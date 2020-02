فیلم شیطان وجود ندارد ساخته‌ی محمد رسول‌اف برنده‌ی خرس طلای جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ شد. گروه بازیگران فیلم رسول‌اف در سینما شهرتی ندارند. این فیلم شامل چهار بخش مختلف است که پیوند هر چهار قصه موضوع اعدام است. هر چند خود رسول‌اف معتقد است که فیلمش بیشتر از آن که درباره‌ی اعدام باشد درباره‌ی پذیرش مسئولیت‌هایمان است. فیلم «شیطان وجود ندارد» محصول مشترک ایران، چک و آلمان است.

پیش‌تر «هیات داوران کلیساها»، جایزه‌ی ویژه‌ی هفتادمین جشنواره‌ی برلین را به فیلم کارگردان ایرانی، محمد رسول اف اعطا کرده بود. فیلم که سرگذشت چهار مرد محکوم به اعدام را در چهار اییزود روایت می‌کند، جایزه عفو بین‌الملل را هم برد. این فیلم در بخش رقابتی برلینانه حضور داشت و تنها نماینده‌ی سینمای ایران در جشنواره‌ی برلین امسال محسوب می‌شد. به همین دلیل هم کانون کارگردانان طی نامه‌ای تقاضا کرده بود که محکومیت و ممنوع‌الخروجی محمد رسول‌اف تعلیق شود تا او بتواند در جشنواره‌ی فیلم برلین امسال شرکت کند.

امسال ریاست هیات داوران جشنواره‌ی برلین برعهده‌ی جرمی آیرونز، بازیگر مشهور انگلیسی بود. به جز فیلم ایرانی رسول‌اف که برنده‌ی خرس طلای برلین شد جایزه‌ی بزرگ هیات داوران (خرس نقره‌ای) برلیناله ۲۰۲۰ به فیلم «هرگز به ندرت برخی اوقات همیشه» به کارگردانی «الیزا هیتمن» رسید و «هانگ سون سو» نیز برای فیلم «زنی که دوید» جایزه‌ی بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد.

خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد و زن جشنواره نیز به ترتیب به الیو گرمانو برای فیلم «پنهان» و پائولا بیر برای فیلم «آندین» رسید و برادران دینوسنزو نیز برای فیلم «قصه‌های بد» جایزه‌ی بهترین فیلمنامه‌ی جشنواره را به خانه بردند.

پیش از این سینمای ایران با فیلم «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی برنده‌ی خرس طلای برلین شده بود. فیلمی که در نهایت اولین اسکار سینمای ایران را به ارمغان آورد. هر چند در مورد فیلم رسول‌اف به دلیل حساسیت‌هایی که دارد بعید است که این فیلم از طرف ایران به اسکار معرفی شود.

فیلم رسول‌اف نقدهای مثبت زیادی در جشنواره‌ی برلین دریافت کرد و البته روز آخر به نمایش درآمد.

