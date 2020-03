جشنواره برلین ۲۰۲۰؛ منتقدان درباره فیلم ایرانی برنده خرس طلایی چه نوشتند؟

شب گذشته فیلم سینمایی «شیطان وجود ندارد» (There Is No Evil) جدیدترین ساخته سینماگر شناخته‌شده ایرانی محمد رسول‌اف موفق شد مهم‌ترین جایزه جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ یعنی خرس طلایی را به خود اختصاص دهد.

فیلم رسول‌اف در حالی از هیات داوران جایزه اصلی را گرفت که در مجموع مورد پسند منتقدان نیز واقع شده است. این اثر سینمایی از منتقدان مجله اسکرین نمره ۲.۶ از ۴ گرفت. این دسته از منتقدان با پایان یافتن جشنواره در مجموع نمرات خود، فیلم سینمایی «هرگز به‌ندرت گاهی همیشه» (Never Rarely Sometimes Always) را با نمره ۳.۴ به عنوان بهترین اثر جشنواره انتخاب کردند.

نمره ۲.۶ فیلم رسول‌اف از مجموع چهار نقد دو ستاره، دو نقد سه‌ ستاره، و یک نقد چهار ستاره به دست آمده است.

همچنین در میان نقدهای منتقدان انگلیسی‌زبان تا این لحظه چهار نقد در وبسایت راتن تومیتوز قرار گرفته که هر چهار نقد مربوط به فیلم سینمایی شیطان وجود ندارد رضایت منتقدان را از این اثر بازتاب می‌دهند.

فیلم رسول‌اف از چهار داستان مجزا تشکیل شده که درباره اخلاقیات، مسئولیت شخصی و مجازات اعدام هستند.

دبورا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر درباره فیلم سینمایی شیطان وجود ندارد نوشته این اثر ۲ ساعت و نیمه از چهار اپیزود تشکیل شده که به نوعی متوازن نیستند و از این نظر فیلم تا حدی طولانی به نظر می‌رسد اما اپیزود اول این اثر به تنهایی همچون جواهری در کارنامه کاری رسول‌اف می‌درخشد. یانگ اما معتقد است اپیزود آخر فیلم ضعیف‌ترین بخش آن است و مخاطب غیر ایرانی چندان قادر نیست با آن ارتباط برقرار کند.

پیتر دبروج منتقد وبسایت ورایتی برخلاف دبورا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر معتقد است فیلم شیطان وجود ندارد در واقع چهار فیلم است که به قیمت یک فیلم می‌توانید تماشا کنید؛ اثری که هیچکدام از ۴ اپیزودش ضعیف‌ و بی‌مایه نیستند، هر کدام را می‌شود یک فیلم کوتاه مستقل در نظر گرفت که به شیوه خود به موضوع می‌پردازند، هرکدام دیدگاه‌های تازه‌ای پیش می‌کشند و تناقض‌هایی را برملا می‌سازند.

اد فرنکل منتقد وبسایت فیلم استیج رسول‌اف را با کریشتوف کیشلوفسکی مقایسه کرده و معتقد است از زمانی که او اثر «فیلمی کوتاه درباره کشتن» را ساخت فیلم دیگری به قدرت فیلم رسول‌اف نتوانسته به مضمون اثر کیشلوفسکی نزدیک شود.

فرنکل در نقد فیلم شیطان وجود ندارد از صفاتی همچون جذاب، تحسین‌برانگیز و ماندگار استفاده کرده و آن را اثری بزرگ از سینمای ایران معرفی می‌کند.

The post جشنواره برلین ۲۰۲۰؛ منتقدان درباره فیلم ایرانی برنده خرس طلایی چه نوشتند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala