شبکه‌های مختلف پخش آنلاین در جهان از نتفلیکس گرفته تا FX جدول پخش برنامه‌هایشان را تغییر داده‌اند و سریال‌های مهم‌شان را برای روزهای کرونا روی آنتن می‌فرستند تا مردم را در روزهایی که باید در خانه بمانند تا زنجیره‌ی شیوع قطع شود، سرگرم کنند. بعضی از سریال‌های روزهای کرونا جدید هستند و فصل اول‌شان عرضه شده و برخی دیگر فصل‌های جدید سریال‌های موفق و پرطرفدار هستند. منتقدان متاکریتیک تعدادی از سریال‌ها را که به نظرشان ارزش دیده شدن دارند معرفی کرده‌اند.

تاک‌شوهای شبانه

عنوان اصلی: Late night show

پخش‌کننده: شبکه‌های مختلف

علیرغم یک سری پیچش‌ها و تفاوت‌های جزیی فرمول همه‌ی تاک‌شوهای شبانه یکی است. اما حالا این فرمول تغییر کرده است. به دلیل دستور فاصله گذاری اجتماعی حالا دیگر این تاک‌شوها بدون تماشاگران در استودیو و حتی بدون استودیو سر موقع روی آنتن می‌رود! نه مثل برنامه‌ی «دورهمی» ما یا مسابقات و تاک‌شوهای مشابه که یک فاصله‌گذاری نیم‌بند گذاشته‌اند که خطر ابتلا به ویروس را کاهش نمی‌دهد و فقط به یک‌جور نمایش شبیه است. مجریان تاک‌شوها که اکثرا صاحبان تاک‌شوهای خودشان محسوب می‌شوند تنها در خانه‌شان برنامه‌ها را ضبط می‌کنند و از طریق اپلیکیشن‌های کنفرانس با مهمانان‌شان صحبت می‌کنند. اتفاقی که خیلی هم برای این تاک‌شوها بد نشده و یک‌جور حس و حال راحتی به مخاطبان دست می‌دهد.

استفان کولبرت در شبکه‌ی CBS، جیمی فالو در NBC، جیمی کیمل در ABC و بیل ماهر در HBO برنامه‌هایشان برقرار است. حتی برنامه‌ی اندی کوهن که خودش به بیماری کووید ۱۹ دچار شده هم روی آنتن خواهد رفت.

نمایش ایلزا شله‌زینگر

عنوان اصلی: The Iliza Shlesinger Sketch Show

شبکه‌ی پخش‌کننده: نت‌فلیکس

فصل اول

کمدی‌های اسکچ چند سالی هستند که طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. این کمدی‌های از یک سری سکانس‌های کوتاه تشکیل شده‌اند که طول هر کدام بین یک تا ده دقیقه است. معمولا کمدین‌ها و بازیگران در کمدی‌های اسکچ بداهه‌پردازی می‌کنند. فصل اول «نمایش ایلزا شله‌زینگر» از شش اپیزود تشکیل شده است. شله‌زینگر استندآپ کمدین است که در اپیزودهای نیم ساعته‌ی این سریال روی فرهنگ عامه تمرکز می‌کند.

خانه پیش از تاریکی

عنوان اصلی: Home Before Dark

شبکه‌ی پخش‌کننده: اپل تی وی پلاس

فصل اول

درام اسرارآمیزی که بر مبنای زندگی هیلدی لیزیاک، روزنامه نگار جوان ساخته شده است و بروکلین پرینس و جیم استرجس در آن جلوی دوربین رفته‌اند. قهرمان فیلم دختر جوانی است که از بروکلین به یک شهر کوچک کنار دریاچه می‌رود که برای زمانی طولانی پدرش آن‌جا تنها زندگی می‌کرده. در آن شهر او شروع به کند و کاو درباره‌ی حقیقتی می‌کند که سال‌هاست دفن شده و همه‌ی مردم شهر از جمله پدرش از آن خبر دارند و تمایلی هم ندارند که حقیقت افشا شود. بروکلین پرینس را پیش از این در فیلم «پروژه‌ی فلوریدا» دیده‌ایم. جان ام.چو کارگردان فیلم «آسیایی‌های پولدار دیوانه» که دو سال پیش سر و صدای زیادی در گیشه به پا کرد این سریال را کارگردانی کرده است. فصل اول این سریال ده اپیزود است و از همین حالا اپل سفارش ساخت فصل دوم آن را هم داده است.

داستان‌هایی از حلقه

عنوان اصلی: Tales from the Loop

شبکه‌ی پخش‌کننده: آمازون

فصل اول

یک سریال علمی-تخیلی که سرویس آمازون پرایم آن را پخش می‌کند و برگرفته از آثار فوتوریستی و متمایز نقاش سوئدی، سایمون استالن‌هاگ است. ناتانائیل هالپرن که او را با سریال «لژیون» می‌شناختیم خالق «داستان‌هایی از حلقه» است. مت ریوز کارگردان «سیاره‌ی میمون‌ها» جزو گروه تهیه‌کنندگان سریال است که فصل اول آن هشت اپیزود دارد. سریال درباره‌ی ساکنان یک دهکده‌ی روستایی سوئدی است که ماشینی به نام «حلقه» در آن روستا وجود دارد. ماشینی که جوری طراحی شده که اسرار جهان را باز کند و غیرممکن‌ها را ممکن کند. ربکا هال، پل اشنایدر و جاناتان پرایس بازیگران سریال هستند. با توجه به این که خود سریال هم از تکنولوژی‌های فوتوریستی و آینده‌نگرانه بهره برده می‌شود تصور کرد چیزی در مایه‌ی «آینه‌ی سیاه» (black mirror) است.

جهان در آتش

عنوان اصلی: World On Fire

شبکه‌ی پخش‌کننده: BBC

فصل اول

مینی‌سریال هفت قسمتی که منتقدان معتقدند درامش شاهکار است و داستانش در پنج کشور دنیا، آلمان، فرانسه، انگلستان، لهستان و آمریکا در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. سریال روی داستان‌های گروه‌هایی از مردم عادی تمرکز دارد که جنگ به روش‌های گوناگون آن‌ها را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد. هلن هانت و شان بین از بازیگران سریال هستند. دستور ساخت فصل دوم آن هم داده شده. گاردین روی سریال نقد مثبتی نوشت.

بلگراویا

عنوان اصلی: Belgravia

شبکه‌ی پخش‌کننده: ITV انگلستان

فصل اول

یک مینی سریال دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسد همه‌ی شبکه‌ها یک سریال تاریخی پخش می‌کنند. اما این یکی منحصر به فرد به نظر می‌رسد. این آخرین پروژه‌ی تلویزیونی جولین فیلوز خالق سریال محبوب تاریخی «دانتون ابی» است. این اقتباسی شش اپیزودی از رمانی است که خود فیلوز نوشته و داستانش در طبقه‌ی بالای متوسط لندن اتفاق می‌افتد. زمان وقوع داستان هم سال ۱۸۴۰ و اوایل دوران سلطنت ویکتوریاست. تام ویلکینسون و هریت والتر بازیگران این سریال هستند. منتقدان می‌گویند اگر با داستان‌های دیکنز مقایسه‌اش کنید البته کلاسیک به نظر نمی‌رسد اما برای دوره و زمانه‌ی ما سریال کلاسیک دوست‌داشتنی از کار درآمده است.

ناامن

عنوان اصلی: Insecure

شبکه‌ی پخش‌کننده: HBO

فصل چهارم

این کمدی درام آمریکایی سال ۲۰۱۶ که اولین فصل آن روی آنتن رفت با استقبال منتقدان و تماشاگران روبه‌رو شد. کمدی-درام شبکه‌ی HBO در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد و داستان تجربیات زنان سیاهپوست است و دو زن قهرمان اصلی سریال هستند. این دو زن بهترین دوستان یکدیگر از دوران کالج استانفورد هستند. آن‌ها با محیط بیرون، با مجامع آفریقایی-آمریکایی، با دوستی‌شان و با درون خودشان چالش دارند و دست و پنجه نرم می‌کنند. هر اپیزود این سریال نیم ساعت است. این سریال چند نامزدی گلدن گلوب در کارنامه‌اش دارد.

کشتن ایو

عنوان اصلی: Killing Eve

شبکه‌ی پخش‌کننده: BBC آمریکا

فصل سوم

از همین حالا ساخت فصل چهارم آن هم شروع شده است. درام جاسوسی بریتانیایی که داستان زنی به نام ایو (با بازی ساندرا او) از سازمان اطلاعات و امنیت انگلستان است که وظیفه پیدا می‌کند یک قاتل روان‌پریش به نام ویلانل (با بازی جودی کومر) را دستگیر کند. در حالی که تعقیب و گریز بین این دو نفر شروع می‌شود، آن‌ها درگیر یک جور وسواس فکری در رابطه با یکدیگر می‌شوند که به هم نزدیک‌شان می‌کند. این سریال برمبنای رمانی نوشته‌ی لوک جنینگز ساخته شده است.

بدو

عنوان اصلی: Run

شبکه‌ی پخش‌کننده: HBO

فصل اول

یک خبر خوب برای آن‌هایی که عاشق سریال کمدی «فلی‌بگ» هستند. خانم فیبی والتر بریج خالق آن سریال حالا در سمت تهیه‌کننده یک کمدی-درام جدید برای تلویزیون ساخته است. ویکی جونز خالق سریال است که هم جزو دست‌اندرکاران سریال «کشتن ایو» بوده و هم سر «فلی‌بگ» با والتر بریج همکاری کرده است. در این تریلر کمدی-رمانتیک مریت ویور بازیگر سریال‌های «باورنکردنی» و «پرستار جکی» جلوی دوربین رفته است. او نقش زنی را بازی می‌کند که از زندگی شهری خسته و دلزده شده تا این که از عشق قدیمی‌اش یک نامه دریافت می‌کند که از او خواسته با هم فرار کنند.

خانم آمریکا

عنوان اصلی: Mrs. America

شبکه‌ی پخش‌کننده: هولو

فصل اول

امتیاز متاکریتیک این مینی سریال ۸۲ از ۱۰۰ است و کیت بلانشت هم در آن جلوی دوربین رفته. همین دلایل برای عاشقان سینما و سریال کافی است که به تماشای این مینی‌سریال بنشینند. کیت بلانشت برای اولین‌بار در تلویزیون آمریکا جلوی دوربین رفته و در ۹ اپیزود این سریال حضور دارد. سریال داستان کمپینی است که سال ۱۹۷۰ یک لایحه‌ی الحاقی مربوط به تساوی حقوق را تصویب می‌کند. بلانشت نقش فیلیس شلافلی را بازی می‌کند که فعال سیاسی و به لحاظ جهت‌گیری‌هایش محافظه‌کار است. او مخالف این جنبش است. سارا پالسون و الیزابت بنکس از دیگر بازیگران این مینی‌سریال پرستاره هستند.

دفاع از جیکوب

عنوان اصلی: Defending Jacob

شبکه‌ی پخش‌کننده: Apple TV+

فصل اول

مینی سریالی که مورتن تایلدم کارگردان فیلم موفق «بازی تقلید» آن را از روی رمان ویلیام لندی اقتباس کرده است. این مینی سریال حول یک خانواده می‌گردد که پدر خانواده کار قضایی می‌کند و پسر ۱۴ ساله‌شان به قتل متهم شده است. کریس ایوانز که برای نقش کاپیتان آمریکا شناخته شده بازیگر اصلی این مینی‌سریال است.

پنی دردفول: شهر فرشتگان

عنوان اصلی: Penny Dreadful: City of Angels

شبکه‌ی پخش‌کننده: شوتایم

فصل اول

جان لوگان برای دوستداران سینما با فیلمنامه‌هایی مثل «گلادیاتور» و «فضانورد» و «هوگو» نامی آشناست. «پنی دردفول: شهر فرشتگان» اسپین آفی برای سریال «پنی دردفول» است. یعنی از برخی داستانک‌ها و شخصیت‌های سریال اصلی استفاده شده اما سریال کاملا جدیدی ساخته‌اند. داستان این سریال سال ۱۹۳۸ در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد. ناتالی دورمر (بازیگر نقش مارجری تایرل در سریال محبوب «بازی تاج و تخت») و دنیل زوواتو (بازیگر سریال «واکینگ دد») در این درام پرهیجان جلوی دوربین رفته‌اند. سریال «پنی دردفول» در سه فصل ساخته شده بود که نویسنده و خالق سریال اصلی هم خود جان لوگان بود. در آن سریال نقش اصلی برعهده‌ی اوا گرین بود که محبوبیت زیادی هم از «پنی دردفول» کسب کرد. در «پنی دردفول» شخصیت‌های متعددی از داستان‌های ایرلندی و انگلیسی قرن نوزدهم به تصویر کشیده شدند از دوریان گری اسکار وایلد بگیرید تا آبراهام ون هلسینگ از کتاب «دراکولا» نوشته‌ی برام استوکر.

می‌دانم که همین‌قدر حقیقت دارد

عنوان اصلی: I Know This Much Is True

شبکه‌ی پخش‌کننده: HBO

فصل اول

این مینی‌سریال اقتباسی از رمانی به همین نام است که درک سیانفرانس کارگردانی که با فیلم «ولنتاین غمگین» به شهرت رسید آن را ساخته است. این مینی‌سریال در شش قسمت ساخته شده و مارک روفالو بازیگر نقش اصلی آن است که کار سختی هم انجام داده چون در دو نقش بازی کرده. یعنی در حقیقت نقش دو برادر دوقلو را بازی کرده است. او مجبور شد برای بازی در نقش یکی از برادرها ۳۰ پوند وزن اضافه کند رمانی که مینی سریال از روی آن اقتباس شده پرفروش‌ترین کتاب سال ۱۹۹۸ و نوشته‌ی والی لمب است. طبق قصه‌ی رمان مینی‌سریال داستان دو برادر است که یکی از آن‌ها از بیماری اسکیزوفرنی رنج می‌برد و با قرص تحت درمان است اما گاهی بیماری‌اش عود می‌کند. برادر دیگر هم در زندگی شخصی‌اش با گرفتاری‌های زیادی دست به گریبان است. توماس برای درمان به بیمارستان می‌رود و دومینیک در حین پروسه‌ی درمان او متوجه اتفاقات ناگواری می‌شود که در آن بیمارستان در حال وقوع است.

