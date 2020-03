فیلم یک مکان ساکت ۲ (A Quiet Place Part II) در ماه میلادی جاری روی پرده خواهد رفت و واکنش اولیه منتقدان، هواداران منتظر فیلم را حسابی هیجان‌زده کرده است.

منتقدان نظرات تحسین‌برانگیز خودشان را در توییتر به اشتراک گذاشته‌اند و بررسی نظرات اولیه نشان می‌دهد احتمالا با فیلمی طرف خواهیم بود که سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد.

اگرچه منتقدین فعلا نمی‌توانند جزییات چندانی را درباره اثر فاش کنند اما تا همین جای کار هم درباره کارگردانی فیلم و بعضی از صحنه‌های تماشایی آن نظرات مثبتی ابراز کرده‌اند.

جان کرازینسکی مانند قسمت اول فیلمنامه‌نویس و کارگردان این اثر است. امیلی بلانت در نقش اولین ابوت و میلیسنت سیموندز و نوآ جوپ در نقش فرزندان او به ایفای نقش می‌پردازند. از دیگر بازیگران فیلم هم می‌توان به وین دووال و تازه واردهایی چون کیلین مورفی و جایمن هانسو اشاره کرد.

در فیلم مکان ساکت ۲ خانواده ابوت در مسیری ناشناخته قرار می‌گیرند و با هیولاهایی که با شنیدن صدا قربانیان را شکار می‌کنند مواجه می‌شوند. امیلی بلانت یا همان مادر خانواده رهبری آن‌ها را در این مسیر آخرالزمانی به عهده گرفته است تا خانواده را از دست هیولاهای حساس به صدا نجات دهد و فرزندانش را از حوادث و مهلکه‌های موحش برهاند.

موضوعی که شرایط را حتی دشوارتر می‌کند این است که خانواده ابوت یک نوزاد هم دارند و با وجود او باید برای زنده‌ماندن در سکوت تلاش کنند. آنها در این مسیر با امت روبرو می شوند؛ شخصیت مرموزی که کیلین مورفی نقش‌آفرینی آن را برعهده دارد.

در حال حاضر از تبلیغات و واکنش‌های اولیه فیلم مشخص شده که مثل قسمت اول، اثری است پر از لحظات اضطراب آور همراه با سکوت‌های ترسناک.

سکوت و صدا در این مجموعه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. کیت اربلند نویسنده ایندی‌وایر پس از دیدن فیلم اشاره کرده است که تماشاگران نباید هنگام دیدن فیلم اجازه خوردن خوراکی‌هایی را داشته باشند که صدا تولید می‌کنند؛ آن‌ها فقط باید غرق در پرده سینما باشند.

جان کرازینسکی با کارگردانی قسمت اول مجموعه توانست موجی از نظرات مثبت را به سوی خود جلب کند. قسمت اول مجموعه موفق شد نظر مثبت ۹۵ درصد از منتقدان را به خود جلب کند و علاوه بر موفقیت از نظر این گروه از کارشناسان در گیشه هم حسابی سود کرد.

فروش ۳۴۰ میلیون دلاری فیلم در برابر هزینه ۱۷ میلیون دلاری تولید نشان می‌دهد قسمت اول از مجموعه یک مکان ساکت از نظر تجاری هم کاملا با موفقیت روبرو بوده است. قسمت اول مجموعه ماه آوریل سال میلادی ۲۰۱۸ منتشر شد. در همان ماه انتشار با توجه به موفقیت اولیه حرف و حدیث‌هایی درباره تولید قسمت دوم بر سر زبان‌ها افتاد. طبیعتا هیچ استودیویی حاضر نیست مجموعه ترسناکی را که هم مخاطبان و هم منتقدان را راضی کرده به این سادگی‌ها رها کند.

از تاریخ انتشار تا آگوست سال ۲۰۱۹ کرازینسکی مشغول نگارش فیلم‌نامه قسمت دوم شد و فوریه سال ۲۰۱۹ کار خود را به عنوان کارگردان قسمت دوم آغاز کرد. پروسه تولید فیلم از ماه‌ ژوئن تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ در نیویورک به طول انجامید.

کمپانی پارامونت قصد دارد فیلم یک مکان ساکت ۲ را ۲۰ مارس سال میلادی جاری (اول فروردین سال ۱۳۹۹) روی پرده ببرد.

