی کن سال گذشته حضور داشتند، و دومی نخل طلا را هم برد) گمانه‌زنی برای رقیب‌های محتمل هر سال زودتر از قبل آغاز می‌شود. و بعد از شگفتی سازی انگل، این فیلم خارجی زبان غیر متعارف که بی سر و صدا کارش را شروع کرد و به اسکار بهترین فیلم هم رسید، اساسا تعریف فیلم‌های اسکاری و جایزه‌بگیر در حال تغییر است.

حالا و بعد از حضور انبوهی فیلم تازه در ساندنس و انتشار تریلر فیلم‌هایی که احتمالا در گمانه‌زنی‌های اسکاری خواهند بود و همچنین جشنواره‌های مختلفی که در راه‌اند، هیجان ما هم کم کم بیشتر شده.

در ادامه فهرستی از فیلم‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که به نظرمان در رقابت‌های اسکار ۲۰۲۱ حضور خواهند داشت، و توضیح می‌دهیم که چرا از الان رویشان حساب باز کرده‌ایم.

۱) منک

عنوان اصلی: Mank

بازیگران: گری اولدمن، آماندا سی‌فرید، چارلز دنس، لیلی کالینز

درباره‌ی چیست: یک فیلم زندگی‌نامه‌ای درباره‌ی هرمن جی. منکیویچ، کسی که به همراه اورسن ولز فیلمنامه‌ی همشهری کین را نوشت، و داستان درگیری‌اش با او.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: کارگردانش دیوید فینچر است، که چهار فیلم اخیرش هر کدام حداقل یک نامزدی اسکار داشته‌اند. از جمله شبکه‌ اجتماعی که برنده‌ی دو اسکار هم شد. بعد از موفقیت سریال شکارچی ذهن که برای نتفلیکس ساخت و همچنین فیلم‌هایی مثل زودیاک، خیلی از منتقد‌ها و رأی‌دهندگان بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند استاد جدید تریلرهای تاریخی، این بار چه چیزی در چنته دارد و روایتش از این حکایت هالیوودی مملو از خیانت و توطئه و الهام چگونه خواهد بود.

۲) زن جوان بااستعداد

عنوان اصلی: PROMISING YOUNG WOMAN

بازیگران: کری مولیگان، بو برنهام، آلیسون بری، کانی بریتون، آدام برودی، جنیفر کولیج

درباره‌ی چیست: یک تریلر/کمدی سیاه با داستانی درباره‌ی انتقام که در آن زنی جوان که می‌خواهد قهرمان خودسری باشد، به میکده‌ها می‌رود و خودش را به عنوان یک زن مست و درمانده جا می‌زند، تا طعمه‌ای شود برای متجاوزین و بعد حقشان را کف دستشان بگذارد. تا اینکه به یکی از همکلاسی‌های قدیمش برمی‌خورد، کسی که به او کمک می‌کند با گذشته‌اش رو به رو شود.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: بازی کری مولیگان در این چند سال گذشته مورد توجه داوران بوده و مدام اجراهای شایسته‌ی جایزه به نمایش گذاشته (حیات وحش، حق رأی، گل‌گرفته). فوکوس فیچرز سال گذشته برای نامزدی سینتیا اریوو(هریت) کمپین موفقی راه انداخت، حالا به احتمال زیاد برنامه‌هایی برای کری مولیگان – که یک نامزدی اسکار هم در کارنامه‌اش هست- خواهد داشت. نویسنده‌ و کارگردان فیلم امرالد فنل هم که به خاطر سریال کشتن ایو نامزد امی شده بود، از بخت‌های نامزدی اسکار فیلمنامه‌نویسی است.

۳) ببر سفید

عنوان اصلی: THE WHITE TIGER

بازیگران: راجکومار رائو، پریانکا چوپرا

درباره‌ی چیست: داستان آشنای مردی با عزت نفس که از فقر به ثروت می‌رسد، این بار با اقتباسی از رُمان هندی برنده‌ی جایزه‌ی بوکر

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: رمان ببر سفید آراویند آدیگا که سال ۲۰۰۸ چاپ شد جزو پرفروش‌های جهان بود، و کارگردان فیلم رامین بحرانی، از بعد موفقیت ۹۹ خانه به کارگردان محبوب فصل جوایز تبدیل شده. علاوه بر این، پریانکا چوپرا برای اولین بار در نقش اصلی یک فیلم انگلیسی زبان ظاهر شده و ما را کنجکاو می‌کند که در جوایز آخر سال نگاهی به این فیلم داشته باشیم.

۴) سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها

عنوان اصلی: NOMADLAND

بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراترین

درباره‌ی چیست: زنی شصت و خرده‌ای ساله همه چیزش را از دست می‌دهد و سوار بر ونش، گشت و گذاری در غرب ترتیب می‌دهد و مثل یک کولی مدرن زندگی می‌کند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: بعد از سوارکار و اقبالی که از سوی منتقدان به آن شد، خود به خود هر فیلمی که کلوئی ژائو بسازد برای ما کنجکاوی برانگیز است. ژائو قبل از اینکه کارگردانی ابدی‌ها/Eternals را برای مارول شروع کند، سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها را ساخت، با حضور بازیگر برنده‌ی دو جایزه‌ی اسکار یعنی فرانسیس مک‌دورمند، که در ادامه باز هم به او برمی‌خوریم. به همان نسبت برای دیدن بازی مک‌دورمند هم هیجان‌زده‌ایم. فیلم‌هایی که در آن شخصیتی تنها در ون زندگی‌اش را می‌گذراند، برای نمایش توانایی بازیگرها فرصت خیلی خوبی فراهم می‌کنند.

۵)‌ تل‌ماسه

عنوان اصلی: DUNE

بازیگران: دیو باتیستا، خاویر باردم، ربکا فرگوسن، تیموتی شالامی

درباره‌ی چیست: یک فیلم حماسی و ماجراجویانه – علمی تخیلی، درباره‌ی آترییدها، که خاندانی سلطنتی هستند و وظیفه دارند از مهم‌ترین غنائم عالم محافظت کنند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: از وقتی خبر ساخته شدن تل‌ماسه در سال ۲۰۱۷ آمد، سر و کله‌‌اش تقریباً در تمام لیست‌های فیلم‌های مورد انتظار پیدا می‌شد. ممکن است خیلی پروژه‌ی جایزه‌بگیری به نظر نرسد، اما دنی ویل‌نو کارگردانش است، که ثابت کرده می‌تواند فیلم‌های ژانری بسازد که به مذاق رأی‌دهندگان آکادمی هم خوش بیاید. علاوه بر این‌، تیموتی شالامی هم در فیلم هست. کسی که این روزها دخترها در فضای مجازی برایش غش و ضعف می‌روند، و رأی‌دهندگان آکادمی هم دوستش دارند. برای همین بعید نیست بین فیلم‌های جریان اصلی یا حتی مستقل، توجه زیادی به آن شود.

۶) نسخه‌ی ۴۰ ساله

عنوان اصلی: the fourty year old version

بازیگران: رادا بلنک، پیتر وای. کیم

درباره‌ی چیست: نمایشنامه‌نویسی که کم کم پا به سن گذاشته،‌ و با خودش کلنجار می‌رود که ورشکسته و بی‌پول بماند، و یا پا روی غرورش بگذارد و درباره‌ی مشکلات زندگی یک زن چهل ساله رپ بخواند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: رادا بلانک از چهره‌های شناخته‌شده‌ی تئاتری است که اوایل امسال در جشنواره‌ی ساندنس با اولین فیلم سینمایی‌اش حضور داشت. فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و بلافاصه نتفلیکس برای پخشش ابراز علاقه کرد. پیشبینی‌اش سخت نیست که برای اسکار بهترین فیلمنامه وارد رقابت شود. برای همین انتظار می‌رود نتفلیکس، این غول استریمرهای ویدئویی، کمپین پر و پیمانی برای نامزدی‌اش راه بیندازد.

۷) بندتا

عنوان اصلی: BENEDETTA

بازیگران: شارلوت رمپلینگ، ویرجینی افیرا، لمبرت ویلسون

درباره‌ی چیست: راهبه‌ای در قرن ۱۷ ام، که افکار و تصورات اروتیکی در سر می‌پروراند، درگیر رابطه‌‌ای پیچیده با زنی دیگر می‌شود.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: پل ورهوفن، کارگردان فیلم او، فیلمی درباره‌ی راهبه‌های همجنس‌گرا می‌سازد که براساس یک داستان واقعی هم هست. لازم است بیشتر توضیح دهیم؟ اگر فکر می‌کنید اعضای آکادمی تم داستان را برنمی‌تابند، یادتان بیاید که ایزابل هوپر برای فیلم او که یک داستان تاریک درباره‌ی تجاوز و انتقام داشت، هم نامزد اسکار شد و هم گلدن گلوب گرفت.

۸) احترام

عنوان اصلی: RESPECT

بازیگران: جنیفر هادسون، ادرا مک‌دونالد، فارست ویتاکر، تیتوس برگس، مارک مارون، مارلون وایانز

درباره‌ی چیست: فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره‌ی آهنگساز و خواننده‌ی افسانه‌ای آرتا فرانکلین

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: معمولاً فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای درباره‌ی خواننده‌ها در اسکار موفق ظاهر می‌شوند، مخصوصاً در این سال‌ها. مثلاً رامی مالک و رنه زلوگر که دو سال پشت هم اسکار گرفتند. در سال‌های گذشته هم نمونه‌هایی مثل جیمی فاکس، ریس ویترسپون،‌ باربارا استریسند و سیسی اسپیسک را داشتیم. پس ممکن است برای جنیفر هادسون و فیلم احترام هم دوباره همین اتفاق بیفتد. هادسون پیش از این و در فیلم Dreamgirls با خواندنش اسکار گرفت. خیلی‌ها منتظر ساخته‌ شدن فیلمی درباره‌ی آرتا فرانکلین – که لقب ملکه‌ی قلب‌ها را داشت- بودند، و این فیلم شانس زیادی برای رقابت دارد. خوشبختانه این فیلم مثل موزیکال دیگری که هادسون بازی کرد، گربه‌ها، نیازی به سی‌جی و کارهای کامپیوتری ندارد.

۹) چشم‌های تمی فی

عنوان اصلی: THE EYES OF TAMMY FAYE

بازیگران: جسیکا چستین، وینسنت دنافریو، اندرو گارفیلد

درباره‌ی چیست: درامی درباره‌ی ظهور و سقوط کشیش‌های تلویزیونی، جیم و تمی فی بکر، که بیشتر از دید تمی روایت می‌شود. این فیلم نسخه‌ی سینمایی مستندی با همین نام است که در سال ۲۰۰۰ ساخته شد.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: جیم و تمی فی بکر ستاره‌های ریلیتی شو زمان خودشان بودن، در دوره‌ای که هنوز کارداشین‌ها سر و کله‌شان پیدا نشده بود. آن‌ها دو تن از محبوب‌ترین و پول‌دارترین شخصیت‌های تلویزیونی بودند که رسوایی‌شان تا سال‌ها خوراک مجلات زرد بود. در ترکیب بازیگرانش هم که جسیکا چستین با دو بار نامزدی اسکار و اندرو گارفیلد با یک نامزدی به چشم می‌خورند. کارگردانش مایکل شووالتر پیش از این، فیلم مریض بزرگ را ساخته. پس دلایل زیادی وجود دارد که این فیلم را اسکاری بدانیم.

۱۰) در ارتفاعات

عنوان اصلی: IN THE HEIGHTS

بازیگران: آنتونی راموس، کوری هاوکینز، جیمی اسمیتر، لین – مانوئل میراندا، استفانی بئاتریز، مارک آنتونی، داشا پولانکو

درباره‌ی چیست: اقتباس سینمایی از نمایش موزیکال لین مانوئل میراندا ( که برنده‌ی جایزه‌ی تونی شد) که درباره‌ی زندگی در ارتفاعات واشنگتن، در همسایگی منهتن نیویورک است.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: همین که نمایش موزیکال منبع اقتباس این فیلم جایزه‌ی تونی برده، برای هیجان‌زده شدنمان کافی است. اما چون کارگردانش جان ام. چو سازنده‌ی خرپول‌های آسیایی است، شاید به جز نامزدی بهترین آهنگ چیز زیادی نصیبش نشود. در تریلر فیلم تصاویر پر زرق و برق و طراحی صحنه‌ی رنگارنگی دیدیم، ممکن است در این رشته هم شانسی داشته باشد.

۱۱) مرثیه‌ی تپه‌نشین

عنوان اصلی:HILLBILLY ELEGY

بازیگران: ایمی آدامز، گلن کلوز، هیلی بنت، فریدا پینتو

درباره‌ی چیست: اقتباسی سینمایی از کتاب خاطرات تحسین‌شده‌ی جی. دی. ونس درباره‌ی سه نسل از خانواده‌ی آپالاچی‌اش.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: ران هاوارد بیشتر از یک دهه است که در فصل جوایز حضور چشمگیری نداشته، اما این کارگردان برنده‌ی دو اسکار همیشه‌ جزو شانس‌های اصلی است. نتفلیکس هم روی این اقتباس مورد انتظار حساب ویژه‌ای باز کرده. با حضور ایمی و آدامز و گلن کلوز که مجموعاً ۱۳ نامزدی اسکار در کارنامه‌شان دارند، فصل پاییز که سر برسد توجهات زیادی جلب این فیلم خواهد شد.

۱۲) انگاره

عنوان اصلی:TENET

بازیگران: جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی

درباره‌ی چیست: یک فیلم علمی تخیلی پیچیده با محوریت سفر در زمان و تلاش برای نجات دنیا.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: صرف نام کریستوفر نولان برای هرکسی کافی است. اما وجود جان دیوید واشنگتن و رابرت پتینستون و الیزابت دبیکی، باعث شده انگاره کنجکاوی‌برانگیزتر شود. البته این احتمال هم وجود دارد که اعضای آکادمی روی خوشی به فیلم نشان ندهند و بگویند زیادی طبق الگوهای ژانری است. ولی نولان با ممنتو و تلقین توانست نظر رأی‌دهندگان را جلب کند. و بعید نیست این فیلم هم که می‌گویند تلفیقی از آن دوست، در اسکار دیده شود.

۱۳) سگ تازی

عنوان اصلی: GREYHOUND

بازیگران: تام هنکس، الیزابت شو، راب مورگان، کارل گلاسمن

درباره‌ی چیست: در جنگ جهانی دوم، ۳۷ کشتی از نیروهای متفقین از آتلانتیک شمالی می‌گذرند، در حالی که ناوگانی از کشتی‌های نازی به دنبالشان هستند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: وقتی تام هنکس یک فیلم جنگی بازی کند، احتمال جایزه گرفتنش زیاد است. بعد از اینکه با نامزدی اسکار مکمل مرد برای روزی زیبا در محله رکورد بیست سال حضور در اسکار را شکست، کنجکاویم ببینیم این بار چه می‌کند. در فیلمی که براساس واقعیت است و خودش علاوه بر بازی،‌ فیلمنامه‌اش را هم نوشته.

۱۴)گزارش فرانسوی

عنوان اصلی: THE FRENCH DISPATCH

بازیگران: بنیسیو دل‌تورو، آدرین برودی، تیلدا سویینتون، تیموتی شالامی، فرانسیس مک‌دورمند، بیل موری، اوون ویلسون، سیرشه رونان، لی سیدو

درباره‌ی چیست: یک فیلم آنتولوژی( اپیزودیک) که در نسخه‌ای خیالی از فرانسه‌ی دهه‌ی بیست می‌گذرد و گزارش‌هایی را از آخرین مقاله‌ی یک نشریه‌ی آمریکایی روایت می‌کند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: وس اندرسون تا کنون ۷ بار نامزد اسکار شده و حتی یک بار هم نبرده – حتی برای هتل بزرگ بوداپست محبوب دل منتقدان – و این واقعاً یک تراژدی است. با این حال، فیلم پر است از بازیگران برنده‌ی اسکار، و پیشبینی می‌شود در جشنواره‌هایی که پیش رو داریم خوش بدرخشد. گزارش فرانسوی فیلمی است که خیلی زود محبوب می‌شود و از همین الان می‌توانیم پیشبینی نامزدی‌های زیادی براش کنیم.

۱۵) جابه‌جایی نژادی

عنوان اصلی: PASSING

بازیگران: الکساندر اسکارسگارد، تسا تامپسون، روث نیگا

درباره‌ی چیست: دو زن سیاه‌پوست که به عضویت سفیدپوست‌ها در آمده‌اند، وقتی می‌فهمند یکی‌شان به عنوان سفیدپوست زندگی می‌‌کند و دیگری سیاه‌پوست، مجبور می‌شوند با انتخاب‌ها و خودشان رو در رو شوند.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: فیلم اقتباسی است از رمان برنده‌ی جازیه‌ی نلا لارسن. صرف خط داستانی‌اش مردم و منتقدان را کنجکاو کرده. با نویسندگی و کارگردانی ربکا هال (‌بازیگری که انگار فقط جذب فیلمنامه‌های خیلی خوب می‌شود که اجراهای درجه‌یکی می‌طلبند). پیشبینی می‌شود با داستانی رو به رو شویم که به تسا تامپسون و روث نیگا موقعیت‌های زیادی می‌دهد تا خودشان را در فصل جوایز اثبات کنند.

۱۶) میناری

عنوان اصلی:‌ MINARI

بازیگران: استیون یون، هان یری، یونگ یو جونگ

درباره‌ی چیست: درامی خانوادگی که از زاویه دید پسربچه‌ا‌ی هفت ساله‌ و کره‌ای – آمریکایی روایت می‌شود که پدرش خانواده را از کالیفرنیا به مناطق روستایی آرکانزاس منتقل می‌کند تا کشاورزی یاد بگیرد و زندگی بهتری بسازد.

چرا شانس برنده‌ شدن دارد: این محصول استودیو A24 در جشنواره‌ ساندنس تحسین منتقدان را برانگیخت و تا الان توانسته امتیاز ۱۰۰ درصد را از rotten tomatoes بگیرد. سال گذشته لولو وانگ با فیلم وداع و داستانی آرام درباره‌ی خانواده‌ای آسیایی آمریکایی که مادربزرگی عجیب و غریب دارند، موفق شد نظر مثبت خیلی‌ها را برانگیزد و برنده‌ی جایزه‌ی فیلم‌های مستقل شود. ولی نتوانست نظر اعضای آکادمی را جلب کند. میناری با بازی استیون یون که بازیگر محبوب فیلم‌های مستقل است، شاید بتواند برخلاف وداع و سوزاندن، خودش را در دل رأی‌دهندگان اسکار جا کند.

