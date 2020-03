ناشر فرانسوی از چاپ کتاب خاطرات وودی آلن انصراف داد

شرکت انتشاراتی «اشت» در پی اعتراض کارمندانش نسبت به چاپ کتاب خاطرات وودی آلن تصمیم به لغو انتشار این کتاب گرفت. اشت این تصمیم را زمانی گرفت که با اعتراض برخی کارمندان مخالف انتشار کتاب «بیخود و بی‌جهت» نوشته وودی آلن مواجه شد.

انتشارات اشت روز جمعه هفته گذشته اظهار داشت که کتاب وودی آلن تحت عنوان بیخود و بی‌جهت را که طبق زمان‌بندی قرار بود در ماه آوریل سال میلادی ۲۰۲۰ برای فروش عرضه کند منتشر نخواهد کرد و تمامی حقوق مولف را هم بازگردانده است. این شرکت در ادامه افزود: تصمیم‌گیری برای لغو چاپ کتاب زندگینامه آقای آلن بسیار دشوار بود. ما در اشت روابطی کاملا جدی با مولفین داریم و به راحتی چاپ یک کتاب را لغو نمی‌کنیم. اشت کتاب‌های چالش‌برانگیز زیادی را تا به حال منتشر کرده‌ و به عنوان یک ناشر همیشه این اطمینان را داده‌ایم که صداهای مخالف و نقطه نظرات متضاد می‌توانند شنیده شوند. هم‌چنین به عنوان یک شرکت متعهد هستیم که یک محیط کاری باز و پویا و حمایتی را برای کارکنان خود فراهم کنیم. طی چند روز گذشته مدیر گروه اشت گفتگوهای گسترده‌ای با کارمندان داشته است. بعد از شنیدن نظرات آن‌ها به این نتیجه رسیدیم که انتشار کتاب بیخود و بی‌جهت برای این شرکت میسر نخواهد بود.

تصمیم جدید زمانی گرفته شد که خبر انتشار کتاب زندگینامه وودی آلن در ۷ آوریل منتشر شد و در نتیجه بسیاری از کارمندان شرکت مخالفت خود را ابراز کردند از جمله کارمندان دو شرکت‌ زیرمجموعه این شرکت بزرگ چاپ و نشر فرانسوی یعنی شرکت انتشاراتی گرند سنترال و شرکت لیتل براون اند کمپانی که کتاب بگیر و بکش (Catch and Kill) اثر رونان فارو را منتشر کرده بود. رونان فارو فرزند وودی آلن است و بارها اظهار داشته که ادعاهای خواهرش دیلن فارو را مبنی بر اینکه توسط پدرشان وودی آلن در زمان کودکی مورد آزار قرار گرفته تایید می‌کند. رونان فارو پیش از این گفته بود قصد ندارد با اشت به همکاری ادامه دهد زیرا این انتشارات آماده چاپ بدون بازبینی کتاب وودی آلن شده است.

دیلن فارو بعد از تصمیم اشت در مورد عدم انتشار کتاب خاطرات وودی آلن در حساب کاربری توییترش نوشت بسیار بهت زده و در عین حال سپاسگزار است. دیلن تاکید کرد کلمات هرگز نمی‌توانند عمق قدردانی‌اش را برای تمام کسانی که در اعتراضات روز گذشته موقعیت حرفه‌ای خود را به خطر انداختند و در کنار او، برادرش و تمام قربانیان ایستادند بیان کند. او هم‌چنین افزود که برای کسی مثل من که در این سال‌ها همواره احساس تنهایی کرده‌ام دیروز یادآوری عمیقی بود از اینکه وقتی مردم برای آنچه درست است در کنار هم می ایستند و با هم متحد می شوند چه تفاوت‌هایی می‌تواند ایجاد شود.

رونان فارو نیز در شبکه‌های اجتماعی از تمام کارمندان شرکت اشت به دلیل بیان صریح نظرات خود در مخالفت با انتشار کتاب وودی آلن و هم‌چنین از خود شرکت برای شنیدن صدای آ‌ن‌ها قدردانی کرد.

رونان فارو پیش‌تر بیان کرده بود درحالی‌که من و کارمندان شرکت اشت در حال کارکردن روی کتاب بگیر و بکش هستیم – کتابی که به پشت صحنه‌ تحقیقات در مورد آزارهای جنسی هاروی واینستین می‌پردازد و در مورد مردان قدرتمندی چون وودی آلن است که هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر آزارهای جنسی که به دیگران وارد کرده‌اند حس نمی‌کنند – شرکت اشت تصمیمش را برای چاپ کتاب زندگینامه وودی آلن گرفته است، کتابی که شرکت‌های انتشاراتی بزرگ دیگر از انتشار آن خودداری کرده‌اند.

او هم‌چنین اظهار داشت دیگر وجدانش اجازه کار کردن با این شرکت را نمی‌دهد. او از این شرکت به خاطر این‌که هرگز با خواهرش دیلن تماسی نداشته است تا به موضوع رنج‌هایی که او به دلیل سوء استفاده از سوی وودی آلن متحمل شده است بپردازد انتقاد کرد؛ موضوعی که تقریبا سه دهه است توسط دیلن مطرح شده. فارو این عمل را رفتاری کاملا غیرحرفه‌ای از سوی شرکت دانست و صراحتا بیان کرد که این رفتار نشان‌دهنده فقدان اخلاق و هرگونه دلسوزی نسبت به تمام قربانیان آزارهای جنسی است.

فارو در کتاب بگیر و بکش دلایلی را که باعث شد خواهرش مدت‌های طولانی در مورد آزارهای آلن حرفی نزند و در برابر عمومی کردن این ادعا مقاومت کند شرح داده است. او هم‌چنین در سال ۲۰۱۶ در هالیوود ریپورتر ستونی را به این مطلب اختصاص داد و نوشت همواره به عنوان یک برادر به خواهرش ایمان دارد.

اما سلسله وقایعی که درباره چاپ جدیدترین کتاب وودی آلن کارگردان مشهور آمریکایی رخ داده به همین جا متوقف نشد و استیون کینگ هم بار دیگر وارد ماجرا شده است.

کینگ در اظهار نظری نسبت به لغو انتشار کتاب وودی آلن ابراز نگرانی کرده است. این نویسنده آمریکایی تایید کرده مساله او شخص آلن نیست و اساسا اهمیت ویژه‌ای برای این فرد قایل نیست اما روند پیش‌گرفته شده را نگران کننده ارزیابی می‌کند و نمی‌داند کی نوبت نفر بعدی می‌رسد.

آقای کینگ چندی پیش بابت اظهار نظری درباره تنوع نژادی و جنسیتی در میان نامزدهای مراسم اسکار هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. کینگ گفته بود برای او این تنوع اهمیت چندانی ندارد و معیار اصلی را شایستگی نامزدها در نظر می‌گیرد.

رکسان گی نویسنده و استاد دانشگاه که با انتشار کتاب «فمینیست بد» به شهرت رسید در پاسخ به این اظهار نظر کینگ نوشته بود: به عنوان یک هوادار، خواندن این اظهارات از طرف شما برای من دردناک است. این گفته‌ها به این معناست که کیفیت و تنوع نمی‌توانند دارای تشابه و ترادف باشند. در حالی که این دو،‌ مقوله‌هایی مجزا نیستند. این نویسنده سیاه‌پوست افزوده می‌توان هر جایی کیفیت را یافت اما در بیشتر حوزه‌ها این باور وجود دارد که کیفیت صرفا به یک گروه جمعیتی خاص تعلق دارد؛ همانطور که شما نیز چنین عقیده‌ای دارید.

کینگ در ادامه این بحث و در پاسخ به انتقادات در توییتی دیگر نوشت از نظرش مهم‌ترین کاری که می‌توان انجام داد حصول اطمینان از این موضوع است که در این صنعت هر فرد بدون توجه به نژاد، جنسیت یا گرایش‌هایی که دارد فرصت برابری برای دیده‌شدن و مورد توجه قرار گرفتن داشته باشد.

The post ناشر فرانسوی از چاپ کتاب خاطرات وودی آلن انصراف داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala