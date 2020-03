فیلم ایندیانا جونز ۵ این‌بار با کارگردانی استیون اسپیلبرگ روی پرده نخواهد رفت. مدت کوتاهی پس از اینکه هریسون فورد اعلام کرد نقش اصلی را در فیلم ایندیانا جونز ۵ ایفا خواهد کرد خبری غیرمنتظره پخش شد؛ استیون اسپیلبرگ کارگردان چهار سری از مجموعه فیلم‌های ایندیانا جونز در قسمت پنجم این اثر ماجراجویانه حضور نخواهد داشت.

اما ساخت ایندیانا جونز جدید آنقدرها آسان‌ نیست. «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» که در سال ۲۰۰۸ اکران شد فیلم چندان تاثیرگذاری نبود و در طول ساخت بارها مورد بازنویسی قرار گرفت. مشکلات به حدی بود که دیوید کپ نویسنده اصلی فیلم (فیلم‌نامه‌نویس فیلم‌هایی چون پارک ژوراسیک و راه کارلیتو هر دو محصول سال ۱۹۹۳، مرد عنکبوتی سال ۲۰۰۲ و مردان سیاه‌پوش ۳ محصول سال ۲۰۱۲) مجموعه را ترک کرد و با یک ایده تازه برگشت.

به این ترتیب واضح است که فیلم ایندیاجونز ۵ به یک کارگردان خوب نیاز دارد. از دست دادن اسپیلبرگ ضربه سختی بود اما می‌تواند فرصتی برای خلق یک اثر متفاوت باشد. در حال حاضر گفته می‌شود جیمز منگولد برای کارگردانی سری پنجم ایندیاجونز در حال مذاکره است و به احتمال زیاد گزینه‌ نهایی خواهد بود.

منگولد برای این فیلم گزینه مناسبی به نظر می‌رسد؛ کارگردان فیلم‌هایی چون لوگان، سر به راه باش، دختر، از هم گسیخته و فورد دربرابر فراری. این کارگردان در حال حاضر مشغول ساخت زندگینامه باب دیلن با بازی تیموتی شالامی است و همچنین قرار است همکاری دوباره‌ای با مت دیمون در یک فیلم درام جنایی به نام «نیرو» داشته باشد.

اما اگر به دلایل مشغله کاری یا به هر دلیل دیگری منگولد از کارگردانی فیلم خط بخورد گزینه های دیگری برای کارگردانی فیلم ایندیانا جونز ۵ مناسب به نظر می‌رسند که در ادامه به شکل مختصر بررسی‌شان کرده‌ایم.

دیوید اف. سندبرگ

بازگشت به حال و هوای فیلم‌های دهه ۸۰ میلادی احتمالا با واکنش مثبت طرفداران ایندیانا جونز مواجه خواهد شد. فضایی شبیه به فیلم مهاجمان صندوق گمشده اسپیلبرگ که در همان سال‌ها ساخته شد. بعضی از کارشناسان گمان می‌کنند سبک سینمایی سندبرگ توان بازآفرینی چنان آثاری را دارد.

این کارگردان اخیرا با فیلم شزم! طرفداران زیادی پیدا کرده است. شزم از تولیدات جدید دی سی، هم یک درون‌مایه فانتزی-کمدی و هم درون‌مایه‌ای اکشن دارد. این موضوع می‌تواند همان اتفاقی باشد که هواداران فیلم ایندیانا جونز ۵ انتظارش را دارند. به علاوه اینکه سندبرگ در کارنامه کاری خود فیلم‌های ترسناکی همچون «در تاریکی» و «آنابل: آفرینش» را هم دارد و یکی دیگر از عناصری که مجموعه ایندیانا جونز را بسیار جذاب می‌کرد حرکت فیلم به سمت ژانر ترسناک بود.

کاترین بیگلو

کاترین بیگلو فیلم‌های اکشن مهیجی را کارگردانی کرده اما هنوز نامش را در یکی از سری فیلم‌های بزرگ ثبت نکرده است. بیگلو بیشتر به خاطر فیلم «نقطه شکست» که در سال ۱۹۹۱ میلادی ساخته است، فیلم «مهلکه» که در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه بهترین فیلم در مراسم اسکار شد و هم‌چنین فیلم «سی دقیقه پس از نیمه شب» که در سال ۲۰۱۳ مورد توجه قرار گرفت، شناخته می‌شود.

آنچه باعث می‌شود کاترین بیگلو برای کارگردانی مجموعه ایدنیانا جونز ۵ جزو بهترین گزینه‌ها باشد سابقه او به واسطه آثاری است که در حوزه سیاست و جنگ تولید کرده است. او اساسا فیلمی نمی‌سازد که حرفی برای گفتن نداشته باشد. ایندیانا جونز یک باستان‌شناس ماجراجوست که در پی یافتن گنج‌های دست‌نیافتنی و آثار باستانی دچار درگیری‌های فراوان می‌شود و مسیر داستان این پتانسیل را دارد که توسط بیگلو به سمت مسیری متفاوت و تازه سوق پیدا کند.

دبورا چاو

اصلا جای تعجب نداشت اگر لوکاس‌فیلم برای کارگردانی ایندیانا جونز ۵ سراغ دبورا چاو می‌رفت. کارگردانی که اخیرا با این استودیو در ساخت مجموعه‌های تلویزیونی جنگ ستارگان همکاری داشته است. چاو به عنوان کارگردانی تازه‌کار و خوش‌آتیه در حال کار روی سریالی است با محوریت شخصیت اوبی وان کنوبی که از شبکه دیزنی پلاس پخش خواهد شد. او هم‌چنین در مجموعه تلویزیونی مندلورین از سری مجموعه‌های جنگ ستارگان فعالیت می‌کند.

دیبورا چاو پیش از این در کارگردانی‌ مجموعه‌های «آقای ربات»، «جسیکا جونز» و «بهتره با ساول تماس بگیری» هم نقش ایفا کرده. مسلما کاترین کندی رییس استودیوی لوکاس فیلم استعداد ویژه‌ای در این کارگردان کشف کرده و بعید نبود او را برای کارگردانی ایندیاجونز جدید انتخاب میکرد. این زن کانادایی می‌توانست خون جدیدی به مجموعه تزریق کند.

جان فاورو

جان فاورو از ارکان اصلی دوره جدید لوکاس فیلم بوده. کارگردانی که در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموعه «جنگ ستارگان: مندلورین» به عنوان نویسنده حضور داشت. فاورو در سال ۲۰۰۸ با کارگردانی فیلم «مرد آهنی» وارد دنیای سینمایی مارول شد. اگر مجموعه مندلورین را بررسی کنید خواهید دید که تاثیر زیادی از مجموعه ایندیانا جونز گرفته است. اگر بتوان جان فاورو را با جنگ ستارگان و ایندیانا جونز ۵ از مجموعه لایو-اکشن‌های دیزنی جدا کرد اتفاق خوبی برای این کارگردان رقم خواهد خورد.

سم مندس

در ادامه همان سطرهایی که برای کاترین بیگلو به عنوان یک گزینه خوب برای کارگردانی پنجمین سری از مجموعه‌های ایندیانا جونز در همین مقاله نوشته شد، سم مندس نیز کارگردانی است که آثار مهمی را در سینما رقم زده است. منتقدان در مورد فیلم «۱۹۱۷» که مندس در سال ۲۰۱۹ نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را به عهد داشت نوشتند که این اثر شایستگی دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال را داشت.

سوای فیلمبرداری ویژه راجر دیکینز، آنچه اثر را متمایز می‌کند پیامی است درباره خستگی و فرسودگی ناشی از جنگ. با جلوتر رفتن داستان فیلم ایندیانا جونز، طرفداران این فیلم انتظار دارند ماجراهای این فیلم عمق بیشتری پیدا کنند و مندس قادر است چنین عمقی را به فیلم بیافزاید. مندس هم‌چنین کارگردانی دو فیلم اخیر جیمز باند یعنی اسای فال و اسپکتر را هم به عهده داشته است.

دنی ویلنوو

در طول سالیان گذشته مشخص شده است که هریسون فورد ترجیح می‌دهد با کارگردان‌هایی کار کند که به آن‌ها اعتماد دارد و پیش‌تر در پروژه‌های آن‌ها حضور داشته است. شاید یکی از دلایل اصلی حضور هریسون فورد در ایندیانا جونز ۵ هم امکان همکاری مجدد با استیون اسپیلبرگ بود. این بازیگر اخیرا توضیح داده بود دلیل حضور کوتاهش در فیلم سینمایی «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» درخواست کارگردان فیلم، جی‌.جی. آبرامز بوده است؛ کارگردانی که پیش از این سابقه همکاری با هریسون فورد را داشت.

اگر بخواهیم ماجرا را از زاویه دید هریسون فورد بررسی کنیم شاید دنی ویلنوو گزینه مناسبی برای کارگردانی ایندیانا جونز ۵ به نظر برسد. فورد و ویلنوو پیشتر سابقه همکاری در فیلم سینمایی بلید رانر ۲۰۴۹ را در سال ۲۰۱۷ داشته‌اند. از سوی دیگر این کارگردان فرانسوی سابقه ساخت آثاری چون سیکاریو (Sicario) و نورسیده (Arrival) را در کارنامه دارد و قطعا از پس ساخت قسمت جدید مجموعه ایندیانا جونز هم برمی‌آید.

در نهایت باید اشاره کنیم گزینه‌های فوق انتخاب‌هایی فرضی هستند و چندین نفر از مجموعه کارگردان‌هایی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتند در حال حاضر در پروژه‌هایی دیگر فعالیت می‌کنند. همچنین طبق جدیدترین اطلاعاتی که در اختیار داریم و پیش از این به آن اشاره کردیم جیمز منگولد جدی‌ترین گزینه کارگردانی این اثر سینمایی است و می‌توان کم‌وبیش ادعا کرد که او کارگردان قسمت جدید خواهد بود.

