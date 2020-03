فیلم زمانی برای مردن نیست بیست‌وپنجمین عنوان از مجموعه جیمز باند بار دیگر در زمینه اکران با مشکل مواجه شده است. تولیدکنندگان جیمز باند جدید تاریخ اکران زمانی برای مردن نیست را که قرار بود ماه آوریل باشد این بار بخاطر شیوع کرونا به تاخیر انداختند.

انتشار این اثر سینمایی در میان نگرانی‌های روزافزون در مورد شیوع بیماری کرونا ویروس از آوریل به نوامبر موکول می‌شود. استودیوهای توزیع‌کننده فیلم برنامه‌ریزی کرده بودند تا جیمرباند جدید را در ماه میلادی آوریل به جهان معرفی کنند اما مایکل جی ویلسون و باربارا بروکلی به عنوان تولیدکنندگان فیلم بیانیه‌ای را منتشر کردند که اکران «زمانی برای مردن نیست» را تا نوامبر سال ۲۰۲۰ به تاخیر انداخته است.

تاریخ انتشار جدید بیست‌وپنجمین عنوان از مجموعه جیمز باند با تاخیر فعلی، در بازه زمانی اکران دو فیلم ۰۰۷ قبلی یعنی اسکای‌فال و اسپکتر قرار گرفته است. زمانی برای مردن نیست در اصل قرار بود ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ اکران شود اما مجموعه از اتفاقات پیش‌بینی نشده و مشکلات عجیب و غریب اکران این فیلم سینمایی را تا ماه آوریل سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخت.

حال استودیوهای MGM ،Universal و همچنین تولیدکنندگان باند جدید، مایکل جی ویلسون و باربارا بروکلی به طور رسمی اعلام کردند که بعد از بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌های کامل صورت‌گرفته از بازار جهانی، اکران زمانی برای مردن نیست به نوامبر ۲۰۲۰ موکول شده است. انتشار این فیلم در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ در انگلستان و متعاقبا در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ در ایالات متحده آمریکا همراه با اکران جهانی آن صورت خواهد گرفت.

تصمیم‌گیری برای به تاخیرانداختن زمان اکران فیلم فقط چند روز بعد از انتشار نامه‌ای سرگشاده در اینترنت صورت گرفت که از استودیوها درخواست کرده بود اکران فیلم‌های سینمایی را به تاخیر بیاندازند. بزرگترین وبلاگ طرفداران جیمز باند از استودیوها خواسته بود سلامت عموم مردم را بالاتر از مصالح مرتبط با زمانبندی اکران فیلم قرار دهند.

ذر نامه طرفداران فیلم آمده است: «بعد از سه بار تاخیر در اکران فیلم اصلا ساده نیست که بگوییم زمانی برای مردن نیست باید به تعویق بیافتد. زمانی برای مردن نیست را به تابستان موکول کنید؛ زمانی که کارشناسان انتظار دارند بیماری تحت کنترل درآید. این فقط یک فیلم است، سلامتی و حال خوب طرفداران در سرتاسر جهان و خانواده‌های آن‌ها بسیار مهمتر است».

زمانی برای مردن نیست آخرین حضور دنیل کریگ در نقش جیمزباند به کارگردانی کری فوکوناگا است. فوکوناگا بیشتر به خاطر کارگردانی فیلم «بدون نام» (Sin Nombre) و فصل اول مجموعه کاراگاه حقیقی (True Detective) شناخته می‌شود. این کارگردان برای ساخت فصل اول مجموعه کارآگاه حقیقی برنده جایزه امی در بخش بهترین کارگردانی مجموعه درام شد.

بازیگرانی چون دنیل کریگ، رامی ملک، رالف فاینر، لئا سیدو، نائومی هریس، بن ویشاو، روری کینیار و جری رایت در این اثر حضور دارند که همه آن‌ها در یک یا چند فیلم قبلی مجموعه جیمزباند بازی کرده‌اند. رامی ملک نقش شخصیت منفی اصلی زمانی برای مردن نیست را ایفا می‌کند. از چهره‌های جدیدی که در این اثر سینمایی حضور دارند می‌توان به لاشانا لینچ بازیگر فیلم «کاپیتان مارول» و هم چنین آنا سلیا د آرماس کاسو ستاره فیلم «چاقوکشی» اشاره کرد. کریگ چند شب پیش در موزه هنرهای مدرن نیویورک ظاهر شد اما نه به موضوع کرونا ویروس اشاره کرد و نه درباره به تاخیر افتادن زمان اتشار فیلم آخرش.

جیمز باند جدید یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های سال‌های اخیر و کل مجموعه جیمز باند بوده است. از آسیب‌دیدگی بازیگر و یک انفجار در استودیو که منجر به زخمی‌شدن برخی از عوامل تولید شد گرفته تا انتخاب بازیگران، تعویض کارگردان و تاخیر چندین‌باره در زمان اعلام شده برای اکران. فوکوناگا اولین کارگردان متولد ایالات متحده آمریکا است که قرار است یک فیلم از مجموعه جیمز باند را کارگردانی کند. پیش از این قرار بود دنی بویل کارگردان انگلیسی فیلم‌هایی چون میلیونر زاغه‌نشین (Slumdog Millionaire) و رگ‌یابی (Trainspotting) جیمز باند جدید را بسازد اما نهایتا مدتی پیش اعلام شد این کارگردان به دلیل زاویه دید متفاوت با تیم از این پروژه جدا شده و نهایتا کار به فوکوناگا سپرده شد‌. موضوعی که خود باعث تاخیر در اکران و نوشتن یک فیلم‌نامه جدید شد.

چنانچه اشاره شد ابتدا قرار بود شاهد اکران این فیلم سینمایی در سال ۲۰۱۹ باشیم اما سپس تاریخ اکران به اوایل ماه آوریل سال ۲۰۲۰ منتقل شد و در نهایت به خاطر شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا باید برای تماشای این فیلم تا نوامبر ۲۰۲۰ صبر کنیم.

