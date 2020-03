احتمال بازگشت جانی دپ به مجموعه دزدان دریایی کاراییب

شواهد جدید حاکی از تلاش دیزنی برای بازگشت جانی دپ به ششمین قسمت مجموعه دزدان دریایی کاراییب است. ظاهرا دیزنی قصد دارد دپ را برای ایفای نقش محبوب کاپیتان جک اسپارو به این مجموعه بازگرداند.

تصمیم جدید دیزنی تحت تاثیر مجموعه اطلاعات جدیدی است که در دادگاه درباره جانی دپ و همسر سابقش امبر هرد به دست آمده است. حال خبرگزاری‌ها می‌گویند شرکت دیزنی در پشت پرده در حال لابی‌کردن برای برگشت این بازیگر ۵۶ ساله است.

سال ۲۰۱۶ شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاد که دیزنی پس از عمومی‌شدن اظهارات امبر هرد همسر سابق جانی دپ عمدا از این بازیگر فاصله گرفته است. هرد ادعا کرده بود از سوی دپ مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفته است.

در یک نمونه از تلاش‌ها برای بدنام کردن دپ، عکس‌هایی از صورت کبود امبر هرد پخش و او مدعی شد که این کبودی‌ها بخاطر این بوده که جانی دپ تلفن را به سمت او پرتاب کرده است.

گرچه جانی دپ این ماجرا را تکذیب کرد اما میان آمدن پای رسانه‌ها، دامن‌زدن به شایعات و داغ‌شدن جنبش‌هایی همچون «من_هم» (Me_Too) که با محوریت اذیت و آزار زنان از جمله در هالیوود پیش می‌رفت شرایط را برای جانی دپ بسیار دشوار کرد و تقریبا همدلی جامعه و رسانه‌ها را از دست داد.

از جمله تبعات این ماجرا حذف او از مجموعه دزدان دریایی کاراییب توسط شرکت دیزنی بود‌. گرچه دیزنی ادعا کرد دپ را به دلیل تزریق خون تازه به مجموعه کنار می‌گذارد اما حال روشن شده که این ادعا چندان صادقانه نبوده است.

اما اخیرا با افشای اطلاعات جدیدی درباره پرونده جانی دپ و همسر سابقش ورق به نفع این بازیگر برگشته. حال مشخص شده نه تنها دپ در این رابطه آزارگر نبوده بلکه خود طرف آزاردیده ماجرا است. این شواهد جدید موجی از همدلی را با این بازیگر‌ برانگیخته و در عین حال موضع گروهی را تقویت کرده که بعضی اقدامات جنبش «من_هم» را افراطی می‌پنداشتند.

ظاهرا در واکنش به مجموعه اطلاعات جدید مدیران دیزنی هم به فکر افتاده‌اند که این بازیگر محبوب را به ششمین قسمت از دزدان دریایی کاراییب برگردانند.

اولین نقش‌آفرینی جانی دپ در این مجموعه سال ۲۰۰۱ و با حضور در فیلم «دزدان دریایی کارائیب: طلسم مروارید سیاه» اتفاق افتاد. دپ پس از آن در طول ۱۴ سال در هر چهار قسمت بعدی نقش اصلی را ایفا کرد.

شرکت دیزنی در ماه اکتبر اعلام کرد می‌خواهد با کمک فیلمنامه‌نویس چرنوبیل کریگ مازن و تد الیوت قسمت جدیدی از مجموعه دزدان دریایی کاراییب را تولید کند.

فعلا از جزئیات فیلمنامه این قسمت جدید اطلاعاتی در دست نیست اما اخیرا مشخص شده احتمالا این اسیر سینمایی قهرمان زن دارد. به این ترتیب حدس میزنیم اگر دپ بپذیرد که دوباره با دیزنی همکاری کند باید در قسمت جدید یکی از نقش‌های فرعی را برعهده بگیرد.

در حال حاضر جانی دپ در میانه پیگیری یک پرونده افترا علیه خودش است؛ این پرونده متمرکز است بر مقاله‌ای که در روزنامه بریتانیایی سان در سال ۲۰۱۸ درباره درگیری‌های او و همسر سابقش چاپ شده بود. دپ که این خبر منتشر شده را تکذیب کرده بود با تیم حقوقی خودش پرونده را به دیوان عالی بریتانیا در لندن کشانده است.

جانی دپ و امبر هرد در سال ۲۰۱۱ در فیلم «خاطرات عجیب و غریب» هم بازی بودند و در نهایت سال ۲۰۱۵ بود که با هم ازدواج کردند.

