جشنواره برلین ۲۰۲۰؛ «هرگز، به ندرت، گاهی، همیشه» در صدر جدول منتقدان

فیلم هرگز به ندرت گاهی همیشه با کسب امتیاز ۳.۴ از ۴ در صدر جدول منتقدان جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ قرار دارد. در حال حاضر منتقدان درباره اغلب آثار بخش مسابقه جشنواره به اظهار نظر پرداخته‌اند و با مشخص شدن نمره ۲ فیلم باقی‌مانده از فهرست آثار بخش مسابقه، می‌توان بهترین فیلم از نگاه منتقدان را تعیین کرد.

در جدول منتقدان فیلم فاقد ستاره به معنای اثر بد، فیلم دارای یک ستاره به معنای فیلم ضعیف، فیلم دارای دو ستاره به معنای متوسط، فیلم دارای سه ستاره به معنای فیلمی خوب و فیلم چهار ستاره نشان‌دهنده یک فیلم عالی است. تا اینجا سه فیلم امتیاز بالای ۳ دریافت کرده‌اند که فیلم سینمایی «روزها» (Days) به کارگردانی سای مینگ-لیانگ اثر تایوان با نمره ۳.۳ و فیلم سینمایی «اوندین» (Undine) به کارگردانی کریستین پتزولد محصول مشترک آلمان و فرانسه با نمره ۳.۱ در کنار «هرگز به ندرت گاهی همیشه» این سه اثر را تشکیل می‌دهند.

فیلم هرگز به ندرت گاهی همیشه ابتدا در جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۰ به نمایش درآمد و در آن جشنواره میان ۱۶ اثر در بخش مسابقه درام‌های آمریکایی شرکت کرد. کارگردان این اثر الیزا هیتمن موفق شد جایزه ویژه هیات داوران: نئورئالیزم را در این جشنواره کسب کند. هیتمن کارگردان اثر در میان سینماگران منتقدپسند و تحسین‌شده آمریکایی قرار دارد. او سابقه حضور چندین‌باره در جشنواره ساندنس و کارگردانی چند قسمت سریال برای شبکه‌هایی چون نت‌فلیکس و اچ‌بی‌او را دارد.

اما فیلم جدید این کارگردان از همین حالا در میان فیلم‌های مورد تجمید سال ۲۰۲۰ قرار گرفته. منتقدان انگلیسی‌زبان پس از نمایش آن در جشنواره ساندنس استقبال گسترده‌ای از فیلم نشان دادند؛ نمره ۹۲ از ۱۰۰ در وبسایت متاکریتیک محصول ۱۴ نقد که تمامی مثبت بوده‌اند در کنار رضایت ۱۰۰ درصدی منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز محصول ۳۶ نقد درباره فیلم نمایانگر میزان بالای این تحسین و تایید است.

حال ۷ منتقد بین‌المللی اسکرین در جشنواره برلین هم بر فیلم هرگز به ندرت گاهی همیشه مهر تایید زده‌اند. امتیاز ۳.۴ برای این فیلم در میان آثار بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین از سه نقد چهارستاره و چهار نقد سه ستاره تشکیل شده است.

داستان فیلم هرگز به ندرت گاهی همیشه درباه دو دختر نوجوان (دو دختر عمو) است که از پنسیلوانیا راهی نیویورک می‌شوند؛ این سفر با دشواری‌هایی همراه است به ویژه اینکه یکی از دو دختر به شکل ناخواسته باردار شده است.

رابرت آبل منتقد د رپ نمره ۹۵ را برای این فیلم مناسب دانسته و می‌گوید فیلم با نوعی حساسیت ویژه و توجه خاص به جزییات روی موضوعی بحث‌برانگیز در دوران معاصر دست گذاشته است و موفق شده صورتی انسانی به این موضوع مناقشه‌برانگیز ببخشد.

دیوید رونی منتقد وبسایت هالیوود ریپورتر به فیلم نمره ۹۰ داده و معتقد است ماجرای بارداری ناخواسته در فیلم آن را در میان یک دسته از آثار مشخص طبقه‌بندی می‌کند اما فیلم به شکل غیرمعمولی تسخیرکننده و به شکل دردآوری واقعی است. این منتقد باور دارد که شاید تعریف بهتر از فیلم این باشد که آن را یک تصویر کوتاه از دوستی، همبستگی و شجاعت زنانه در نظر بگیریم.

برایان تالریکو منتقد وبسایت راجر ایبرت که به فیلم نمره ۸۸ داده معتقد است با بازی دو هنرپیشه نوجوان بسیار بااستعداد طرفیم و فیلم از آن دست آثاری است که در تمام طول سال میلادی جاری درباره‌اش خواهیم شنید.

تیم گریرسون منتقد وبسایت اسکرین دیلی نمره ۸۰ را شایسته این اثر سینمایی دانسته است و می‌نویسد در حالی که ممکن است این داستان ساده ذاتاً مهم به نظر نرسد اما درباره شیوه به حاشیه‌راندن زنان است بخصوص هنگام تصمیم‌گیری درباره بدن خود.

در ادامه می‌توانید جدول مربوط به امتیازات منتقدان به آثار بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ را بررسی کنید:

منبع متن: digikala